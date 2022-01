La Compagnie entra nell’associazione Visit Usa Italia

La Compagnie fa il suo debutto all’interno dell’associazione Visit USA Italia, in attesa dell’apertura del volo inaugurale prevista per il prossimo 15 aprile, quando da Milano Malpensa decollerà l’A321neo della compagnia francese – allestito totalmente in classe business – alla volta di New York, Newark. , in attesa dell’apertura del volo inaugurale prevista per il prossimo 15 aprile, quando da Milano Malpensa decollerà l’A321neo della compagnia francese – allestito totalmente in classe business – alla volta di New York, Newark.

“Siamo entusiasti del lancio della nuova rotta da Milano a New York. L’Italia è un mercato che volevamo affrontare da un anno e riteniamo che la nostra proposta 100% business class si adatti bene alle aspettative di una clientela italiana trendy, creativa e di successo che desidera volare a New York per affari o per piacere” ha commentato Christian Vernet, presidente di La Compagnie.