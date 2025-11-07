Korean Air, un percorso di crescita «fra innovazione e sostenibilità» Korean Air rafforza la propria presenza in Italia con l’apertura della nuova sede di Roma e la presentazione del nuovo regional representative, Youngkuk Lee. L’incontro è stato un momento significativo per illustrare le prospettive di crescita della compagnia, anche alla luce della fusione con Asiana Airlines, che consolida ulteriormente la posizione di Korean Air come vettore leader nel mercato globale. La compagnia sta seguendo un percorso di trasformazione sostenibile avviata nel 2020 e in completamento entro il 2027, con l’obiettivo di integrare innovazione tecnologica e processi “green” in tutte le aree operative, migliorando efficienza e impatto ambientale. Il nuovo logo Tra le novità più rilevanti, Korean Air ha presentato il nuovo logo aziendale, che unisce tradizione e modernità. Il design è una versione modernizzata e stilizzata del suo iconico simbolo Taegeuk che rappresenta la dualità e l’armonia della cultura coreana. Il colore metallizzato e le linee più essenziali riflettono un’immagine contemporanea e dinamica, in continuità con la storia del brand ma proiettata verso il futuro. Sul piano commerciale, Korean Air continua a investire sul mercato europeo e italiano, con voli diretti da Milano e Roma verso Seoul, garantendo connessioni comode verso Asia, Oceania e Nord America attraverso l’hub di Incheon, tra i più efficienti e moderni al mondo e parte integrante dell’alleanza SkyTeam. Youngkuk Lee sottolinea la volontà di rafforzare il rapporto con agenzie e operatori italiani, mettendosi a disposizione del trade per una più profonda conoscenza delle strategie della compagnia e lo sviluppo di nuove partnership commerciali. «Il nostro obiettivo è garantire connettività per un mondo migliore». (Quirino Falessi) Condividi

