Korean Air finalizza l’acquisizione di Asiana: l’integrazione sarà totalmente operativa a fine 2026 Korean Air ha completato l’acquisizione di Asiana Airlines, quattro anni dopo aver annunciato la sua decisione il 16 novembre 2020. Oggi, 12 dicembre, la compagnia ha infatti acquisito 131.578.947 azioni di nuova emissione di Asiana Airlines, che rappresentano una quota di proprietà del 63,88%. L’investimento totale ammonta a 1,8 trilioni di won (1,3 miliardi di dollari). Asiana Airlines terrà un’assemblea generale straordinaria degli azionisti il 16 gennaio 2025 per nominare i nuovi consiglieri di amministrazione scelti da Korean Air. Korean Air prevede di completare l’integrazione entro due anni (fine 2026) attraverso un iter che includerà l’ottimizzazione del network attraverso la diversificazione degli orari dei voli sulle rotte che si sovrappongono, l’ampliamento dei collegamenti verso nuove destinazioni e maggiori investimenti per la sicurezza. La fusione mira a rafforzare la competitività dell’industria aeronautica nazionale, a potenziare le capacità dell’aeroporto di Incheon come hub e a espandere la portata della rete globale. L’integrazione procederà senza ristrutturare la forza lavoro: l’organizzazione combinata prevede una crescita naturale del personale grazie all’espansione dell’attività, e i dipendenti con funzioni sovrapposte saranno riassegnati all’interno dell’organizzazione. Il programma frequent flyer integrato sarà presentato alla Korea Fair Trade Commission entro giugno 2025. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480912 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fiavet-Confcommercio appoggia la protesta degli Ncc del 12 Dicembre 2024 e si schiera al loro fianco. La Federazione è molto preoccupata per il nuovo decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incentrato sul cambio di una serie di normativa per il Noleggio con conducente ove non sono riportate specifiche indicazioni sull’intermediazione della vendita dei servizio tramite agenzia di viaggio, servizio che è spesso parte integrante di un pacchetto turistico. Anitrav (associazione nazionale di Ncc) testimonia che all'anno sono circa 7,5 milioni i turisti che utilizzano servizi Ncc, nella maggiore parte dei casi tramite l'intermediazione delle agenzie di viaggio. Il decreto interministeriale potrebbe causare diverse problematiche con gravi disagi per il settore del turismo considerando che gli operatori ricevono spesso richieste da parte dei consumatore per transfer individuali. Fiavet-Confcommercio è già intervenuta presso le Istituzioni, sollevando il problema delle nuove regole per quanto concerne l’intermediazione. “La tradizionale attività di intermediazione svolta dagli agenti di viaggio, che si esplica anche nella prenotazione di servizi NCC o nella prenotazione di questi servizi per inserirli nell’ambito di pacchetti turistici forniti ai clienti (il trasporto è uno dei servizi turistici componenti il pacchetto di viaggio, come previsto dall’art. 33, del Codice del Turismo” afferma Federico Lucarelli, legale di Fiavet Confcommercio. Poca chiarezza Dunque nell’intermediazione tradizionale svolta dagli agenti di viaggio, la prenotazione del servizio di Noleggio con conducente conserva tutte le sue caratteristiche proprie, senza alcuna alterazione resa possibile dalla creazione di un registro informatico, poiché la nuova legge si dovrebbe limitare ad escludere, in coerenza con le indicazioni della normativa primaria, soltanto l’intermediazione svolta dalle piattaforme tecnologiche, disciplinate dallo specifico Dpcm, non riguardando quindi le agenzie di viaggio, ma non è molto chiara. Fiavet-Confcommercio ha già fatto notare quanto questa specifica nella normativa sia di vitale importanza nelle deputate sedi Istituzionali, e sicuramente un’indicazione trasparente nel decreto eviterebbe fraintendimenti nel futuro dando continuità a una collaborazione con un fornitore essenziale dell’economia turistica. Fiavet Confcommercio, tramite infrastrutture trasporti logistica e mobilità Confcommercio aveva chiesto al ministero delle infrastrutture e trasporti di riconsiderare la posizione delle agenzie di viaggio, sia includendole nella definizione di “committenti” (quindi abilitati alla stipula dei contratti), sia consentendo l’intermediazione. Aveva inoltre chiesto di poter acquisire “slot” di disponibilità di trasporti con NCC, per avere contingenti da inserire nella programmazione di pacchetti. È un’attività che gli agenti di viaggio, quali organizzatori di pacchetti, svolgono per tutti i servizi turistici, concludendo contratti di allotment alberghieri o con i vettori aerei proprio per avere disponibilità di posti e servizi per la pianificazione d’impresa. Limitazione di diritto “Una limitazione di questo diritto impedirebbe a tutto il comparto di lavorare adeguatamente – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi - non vi sarebbe inoltre il libero esercizio di impresa economica ed impatterebbe negativamente sui principi della libera concorrenza e del libero mercato, in quanto l’acquisizione di singole disponibilità dei servizi NCC certamente avverrebbe con costi maggiori non potendo prenotare in anticipo e in allotment questo servizio, costi che finiranno purtroppo a carico dei consumatori, come su di loro graverà la pausa di 20 minuti, un tempo che implica minori ricavi a parità di ore lavorate, con ricadute sugli importi delle corse che peseranno sul consumatore in termine di disagi e rincari”. “In gioco c’è il ruolo chiave delle agenzie nella prenotazione dei servizi Ncc per pacchetti turistici – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi - chiediamo quindi soprattutto chiarezza per distinguere l’intermediazione tradizionale da quella delle piattaforme tecnologiche, una concorrenza corretta tra servizi per il trasporto, perché il consumatore deve essere libero di scegliere e noi di intermediare il servizio che si adatta alle sue esigenze: per il turismo organizzato, una normativa chiara significa continuità e sicurezza per operatori e viaggiatori”. [post_title] => Fiavet è a fianco degli Ncc e appoggia lo sciopero contro il decreto [post_date] => 2024-12-12T08:11:38+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733991098000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480821 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sarà un ‘modello Firenze’ per gestire e strutturare al meglio l’overtourism, è l’impegno preso dal sindaco di Firenze Sara Funaro che nel corso di un incontro promosso da Fiavet-Confcommercio, ha espresso la volontà di promuovere a breve un tavolo di lavoro con gli operatori della filiera turistica e del commercio per condividere una strategìa che prenderà spunto dai punti già fissati dal Comune per far fronte al fenomeno dell’iperturismo. “Tra i passaggi chiave del nostro decalogo che sono parte integrante del Piano approvato in Giunta, ci sono azioni concrete che metteremo in campo, come la regolamentazione ed il contenimento degli affitti brevi, vedi il rimborso Imu per chi nel centro storico passa da locazione turistica ad una di tipo residenziale, la tutela degli esercenti di vicinato, ed iniziative per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici.” Apprezzamento per la convocazione di questo tavolo di lavoro è stato espresso dal presidente di Fiavet Confcommercio Toscana, Pier Carlo Testa, che ha osservato come “Quello dell’overtourism è una sintesi fuorviante, perché semmai dovremmo parlare di turismo disorganizzato. Noi vogliamo fare la nostra parte per trovare le soluzioni operative e logistiche finalizzate a preservare il patrimonio ricettivo. Agenti di viaggi toscani sono prevalentemente coinvolti nel turismo incoming ed è quindi prioritario tutelare il ‘patrimonio’ dei flussi di visitatori che scelgono il territorio. E’ bene chiarire che questa nuova declinazione della ricettività potrebbe essere adottata da molte altre destinazioni italiane ponendo sempre in evidenza che il turismo è una industria.” Attenzione alta E sulla trasversalità del settore e la necessità di condividere una strategìa si è soffermata anche Laura Masi, presidente della Fondazione Destination Florence Convention Bureau: “La nostra realtà che conta già 130 aziende con la formula del partenariato pubblico-privato, intende fare la sua parte analizzando le migliori soluzioni per risolvere la temporalità e la dislocazione dei flussi turistici.” Un impegno condiviso anche dall’ad dell’Enit, Ivana Jelinic: “Noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle nostre destinazioni di punta come Roma, Firenze e Venezia che sono poi il motivo per cui i visitatori stranieri ci scelgono e come secondo passaggio essere sufficientemente organizzati per proporre altro, aiutare il turista, sia estero che italiano, a scoprire altri territori circostanti, con una pianificazione temporale che consenta di destagionalizzare con criterio, mettendo a regime un virtuoso sistema di prenotazioni per visite, escursioni, come fanno le grandi mete internazionali – Londra, Parigi - per gestire i loro flussi turistici.” [post_title] => Nasce un "modello Firenze" per gestire l'overtourism [post_date] => 2024-12-11T10:59:18+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733914758000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480807 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sea Prime è tra gli espositori di Mebaa 2024, uno dei principali appuntamenti per la business aviation, in corso a Dubai fino al 12 dicembre (stand 883). La kermesse rappresenta un’occasione unica per presentare il progetto infrastrutturale che coinvolge Linate Prime: con i lavori in corso per l'ampliamento del Terminal e delle aree di parcheggio, il progetto migliorerà i servizi ai passeggeri e fornirà nuovi spazi lounge. L'espansione, in linea con le prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026, è progettata per migliorare l'esperienza di viaggio dei clienti locali e internazionali. Un aspetto qualificante del progetto è l’ampliamento di circa 10 mila m2 del piazzale aeromobili, che precederà i lavori del terminal. “Il progetto di espansione di Linate Prime è un passo significativo nel nostro impegno per fornire un'esperienza di alto livello ai nostri clienti, compresi quelli dal Middle East che rappresentano circa il 5% del traffico gestito nei nostri scali - ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -. Con il comfort e l'efficienza al centro di questo nuovo sviluppo, stiamo rafforzando la nostra posizione di leadership nella business aviation in Italia e in Europa, preparandoci anche alle esigenze delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026”. [gallery ids="480846,480847,480848"] [post_title] => Sea Prime partecipa a Dubai a Mebaa 2024: focus sull'ampliamento di Linate Prime [post_date] => 2024-12-11T09:50:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733910625000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480772 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono due nuovi ingressi nel portfolio Mandarin Oriental Hotel Group da inizio 2025: l'Hôtel Lutetia a Parigi e il Conservatorium Hotel ad Amsterdam. Una volta finalizzate le trattative con i relativi consigli aziendali, l'Hôtel Lutetia sarà ribattezzato Mandarin Oriental Lutetia, Paris, mentre l'Hotel Conservatorium - che terminerà la ristrutturazione nel gennaio 2026 - diventerà Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam. Le due nuove gestioni sono in linea con la strategia del gruppo che mira a offrire esperienze eccezionali agli ospiti, accelerare l'espansione globale del marchio e rafforzarne la presenza in città di spicco in Europa. “Questi nuovi accordi di gestione a lungo termine di due degli hotel che hanno fatto la storia d'Europa sono importanti per la nostra strategia di espansione e per il rafforzamento della presenza del marchio nelle principali destinazioni mondiali - ha sottolineato Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental -. L'ingresso di Hôtel Lutetia nel nostro portfolio, 115 anni dopo la sua apertura, rafforza ulteriormente la presenza del gruppo in questo mercato, dove gestiamo il Mandarin Oriental, Paris in Rue Saint Honoré dal 2011. Con due Palace hotel a Parigi, uno sulla Rive Gauche e uno sulla Droite, riaffermiamo il nostro impegno nel mercato dell'ospitalità francese. Abbiamo infatti esperienza nella gestione di due hotel in destinazioni chiave del centro città - tra cui Hong Kong, Londra, Pechino e presto Dubai - dove siamo riusciti a mostrare due aspetti distinti di ciascuna destinazione. Inoltre, l'aggiunta del Conservatorium Hotel incrementa ulteriormente la nostra presenza nelle principali Capitali europee.” Entrambi gli hotel manterranno la proprietà della compagnia Locka Holding BV. “Da quando abbiamo aperto gli hotel, abbiamo notato una crescente soddisfazione da parte degli ospiti, rendendoli mete ambite in Europa - ha commentato il fondatore, Alfred Akirov -. Questa partnership segna un capitolo significativo nella storia di entrambe le proprietà e siamo certi che l'esperienza di Mandarin Oriental Hotel Group nel campo dell'ospitalità eleverà ulteriormente queste proprietà portando nuovi ospiti a scoprire la destinazione.” [post_title] => Mandarin, due new entry a inizio 2025: l'Hôtel Lutetia a Parigi e il Conservatorium ad Amsterdam [post_date] => 2024-12-10T11:57:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733831852000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480745 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riconoscimento internazionale per l'aeroporto di Napoli in materia ambientale: lo scalo partenopeo ha infatti ottenuto il livello 5 del Programma Airport Carbon Accreditation di Aci Europe. Si tratta della massima certificazione ambientale in ambito aeroportuale e Capodichino è il primo aeroporto in Italia a conquistarla nonché la decima società di gestione aeroportuale al mondo. L’Airport Carbon Accreditation (Aca) è un programma internazionale, al quale Napoli ha aderito dal 2013, che definisce e certifica le attività per gestire, ridurre e neutralizzare le emissioni di CO2. Riconosciuto su base mondiale come unico programma specifico per gli Aeroporti, l’Aca prevede sette diversi livelli di certificazione, di cui il più alto è il livello 5. Le tappe più significative del percorso intrapreso dallo scalo partenopeo sono state l’acquisizione, nel 2018, del livello 3+ Neutrality, che attesta la neutralità dell’aeroporto per le emissioni di CO2 e, nel 2022, del livello 4 + Transition, introdotto nel 2020 per adeguare il programma ACA agli obiettivi di Parigi sul clima. Il livello 5, istituito nel 2023, rappresenta lo stadio più avanzato del programma e prevede la riduzione delle emissioni generate sia in modo diretto che indiretto, attraverso la collaborazione attiva con l'intero ecosistema aeroportuale, incluso dipendenti, fornitori, compagnie aeree e aziende terze e la progressiva attuazione del piano strategico di decarbonizzazione. Da sottolineare come Gesac, per la crescita sostenibile del traffico, adotti da anni una politica incentivante nei confronti delle compagnie aeree che operano con aeromobili di ultima generazione con migliori performance ambientali sia per la riduzione del rumore che delle emissioni di gas climalteranti. “Promuovere una crescita sostenibile che coniughi la dimensione ambientale, economica e sociale è il nostro obiettivo prioritario ed è un motivo di orgoglio che Napoli sia stato il primo scalo in Italia ad ottenere questo riconoscimento. È la dimostrazione che l’aeroporto di Napoli, oltre a rappresentare un importante motore economico per il territorio, è all’avanguardia nel processo di transizione ecologica”, dichiara Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac. [post_title] => Napoli: l'aeroporto conquista la massima certificazione ambientale Aca [post_date] => 2024-12-10T09:29:00+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733822940000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480722 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sncf Voyages Italia - Svi - ha scelto Caroline Chabrol come nuova direttrice generale: la società si prepara così al debutto nei collegamenti di Alta Velocità in Italia, previsto per il 2026. Il suo ruolo sarà inizialmente quello di condurre la ripresa del servizio ferroviario tra Milano e Parigi, e contribuirà allo sviluppo dell’offerta di alta velocità con i nuovi treni TgvM di ultima generazione, promuovendo l'innovazione e la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma. Lo sviluppo in Italia include il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il team dei Caroline Chabrol, attualmente composto da circa 60 dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, è stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale www.sv-italia.com, con l'obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l'azienda e i suoi valori. "Entro a far parte della nostra filiale Svi con grande entusiasmo, consapevole dell'importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l'attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza. L'ingresso di Sncf Voyages Italia nel mercato italiano dell'alta velocità arricchirà l'offerta di soluzioni per i passeggeri, introducendo treni di ultima generazione caratterizzati da una maggiore capienza e prestazioni migliorate in termini di sostenibilità ambientale. Questo nuovo servizio andrà ad integrare l'attuale offerta ferroviaria tra l’Italia e la Francia, un collegamento che i passeggeri sperano riprenda al più presto". [post_title] => Sncf Voyages Italia: Caroline Chabrol è la nuova direttrice generale [post_date] => 2024-12-10T09:00:16+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733821216000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480667 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La giunta regionale ligure ha approvato la delibera relativa alla partecipazione all'iniziativa del Governo per il finanziamento di progetti destinati al turismo accessibile e inclusivo con persone con disabilità. In particolare alla Regione Liguria verranno destinati quasi 1,9 milioni di euro. «Regione Liguria è da sempre sensibile a questa tematica - spiegano l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l'assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò - e lo ha dimostrato in questi ultimi anni patrocinando ad esempio la pubblicazione della periodica Guida Mare Accessibile. Oggi, in relazione all’importanza della destagionalizzazione dei flussi turistici, intendiamo selezionare dei partner per l’elaborazione di progetti relativi all’implementazione del turismo accessibile ed inclusivo, da realizzarsi con la durata massima di 2 anni. I progetti saranno orientati alle attività che assicurino la piena accessibilità ai servizi turistici nella zona, nell’area o nell’infrastruttura destinataria dell’intervento e anche ad offrire tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità o di formazione per la tutela dei diritti delle stesse». Per formulare un’unica ed articolata proposta regionale al Ministero delle disabilità per l’utilizzo delle risorse, verranno individuati fino a un massimo di 4 proposte progettuali, con un tetto massimo di finanziamento ad ogni progetto pari a 430 mila euro. Possono partecipare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Comuni, di cui almeno 2 costieri ed almeno 1 Comune dell’entroterra confinante con uno dei due Comuni costieri, anche in due Province diverse, che formano un’area territoriale turistica omogenea. I Comuni, insieme agli organismi del Terzo settore potranno formulare congiuntamente progetti per l’accessibilità delle persone con disabilità alle spiagge libere e libere attrezzate e alle risorse turistiche territoriali attraverso servizi turistici dedicati. Contestualmente viene chiesta l’attivazione di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità nei servizi turistici. Le progettualità dei Comuni verranno valutate da un’apposita commissione che privilegerà le proposte che mirano a implementare l’accessibilità nelle zone in cui è meno sviluppata e al potenziamento della fruizione accessibile di itinerario esperienza turistica di collegamento costa/entroterra. Tutto dovrà essere realizzato entro 24 mesi. Le proposte progettuali dovranno essere orientate al turismo accessibile balneare ed esperienziale ed assicurare nel comprensorio lo svolgimento delle seguenti azioni: 1) Azioni dedicate all’incremento dell’accessibilità per le persone con disabilità delle spiagge libere e libere attrezzate, delle strutture sportive e/o museali e di altre risorse turistico/culturali di uso pubblico; 2) Attivazione di formazione e tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per le persone con disabilità nei servizi turistici. Ad esempio si potranno realizzare le seguenti attività: implementazione servizi delle strutture sportive, museali e di altre emergenze turistico-culturali di proprietà pubblica presenti nei territori dei comuni partecipanti; implementazioni segnaletica e identificazione itinerari anche attraverso l’acquisto e la messa in opera di pannelli idonei alla realizzazione di percorsi di scoperta; implementazioni servizi di accompagnamento e creazioni di nuove esperienze accessibili per fruizione multidisciplinare del territorio. [post_title] => Liguria, 1,9 milioni per Progetti orientati al turismo accessibile balneare ed esperienziale [post_date] => 2024-12-09T11:49:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733744952000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480629 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sita ha siglato una nuova intesa con Idemia Public Security - società specializzata in computer vision e tecnologie digitali, biometria e sicurezza - per affrontare le principali sfide nella gestione dei bagagli e nelle operazioni aeroportuali. Insieme, le due aziende, puntano a migliora l'efficienza operativa e ad offrire un'esperienza più fluida sia ai viaggiatori che alle compagnie aeree. Con la forte ripresa dei viaggi aerei in tutto il mondo - secondo il Baggage IT Insights 2024 di Sita, il numero di passeggeri è infatti salito a 5,2 miliardi nel 2023, superando i livelli del 2019 - la necessità di una gestione efficiente dei bagagli è più impellente che mai. La collaborazione porterà ulteriori passi in avanti con l’integrazione della computer vision nei processi di gestione del bagaglio, consentendo una migliore tracciabilità di borse e valigie dal check-in alla destinazione finale, riducendo, così, il rischio di smarrimento o ritardo dei bagagli e offrendo al contempo ai passeggeri una migliore visibilità nonché un maggiore controllo sul viaggio del bagaglio, una delle richieste più pressanti dei viaggiatori. Inoltre, verrà rafforzata anche l'efficienza operativa degli aeroporti. L'85% degli scali ha introdotto la tecnologia di self-bag drop e il 32% dei passeggeri utilizza il proprio cellulare per ricevere aggiornamenti sul ritiro del bagaglio, riflettendo una chiara tendenza verso l'automazione. Con l’utilizzo della computer vision nella gestione di borse e valigie, gli aeroporti e le compagnie aeree possono ridurre ulteriormente gli errori umani e migliorare la velocità e la precisione della consegna dei bagagli. [post_title] => Sita: nuovo accordo con Idemia per migliorare la gestione dei bagagli [post_date] => 2024-12-09T09:01:33+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733734893000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta il numero dei voli verso la Sicilia in prossimità delle festività natalizie: i nuovi collegamenti si sommeranno alle 15 frequenze su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 8 da/per Milano Linate) e 12 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 6 da/per Milano Linate) che vengono operate ogni giorno. Ita aveva già previsto nei mesi scorsi, per il periodo delle festività natalizie, 28 frequenze aggiuntive (14 su Catania e 14 su Palermo), e nei prossimi giorni provvederà ad aggiungere ulteriori 3 frequenze tra Roma Fiumicino-Catania e 1 frequenza tra Roma Fiumicino e Palermo, corrispondenti ad un’offerta di circa 8.600 posti addizionali, di cui 4.600 su Catania e 4.000 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 19 al 29 dicembre e dal 5 al 7 gennaio. In una nota il vettore ha inoltre espresso soddisfazione per la decisione della Regione Siciliana di incrementare dal 25 al 50% lo sconto per i siciliani che desiderano raggiungere l'Isola per le feste, estendendo il beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove. Ita," che ha aderito all'iniziativa lanciata dalla Regione Siciliana sin dal proprio lancio, il 17 novembre 2023, ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita alle modifiche appena introdotte e comunicherà tempestivamente nei prossimi giorni l’avvenuto aggiornamento dei sistemi una volta che lo stesso verrà completato". “Con l’incremento di voli da e per la Sicilia Ita Airways testimonia ancora una volta la centralità dell’Isola nelle strategie della compagnia - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia aerea -. Riconosciamo e apprezziamo molto il lavoro della Regione Siciliana nel favorire la mobilità dei Cittadini siciliani. Noi vogliamo continuare a fare la nostra parte collegando il territorio dagli aeroporti di Catania e Palermo con il resto d’Italia e, attraverso le prosecuzioni dai propri aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate, con le destinazioni internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network". [post_title] => Ita Airways aggiunge nuovi voli sulle rotte per la Sicilia per le festività [post_date] => 2024-12-09T08:42:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733733732000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "korean air finalizza lacquisizione di asiana lintegrazione sara totalmente operativa a fine 2026" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":80,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1132,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480912","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fiavet-Confcommercio appoggia la protesta degli Ncc del 12 Dicembre 2024 e si schiera al loro fianco. La Federazione è molto preoccupata per il nuovo decreto interministeriale n. 226 del 16 ottobre 2024 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, incentrato sul cambio di una serie di normativa per il Noleggio con conducente ove non sono riportate specifiche indicazioni sull’intermediazione della vendita dei servizio tramite agenzia di viaggio, servizio che è spesso parte integrante di un pacchetto turistico.\r

Anitrav (associazione nazionale di Ncc) testimonia che all'anno sono circa 7,5 milioni i turisti che utilizzano servizi Ncc, nella maggiore parte dei casi tramite l'intermediazione delle agenzie di viaggio. Il decreto interministeriale potrebbe causare diverse problematiche con gravi disagi per il settore del turismo considerando che gli operatori ricevono spesso richieste da parte dei consumatore per transfer individuali.\r

Fiavet-Confcommercio è già intervenuta presso le Istituzioni, sollevando il problema delle nuove regole per quanto concerne l’intermediazione. “La tradizionale attività di intermediazione svolta dagli agenti di viaggio, che si esplica anche nella prenotazione di servizi NCC o nella prenotazione di questi servizi per inserirli nell’ambito di pacchetti turistici forniti ai clienti (il trasporto è uno dei servizi turistici componenti il pacchetto di viaggio, come previsto dall’art. 33, del Codice del Turismo” afferma Federico Lucarelli, legale di Fiavet Confcommercio.\r

\r

Poca chiarezza\r

Dunque nell’intermediazione tradizionale svolta dagli agenti di viaggio, la prenotazione del servizio di Noleggio con conducente conserva tutte le sue caratteristiche proprie, senza alcuna alterazione resa possibile dalla creazione di un registro informatico, poiché la nuova legge si dovrebbe limitare ad escludere, in coerenza con le indicazioni della normativa primaria, soltanto l’intermediazione svolta dalle piattaforme tecnologiche, disciplinate dallo specifico Dpcm, non riguardando quindi le agenzie di viaggio, ma non è molto chiara.\r

Fiavet-Confcommercio ha già fatto notare quanto questa specifica nella normativa sia di vitale importanza nelle deputate sedi Istituzionali, e sicuramente un’indicazione trasparente nel decreto eviterebbe fraintendimenti nel futuro dando continuità a una collaborazione con un fornitore essenziale dell’economia turistica.\r

Fiavet Confcommercio, tramite infrastrutture trasporti logistica e mobilità Confcommercio aveva chiesto al ministero delle infrastrutture e trasporti di riconsiderare la posizione delle agenzie di viaggio, sia includendole nella definizione di “committenti” (quindi abilitati alla stipula dei contratti), sia consentendo l’intermediazione. Aveva inoltre chiesto di poter acquisire “slot” di disponibilità di trasporti con NCC, per avere contingenti da inserire nella programmazione di pacchetti. È un’attività che gli agenti di viaggio, quali organizzatori di pacchetti, svolgono per tutti i servizi turistici, concludendo contratti di allotment alberghieri o con i vettori aerei proprio per avere disponibilità di posti e servizi per la pianificazione d’impresa.\r

\r

Limitazione di diritto\r

“Una limitazione di questo diritto impedirebbe a tutto il comparto di lavorare adeguatamente – afferma il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi - non vi sarebbe inoltre il libero esercizio di impresa economica ed impatterebbe negativamente sui principi della libera concorrenza e del libero mercato, in quanto l’acquisizione di singole disponibilità dei servizi NCC certamente avverrebbe con costi maggiori non potendo prenotare in anticipo e in allotment questo servizio, costi che finiranno purtroppo a carico dei consumatori, come su di loro graverà la pausa di 20 minuti, un tempo che implica minori ricavi a parità di ore lavorate, con ricadute sugli importi delle corse che peseranno sul consumatore in termine di disagi e rincari”.\r

“In gioco c’è il ruolo chiave delle agenzie nella prenotazione dei servizi Ncc per pacchetti turistici – prosegue il presidente di Fiavet Confcommercio, Giuseppe Ciminnisi - chiediamo quindi soprattutto chiarezza per distinguere l’intermediazione tradizionale da quella delle piattaforme tecnologiche, una concorrenza corretta tra servizi per il trasporto, perché il consumatore deve essere libero di scegliere e noi di intermediare il servizio che si adatta alle sue esigenze: per il turismo organizzato, una normativa chiara significa continuità e sicurezza per operatori e viaggiatori”.","post_title":"Fiavet è a fianco degli Ncc e appoggia lo sciopero contro il decreto","post_date":"2024-12-12T08:11:38+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1733991098000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sarà un ‘modello Firenze’ per gestire e strutturare al meglio l’overtourism, è l’impegno preso dal sindaco di Firenze Sara Funaro che nel corso di un incontro promosso da Fiavet-Confcommercio, ha espresso la volontà di promuovere a breve un tavolo di lavoro con gli operatori della filiera turistica e del commercio per condividere una strategìa che prenderà spunto dai punti già fissati dal Comune per far fronte al fenomeno dell’iperturismo.\r

\r

“Tra i passaggi chiave del nostro decalogo che sono parte integrante del Piano approvato in Giunta, ci sono azioni concrete che metteremo in campo, come la regolamentazione ed il contenimento degli affitti brevi, vedi il rimborso Imu per chi nel centro storico passa da locazione turistica ad una di tipo residenziale, la tutela degli esercenti di vicinato, ed iniziative per destagionalizzare e delocalizzare i flussi turistici.”\r

\r

Apprezzamento per la convocazione di questo tavolo di lavoro è stato espresso dal presidente di Fiavet Confcommercio Toscana, Pier Carlo Testa, che ha osservato come “Quello dell’overtourism è una sintesi fuorviante, perché semmai dovremmo parlare di turismo disorganizzato. Noi vogliamo fare la nostra parte per trovare le soluzioni operative e logistiche finalizzate a preservare il patrimonio ricettivo. Agenti di viaggi toscani sono prevalentemente coinvolti nel turismo incoming ed è quindi prioritario tutelare il ‘patrimonio’ dei flussi di visitatori che scelgono il territorio. E’ bene chiarire che questa nuova declinazione della ricettività potrebbe essere adottata da molte altre destinazioni italiane ponendo sempre in evidenza che il turismo è una industria.”\r

Attenzione alta\r

E sulla trasversalità del settore e la necessità di condividere una strategìa si è soffermata anche Laura Masi, presidente della Fondazione Destination Florence Convention Bureau: “La nostra realtà che conta già 130 aziende con la formula del partenariato pubblico-privato, intende fare la sua parte analizzando le migliori soluzioni per risolvere la temporalità e la dislocazione dei flussi turistici.”\r

\r

Un impegno condiviso anche dall’ad dell’Enit, Ivana Jelinic: “Noi dobbiamo mantenere alta l’attenzione sulle nostre destinazioni di punta come Roma, Firenze e Venezia che sono poi il motivo per cui i visitatori stranieri ci scelgono e come secondo passaggio essere sufficientemente organizzati per proporre altro, aiutare il turista, sia estero che italiano, a scoprire altri territori circostanti, con una pianificazione temporale che consenta di destagionalizzare con criterio, mettendo a regime un virtuoso sistema di prenotazioni per visite, escursioni, come fanno le grandi mete internazionali – Londra, Parigi - per gestire i loro flussi turistici.”\r

\r

","post_title":"Nasce un \"modello Firenze\" per gestire l'overtourism","post_date":"2024-12-11T10:59:18+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733914758000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480807","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sea Prime è tra gli espositori di Mebaa 2024, uno dei principali appuntamenti per la business aviation, in corso a Dubai fino al 12 dicembre (stand 883).\r

\r

La kermesse rappresenta un’occasione unica per presentare il progetto infrastrutturale che coinvolge Linate Prime: con i lavori in corso per l'ampliamento del Terminal e delle aree di parcheggio, il progetto migliorerà i servizi ai passeggeri e fornirà nuovi spazi lounge. L'espansione, in linea con le prossime Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026, è progettata per migliorare l'esperienza di viaggio dei clienti locali e internazionali.\r

\r

\r

Un aspetto qualificante del progetto è l’ampliamento di circa 10 mila m2 del piazzale aeromobili, che precederà i lavori del terminal.\r

\r

\r

“Il progetto di espansione di Linate Prime è un passo significativo nel nostro impegno per fornire un'esperienza di alto livello ai nostri clienti, compresi quelli dal Middle East che rappresentano circa il 5% del traffico gestito nei nostri scali - ha dichiarato Chiara Dorigotti, ceo di Sea Prime -. Con il comfort e l'efficienza al centro di questo nuovo sviluppo, stiamo rafforzando la nostra posizione di leadership nella business aviation in Italia e in Europa, preparandoci anche alle esigenze delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina del 2026”.\r

\r

\r

[gallery ids=\"480846,480847,480848\"]\r

\r

","post_title":"Sea Prime partecipa a Dubai a Mebaa 2024: focus sull'ampliamento di Linate Prime","post_date":"2024-12-11T09:50:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733910625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480772","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono due nuovi ingressi nel portfolio Mandarin Oriental Hotel Group da inizio 2025: l'Hôtel Lutetia a Parigi e il Conservatorium Hotel ad Amsterdam.\r

\r

Una volta finalizzate le trattative con i relativi consigli aziendali, l'Hôtel Lutetia sarà ribattezzato Mandarin Oriental Lutetia, Paris, mentre l'Hotel Conservatorium - che terminerà la ristrutturazione nel gennaio 2026 - diventerà Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam.\r

\r

Le due nuove gestioni sono in linea con la strategia del gruppo che mira a offrire esperienze eccezionali agli ospiti, accelerare l'espansione globale del marchio e rafforzarne la presenza in città di spicco in Europa.\r

\r

“Questi nuovi accordi di gestione a lungo termine di due degli hotel che hanno fatto la storia d'Europa sono importanti per la nostra strategia di espansione e per il rafforzamento della presenza del marchio nelle principali destinazioni mondiali - ha sottolineato Laurent Kleitman, group chief executive di Mandarin Oriental -. L'ingresso di Hôtel Lutetia nel nostro portfolio, 115 anni dopo la sua apertura, rafforza ulteriormente la presenza del gruppo in questo mercato, dove gestiamo il Mandarin Oriental, Paris in Rue Saint Honoré dal 2011. Con due Palace hotel a Parigi, uno sulla Rive Gauche e uno sulla Droite, riaffermiamo il nostro impegno nel mercato dell'ospitalità francese. Abbiamo infatti esperienza nella gestione di due hotel in destinazioni chiave del centro città - tra cui Hong Kong, Londra, Pechino e presto Dubai - dove siamo riusciti a mostrare due aspetti distinti di ciascuna destinazione. Inoltre, l'aggiunta del Conservatorium Hotel incrementa ulteriormente la nostra presenza nelle principali Capitali europee.”\r

\r

Entrambi gli hotel manterranno la proprietà della compagnia Locka Holding BV. “Da quando abbiamo aperto gli hotel, abbiamo notato una crescente soddisfazione da parte degli ospiti, rendendoli mete ambite in Europa - ha commentato il fondatore, Alfred Akirov -. Questa partnership segna un capitolo significativo nella storia di entrambe le proprietà e siamo certi che l'esperienza di Mandarin Oriental Hotel Group nel campo dell'ospitalità eleverà ulteriormente queste proprietà portando nuovi ospiti a scoprire la destinazione.”\r

\r

","post_title":"Mandarin, due new entry a inizio 2025: l'Hôtel Lutetia a Parigi e il Conservatorium ad Amsterdam","post_date":"2024-12-10T11:57:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733831852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480745","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riconoscimento internazionale per l'aeroporto di Napoli in materia ambientale: lo scalo partenopeo ha infatti ottenuto il livello 5 del Programma Airport Carbon Accreditation di Aci Europe. \r

Si tratta della massima certificazione ambientale in ambito aeroportuale e Capodichino è il primo aeroporto in Italia a conquistarla nonché la decima società di gestione aeroportuale al mondo.\r

L’Airport Carbon Accreditation (Aca) è un programma internazionale, al quale Napoli ha aderito dal 2013, che definisce e certifica le attività per gestire, ridurre e neutralizzare le emissioni di CO2. Riconosciuto su base mondiale come unico programma specifico per gli Aeroporti, l’Aca prevede sette diversi livelli di certificazione, di cui il più alto è il livello 5.\r

Le tappe più significative del percorso intrapreso dallo scalo partenopeo sono state l’acquisizione, nel 2018, del livello 3+ Neutrality, che attesta la neutralità dell’aeroporto per le emissioni di CO2 e, nel 2022, del livello 4 + Transition, introdotto nel 2020 per adeguare il programma ACA agli obiettivi di Parigi sul clima.\r

Il livello 5, istituito nel 2023, rappresenta lo stadio più avanzato del programma e prevede la riduzione delle emissioni generate sia in modo diretto che indiretto, attraverso la collaborazione attiva con l'intero ecosistema aeroportuale, incluso dipendenti, fornitori, compagnie aeree e aziende terze e la progressiva attuazione del piano strategico di decarbonizzazione. \r

Da sottolineare come Gesac, per la crescita sostenibile del traffico, adotti da anni una politica incentivante nei confronti delle compagnie aeree che operano con aeromobili di ultima generazione con migliori performance ambientali sia per la riduzione del rumore che delle emissioni di gas climalteranti.\r

“Promuovere una crescita sostenibile che coniughi la dimensione ambientale, economica e sociale è il nostro obiettivo prioritario ed è un motivo di orgoglio che Napoli sia stato il primo scalo in Italia ad ottenere questo riconoscimento. È la dimostrazione che l’aeroporto di Napoli, oltre a rappresentare un importante motore economico per il territorio, è all’avanguardia nel processo di transizione ecologica”, dichiara Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac.","post_title":"Napoli: l'aeroporto conquista la massima certificazione ambientale Aca","post_date":"2024-12-10T09:29:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733822940000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480722","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sncf Voyages Italia - Svi - ha scelto Caroline Chabrol come nuova direttrice generale: la società si prepara così al debutto nei collegamenti di Alta Velocità in Italia, previsto per il 2026.\r

\r

Il suo ruolo sarà inizialmente quello di condurre la ripresa del servizio ferroviario tra Milano e Parigi, e contribuirà allo sviluppo dell’offerta di alta velocità con i nuovi treni TgvM di ultima generazione, promuovendo l'innovazione e la mobilità sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma.\r

\r

Lo sviluppo in Italia include il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il team dei Caroline Chabrol, attualmente composto da circa 60 dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, è stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale www.sv-italia.com, con l'obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l'azienda e i suoi valori.\r

\r

\"Entro a far parte della nostra filiale Svi con grande entusiasmo, consapevole dell'importanza di svolgere un ruolo attivo nello sviluppo dell'offerta di mobilità ferroviaria in Europa e di rafforzare ulteriormente l'attrattiva del treno per i viaggi su lunga distanza. L'ingresso di Sncf Voyages Italia nel mercato italiano dell'alta velocità arricchirà l'offerta di soluzioni per i passeggeri, introducendo treni di ultima generazione caratterizzati da una maggiore capienza e prestazioni migliorate in termini di sostenibilità ambientale. Questo nuovo servizio andrà ad integrare l'attuale offerta ferroviaria tra l’Italia e la Francia, un collegamento che i passeggeri sperano riprenda al più presto\".\r

\r

","post_title":"Sncf Voyages Italia: Caroline Chabrol è la nuova direttrice generale","post_date":"2024-12-10T09:00:16+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1733821216000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480667","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La giunta regionale ligure ha approvato la delibera relativa alla partecipazione all'iniziativa del Governo per il finanziamento di progetti destinati al turismo accessibile e inclusivo con persone con disabilità.\r

\r

In particolare alla Regione Liguria verranno destinati quasi 1,9 milioni di euro.\r

\r

«Regione Liguria è da sempre sensibile a questa tematica - spiegano l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi e l'assessore alle Politiche sociali Massimo Nicolò - e lo ha dimostrato in questi ultimi anni patrocinando ad esempio la pubblicazione della periodica Guida Mare Accessibile. Oggi, in relazione all’importanza della destagionalizzazione dei flussi turistici, intendiamo selezionare dei partner per l’elaborazione di progetti relativi all’implementazione del turismo accessibile ed inclusivo, da realizzarsi con la durata massima di 2 anni. I progetti saranno orientati alle attività che assicurino la piena accessibilità ai servizi turistici nella zona, nell’area o nell’infrastruttura destinataria dell’intervento e anche ad offrire tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità o di formazione per la tutela dei diritti delle stesse».\r

\r

Per formulare un’unica ed articolata proposta regionale al Ministero delle disabilità per l’utilizzo delle risorse, verranno individuati fino a un massimo di 4 proposte progettuali, con un tetto massimo di finanziamento ad ogni progetto pari a 430 mila euro. Possono partecipare da un minimo di 3 ad un massimo di 5 Comuni, di cui almeno 2 costieri ed almeno 1 Comune dell’entroterra confinante con uno dei due Comuni costieri, anche in due Province diverse, che formano un’area territoriale turistica omogenea.\r

\r

I Comuni, insieme agli organismi del Terzo settore potranno formulare congiuntamente progetti per l’accessibilità delle persone con disabilità alle spiagge libere e libere attrezzate e alle risorse turistiche territoriali attraverso servizi turistici dedicati. Contestualmente viene chiesta l’attivazione di tirocini per l’inclusione lavorativa di persone con disabilità nei servizi turistici. Le progettualità dei Comuni verranno valutate da un’apposita commissione che privilegerà le proposte che mirano a implementare l’accessibilità nelle zone in cui è meno sviluppata e al potenziamento della fruizione accessibile di itinerario esperienza turistica di collegamento costa/entroterra. Tutto dovrà essere realizzato entro 24 mesi.\r

\r

Le proposte progettuali dovranno essere orientate al turismo accessibile balneare ed esperienziale ed assicurare nel comprensorio lo svolgimento delle seguenti azioni: 1) Azioni dedicate all’incremento dell’accessibilità per le persone con disabilità delle spiagge libere e libere attrezzate, delle strutture sportive e/o museali e di altre risorse turistico/culturali di uso pubblico; 2) Attivazione di formazione e tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione per le persone con disabilità nei servizi turistici. Ad esempio si potranno realizzare le seguenti attività: implementazione servizi delle strutture sportive, museali e di altre emergenze turistico-culturali di proprietà pubblica presenti nei territori dei comuni partecipanti; implementazioni segnaletica e identificazione itinerari anche attraverso l’acquisto e la messa in opera di pannelli idonei alla realizzazione di percorsi di scoperta; implementazioni servizi di accompagnamento e creazioni di nuove esperienze accessibili per fruizione multidisciplinare del territorio.","post_title":"Liguria, 1,9 milioni per Progetti orientati al turismo accessibile balneare ed esperienziale","post_date":"2024-12-09T11:49:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1733744952000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480629","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sita ha siglato una nuova intesa con Idemia Public Security - società specializzata in computer vision e tecnologie digitali, biometria e sicurezza - per affrontare le principali sfide nella gestione dei bagagli e nelle operazioni aeroportuali.\r

Insieme, le due aziende, puntano a migliora l'efficienza operativa e ad offrire un'esperienza più fluida sia ai viaggiatori che alle compagnie aeree. Con la forte ripresa dei viaggi aerei in tutto il mondo - secondo il Baggage IT Insights 2024 di Sita, il numero di passeggeri è infatti salito a 5,2 miliardi nel 2023, superando i livelli del 2019 - la necessità di una gestione efficiente dei bagagli è più impellente che mai.\r

La collaborazione porterà ulteriori passi in avanti con l’integrazione della computer vision nei processi di gestione del bagaglio, consentendo una migliore tracciabilità di borse e valigie dal check-in alla destinazione finale, riducendo, così, il rischio di smarrimento o ritardo dei bagagli e offrendo al contempo ai passeggeri una migliore visibilità nonché un maggiore controllo sul viaggio del bagaglio, una delle richieste più pressanti dei viaggiatori.\r

Inoltre, verrà rafforzata anche l'efficienza operativa degli aeroporti. L'85% degli scali ha introdotto la tecnologia di self-bag drop e il 32% dei passeggeri utilizza il proprio cellulare per ricevere aggiornamenti sul ritiro del bagaglio, riflettendo una chiara tendenza verso l'automazione. Con l’utilizzo della computer vision nella gestione di borse e valigie, gli aeroporti e le compagnie aeree possono ridurre ulteriormente gli errori umani e migliorare la velocità e la precisione della consegna dei bagagli.","post_title":"Sita: nuovo accordo con Idemia per migliorare la gestione dei bagagli","post_date":"2024-12-09T09:01:33+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733734893000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta il numero dei voli verso la Sicilia in prossimità delle festività natalizie: i nuovi collegamenti si sommeranno alle 15 frequenze su Catania (7 da/per Roma Fiumicino e 8 da/per Milano Linate) e 12 su Palermo (6 da/per Roma Fiumicino e 6 da/per Milano Linate) che vengono operate ogni giorno.\r

Ita aveva già previsto nei mesi scorsi, per il periodo delle festività natalizie, 28 frequenze aggiuntive (14 su Catania e 14 su Palermo), e nei prossimi giorni provvederà ad aggiungere ulteriori 3 frequenze tra Roma Fiumicino-Catania e 1 frequenza tra Roma Fiumicino e Palermo, corrispondenti ad un’offerta di circa 8.600 posti addizionali, di cui 4.600 su Catania e 4.000 su Palermo, concentrati sulle giornate dal 19 al 29 dicembre e dal 5 al 7 gennaio.\r

In una nota il vettore ha inoltre espresso soddisfazione per la decisione della Regione Siciliana di incrementare dal 25 al 50% lo sconto per i siciliani che desiderano raggiungere l'Isola per le feste, estendendo il beneficio anche a chi è nato in Sicilia ma risiede altrove. \r

Ita,\" che ha aderito all'iniziativa lanciata dalla Regione Siciliana sin dal proprio lancio, il 17 novembre 2023, ha già avviato le verifiche tecniche finalizzate all’adeguamento dei propri sistemi di vendita alle modifiche appena introdotte e comunicherà tempestivamente nei prossimi giorni l’avvenuto aggiornamento dei sistemi una volta che lo stesso verrà completato\".\r

“Con l’incremento di voli da e per la Sicilia Ita Airways testimonia ancora una volta la centralità dell’Isola nelle strategie della compagnia - ha dichiarato Andrea Benassi, direttore generale della compagnia aerea -. Riconosciamo e apprezziamo molto il lavoro della Regione Siciliana nel favorire la mobilità dei Cittadini siciliani. Noi vogliamo continuare a fare la nostra parte collegando il territorio dagli aeroporti di Catania e Palermo con il resto d’Italia e, attraverso le prosecuzioni dai propri aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate, con le destinazioni internazionali ed intercontinentali servite dal proprio network\".","post_title":"Ita Airways aggiunge nuovi voli sulle rotte per la Sicilia per le festività","post_date":"2024-12-09T08:42:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733733732000]}]}}