Korean Air: agenti di viaggio e to a Milano Malpensa per scoprire il Boeing 787-9 Korean Air ha organizzato ieri sera a Milano Malpensa una visita al Boeing 787-9 appena atterrato da Seul per un gruppo di agenti di viaggio e tour operator. Il vettore asiatico, membro e fondatore di SkyTeam, opera in Italia sugli scali di Malpensa e Roma Fiumicino con un operativo di sei frequenze totali, tre su ciascun aeroporto, coprendo di fatto tutta la settimana. Dopo la ripresa post emergenza sanitaria, con il ripristino dei collegamenti lo scorso luglio, i voli da Seul Incheon a Milano, operati con Boeing 787-9 configurati a 24 posti business e 245 economy, vengono effettuati il martedì, venerdì e domenica. I collegamenti da e per Fiumicino invece il martedì, giovedì e sabato con B777-300er, configurato con 64 posti di business class e 275 di economy. La Corea del Sud, dal 3 settembre scorso, non richiede più il test per l’ingresso nel Paese, anche se è comunque necessario registrarsi online al K-ETA. Per raggiungere la destinazione i passeggeri italiani possono fruire anche del transito da Parigi, grazie agli accordi vigenti tra Korean Air ed Air France. L’hub di Incheon sta riaprendo le rotte del suo network che include collegamenti con Europa, Sud-est asiatico, Giappone, Oceania, Micronesia, Palau e Hawaii. Per i passeggeri italiani sono disponibili in particolare veloci coincidenze verso Sydney, Cebu, Bali, Phnom Penh e Ho Chi Minh City.



Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434755 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Korean Air ha organizzato ieri sera a Milano Malpensa una visita al Boeing 787-9 appena atterrato da Seul per un gruppo di agenti di viaggio e tour operator. Il vettore asiatico, membro e fondatore di SkyTeam, opera in Italia sugli scali di Malpensa e Roma Fiumicino con un operativo di sei frequenze totali, tre su ciascun aeroporto, coprendo di fatto tutta la settimana. Dopo la ripresa post emergenza sanitaria, con il ripristino dei collegamenti lo scorso luglio, i voli da Seul Incheon a Milano, operati con Boeing 787-9 configurati a 24 posti business e 245 economy, vengono effettuati il martedì, venerdì e domenica. I collegamenti da e per Fiumicino invece il martedì, giovedì e sabato con B777-300er, configurato con 64 posti di business class e 275 di economy. La Corea del Sud, dal 3 settembre scorso, non richiede più il test per l'ingresso nel Paese, anche se è comunque necessario registrarsi online al K-ETA. Per raggiungere la destinazione i passeggeri italiani possono fruire anche del transito da Parigi, grazie agli accordi vigenti tra Korean Air ed Air France. L’hub di Incheon sta riaprendo le rotte del suo network che include collegamenti con Europa, Sud-est asiatico, Giappone, Oceania, Micronesia, Palau e Hawaii. Per i passeggeri italiani sono disponibili in particolare veloci coincidenze verso Sydney, Cebu, Bali, Phnom Penh e Ho Chi Minh City. [gallery ids="434757,434758"] [post_title] => Korean Air: agenti di viaggio e to a Milano Malpensa per scoprire il Boeing 787-9 [post_date] => 2022-11-24T14:39:51+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669300791000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434704 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si chiama "La Spagna al femminile” il nuovo progetto firmato dall'Ente spagnolo del turismo a Milano, che pone l’arte culinaria al centro della promozione turistica della Spagna in Italia, rendendo omaggio allo straordinario talento e alla creatività di due chef spagnole e due italiane che si presentano come ambasciatrici dei propri territori in un particolare gemellaggio tra i due Paesi. Questi primi due appuntamenti hanno visto l’incontro tra Milano e le Asturie, mentre Bologna ha accolto la cucina della regione di Valencia. Le serate cardine del progetto realizzato da Turespaña, aprono la strada ad un piano a lungo termine, che mira a proseguire nel futuro con altre destinazioni e altre chef: Un viaggio culinario che unisce due paesi, quattro luoghi e quattro chef donne. “La Regione Valencia è una destinazione ambita per il mercato italiano - il quarto mercato emissore per la Spagna e il primo per la città di Valencia –, come sottolinea la direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, Isabel Garaña, e facilmente raggiungibile da diversi aeroporti italiani (Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari, Napoli, Palermo, Pisa e Roma). E anche un territorio all’avanguardia, che offre ai turisti oltre a una gran varietà di attrazioni per lo svago e il divertimento durante tutto l’anno, un vasto patrimonio culturale e una offerta gastronomica riconosciuta a livello internazionale, il tutto nel rispetto dell’ambiente”. Le Asturie, terra di eccellente gastronomia e paesaggi suggestivi "consentono anche di scoprire i gioielli dell’arte preromanica (patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), l’arte paleolitica che nella regione ne ha 5 importanti esempi e l’origine primordiale del Cammino di Santiago di Compostela. Un’importante novità è la possibilità di raggiungere la regione del Nord della Spagna con voli diretti dall’Italia grazie a due nuovi collegamenti: da questo autunno è possibile raggiungere le Asturie con voli diretti Ryanair da Roma - due voli settimanali - e da marzo 2023 da Milano con Volotea - tre volte alla settimana-“ ha segnalato la direttrice durante la serata a Milano". [post_title] => Turespaña presenta "La Spagna al femminile": gastronomia fulcro della promozione in Italia [post_date] => 2022-11-24T11:03:27+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669287807000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434699 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Alessandria celebra i 200 anni del noto pittore Neoclassico alessandrino Felice Giani, le cui opere sono presenti nei musei di tutto il mondo, al Louvre, agli Uffizi, all’Hermitage di San Pietroburgo, al Quirinale, a Palazzo di Spagna. La Biblioteca Civica di Alessandria ospiterà da giovedì 24 novembre 2022, il primo lancio di presentazione dedicato a Felice Giani, pittore piemontese nato a S. Sebastiano Curone nel 1758, ritenuto uno dei massimi esponenti del neoclassicismo. In concomitanza, l’Archivio ‘Pittor Giani’ intende celebrare l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro (morto a Roma nel 1823) organizzando una serie di eventi che prenderanno avvio con la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” che sarà inaugurata presso la sede dell’Archivio a San Sebastiano il 24 novembre 2022 e che proseguirà nel 2023 coinvolgendo la Città di Alessandria e province in rassegne di grande importanza per la conoscenza di Giani e delle sue opere e si concluderà nel 2024 con una mostra dedicata all’entourage del pittore ed una prestigiosa collaborazione con il Cooper Hewitt Design Museum di New York che conserva molte opere del maestro neoclassico. Il progetto, a cura dell’ l’Archivio “Pittor Giani”, è supportato da: Regione Piemonte, Comune di San Sebastiano Curone AL, Comune e Provincia di Alessandria, Comune e Diocesi di Tortona, Comuni di Forlì, Faenza, Brisighella, Marradi, Fondazione CRAL e CRT. Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, giovedi 24 dalle ore 16:00 per scoprire Felice Giani, la sua storia d’artista e i prestigiosi lavori realizzati, fra tele, schizzi e pitture murarie che adornano alcuni dei più prestigiosi palazzi nobiliari italiani a partire dal Quirinale a Palazzo di Spagna avrà come protagonista Marcella Vitali, storica dell’arte dell’Archivio Pittor Giani di San Sebastiano Curone, curatrice degli eventi del programma triennale e grande conoscitrice dell’opera dell’artista. [post_title] => Alessandria, mostre ed eventi per i 200 anni del pittore neoclassico Felice Giani [post_date] => 2022-11-24T11:01:50+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669287710000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434671 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Non solo vacanze in tutti gli angoli del mondo, ma anche un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta del passato dell’aviazione civile: è l’ultima proposta di Lab Travel Group, operatore leader nel settore della distribuzione turistica, che si avvale della collaborazione di oltre 150 agenti di viaggio sul territorio nazionale. Lab Travel Group ha scelto di aderire al Museo del turismo realizzando una sala dedicata alla storia delle compagnie aeree nella propria filiale di Torino, in via del Carmine. Il Museo del turismo è un’iniziativa senza scopo di lucro ideata dallo spagnolo Alberto Bosque Coello che ha l’intento di promuovere la storia del turismo in tutto il mondo. L’Italia fa parte dei 7 paesi che ospitano le quasi 100 sale tematiche ricche di oggetti, tra cui dépliant, gadget, cartoline, timbri, biglietti e souvenir raccolti dai privati nei loro viaggi. La nuova sala, la numero 73, è aperta al pubblico su prenotazione ed è stata allestita con cura e attenzione da Rita La Torre e Paolo Destefanis, agenti di viaggio Lab Travel Group e testimoni diretti della rivoluzione generata da internet nel settore del trasporto aereo, culminata con l’avvento di nuovi sistemi automatizzati per la distribuzione e il calcolo delle tariffe e il successo del modello low-cost. Il risultato è un percorso dedicato ai nostalgici dei viaggi d’antan, ma anche ai più giovani appassionati di turismo tra cimeli, memorabilia, aneddoti e oggetti vintage dal fascino senza tempo, come l’apribottiglie in omaggio ai passeggeri del Concorde che volava tra Parigi e New York negli anni ’80, caratterizzato da una forma stilizzata ispirata al profilo dello stesso Concorde e della Tour Eiffel. E ancora, le copie dei menù in First Class di Pan Am, i modellini degli aeromobili del passato, borsette portadocumenti e kit da viaggio. Da segnalare anche la sezione dedicata ai libretti degli orari, semplicemente inimmaginabili per i nativi digitali, che comprende anche una rara testimonianza dell’orario ufficiale di tutte le compagnie del mondo, raggruppato in due libroni, aggiornati e spediti alle agenzie di viaggio ogni 3 mesi. Tra i percorsi tematici più curiosi, una menzione speciale va sicuramente a quello incentrato sulla storia della biglietteria. All’interno della sala si possono trovare biglietti di ogni tipo e i manuali delle diverse compagnie per il calcolo delle tariffe in base alle miglia. Prima degli anni ’80, un agente di viaggio esperto impiegava circa quindici minuti per calcolare la tariffa di un volo diretto Milano – New York, ma poteva volerci fino a un’ora di tempo per le tratte più complesse comprensive di uno o più scali. Una volta calcolato l’importo e verificata la disponibilità, il biglietto veniva emesso con macchine speciali, che le agenzie abilitate ricevevano direttamente dalla IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) per poi essere etichettato con una targhettatrice che apponeva su di esso il marchio dell’agenzia e il logo della compagnia aerea, rendendolo valido per l’imbarco. Con l’avvento dei primi automatismi basati sui GDS (Global Distribution System), negli anni ’80 il modo di emettere i biglietti cambia completamente: la mostra ripercorre questa evoluzione arrivando fino agli “E-ticket” di oggi. Paolo Destefanis, agente di viaggio Lab Travel Group e curatore della Sala, dichiara: “Questa sala è il risultato di un grande lavoro di recupero della memoria storica e offre una retrospettiva completa sull’evoluzione delle compagnie aeree e, conseguentemente, del lavoro degli agenti di viaggio nel corso del Novecento. Molti degli oggetti esposti sono ricordi personali dei colleghi di Lab Travel Group, ma ci siamo avvalsi anche della collaborazione di altri agenti di viaggio e di ex dipendenti delle stesse compagnie, che hanno aperto i loro archivi per noi (un ringraziamento particolare va in questo senso al signor Mimmo Cristofaro, titolare dell’agenzia Contur Srl) e di affezionati e storici clienti, che hanno voluto condividere i loro ricordi di viaggio. In linea con la filosofia che anima il Museo del Turismo, intendiamo tener vivo il passato di una professione profondamente cambiata in seguito all’evoluzione tecnologica, affinché tanto gli appassionati, quanto gli addetti ai lavori di oggi possano comprendere l’impegno e il valore che da sempre caratterizza il mestiere dell’agente di viaggio”. [post_title] => Lab Travel Group apre una sala nel Museo del turismo [post_date] => 2022-11-24T10:05:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669284321000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434661 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair rilancia su Cipro in vista dell'estate 2023, proponendo la sua più ampia programmazione di sempre sull'Isola. Si tratta complessivamente di 41 rotte, di cui cinque nuove da Paphos verso Atene, Bordeaux, Napoli, Poznan e Tolosa, tutte servite da due frequenze alla settimana. La flotta della low costa basata sullo scalo conterà un velivolo in più che porterà il totale a quattro, due dei quali saranno Boeing 737 8-200 "Gamechanger", che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% di carburante in meno e producono il 40% di emissioni acustiche in meno. L'investimento di Ryanair di oltre 400 milioni di dollari a Cipro sosterrà 120 posti di lavoro nel settore dell'aviazione e 1.500 posti di lavoro indiretti all'aeroporto di Paphos. [post_title] => Ryanair cresce da Cipro con 5 nuove rotte per l'estate, inclusa la Paphos-Napoli [post_date] => 2022-11-24T09:50:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669283413000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434728 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Arriva da Advunite la seguente comunicazione che pubblichiamo volentieri: «La nostra associazione, Advunite, resta basita da come venga utilizzata la scusa di contrastare l'abusivismo con l'obbligo di fornire propri dati ad un'associazione e non ai singoli to. Il contratto è firmato dal tour operator o dalla loro associazione di categoria? Per quale motivo, due noti marchi di tour operator, che detengono anche più del 50% del mercato tour operating italiano, obbligano il proprio cliente, (l'agenzia di viaggi) a fornire le proprie informazioni a terzi? Chi sono le persone che possono leggere questi dati che dovrebbero essere pubblici? Il silenzio di tutti è veramente imbarazzante perché così si rischia di far passare un'iniziativa privatistica di un'associazione come un supporto alla legalità. Noi siamo disposti anche a non firmare i contratti!» Vicepresidente Vincenzo Del Bravo e consiglieri Mario Cozzi e Vittorio Notaro [post_title] => Advunite: perché dobbiamo fornire i nostri dati ad un'associazione? [post_date] => 2022-11-24T07:54:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669276485000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434721 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La 14ª edizione del Bto (Be Travel Onlife) torna in presenza con la grande novità del Metaverso. La manifestazione, che si terrà a Firenze il 29 e 30 novembre, sarà un programma ricco di approfondimenti, workshop e speech sul futuro delle nuove tendenze tecnologiche applicate al turismo, ai viaggi, alle destinazioni, alle professioni, ai modi di viaggiare. “Il Bto è un luogo di pensiero, un grande think tank, un momento di riflessione sul dove siamo e dove potremmo andare. Un’edizione molto futuribile dedicata al digitale turistico. – spiega Francesco Tapinassi direttore scientifico di Bto. – Partendo sempre dall’idea che la tecnologia è amica dell’uomo, le esperienze che ci arriveranno da tutto il mondo in queste due giornate serviranno a chiarire quali potenzialità questi strumenti potrebbero mettere in campo”. Sul travel trade, compreso il ricettivo, si aprirebbe una nuova opportunità di promozione, sempre più efficace e più immersiva che rendebbe possibile una scelta più consapevole se optare per un’esperienza virtuale o reale. “Al momento della scelta reale si tornerebbe ai fondamentali del viaggio, – e aggiunge Tapinassi – e cioè del perché si viaggia, perché viaggiando si vuole scoprire, perché il viaggio è un arricchimento interiore. Il Metaverso può essere una tecnologia che accompagna alla scelta del viaggio reale e non a quello virtuale”. Dunque un Bto 2022 in realtà aumentata, consapevolezza, sostenibilità. Secondo le stima di Gartner, entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà almeno un ora al giorno nel Metaverso. E il Bto si presenterà con installazioni spettacolari: un colonnato “parlante” introdurrà i visitatori anticipando le varie tematiche con una realtà aumentata. All’interno sarà possibile fare conoscenza virtuale di alcuni speaker riportati a grandezza naturale su un wall e ascoltare la presentazione dalla loro viva voce. Sarà possibile sperimentare anche un’inedita sinergia tra eventi fisici e virtuali con il Meta–Bto (case history emblematica delle applicazioni del metaverso al turismo Mice). L’intervento inaugurale sul palco della manifestazione comparirà in duplicato virtuale nel grande schermo con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e i partecipanti reali. Altra novità permetterà di visitare personalmente, sottoforma di avatar la rassegna del Metaverso accedendovi in modalità cross–device. La manifestazione prevede inoltre con il Bto On Tour il coinvolgimento degli operatori attivi nei territori attraverso una declinazione di temi dedicati alla hospitality, destiantion, food and wine e innovazione. [post_title] => Bto 2022: nuove forme di turismo tra Metaverso e viaggi insoliti [post_date] => 2022-11-23T15:03:16+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669215796000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434707 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Confermare l’importanza strategica della distribuzione, aumentare le opportunità commerciali per il canale trade, candidarsi come il principale e più innovativo fornitore di servizi per rendere ancora più solida e di valore l’attività della rete distributiva. Sono gli obiettivi ai quali punta C-Value, il nuovo contratto commerciale 2023 che Costa Crociere sta presentando in questi giorni in anteprima a oltre 1500 agenzie divViaggio di tutta Italia in occasione del road show itinerante “Insieme per creare valore”. Valido dal 1° dicembre 2022 e strutturato in continuità con il contratto di valore lanciato nell’aprile 2021, C-Value introduce una serie di innovazioni, a partire da una nuova profilazione dei Partner effettuata sulla base di un’attenta selezione delle agenzie di viaggio. Oltre ai due cluster già presenti – Costa Point, destinato ai punti vendita fidelizzati che esprimono produzioni consistenti, e Costa Dealer, per le Agenzie con volumi di fatturato più contenuti ma con interessante potenziale di crescita – il nuovo contratto prevede un ulteriore terzo cluster, Costa Point Excellence. Ideato ascoltando bisogni ed esigenze dei migliori Partner della distribuzione, è destinato ai punti vendita storicamente legati a Costa e che esprimo volumi di vendita eccellenti. Accordi Valore, reciprocità e innovazione saranno i tre pilastri di C-Value e della nuova segmentazione, grazie alla quale le agenzie disporranno di accordi più solidi e remunerativi e di una gamma di strumenti e servizi ancora più ricca e personalizzata, grazie al nuovo programma C-Value Servizi. Tra i diversi vantaggi previsti, alcuni significativi benefici deriveranno dai nuovi piani di comunicazione integrata, dalla possibilità di essere più visibili sia sul territorio che online e dall’opportunità di incrementare i volumi delle vendite e la redditività grazie a nuovi, potenti strumenti di comunicazione sui social media. «Il Contratto C-Value 2023 sarà in continuità con l’attuale Contratto di Valore. Ascoltando con attenzione i nostri Partner della distribuzione abbiamo lavorato, però, per renderlo ancora più ricco e personalizzato, con l’obiettivo di migliorare e qualificare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggio, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa Crociere – spiega Riccardo Fantoni, direttore vendite di Costa Crociere –. Il nuovo programma C-Value Servizi prevederà tantissimi servizi base per tutti e un’ulteriore serie a scelta per i nostri migliori Partner, Costa Point e Costa Point Excellence, con l’obiettivo di rappresentare per le agenzie di viaggio il principale partner di servizi innovativi e di qualità per raggiungere i risultati attesi, a vantaggio di tutta la filiera». Incentivazione Il nuovo Contratto offrirà, inoltre, un programma di incentivazione ricco e ancora più premiante, caratterizzato da un sistema commissionale che remunererà in modo adeguato le vendite di qualità e offrirà guadagni più elevati in base al valore della prenotazione. Ad affiancarlo, ci saranno anche il nuovo Segui-C, che consente ai Partner di guadagnare tutto l’anno a fronte del raggiungimento di obiettivi predefiniti, e il nuovissimo programma loyalty C-Premia. Quest’ultimo, in modo particolare, rappresenta un’importante novità pensata per premiare e coinvolgere, incentivandoli, i singoli Agenti di Viaggio, che avranno la possibilità di scegliere il proprio premio all’interno di un ricchissimo catalogo. Plus diversificati in base al modello di servizio. Non mancheranno altri importanti plus, diversificati in base al modello di servizio. La novità principale a supporto della comunicazione B2B2C sarà Red Hab, una nuova, potente e innovativa piattaforma di gestione della comunicazione sui social, per essere più efficaci, più organizzati e più veloci. E, poi, ancora il sistema di geolocalizzazione del punto vendita sul sito Costa, il potenziamento dei servizi di formazione erogati attraverso la Costa Academy e dei tool digitali di prenotazione e informazione, oltre al rinnovamento dei materiali per l’allestimento dei punti vendita. Per poter godere dei vantaggi previsti dalla nuova profilazione, alle agenzie di viaggio partner verrà richiesto l’impegno a portare a termine con successo alcune attività fondamentali per sviluppare compiutamente le opportunità commerciali, tra le quali il completamento dei percorsi formativi, la corretta e puntuale esposizione dei materiali promozionali e l’utilizzo dei canali di prenotazione digitali. [post_title] => Costa: dal 1° dicembre scatta il nuovo contratto commerciale per le agenzie [post_date] => 2022-11-23T11:37:07+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669203427000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 434679 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È pronto il catalogo Montagna 2022/2023 firmato Gattinoni Travel a disposizione dei network del Gruppo Gattinoni. Uno strumento a supporto degli agenti di viaggio per sostenerli e agevolare il lavoro in questa stagione frenetica. La scelta di realizzare un catalogo dedicato interamente all’offerta montagna, in formato digitale, proviene dall’ampio apprezzamento degli agenti di viaggio nei confronti del catalogo Mare Italia realizzato a supporto dell’estate scorsa. Uno strumento che si è rivelato utile perché ben organizzato nelle informazioni. Anche il catalogo Montagna ne segue le stesse linee guide, fornendo informazioni dettagliate e chiare sui servizi di ogni singola struttura. All’interno delle 79 pagine, ci sono 61 strutture selezionate da Gattinoni, suddivise in regioni: 25 in Trentino Alto Adige, 12 in Valle D’Aosta, 9 in Piemonte, 7 in Lombardia, 6 in Veneto e 2 negli Appennini in Abruzzo e Toscana. Ogni struttura ricettiva è accompagnata da una didascalia sintetica e chiara che definisce alcuni parametri e servizi, per orientarsi più velocemente in base alle richieste del cliente. In modo intuitivo si può infatti capire se l’hotel offre camere e servizi dedicati alle famiglie, se è presente una spa, se la struttura è adults only e se accetta animali di piccola taglia. E, per i clienti amanti dello sci, l’agente può affidarsi alle descrizioni contenute nel catalogo che riportano la distanza dalle piste, i punti navetta, i servizi noleggio attrezzatura, oltre all’indicazione di sconti dedicati ai bambini per i vari servizi. Le prenotazioni delle strutture all’interno del catalogo comprendono l’assicurazione medico bagaglio gratuita e vantaggiosi sconti per i bambini. Per prenotazioni fino al 15 dicembre si applica alla pratica, che dovrà essere superiore a 1.200 euro, uno sconto di 50 euro. [post_title] => Gattinoni Travel lancia il catalogo Montagna 2022/2023 [post_date] => 2022-11-23T10:20:50+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1669198850000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "korean air agenti di viaggio e to a milano malpensa per scoprire il boeing 787 9" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":264,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3639,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434755","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Korean Air ha organizzato ieri sera a Milano Malpensa una visita al Boeing 787-9 appena atterrato da Seul per un gruppo di agenti di viaggio e tour operator. Il vettore asiatico, membro e fondatore di SkyTeam, opera in Italia sugli scali di Malpensa e Roma Fiumicino con un operativo di sei frequenze totali, tre su ciascun aeroporto, coprendo di fatto tutta la settimana.\r

Dopo la ripresa post emergenza sanitaria, con il ripristino dei collegamenti lo scorso luglio, i voli da Seul Incheon a Milano, operati con Boeing 787-9 configurati a 24 posti business e 245 economy, vengono effettuati il martedì, venerdì e domenica. I collegamenti da e per Fiumicino invece il martedì, giovedì e sabato con B777-300er, configurato con 64 posti di business class e 275 di economy.\r

La Corea del Sud, dal 3 settembre scorso, non richiede più il test per l'ingresso nel Paese, anche se è comunque necessario registrarsi online al K-ETA.\r

Per raggiungere la destinazione i passeggeri italiani possono fruire anche del transito da Parigi, grazie agli accordi vigenti tra Korean Air ed Air France. L’hub di Incheon sta riaprendo le rotte del suo network che include collegamenti con Europa, Sud-est asiatico, Giappone, Oceania, Micronesia, Palau e Hawaii. Per i passeggeri italiani sono disponibili in particolare veloci coincidenze verso Sydney, Cebu, Bali, Phnom Penh e Ho Chi Minh City.\r

[gallery ids=\"434757,434758\"]","post_title":"Korean Air: agenti di viaggio e to a Milano Malpensa per scoprire il Boeing 787-9","post_date":"2022-11-24T14:39:51+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669300791000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434704","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama \"La Spagna al femminile” il nuovo progetto firmato dall'Ente spagnolo del turismo a Milano, che pone l’arte culinaria al centro della promozione turistica della Spagna in Italia, rendendo omaggio allo straordinario talento e alla creatività di due chef spagnole e due italiane che si presentano come ambasciatrici dei propri territori in un particolare gemellaggio tra i due Paesi.\r

\r

Questi primi due appuntamenti hanno visto l’incontro tra Milano e le Asturie, mentre Bologna ha accolto la cucina della regione di Valencia. Le serate cardine del progetto realizzato da Turespaña, aprono la strada ad un piano a lungo termine, che mira a proseguire nel futuro con altre destinazioni e altre chef: Un viaggio culinario che unisce due paesi, quattro luoghi e quattro chef donne.\r

\r

\r

\r

“La Regione Valencia è una destinazione ambita per il mercato italiano - il quarto mercato emissore per la Spagna e il primo per la città di Valencia –, come sottolinea la direttrice dell’Ente spagnolo del turismo a Milano, Isabel Garaña, e facilmente raggiungibile da diversi aeroporti italiani (Milano, Bologna, Torino, Trieste, Bari, Napoli, Palermo, Pisa e Roma). E anche un territorio all’avanguardia, che offre ai turisti oltre a una gran varietà di attrazioni per lo svago e il divertimento durante tutto l’anno, un vasto patrimonio culturale e una offerta gastronomica riconosciuta a livello internazionale, il tutto nel rispetto dell’ambiente”.\r

\r

Le Asturie, terra di eccellente gastronomia e paesaggi suggestivi \"consentono anche di scoprire i gioielli dell’arte preromanica (patrimonio dell’Umanità dall’Unesco), l’arte paleolitica che nella regione ne ha 5 importanti esempi e l’origine primordiale del Cammino di Santiago di Compostela. Un’importante novità è la possibilità di raggiungere la regione del Nord della Spagna con voli diretti dall’Italia grazie a due nuovi collegamenti: da questo autunno è possibile raggiungere le Asturie con voli diretti Ryanair da Roma - due voli settimanali - e da marzo 2023 da Milano con Volotea - tre volte alla settimana-“ ha segnalato la direttrice durante la serata a Milano\".","post_title":"Turespaña presenta \"La Spagna al femminile\": gastronomia fulcro della promozione in Italia","post_date":"2022-11-24T11:03:27+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1669287807000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Alessandria celebra i 200 anni del noto pittore Neoclassico alessandrino Felice Giani, le cui opere sono presenti nei musei di tutto il mondo, al Louvre, agli Uffizi, all’Hermitage di San Pietroburgo, al Quirinale, a Palazzo di Spagna.\r

\r

La Biblioteca Civica di Alessandria ospiterà da giovedì 24 novembre 2022, il primo lancio di presentazione dedicato a Felice Giani, pittore piemontese nato a S. Sebastiano Curone nel 1758, ritenuto uno dei massimi esponenti del neoclassicismo.\r

\r

In concomitanza, l’Archivio ‘Pittor Giani’ intende celebrare l’anniversario dei duecento anni dalla morte del maestro (morto a Roma nel 1823) organizzando una serie di eventi che prenderanno avvio con la mostra “Felice Giani 200 Anteprima” che sarà inaugurata presso la sede dell’Archivio a San Sebastiano il 24 novembre 2022 e che proseguirà nel 2023 coinvolgendo la Città di Alessandria e province in rassegne di grande importanza per la conoscenza di Giani e delle sue opere e si concluderà nel 2024 con una mostra dedicata all’entourage del pittore ed una prestigiosa collaborazione con il Cooper Hewitt Design Museum di New York che conserva molte opere del maestro neoclassico.\r

\r

Il progetto, a cura dell’ l’Archivio “Pittor Giani”, è supportato da: Regione Piemonte, Comune di San Sebastiano Curone AL, Comune e Provincia di Alessandria, Comune e Diocesi di Tortona, Comuni di Forlì, Faenza, Brisighella, Marradi, Fondazione CRAL e CRT.\r

\r

Biblioteca Civica “Francesca Calvo”, giovedi 24 dalle ore 16:00 per scoprire Felice Giani, la sua storia d’artista e i prestigiosi lavori realizzati, fra tele, schizzi e pitture murarie che adornano alcuni dei più prestigiosi palazzi nobiliari italiani a partire dal Quirinale a Palazzo di Spagna avrà come protagonista Marcella Vitali, storica dell’arte dell’Archivio Pittor Giani di San Sebastiano Curone, curatrice degli eventi del programma triennale e grande conoscitrice dell’opera dell’artista.\r

\r

","post_title":"Alessandria, mostre ed eventi per i 200 anni del pittore neoclassico Felice Giani","post_date":"2022-11-24T11:01:50+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669287710000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434671","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo vacanze in tutti gli angoli del mondo, ma anche un viaggio indietro nel tempo, alla scoperta del passato dell’aviazione civile: è l’ultima proposta di Lab Travel Group, operatore leader nel settore della distribuzione turistica, che si avvale della collaborazione di oltre 150 agenti di viaggio sul territorio nazionale.\r

\r

Lab Travel Group ha scelto di aderire al Museo del turismo realizzando una sala dedicata alla storia delle compagnie aeree nella propria filiale di Torino, in via del Carmine.\r

\r

Il Museo del turismo è un’iniziativa senza scopo di lucro ideata dallo spagnolo Alberto Bosque Coello che ha l’intento di promuovere la storia del turismo in tutto il mondo. L’Italia fa parte dei 7 paesi che ospitano le quasi 100 sale tematiche ricche di oggetti, tra cui dépliant, gadget, cartoline, timbri, biglietti e souvenir raccolti dai privati nei loro viaggi.\r

\r

La nuova sala, la numero 73, è aperta al pubblico su prenotazione ed è stata allestita con cura e attenzione da Rita La Torre e Paolo Destefanis, agenti di viaggio Lab Travel Group e testimoni diretti della rivoluzione generata da internet nel settore del trasporto aereo, culminata con l’avvento di nuovi sistemi automatizzati per la distribuzione e il calcolo delle tariffe e il successo del modello low-cost.\r

\r

Il risultato è un percorso dedicato ai nostalgici dei viaggi d’antan, ma anche ai più giovani appassionati di turismo tra cimeli, memorabilia, aneddoti e oggetti vintage dal fascino senza tempo, come l’apribottiglie in omaggio ai passeggeri del Concorde che volava tra Parigi e New York negli anni ’80, caratterizzato da una forma stilizzata ispirata al profilo dello stesso Concorde e della Tour Eiffel. E ancora, le copie dei menù in First Class di Pan Am, i modellini degli aeromobili del passato, borsette portadocumenti e kit da viaggio. Da segnalare anche la sezione dedicata ai libretti degli orari, semplicemente inimmaginabili per i nativi digitali, che comprende anche una rara testimonianza dell’orario ufficiale di tutte le compagnie del mondo, raggruppato in due libroni, aggiornati e spediti alle agenzie di viaggio ogni 3 mesi.\r

\r

Tra i percorsi tematici più curiosi, una menzione speciale va sicuramente a quello incentrato sulla storia della biglietteria. All’interno della sala si possono trovare biglietti di ogni tipo e i manuali delle diverse compagnie per il calcolo delle tariffe in base alle miglia. Prima degli anni ’80, un agente di viaggio esperto impiegava circa quindici minuti per calcolare la tariffa di un volo diretto Milano – New York, ma poteva volerci fino a un’ora di tempo per le tratte più complesse comprensive di uno o più scali. Una volta calcolato l’importo e verificata la disponibilità, il biglietto veniva emesso con macchine speciali, che le agenzie abilitate ricevevano direttamente dalla IATA (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo) per poi essere etichettato con una targhettatrice che apponeva su di esso il marchio dell’agenzia e il logo della compagnia aerea, rendendolo valido per l’imbarco. Con l’avvento dei primi automatismi basati sui GDS (Global Distribution System), negli anni ’80 il modo di emettere i biglietti cambia completamente: la mostra ripercorre questa evoluzione arrivando fino agli “E-ticket” di oggi.\r

\r

Paolo Destefanis, agente di viaggio Lab Travel Group e curatore della Sala, dichiara: “Questa sala è il risultato di un grande lavoro di recupero della memoria storica e offre una retrospettiva completa sull’evoluzione delle compagnie aeree e, conseguentemente, del lavoro degli agenti di viaggio nel corso del Novecento. Molti degli oggetti esposti sono ricordi personali dei colleghi di Lab Travel Group, ma ci siamo avvalsi anche della collaborazione di altri agenti di viaggio e di ex dipendenti delle stesse compagnie, che hanno aperto i loro archivi per noi (un ringraziamento particolare va in questo senso al signor Mimmo Cristofaro, titolare dell’agenzia Contur Srl) e di affezionati e storici clienti, che hanno voluto condividere i loro ricordi di viaggio. In linea con la filosofia che anima il Museo del Turismo, intendiamo tener vivo il passato di una professione profondamente cambiata in seguito all’evoluzione tecnologica, affinché tanto gli appassionati, quanto gli addetti ai lavori di oggi possano comprendere l’impegno e il valore che da sempre caratterizza il mestiere dell’agente di viaggio”.","post_title":"Lab Travel Group apre una sala nel Museo del turismo","post_date":"2022-11-24T10:05:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1669284321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434661","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair rilancia su Cipro in vista dell'estate 2023, proponendo la sua più ampia programmazione di sempre sull'Isola. Si tratta complessivamente di 41 rotte, di cui cinque nuove da Paphos verso Atene, Bordeaux, Napoli, Poznan e Tolosa, tutte servite da due frequenze alla settimana.\r

\r

La flotta della low costa basata sullo scalo conterà un velivolo in più che porterà il totale a quattro, due dei quali saranno Boeing 737 8-200 \"Gamechanger\", che offrono il 4% di posti in più, consumano il 16% di carburante in meno e producono il 40% di emissioni acustiche in meno. L'investimento di Ryanair di oltre 400 milioni di dollari a Cipro sosterrà 120 posti di lavoro nel settore dell'aviazione e 1.500 posti di lavoro indiretti all'aeroporto di Paphos.","post_title":"Ryanair cresce da Cipro con 5 nuove rotte per l'estate, inclusa la Paphos-Napoli","post_date":"2022-11-24T09:50:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1669283413000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434728","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva da Advunite la seguente comunicazione che pubblichiamo volentieri:\r

\r

«La nostra associazione, Advunite, resta basita da come venga utilizzata la scusa di contrastare l'abusivismo con l'obbligo di fornire propri dati ad un'associazione e non ai singoli to.\r

Il contratto è firmato dal tour operator o dalla loro associazione di categoria? \r

\r

Per quale motivo, due noti marchi di tour operator, che detengono anche più del 50% del mercato tour operating italiano, obbligano il proprio cliente, (l'agenzia di viaggi) a fornire le proprie informazioni a terzi? \r

Chi sono le persone che possono leggere questi dati che dovrebbero essere pubblici? \r

\r

Il silenzio di tutti è veramente imbarazzante perché così si rischia di far passare un'iniziativa privatistica di un'associazione come un supporto alla legalità. \r

Noi siamo disposti anche a non firmare i contratti!»\r

Vicepresidente Vincenzo Del Bravo e consiglieri Mario Cozzi e Vittorio Notaro","post_title":"Advunite: perché dobbiamo fornire i nostri dati ad un'associazione?","post_date":"2022-11-24T07:54:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1669276485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434721","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La 14ª edizione del Bto (Be Travel Onlife) torna in presenza con la grande novità del Metaverso. La manifestazione, che si terrà a Firenze il 29 e 30 novembre, sarà un programma ricco di approfondimenti, workshop e speech sul futuro delle nuove tendenze tecnologiche applicate al turismo, ai viaggi, alle destinazioni, alle professioni, ai modi di viaggiare.\r

“Il Bto è un luogo di pensiero, un grande think tank, un momento di riflessione sul dove siamo e dove potremmo andare. Un’edizione molto futuribile dedicata al digitale turistico. – spiega Francesco Tapinassi direttore scientifico di Bto. – Partendo sempre dall’idea che la tecnologia è amica dell’uomo, le esperienze che ci arriveranno da tutto il mondo in queste due giornate serviranno a chiarire quali potenzialità questi strumenti potrebbero mettere in campo”.\r

Sul travel trade, compreso il ricettivo, si aprirebbe una nuova opportunità di promozione, sempre più efficace e più immersiva che rendebbe possibile una scelta più consapevole se optare per un’esperienza virtuale o reale.\r

“Al momento della scelta reale si tornerebbe ai fondamentali del viaggio, – e aggiunge Tapinassi – e cioè del perché si viaggia, perché viaggiando si vuole scoprire, perché il viaggio è un arricchimento interiore. Il Metaverso può essere una tecnologia che accompagna alla scelta del viaggio reale e non a quello virtuale”.\r

Dunque un Bto 2022 in realtà aumentata, consapevolezza, sostenibilità.\r

Secondo le stima di Gartner, entro il 2026 un quarto delle persone trascorrerà almeno un ora al giorno nel Metaverso.\r

E il Bto si presenterà con installazioni spettacolari: un colonnato “parlante” introdurrà i visitatori anticipando le varie tematiche con una realtà aumentata. All’interno sarà possibile fare conoscenza virtuale di alcuni speaker riportati a grandezza naturale su un wall e ascoltare la presentazione dalla loro viva voce.\r

Sarà possibile sperimentare anche un’inedita sinergia tra eventi fisici e virtuali con il Meta–Bto (case history emblematica delle applicazioni del metaverso al turismo Mice). L’intervento inaugurale sul palco della manifestazione comparirà in duplicato virtuale nel grande schermo con avatar e ambienti 3D che interagiscono con i relatori e i partecipanti reali. Altra novità permetterà di visitare personalmente, sottoforma di avatar la rassegna del Metaverso accedendovi in modalità cross–device.\r

La manifestazione prevede inoltre con il Bto On Tour il coinvolgimento degli operatori attivi nei territori attraverso una declinazione di temi dedicati alla hospitality, destiantion, food and wine e innovazione.","post_title":"Bto 2022: nuove forme di turismo tra Metaverso e viaggi insoliti","post_date":"2022-11-23T15:03:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1669215796000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434707","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Confermare l’importanza strategica della distribuzione, aumentare le opportunità commerciali per il canale trade, candidarsi come il principale e più innovativo fornitore di servizi per rendere ancora più solida e di valore l’attività della rete distributiva. Sono gli obiettivi ai quali punta C-Value, il nuovo contratto commerciale 2023 che Costa Crociere sta presentando in questi giorni in anteprima a oltre 1500 agenzie divViaggio di tutta Italia in occasione del road show itinerante “Insieme per creare valore”.\r

Valido dal 1° dicembre 2022 e strutturato in continuità con il contratto di valore lanciato nell’aprile 2021, C-Value introduce una serie di innovazioni, a partire da una nuova profilazione dei Partner effettuata sulla base di un’attenta selezione delle agenzie di viaggio. Oltre ai due cluster già presenti – Costa Point, destinato ai punti vendita fidelizzati che esprimono produzioni consistenti, e Costa Dealer, per le Agenzie con volumi di fatturato più contenuti ma con interessante potenziale di crescita – il nuovo contratto prevede un ulteriore terzo cluster, Costa Point Excellence. Ideato ascoltando bisogni ed esigenze dei migliori Partner della distribuzione, è destinato ai punti vendita storicamente legati a Costa e che esprimo volumi di vendita eccellenti.\r

\r

Accordi\r

Valore, reciprocità e innovazione saranno i tre pilastri di C-Value e della nuova segmentazione, grazie alla quale le agenzie disporranno di accordi più solidi e remunerativi e di una gamma di strumenti e servizi ancora più ricca e personalizzata, grazie al nuovo programma C-Value Servizi. Tra i diversi vantaggi previsti, alcuni significativi benefici deriveranno dai nuovi piani di comunicazione integrata, dalla possibilità di essere più visibili sia sul territorio che online e dall’opportunità di incrementare i volumi delle vendite e la redditività grazie a nuovi, potenti strumenti di comunicazione sui social media.\r

«Il Contratto C-Value 2023 sarà in continuità con l’attuale Contratto di Valore. Ascoltando con attenzione i nostri Partner della distribuzione abbiamo lavorato, però, per renderlo ancora più ricco e personalizzato, con l’obiettivo di migliorare e qualificare ulteriormente il rapporto con le agenzie di viaggio, che rappresentano da sempre il canale distributivo più importante nella strategia di Costa Crociere – spiega Riccardo Fantoni, direttore vendite di Costa Crociere –. Il nuovo programma C-Value Servizi prevederà tantissimi servizi base per tutti e un’ulteriore serie a scelta per i nostri migliori Partner, Costa Point e Costa Point Excellence, con l’obiettivo di rappresentare per le agenzie di viaggio il principale partner di servizi innovativi e di qualità per raggiungere i risultati attesi, a vantaggio di tutta la filiera».\r

Incentivazione\r

Il nuovo Contratto offrirà, inoltre, un programma di incentivazione ricco e ancora più premiante, caratterizzato da un sistema commissionale che remunererà in modo adeguato le vendite di qualità e offrirà guadagni più elevati in base al valore della prenotazione. Ad affiancarlo, ci saranno anche il nuovo Segui-C, che consente ai Partner di guadagnare tutto l’anno a fronte del raggiungimento di obiettivi predefiniti, e il nuovissimo programma loyalty C-Premia. Quest’ultimo, in modo particolare, rappresenta un’importante novità pensata per premiare e coinvolgere, incentivandoli, i singoli Agenti di Viaggio, che avranno la possibilità di scegliere il proprio premio all’interno di un ricchissimo catalogo.\r

\r

Plus diversificati in base al modello di servizio.\r

Non mancheranno altri importanti plus, diversificati in base al modello di servizio. La novità principale a supporto della comunicazione B2B2C sarà Red Hab, una nuova, potente e innovativa piattaforma di gestione della comunicazione sui social, per essere più efficaci, più organizzati e più veloci. E, poi, ancora il sistema di geolocalizzazione del punto vendita sul sito Costa, il potenziamento dei servizi di formazione erogati attraverso la Costa Academy e dei tool digitali di prenotazione e informazione, oltre al rinnovamento dei materiali per l’allestimento dei punti vendita.\r

Per poter godere dei vantaggi previsti dalla nuova profilazione, alle agenzie di viaggio partner verrà richiesto l’impegno a portare a termine con successo alcune attività fondamentali per sviluppare compiutamente le opportunità commerciali, tra le quali il completamento dei percorsi formativi, la corretta e puntuale esposizione dei materiali promozionali e l’utilizzo dei canali di prenotazione digitali.\r

","post_title":"Costa: dal 1° dicembre scatta il nuovo contratto commerciale per le agenzie","post_date":"2022-11-23T11:37:07+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1669203427000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"434679","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È pronto il catalogo Montagna 2022/2023 firmato Gattinoni Travel a disposizione dei network del Gruppo Gattinoni. Uno strumento a supporto degli agenti di viaggio per sostenerli e agevolare il lavoro in questa stagione frenetica.\r

\r

La scelta di realizzare un catalogo dedicato interamente all’offerta montagna, in formato digitale, proviene dall’ampio apprezzamento degli agenti di viaggio nei confronti del catalogo Mare Italia realizzato a supporto dell’estate scorsa. Uno strumento che si è rivelato utile perché ben organizzato nelle informazioni.\r

\r

Anche il catalogo Montagna ne segue le stesse linee guide, fornendo informazioni dettagliate e chiare sui servizi di ogni singola struttura. All’interno delle 79 pagine, ci sono 61 strutture selezionate da Gattinoni, suddivise in regioni: 25 in Trentino Alto Adige, 12 in Valle D’Aosta, 9 in Piemonte, 7 in Lombardia, 6 in Veneto e 2 negli Appennini in Abruzzo e Toscana.\r

\r

Ogni struttura ricettiva è accompagnata da una didascalia sintetica e chiara che definisce alcuni parametri e servizi, per orientarsi più velocemente in base alle richieste del cliente.\r

\r

In modo intuitivo si può infatti capire se l’hotel offre camere e servizi dedicati alle famiglie, se è presente una spa, se la struttura è adults only e se accetta animali di piccola taglia.\r

\r

E, per i clienti amanti dello sci, l’agente può affidarsi alle descrizioni contenute nel catalogo che riportano la distanza dalle piste, i punti navetta, i servizi noleggio attrezzatura, oltre all’indicazione di sconti dedicati ai bambini per i vari servizi.\r

\r

Le prenotazioni delle strutture all’interno del catalogo comprendono l’assicurazione medico bagaglio gratuita e vantaggiosi sconti per i bambini.\r

\r

Per prenotazioni fino al 15 dicembre si applica alla pratica, che dovrà essere superiore a 1.200 euro, uno sconto di 50 euro. \r

\r

","post_title":"Gattinoni Travel lancia il catalogo Montagna 2022/2023","post_date":"2022-11-23T10:20:50+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1669198850000]}]}}