Klm e Thalys ampliano l’integrazione aereo-treno sulla Amsterdam-Bruxelles

Klm e Thalys rinsaldano la partnership che prevede l’acquisto da parte del vettore di posti a bordo del treno ad alta velocità per i passeggeri in transito tra Schiphol e Bruxelles. Ciò consentirà a Klm di operare un volo in meno tra Amsterdam e Bruxelles ogni giorno. L’obiettivo dell’iniziativa è aumentare il numero di passeggeri in transito che viaggiano in treno tra Bruxelles e Schiphol. L’aspetto nuovo del prodotto aereo-treno è che i passeggeri lo troveranno molto simile all’esperienza di trasferimento da aereo ad aereo a cui sono abituati: è possibile, ad esempio, effettuare il check-in per l’intero viaggio tramite Klm. La carta di imbarco sarà valida sia per il servizio ferroviario che per il volo.

Il nuovo accordo rappresenta un primo passo per l’attuazione da parte di Klm del Piano d’Azione per i Servizi Ferroviari e Aerei (Action Plan for Rail and Air Services) del governo olandese, che prevede azioni e misure volte a garantire che i viaggi internazionali in treno diventino un’alternativa in grado di integrare i servizi aerei sulle tratte inferiori a 700 chilometri.

Inoltre, Klm sta collaborando con NS Dutch Railways e altre compagnie ferroviarie europee per esplorare la possibilità di ulteriori servizi ferroviari ad alta velocità per i passeggeri in transito verso altre destinazioni.

Da qualche tempo Klm offre ai passeggeri in transito la possibilità di imbarcarsi su un treno ad alta velocità Thalys in alternativa a un volo nella tratta Bruxelles-Schiphol (o viceversa). Prima della pandemia di Covid-19, il 20-25% di questi passeggeri (circa 36.000 clienti) sceglieva questa alternativa.

La sperimentazione proseguirà fino al 29 ottobre 2022, dopodiché si procederà a una valutazione approfondita e i partner valuteranno le opzioni per sviluppare ulteriormente il prodotto aereo-treno.