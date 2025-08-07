KLM accordo trovato con i sindacati, via ad una migliore gestione Il sindacato dei piloti VNV e KLM hanno raggiunto un importante accordo preliminare, aprendo la strada a una migliore gestione della forza lavoro e a un significativo consolidamento finanziario per la compagnia aerea olandese. Grazie a questi accordi, KLM sarà in grado di coprire in modo efficiente le posizioni di pilota , aumentare il numero di voli e quindi rafforzare la propria posizione economica. Si stima che questo accordo consentirà l’operatività di oltre 10.000 voli aggiuntivi , offrendo a milioni di passeggeri l’opportunità di raggiungere le loro destinazioni. Nello specifico, i piloti si impegnano a lavorare un giorno in più al mese durante la stagione estiva 2026 , nonché un giorno in più a trimestre nei fine settimana. Questa maggiore flessibilità è pensata per rispondere rapidamente alle opportunità di mercato e supportare il programma “Back-on-Track”, che mira a ripristinare la salute finanziaria di KLM . “Questo accordo rappresenta un passo importante per KLM. Queste misure ci consentono di aumentare la nostra capacità di volo, il che è essenziale per il ritorno a una situazione finanziaria sana. È un vantaggio per tutti i dipendenti e dimostra che, al tavolo delle trattative, stiamo raggiungendo insieme soluzioni vantaggiose sia per i piloti che per l’azienda. Puntiamo a estendere questi progressi a tutti i dipendenti il prima possibile”, sottolinea Miriam Kartman, direttore delle risorse mmane di KLM. Condividi

