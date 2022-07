Kenya Airways e South African Airways avviano un accordo di code sharing

Kenya Airways ha siglato un accordo di code sharing con South African Airways. In base all’intesa i due vettori, che tra fine 2021 e inizio 2022 hanno gettato le basi di una partnership strategica per creare un gruppo panafricano, potranno ciascuno vendere i voli operati dall’altro con il proprio codice.

I passeggeri Saa che viaggiano dal Sudafrica disporranno di maggiori opzioni per viaggiare verso destinazioni africane, tra cui Nairobi, Dar es Salaam, Entebbe, Mombasa e Kisumu. I passeggeri di KG avranno più scelta per viaggiare verso l’Africa meridionale, tra cui Città del Capo, Durban e Harare. La crescita della partnership vedrà l’aggiunta di Zanzibar, Kilimanjaro, Juba, Douala, Lusaka, Ghana e Nigeria, previa approvazione del governo.

I passeggeri fidelizzati di South African Airways avranno l’opportunità di accumulare Miglia Voyager su questi nuovi voli in codeshare. L’accordo consente ai viaggiatori di combinare segmenti di volo e bagagli su un unico biglietto. Altre destinazioni in code share sono in fase di valutazione tra i partner e saranno annunciate “a tempo debito”.