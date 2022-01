Jet2.com plaude alla rimozione dei test Covid nel Regno Unito: “E’ boom di prenotazioni”

E’ boom di prenotazioni per Jet2.com e Jet2holidays dopo la decisione del governo del Regno Unito che porta alla rimozioni di tutte le restrizioni di viaggio legate al Covid.

“Dall’annuncio del governo, abbiamo visto un notevole aumento della domanda di vacanze e voli in tutte le stagioni, in particolare a febbraio a metà termine, le vacanze di Pasqua e l’estate 22 – ha sottolineato il ceo del gruppo, Steve Heapy -. Prima dell’annuncio, la domanda era già forte, tuttavia le prenotazioni sono balzate in avanti di un altro 30% rispetto alla settimana precedente, dimostrando quanto la rimozione di tutti i test sia una novità gradita per i viaggiatori completamente vaccinati, che ora pensano concretamente alla possibilità di prenotare i loro voli e le loro vacanze”.

Canarie, Baleari, Spagna continentale, Italia e Portogallo “stanno vendendo molto“, e il Mediterraneo orientale, “in particolare la Grecia, la Turchia e Cipro stanno vedendo una crescita enorme” segnala una nota della compagnia.

“L’aggiornamento di viaggio è un vero e proprio game-changer per i milioni di persone che vogliono semplicemente andare via per godersi le loro meritate vacanze. Significa che i passeggeri vaccinati possono tornare a prenotare e viaggiare come un tempo, senza problemi. Applaudiamo il governo per aver intrapreso un’azione significativa per porre fine a una serie di misure che non solo erano inutili ma anche inefficaci nell’affrontare la diffusione della variante Omicron. Ciò dovrebbe ora rappresentare una fine permanente a tali restrizioni”.