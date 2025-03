Jet2.com amplia l’operativo per la stagione invernale 2025-26 Tre nuove rotte, capacità supplementare verso le destinazioni più richieste e stagionalità allungata: queste le caratteristiche della winter 2025-26 di Jet2.com e Jet2holidays dalle nove basi situate nel Regno Unito. In pratica per la stagione invernale che va da novembre 2025 a marzo 2026 saranno in vendita 96.000 posti in più rispetto alla precedente winter. Le novità include due nuove rotte da Bristol verso Danzica e Berlino, su misura per gli appassionati dei mercatini di Natale e una nuova rotta sciistica da Newcastle International a Chambery, che sarà un’esclusiva di Jet2.com dall’aeroporto. Potenziato l’operativo Winter Sun, che raggiunge le Isole Canarie, Malta, Cipro, Turchia, Malaga, Alicante, Madeira e Algarve. In seguito all’espansione a Malta, sono stati messi in vendita altri 8.500 posti da sei aeroporti del Regno Unito: Bristol, Edimburgo, East Midlands, Glasgow, Leeds Bradford e Newcastle International. In risposta al crescente numero di passeggeri che desiderano godersi la magia dei mercatini di Natale in Europa, oltre a lanciare le due nuove rotte, Jet2CityBreaks ha attivato voli supplementari da Liverpool John Lennon per Praga e Cracovia, con servizi ora operativi nel periodo di Natale e Capodanno. In crescita anche la capacità per Praga e Parigi da Leeds Bradford, sempre durante le festività. Inizierà prima la stagione da Birmingham a Porto, con voli ora disponibili durante il semestre di febbraio. Jet2.com ha aggiunto un terzo volo di sabato per Ginevra da Leeds Bradford e ha messo in vendita servizi extra di domenica da Newcastle International a Ginevra. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giordania e Italia ancora più vicine con la nuovo gemellaggio siglato nei giorni scorsi tra l’Autorità per lo sviluppo e il turismo di Petra e il Parco archeologico del Colosseo. Un sigillo che rafforza i legami tra due dei siti archeologici più celebri e visitati al mondo, entrambi inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e nominati nel 2007 tra le Nuove Sette Meraviglie del Mondo. “La firma del memorandum d’intesa con Petra rappresenta un valore ulteriore per i due siti Patrimonio Unesco - ha sottolineato il ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli -. La possibilità di promuovere i reciproci valori culturali, sviluppando strategie condivise di valorizzazione, costituisce un esempio virtuoso di cooperazione culturale internazionale”. L’intesa prevede un’ampia collaborazione in ambito culturale, scientifico e promozionale, con attività che includono l’organizzazione di workshop sulla conservazione dei siti archeologici, eventi culturali congiunti, scambio di informazioni su attività comuni, programmi di visite reciproche, oltre alla diffusione di materiali promozionali e video introduttivi nei rispettivi siti. In particolare, Petra potrà promuoversi all’interno del Colosseo, che ogni anno accoglie circa 14 milioni di visitatori. "L’accordo apre nuovi orizzonti per lo scambio culturale e il marketing turistico, rafforzando la dimensione globale del sito giordano” ha aggiunto Fares Braizat, Commissario Capo dell’Autorità per lo sviluppo e il turismo di Petra. Il nuovo gemellaggio segue quello già siglato nel 2019 tra Petra e la città di Matera, Capitale europea della cultura nello stesso anno, a conferma dell’impegno nel creare una rete internazionale di cooperazione tra siti d’eccezione. [post_title] => Petra e il Colosseo: ecco il nuovo gemellaggio che promuove i reciproci valori culturali [post_date] => 2025-03-27T15:22:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743088945000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487559 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Atterraggio senza problemi per il volo Ita Airways sulla rotta da Roma verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo precisa la compagnia aerea spiegando: "In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa in merito al volo Ita Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino in atterraggio a Tel Aviv costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen, la compagnia comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo". La nota di Ita Airways si conclude ricordando che la "compagnia continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni". [post_title] => Ita Airways: "Il volo su Tel Aviv è atterrato senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio" [post_date] => 2025-03-27T13:58:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743083909000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487557 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto italiano in vista per il marchio Raffles di casa Accor, che si appresta a sbarcare sulle rive del lago di Como nel 2027, rebrandizzando il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio. La novità è frutto di un accordo di management stipulato dal gruppo transalpino con la nuova proprietà che lo ha recentemente acquisito dalla famiglia Butti per una somma non rivelata. Si tratta di un pool di diversi investitori tra i quali Savills Sgr e Zetland Capital Partners che si impegneranno anche nel rinnovamento dell'albergo. Finanziatore senior dell'operazione è stato Unicredit. Il nuovo Raffles Lake Como vedrà in particolare il numero delle proprie camere ridursi da 115 a 86. L'hotel disporrà inoltre di tre ristoranti, con una proposta che punterà soprattutto sulla cucina gourmet e sulla valorizzazione dei prodotti locali. Prevista pure la realizzazione di una spa di mille metri quadrati e di un beach club privato. L'indirizzo sulle rive del lago di Como sarà il quinto Raffles europeo, dopo il London at The Owo, Le Royal Monceau - Paris, l'Europejski Warsaw e l'hotel di Istanbul. [post_title] => Il Grand Hotel Imperiale sul lago di Como passa di mano e diventa un Raffles [post_date] => 2025-03-27T13:58:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743083907000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto a metà marzo il Marsa Al Arab, nuovo hotel Jumeirah a Dubai, situato accanto al Beach Hotel a forma di onda e al famoso Burj Al Arab a forma di vela. Progettato dall'architetto Shaun Killa, il resort presenta un'estetica ispirata ai superyacht. Dispone di 386 camere e suite, 82 residenze con servizio annesso e un porto turistico per superyacht da 82 posti letto. Le stanze sono ispirate alle imbarcazioni Riva italiane ed emanano un glamour anni '60 con ampie terrazze di oltre 22 mq. Ispirate agli superyacht anche le suite, con gli ospiti che hanno inoltre accesso esclusivo all'Iliana Pool Club, un'oasi privata con cabine e una spiaggia appartata, a cui si aggiunge un servizio di maggiordomo dedicato. Le residenze, infine, sono provviste di una, due e tre camere da letto, nonché ampie terrazze, per superfici complessive che vanno dai 79 ai 229 mq. L'offerta f&b della proprietà si declina in undici esperienze culinarie e quattro bar. Tra queste, una novità per Dubai: un locale che si evolve nel corso della giornata, con quattro ristoranti di riferimento e un bar centrale. Il resort accoglie anche una Viennoiserie dello chef pasticcere di fama internazionale Pierre Hermé nella lobby lounge. Presente pure una spa Talise, il concetto di benessere firmato Jumeirah, che si estende per un totale di 3.500 metri quadrati, dispone di una piscina coperta di 20 metri, di uno studio fitness, di una palestra e di spazi riservati alle donne, nonché di 13 suite per i trattamenti, ognuna delle quali con terrazza privata. Il Family Club del Jumeirah Marsa Al Arab mette poi a disposizione uno spazio dedicato ai piccoli ospiti di età compresa tra i tre e i dieci anni. La marina del Marsa Al Arab offre infine un'esperienza di yachting lungo la costa di Dubai. Con 82 ormeggi in grado di ospitare yacht fino a 61 metri, il porto turistico include servizi completi di manutenzione e rifornimento. [post_title] => Ancora un hotel Jumeirah a Dubai: aperto il Marsa Al Arab [post_date] => 2025-03-27T13:22:07+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743081727000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487546 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un contratto da 19,4 milioni di euro in quattro anni. Xenia Hôtellerie Solution si aggiudica, con la propria catena alberghiera Phi Hotels, la gara per la stipula di un accordo quadro con l'esercito italiano, finalizzato alla gestione dell’accommodation del personale militare impiegato nell’operazione Strade Sicure in alcune aree del Centro-Nord Italia per il prossimo quadriennio. Le aree interessate sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana e Firenze, l’Umbria e le Marche. "Il nuovo contratto - si legge in una nota ufficiale - è coerente con le nuove attività in via di implementazione della linea di business accommodation della società presentate con il piano aziendale 2025-2028 lo scorso 22 gennaio e ne rappresenta un ulteriore passo della sua attuazione". [post_title] => Xenia (Phi Hotels) si aggiudica contratto con l'esercito da 19,4 mln [post_date] => 2025-03-27T12:23:27+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743078207000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487542 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tre nuove rotte, capacità supplementare verso le destinazioni più richieste e stagionalità allungata: queste le caratteristiche della winter 2025-26 di Jet2.com e Jet2holidays dalle nove basi situate nel Regno Unito. [post_title] => Jet2.com amplia l'operativo per la stagione invernale 2025-26 [post_date] => 2025-03-27T12:15:53+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743077753000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487535 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue lo sviluppo del lungo raggio di Mapo Travel: nuove destinazioni e altri ingressi in organico consolidano gli ottimi numeri della divisione long haul con sede a Torino, che registra un +40% nelle prenotazioni del primo bimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. “Due anni fa abbiamo deciso di puntare sui viaggi intercontinentali con il brand Mapo World – spiega la general manager del to pugliese, Barbara Marangi - e i risultati e i riscontri dei nostri clienti continuano a premiare quell’idea. Con i nuovi investimenti in collaboratori e itinerari, puntiamo a crescere ancora di più, proseguendo sulla strada dell’artigianalità del prodotto, del confronto continuo con le agenzie di viaggio, dell’attenzione ai dettagli e alle esigenze del viaggiatore finale, in direzione opposta alla standardizzazione del prodotto”. Mapo annuncia quindi sia l’ingresso nell’organico della sede di Torino di Elena Foglio, con precedente esperienza nel tour operator Settemari, sia l’apertura delle destinazioni Perù e Cina. “I nostri itinerari sono sempre studiati e curati dai nostri specialisti di prodotto che conoscono direttamente la destinazione e tutto quanto questa ha da offrire– le parole del branch manager Roberto Servetti – . Le novità Perù e Cina includono esperienze come il sorvolo sulle linee di Nazca o l’escursione in barca sul lago Titicaca, o ancora la visita al canyon più profondo del mondo, nel paese sudamericano, e l’esercito di terracotta o la Città proibita o la crociera sul fiume Li in Cina. I primi riscontri sono davvero interessanti per due mete di sicura prospettiva”. Accanto ai best seller Stati Uniti, Giappone e Thailandia, Mapo World ha inoltre potenziato la programmazione verso il Canada, con più di dieci tour di gruppo con guida parlante italiano. Fissate anche le nuove partenze a novembre con accompagnatore dall’Italia, sia per il Giappone, con volati da Roma, Milano e Venezia, sia per il Sudafrica, con voli da Roma e Milano. Ad agosto, invece, pacchetti su Oriente con volati a conferma immediata dai principali aeroporti. [post_title] => Parte bene il 2025 di Mapo World che accoglie in squadra Elena Foglio e le novità Perù e Cina [post_date] => 2025-03-27T12:02:34+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743076954000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nella bella intervista del collega Fabrizio Condò de L'Agenzia di Viaggi, il presidente di Enit Alessandra Priante, in modo anche abbastanza elegante, rapporta il budget dell'Enit con quelli di altre strutture simili europee. Naturalmente il confronto è sconfortante. Ne esce un Enit con risorse infinitamente inferiori a quelle i altri enti omologhi. Il punto però è che la materia turismo è di competenza delle regioni. Per cui se sommiamo tutte le risorse impiegate in un anno da tutte le regioni e comuni e altro nel turismo ne esce fuori una cifra maggiore anche dell'appannaggio di Turespaña. Qual è il vero problema: che queste campagne regionali non rispondendo ad un'idea collettiva, ma promuovendosi ognuno pro domo sua, non riescono nell'intento di lavorare per tutto il Paese. Insomma qui ognuno lavora per sè. Per questo la proposta del presidente Priante è importante. Ci vuole sempre una linea guida, un ente che coordini. E un Enit più forte potrebbe farlo. Giuseppe Aloe [post_title] => Il presidente Priante chiede più risorse per l'Enit. E ha ragione [post_date] => 2025-03-27T11:42:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743075775000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 487396 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo è un segmento fondamentale per il mercato greco. Impiega 800mila persone, il 20% della forza lavoro del paese. Nel 2023 ha rappresentato il 13% del Pil - pari a 28,5mld di euro - arrivando al 30% con i contribuiti indiretti. Nel 2024 sono arrivati in Grecia quasi 36mln di visitatori internazionali: 10% in più dell’anno precedente. Di questi 8mln viaggiavano sulle navi da crociera. Fra le destinazioni più popolari le isole si scontrano spesso con il problema dell'overtourism. Per questo il Governo greco ha messo in atto diverse strategie: una tassa di 20 euro sarà imposta ai crocieristi che visitano le isole durante i mesi estivi e Santorini limiterà gli arrivi giornalieri delle navi a 8.000 passeggeri. L’impegno del settore turistico greco per il futuro è quello di garantire un turismo sostenibile e in equilibrio con la preservazione delle risorse culturali e ambientali. A questa lettura del settore fatta “dall’interno”, si affianca lo sguardo di alcuni operatori provenienti da diverse regioni italiane, che hanno partecipato al famtrip di Viaggi Oggi - Tour Grecia Classica tra Atene, Delfi e le Meteore - per raccogliere informazioni da condividere con i propri clienti e percorrere l’itinerario in prima persona. Dalla condivisione delle esperienze degli operatori, emerge il profilo di un viaggiatore italiano che vuole scoprire la Grecia senza cercare il lusso né il business e che ama la cultura, le escursioni e le vacanze al mare sulle isole. Se il cliente è senior sceglie dei pacchetti organizzati a 360°, con pensione completa; per lui si coordinano gruppi di diverse dimensioni e si fa grouppage - sempre con accompagnatore parlante italiano, meglio se dall’Italia (Noris Pozzoli dell’adv Viaggi Grigna, Nunzia Cafagna di Boscolo Tours e Rimmi Taboubi di GoWorld). Per una clientela soprattutto senior si cerca un prodotto che riesca a conciliare il lato culturale del paese e un’esperienza di relax a tutto tondo. Dove anche gli alberghi offrano un’ampia gamma di servizi e siano disponibili i mezzi per facilitare gli spostamenti. In primo piano l’importanza della partenza garantita di Viaggi Oggi, che consente di organizzare il viaggio anche per due soli clienti, senza creare un gruppo (Sara Taddei e Aurora Ranieri del to Yana Viaggi/Montelupo Fiorentino). Vengono poi consigliati con attenzione coloro che preferiscono un viaggio individuale, anche con la famiglia. Significativa, inoltre la richiesta di aziende medio-grandi di realizzare viaggi- incentive. Nello scambio con gli operatori si delineano le esigenze di un cliente che, dopo la pandemia preferisce acquistare un servizio garantito; imposta il suo itinerario prima della partenza dall’Italia, si muove volentieri in pullman e acquista in loco dei servizi modulabili. Tra questi le escursioni e le esperienze di incontro con la realtà locale, flessibili rispetto a un tour fisso, proposte da Viaggi Oggi (Daniela Menghini dell’adv Fulginium Viaggi/Foligno). Il ruolo dell’agenzia è quello di capire cosa desidera il cliente, in molti vorrebbero trovare una Grecia “autentica”: quella di 30 anni fa. Prediligono le isole e scelgono esperienze pratiche e senza vincoli magari affittando una macchina (Eleonora Pazienza del to Architravel/Roma e Dany Silvestro dell’adv Robe di Viaggio/Cuneo). Alle loro esigenze risponde l’offerta villaggistica del paese ed è sempre benvenuta la proposta di un tour culturale da affiancare al relax in spiaggia (Francesca Tonetto dell’adv Princess Tour/Castelfranco Veneto). Interessante, infine, l’indagine sul territorio greco realizzata da operatori italiani che vogliono proporre esperienze di cicloturismo: una vacanza slow e non impattante. In destinazioni inconsuete e vivendo in armonia con i compagni di viaggio (Alessandro Zanetti di Sangallo Tours/Treviso). [post_title] => Grecia: focus su overtourism e sostenibilità, le richieste degli operatori italiani [post_date] => 2025-03-27T11:40:05+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1743075605000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "jet2 com amplia loperativo per la stagione invernale 2025 26" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":53,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":4304,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giordania e Italia ancora più vicine con la nuovo gemellaggio siglato nei giorni scorsi tra l’Autorità per lo sviluppo e il turismo di Petra e il Parco archeologico del Colosseo. Un sigillo che rafforza i legami tra due dei siti archeologici più celebri e visitati al mondo, entrambi inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell’Unesco e nominati nel 2007 tra le Nuove Sette Meraviglie del Mondo.\r

\r

“La firma del memorandum d’intesa con Petra rappresenta un valore ulteriore per i due siti Patrimonio Unesco - ha sottolineato il ministro della Cultura italiano Alessandro Giuli -. La possibilità di promuovere i reciproci valori culturali, sviluppando strategie condivise di valorizzazione, costituisce un esempio virtuoso di cooperazione culturale internazionale”.\r

\r

L’intesa prevede un’ampia collaborazione in ambito culturale, scientifico e promozionale, con attività che includono l’organizzazione di workshop sulla conservazione dei siti archeologici, eventi culturali congiunti, scambio di informazioni su attività comuni, programmi di visite reciproche, oltre alla diffusione di materiali promozionali e video introduttivi nei rispettivi siti. In particolare, Petra potrà promuoversi all’interno del Colosseo, che ogni anno accoglie circa 14 milioni di visitatori.\r

\r

\"L’accordo apre nuovi orizzonti per lo scambio culturale e il marketing turistico, rafforzando la dimensione globale del sito giordano” ha aggiunto Fares Braizat, Commissario Capo dell’Autorità per lo sviluppo e il turismo di Petra.\r

\r

Il nuovo gemellaggio segue quello già siglato nel 2019 tra Petra e la città di Matera, Capitale europea della cultura nello stesso anno, a conferma dell’impegno nel creare una rete internazionale di cooperazione tra siti d’eccezione.","post_title":"Petra e il Colosseo: ecco il nuovo gemellaggio che promuove i reciproci valori culturali","post_date":"2025-03-27T15:22:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1743088945000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487559","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Atterraggio senza problemi per il volo Ita Airways sulla rotta da Roma verso l'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.\r

Lo precisa la compagnia aerea spiegando: \"In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa in merito al volo Ita Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino in atterraggio a Tel Aviv costretto ad allontanarsi sul mare per l'arrivo di due missili dallo Yemen, la compagnia comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo\". \r

La nota di Ita Airways si conclude ricordando che la \"compagnia continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni\".","post_title":"Ita Airways: \"Il volo su Tel Aviv è atterrato senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio\"","post_date":"2025-03-27T13:58:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1743083909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487557","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Debutto italiano in vista per il marchio Raffles di casa Accor, che si appresta a sbarcare sulle rive del lago di Como nel 2027, rebrandizzando il Grand Hotel Imperiale di Moltrasio. La novità è frutto di un accordo di management stipulato dal gruppo transalpino con la nuova proprietà che lo ha recentemente acquisito dalla famiglia Butti per una somma non rivelata. Si tratta di un pool di diversi investitori tra i quali Savills Sgr e Zetland Capital Partners che si impegneranno anche nel rinnovamento dell'albergo. Finanziatore senior dell'operazione è stato Unicredit.\r

\r

Il nuovo Raffles Lake Como vedrà in particolare il numero delle proprie camere ridursi da 115 a 86. L'hotel disporrà inoltre di tre ristoranti, con una proposta che punterà soprattutto sulla cucina gourmet e sulla valorizzazione dei prodotti locali. Prevista pure la realizzazione di una spa di mille metri quadrati e di un beach club privato. L'indirizzo sulle rive del lago di Como sarà il quinto Raffles europeo, dopo il London at The Owo, Le Royal Monceau - Paris, l'Europejski Warsaw e l'hotel di Istanbul.\r

\r

","post_title":"Il Grand Hotel Imperiale sul lago di Como passa di mano e diventa un Raffles","post_date":"2025-03-27T13:58:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1743083907000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto a metà marzo il Marsa Al Arab, nuovo hotel Jumeirah a Dubai, situato accanto al Beach Hotel a forma di onda e al famoso Burj Al Arab a forma di vela. Progettato dall'architetto Shaun Killa, il resort presenta un'estetica ispirata ai superyacht. Dispone di 386 camere e suite, 82 residenze con servizio annesso e un porto turistico per superyacht da 82 posti letto. Le stanze sono ispirate alle imbarcazioni Riva italiane ed emanano un glamour anni '60 con ampie terrazze di oltre 22 mq. Ispirate agli superyacht anche le suite, con gli ospiti che hanno inoltre accesso esclusivo all'Iliana Pool Club, un'oasi privata con cabine e una spiaggia appartata, a cui si aggiunge un servizio di maggiordomo dedicato. Le residenze, infine, sono provviste di una, due e tre camere da letto, nonché ampie terrazze, per superfici complessive che vanno dai 79 ai 229 mq.\r

\r

L'offerta f&b della proprietà si declina in undici esperienze culinarie e quattro bar. Tra queste, una novità per Dubai: un locale che si evolve nel corso della giornata, con quattro ristoranti di riferimento e un bar centrale. Il resort accoglie anche una Viennoiserie dello chef pasticcere di fama internazionale Pierre Hermé nella lobby lounge. Presente pure una spa Talise, il concetto di benessere firmato Jumeirah, che si estende per un totale di 3.500 metri quadrati, dispone di una piscina coperta di 20 metri, di uno studio fitness, di una palestra e di spazi riservati alle donne, nonché di 13 suite per i trattamenti, ognuna delle quali con terrazza privata. Il Family Club del Jumeirah Marsa Al Arab mette poi a disposizione uno spazio dedicato ai piccoli ospiti di età compresa tra i tre e i dieci anni. La marina del Marsa Al Arab offre infine un'esperienza di yachting lungo la costa di Dubai. Con 82 ormeggi in grado di ospitare yacht fino a 61 metri, il porto turistico include servizi completi di manutenzione e rifornimento.","post_title":"Ancora un hotel Jumeirah a Dubai: aperto il Marsa Al Arab","post_date":"2025-03-27T13:22:07+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1743081727000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487546","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un contratto da 19,4 milioni di euro in quattro anni. Xenia Hôtellerie Solution si aggiudica, con la propria catena alberghiera Phi Hotels, la gara per la stipula di un accordo quadro con l'esercito italiano, finalizzato alla gestione dell’accommodation del personale militare impiegato nell’operazione Strade Sicure in alcune aree del Centro-Nord Italia per il prossimo quadriennio.\r

\r

Le aree interessate sono il Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l’Emilia Romagna, la Toscana e Firenze, l’Umbria e le Marche. \"Il nuovo contratto - si legge in una nota ufficiale - è coerente con le nuove attività in via di implementazione della linea di business accommodation della società presentate con il piano aziendale 2025-2028 lo scorso 22 gennaio e ne rappresenta un ulteriore passo della sua attuazione\".","post_title":"Xenia (Phi Hotels) si aggiudica contratto con l'esercito da 19,4 mln","post_date":"2025-03-27T12:23:27+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1743078207000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487542","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tre nuove rotte, capacità supplementare verso le destinazioni più richieste e stagionalità allungata: queste le caratteristiche della winter 2025-26 di Jet2.com e Jet2holidays dalle nove basi situate nel Regno Unito.\r

\r

In pratica per la stagione invernale che va da novembre 2025 a marzo 2026 saranno in vendita 96.000 posti in più rispetto alla precedente winter.\r

\r

Le novità include due nuove rotte da Bristol verso Danzica e Berlino, su misura per gli appassionati dei mercatini di Natale e una nuova rotta sciistica da Newcastle International a Chambery, che sarà un'esclusiva di Jet2.com dall'aeroporto.\r

\r

Potenziato l'operativo Winter Sun, che raggiunge le Isole Canarie, Malta, Cipro, Turchia, Malaga, Alicante, Madeira e Algarve. In seguito all'espansione a Malta, sono stati messi in vendita altri 8.500 posti da sei aeroporti del Regno Unito: Bristol, Edimburgo, East Midlands, Glasgow, Leeds Bradford e Newcastle International.\r

\r

In risposta al crescente numero di passeggeri che desiderano godersi la magia dei mercatini di Natale in Europa, oltre a lanciare le due nuove rotte, Jet2CityBreaks ha attivato voli supplementari da Liverpool John Lennon per Praga e Cracovia, con servizi ora operativi nel periodo di Natale e Capodanno. In crescita anche la capacità per Praga e Parigi da Leeds Bradford, sempre durante le festività.\r

\r

Inizierà prima la stagione da Birmingham a Porto, con voli ora disponibili durante il semestre di febbraio. Jet2.com ha aggiunto un terzo volo di sabato per Ginevra da Leeds Bradford e ha messo in vendita servizi extra di domenica da Newcastle International a Ginevra.","post_title":"Jet2.com amplia l'operativo per la stagione invernale 2025-26","post_date":"2025-03-27T12:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1743077753000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487535","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue lo sviluppo del lungo raggio di Mapo Travel: nuove destinazioni e altri ingressi in organico consolidano gli ottimi numeri della divisione long haul con sede a Torino, che registra un +40% nelle prenotazioni del primo bimestre 2025 rispetto allo stesso periodo del 2024. “Due anni fa abbiamo deciso di puntare sui viaggi intercontinentali con il brand Mapo World – spiega la general manager del to pugliese, Barbara Marangi - e i risultati e i riscontri dei nostri clienti continuano a premiare quell’idea. Con i nuovi investimenti in collaboratori e itinerari, puntiamo a crescere ancora di più, proseguendo sulla strada dell’artigianalità del prodotto, del confronto continuo con le agenzie di viaggio, dell’attenzione ai dettagli e alle esigenze del viaggiatore finale, in direzione opposta alla standardizzazione del prodotto”.\r

\r

Mapo annuncia quindi sia l’ingresso nell’organico della sede di Torino di Elena Foglio, con precedente esperienza nel tour operator Settemari, sia l’apertura delle destinazioni Perù e Cina. “I nostri itinerari sono sempre studiati e curati dai nostri specialisti di prodotto che conoscono direttamente la destinazione e tutto quanto questa ha da offrire– le parole del branch manager Roberto Servetti – . Le novità Perù e Cina includono esperienze come il sorvolo sulle linee di Nazca o l’escursione in barca sul lago Titicaca, o ancora la visita al canyon più profondo del mondo, nel paese sudamericano, e l’esercito di terracotta o la Città proibita o la crociera sul fiume Li in Cina. I primi riscontri sono davvero interessanti per due mete di sicura prospettiva”.\r

\r

Accanto ai best seller Stati Uniti, Giappone e Thailandia, Mapo World ha inoltre potenziato la programmazione verso il Canada, con più di dieci tour di gruppo con guida parlante italiano. Fissate anche le nuove partenze a novembre con accompagnatore dall’Italia, sia per il Giappone, con volati da Roma, Milano e Venezia, sia per il Sudafrica, con voli da Roma e Milano. Ad agosto, invece, pacchetti su Oriente con volati a conferma immediata dai principali aeroporti.\r

\r

","post_title":"Parte bene il 2025 di Mapo World che accoglie in squadra Elena Foglio e le novità Perù e Cina","post_date":"2025-03-27T12:02:34+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1743076954000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nella bella intervista del collega Fabrizio Condò de L'Agenzia di Viaggi, il presidente di Enit Alessandra Priante, in modo anche abbastanza elegante, rapporta il budget dell'Enit con quelli di altre strutture simili europee. Naturalmente il confronto è sconfortante. Ne esce un Enit con risorse infinitamente inferiori a quelle i altri enti omologhi.\r

\r

Il punto però è che la materia turismo è di competenza delle regioni. Per cui se sommiamo tutte le risorse impiegate in un anno da tutte le regioni e comuni e altro nel turismo ne esce fuori una cifra maggiore anche dell'appannaggio di Turespaña. Qual è il vero problema: che queste campagne regionali non rispondendo ad un'idea collettiva, ma promuovendosi ognuno pro domo sua, non riescono nell'intento di lavorare per tutto il Paese. Insomma qui ognuno lavora per sè.\r

\r

Per questo la proposta del presidente Priante è importante. Ci vuole sempre una linea guida, un ente che coordini. E un Enit più forte potrebbe farlo.\r

\r

Giuseppe Aloe","post_title":"Il presidente Priante chiede più risorse per l'Enit. E ha ragione","post_date":"2025-03-27T11:42:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1743075775000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"487396","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo è un segmento fondamentale per il mercato greco. Impiega 800mila persone, il 20% della forza lavoro del paese. Nel 2023 ha rappresentato il 13% del Pil - pari a 28,5mld di euro - arrivando al 30% con i contribuiti indiretti. Nel 2024 sono arrivati in Grecia quasi 36mln di visitatori internazionali: 10% in più dell’anno precedente. Di questi 8mln viaggiavano sulle navi da crociera.\r

\r

Fra le destinazioni più popolari le isole si scontrano spesso con il problema dell'overtourism. Per questo il Governo greco ha messo in atto diverse strategie: una tassa di 20 euro sarà imposta ai crocieristi che visitano le isole durante i mesi estivi e Santorini limiterà gli arrivi giornalieri delle navi a 8.000 passeggeri.\r

\r

L’impegno del settore turistico greco per il futuro è quello di garantire un turismo sostenibile e in equilibrio con la preservazione delle risorse culturali e ambientali. A questa lettura del settore fatta “dall’interno”, si affianca lo sguardo di alcuni operatori provenienti da diverse regioni italiane, che hanno partecipato al famtrip di Viaggi Oggi - Tour Grecia Classica tra Atene, Delfi e le Meteore - per raccogliere informazioni da condividere con i propri clienti e percorrere l’itinerario in prima persona.\r

\r

Dalla condivisione delle esperienze degli operatori, emerge il profilo di un viaggiatore italiano che vuole scoprire la Grecia senza cercare il lusso né il business e che ama la cultura, le escursioni e le vacanze al mare sulle isole. Se il cliente è senior sceglie dei pacchetti organizzati a 360°, con pensione completa; per lui si coordinano gruppi di diverse dimensioni e si fa grouppage - sempre con accompagnatore parlante italiano, meglio se dall’Italia (Noris Pozzoli dell’adv Viaggi Grigna, Nunzia Cafagna di Boscolo Tours e Rimmi Taboubi di GoWorld). Per una clientela soprattutto senior si cerca un prodotto che riesca a conciliare il lato culturale del paese e un’esperienza di relax a tutto tondo. Dove anche gli alberghi offrano un’ampia gamma di servizi e siano disponibili i mezzi per facilitare gli spostamenti. In primo piano l’importanza della partenza garantita di Viaggi Oggi, che consente di organizzare il viaggio anche per due soli clienti, senza creare un gruppo (Sara Taddei e Aurora Ranieri del to Yana Viaggi/Montelupo Fiorentino). Vengono poi consigliati con attenzione coloro che preferiscono un viaggio individuale, anche con la famiglia. Significativa, inoltre la richiesta di aziende medio-grandi di realizzare viaggi- incentive.\r

\r

Nello scambio con gli operatori si delineano le esigenze di un cliente che, dopo la pandemia preferisce acquistare un servizio garantito; imposta il suo itinerario prima della partenza dall’Italia, si muove volentieri in pullman e acquista in loco dei servizi modulabili. Tra questi le escursioni e le esperienze di incontro con la realtà locale, flessibili rispetto a un tour fisso, proposte da Viaggi Oggi (Daniela Menghini dell’adv Fulginium Viaggi/Foligno). Il ruolo dell’agenzia è quello di capire cosa desidera il cliente, in molti vorrebbero trovare una Grecia “autentica”: quella di 30 anni fa. Prediligono le isole e scelgono esperienze pratiche e senza vincoli magari affittando una macchina (Eleonora Pazienza del to Architravel/Roma e Dany Silvestro dell’adv Robe di Viaggio/Cuneo). Alle loro esigenze risponde l’offerta villaggistica del paese ed è sempre benvenuta la proposta di un tour culturale da affiancare al relax in spiaggia (Francesca Tonetto dell’adv Princess Tour/Castelfranco Veneto).\r

\r

Interessante, infine, l’indagine sul territorio greco realizzata da operatori italiani che vogliono proporre esperienze di cicloturismo: una vacanza slow e non impattante. In destinazioni inconsuete e vivendo in armonia con i compagni di viaggio (Alessandro Zanetti di Sangallo Tours/Treviso). ","post_title":"Grecia: focus su overtourism e sostenibilità, le richieste degli operatori italiani","post_date":"2025-03-27T11:40:05+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1743075605000]}]}}