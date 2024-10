Italo, La Rocca: parola d’ordine «intermodalità, per un servizio sempre più capillare» Le parole chiave sono intermodalità, sostenibilità e massima attenzione alla formazione e sicurezza sul lavoro: questi i temi caldi posti in primo piano da Gianbattista La Rocca, amministratore delegato di Italo in un’intervista a Rewriters. Si parte dell’intermodalità, di cui Italo è ormai un esempio in Europa, con un’offerta di viaggi combinati treno e bus con un unico biglietto (che dal 16 ottobre debutteranno anche all’estero), mentre in fieri ci sono nuove sinergie. Anche grazie all’approdo di Msc come azionista di maggioranza: «Un’offerta di intermodalità che con l’ingresso di Msc nell’azionariato Italo si è ulteriormente arricchita grazie alle sinergie con Snav, Gnv e Msc Crociere oltre a quelle già esistenti con i bus di Itabus – spiega l’ad -. L’obiettivo è quello di offrire un servizio esteso e capillare per viaggiatori sempre più esigenti, che sia in grado di mettere in connessione tra loro le grandi città, le città di provincia, i porti e gli aeroporti in modo intuitivo e con un solo click». Proprio per quest’autunno è previsto l’aumento delle connessioni Italo-Itabus portando a 30 i servizi al giorno che uniscono tutta Italia (da Nord a Sud). Sul fronte lavoro, La Rocca ritiene necessario far «appassionare le persone all’impresa, al progetto, facendoli sentire una parte importante del processo». E per trattenere talenti, oggi sempre più disposti a cambiare, uno dei cardini è «la formazione, che prima era un concetto verticale. Qualcuno decideva cosa dovevi imparare, e finiva lì. Noi invece formiamo le persone anche sotto il profilo della sicurezza personale, dell’impatto ambientale, della responsabilità sociale, dell’aggiornamento tecnologico. Valorizziamo persino la cultura dell’errore. Noi spieghiamo che da un errore si può imparare qualcosa e migliorare i processi aziendali». Infine focus sulla sostenibilità, «unica strada percorribile per il benessere dell’azienda stessa, per un futuro migliore e uno sviluppo equo della comunità che ci circonda. In Italo la sostenibilità, intesa a 360 gradi, fa parte del suo dna». Condividi

Da Roma, Bergamo e Bologna i voli decolleranno dal prossimo 13 dicembre con le seguenti frequenze: da Roma: dal 13 dicembre 2024 al 29 marzo 2025, 3 voli a settimana; da Bergamo, dal 13 dicembre 2024 al 29 marzo 2025, 2 voli a settimana; infine da Bologna, dal 13 dicembre 2024 al 29 marzo 2025, 2 voli a settimana.","post_title":"Dan Air si affida a Spazio per la rappresentanza in Italia. Nuovi voli da Roma, Bergamo e Bologna","post_date":"2024-10-02T09:15:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727860527000]}]}}