Trenord: tutte le novità primaverili di Gite in treno e Treni storici Trenord accende i riflettori sulle “Gite in treno” verso i laghi, i grandi parchi divertimento, le mete d’arte e di sport. In più, da domenica 12 aprile ripartono le corse dei treni storici, che anche quest’anno porteranno appassionati e curiosi sui laghi e nei centri città. Organizzate in partnership con Discovera, le iniziative per la primavera e l’estate sono ideate da Trenord per promuovere l’uso del treno nel tempo libero. L’azienda ferroviaria lombarda supporta anche la mobilità verso manifestazioni ed eventi sul territorio: saranno proposti biglietti dedicati per raggiungere in treno “Agrivarese”, fiera della sostenibilità e del chilometro zero che si terrà a Varese domenica 12 aprile, e “Melegnano Comics”, festival dedicato a fumetti, cosplay e cultura pop organizzato nel Castello di Melegnano sabato 11 e domenica 12 aprile. «Il treno si conferma protagonista della mobilità anche nei fine settimana e nei giorni festivi, come dimostra la crescita del 7% registrata nel primo trimestre dell’anno. Questo trend positivo, costante oltre la stagione estiva, evidenzia come il treno sia ormai la soluzione preferita per i viaggi leisure – ha commentato Leonardo Cesarini, direttore commerciale Trenord – . Con il programma “Gite in treno” e le nostre iniziative turistiche, vogliamo dare ulteriore slancio a questa tendenza, accompagnando sempre più persone verso scelte di mobilità sostenibile. Il nostro valore aggiunto si basa su due pilastri: da un lato, un’offerta di collegamenti estremamente capillare che permette di lasciare a casa l’auto in totale comodità; dall’altro, una stretta sinergia di promozione con il territorio e partner come Discovera o Navigazione Laghi. Questa collaborazione punta a ispirare il viaggiatore e a promuovere una cultura del turismo più consapevole, autentica e rispettosa dell’ambiente». Le proposte Gite in treno comprende percorsi treno+battello sui laghi lombardi: gli itinerari invitano a esplorare le sponde comasca e lecchese del Lago di Como, i borghi sul Garda, il Maggiore da Stresa e Laveno, il Sebino e Monte Isola. A queste proposte, da maggio si aggiungerà quella treno+battello sul lago di Lugano. Sono ideati per giovani e famiglie i pacchetti che uniscono il viaggio in treno all’ingresso nei più grandi parchi divertimenti della regione, Gardaland Park e Movieland. Per appassionati di trekking e sportivi è disponibile il pacchetto “Viandante sul Lago”, per uno o due giorni, che comprende il viaggio fino a Lecco e la libera navigazione fra gli scali fino a Colico e consente di alternare tratti in battello a camminate fra i diversi paesi sul Lario, sul percorso di trekking “Sentiero del Viandante”. I viaggi d’epoca con Trenord riprendono da domenica 12 aprile; fino a novembre il calendario prevede 12 corse del convoglio composto da tre carrozze di prima classe AZ (130-136-137), costruite nel biennio 1924-25, il locomotore elettrico Fnm E610-04 del 1949 e il locomotore elettrico Fnm E600-3, costruito nel 1928. I mezzi, finemente restaurati con il supporto di Ferrovienord, da Milano Cadorna porteranno i viaggiatori a Laveno Mombello, Como, Novara, Asso immersi in un’atmosfera degli anni Venti, sui sedili di velluto rosso cardinale delle carrozze di prima classe, con gli interni in legno. I viaggi saranno animati da personaggi in costume d’epoca, musicisti e voci che eseguiranno performance artistiche e teatrali. A questa agenda si aggiungeranno tre corse dell’Automotrice storica ALn 668-125, realizzata nel 1979 e oggi elegantemente restaurata, sulle sponde del Lago d’Iseo: i viaggi partiranno da Rovato verso Iseo – con possibilità di un tour in battello verso Monte Isola – o verso Pisogne. Condividi

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Guardando all’autunno, Costa arricchisce la stagione con alcune delle proposte più attese di fine 2026. Tra queste spicca la full immersion in Giappone con Costa Serena, per immergersi nella cultura nipponica nel momento dell’anno in cui colori, ritualità e atmosfere raggiungono la loro intensità più autentica.\r

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Infine, solo con Costa sono inoltre disponibili due Giri del Mondo in partenza nel 2026: il primo, a bordo di Costa Serena, che propone un itinerario di 66 giorni esclusivi alla scoperta di Asia, Oceania e Sud America tra isole remote, tappe iconiche e orizzonti in continuo cambiamento; il secondo, a bordo di Costa Deliziosa, con un itinerario di 139 giorni altrettanto straordinario, ricco di scoperte inedite, come una giornata sull’isola privata di Half Moon Cay alle Bahamas — per la prima volta in esclusiva per gli ospiti Costa — le città simbolo della East e West Coast americana, le Hawaii, Tahiti, Fiji, l’Australia, il Giappone, Singapore, il Sud-est asiatico e l’Africa.\r

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","post_title":"Costa Crociere: le novità delle rotte invernali fra Canarie e Mediterraneo","post_date":"2026-04-09T12:40:21+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775738421000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha cancellato circa il 27% del proprio operativo di domani, 10 aprile, in vista delle azioni di sciopero che coinvolgono il settore del trasporto aereo in Italia per 4 ore (dalle 13:00 alle 17:00).\r

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In una nota sul proprio sito web la compagnia aere invita «tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com, nella sezione ​Stato del volo, oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

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Inoltre, i passeggeri «che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 10 aprile, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo se il volo è stato cancellato o ha subito una partenza anticipata di oltre 60 minuti o un ritardo pari o maggiore di 5 ore) entro e non oltre 17 aprile 2026 chiamando il numero ‪‪+39 06 85960020 dall'Italia e dall'estero, oppure contattando l'agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto».\r

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Qui l'elenco dei voli cancellati.","post_title":"Ita Airways cancella il 27% dei voli previsti per il 10 aprile a causa dello sciopero","post_date":"2026-04-09T10:23:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1775730221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511397","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_511415\" align=\"alignleft\" width=\"450\"] Francesco Ciuccarelli, Giulia Gasparini e Paolo Degl'Innocenti[/caption]\r

Kyndryl ha annunciato il completamento della migrazione al cloud di Alpitour World: i carichi di lavoro core mainframe del gruppo turistico (ovvero il cuore dei sistemi informatici delle grandi aziende: elabora milioni di operazioni critiche, pagamenti, prenotazioni, archivi , ogni giorno, senza mai fermarsi, ndr) sono stati trasferiti sulla piattaforma Amazon Web Services. E il progetto è diventato case history in una tavola rotonda organizzata nel quartier generale di Kyndryl Italia con Paolo Degl'Innocenti, presidente della società, Francesco Ciuccarelli, chief innovation & technology officer di Alpitour World e Giulia Gasparini, country manager di Aws Italy.\r

Il progetto ha richiesto molti mesi di lavoro e un ampio team di persone ma soprattuto il coraggio, come ha sottolineato Ciuccarelli, di scegliere l'azione rispetto all'inerzia: «Nel turismo, il rischio di non agire oggi è più grande di quello di agire». Le applicazioni core del gruppo sono state riscritte e migrate su Aws, completando la transizione senza interruzioni operative.\r

«L'infrastruttura su cui girano tutti i nostri servizi principali di produzione e vendita non era più adeguata a sostenere il cambiamento - ha spiegato Ciuccarelli -. La scelta di Alpitour World è stata così dettata per supportare l’adattamento al futuro e a un mercato sempre in evoluzione».\r

«Nel 2026 e nel 2027 vediamo una domanda che si sta spostando in modo molto forte sulla parte progettuale. L'It non è più visto come una scelta di pochi tecnici: la modernizzazione del core It delle aziende è oggi una conversazione che arriva ai più alti livelli decisionali», ha aggiunto Paolo Degl'Innocenti, presidente di Kyndryl Italia.\r

Obiettivo trade\r

Per il trade, la trasformazione si traduce in vantaggi concreti. «Se oggi siamo in grado di erogare nuovi servizi e funzionalità alle agenzie di viaggio in maniera più veloce, è proprio grazie anche a questo tipo di investimento», ha sottolineato Ciuccarelli. In cantiere ci sono inoltre novità specifiche per le adv legate alla piattaforma Easybook. «Riuscirà a dare una risposta migliore in tempi più rapidi e a consigliare all'agente la soluzione da dare al proprio cliente», ha anticipato Ciuccarelli. L'obiettivo non è l'effetto wow, nè \"essere i primi\", ma la qualità. L’automazione dei processi ripetitivi libererà le persone permettendo loro di fornire maggiore consulenza, approfondire le destinazioni, valorizzare il servizio. Nessuna sostituzione, ma un'amplificazione del valore umano. Il vantaggio competitivo, nel turismo, passa ancora da lì.\r

(Alessandra Favaro) ","post_title":"Alpitour World passa al cloud: più velocità e innovazione anche per le adv","post_date":"2026-04-08T13:52:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1775656368000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511392","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Conto alla rovescia per il decollo della nuova rotta Air Canada da Catania verso Montréal, il prossimo 5 giugno: il collegamento di linea stagionale (attivo fino al 23 ottobre 2026) sarà operato tre volte a settimana con un Boeing 787 e sarà l'unico tra la Sicilia e il Canada.\r

Da Catania, i viaggiatori provenienti da tutta la Sicilia e dal Sud Italia potranno accedere al Nord America, grazie alle comode coincidenze verso l’intero network Air Canada, inclusi Stati Uniti, Caraibi, Sud America e Messico. I passeggeri diretti negli Stati Uniti via Canada potranno inoltre usufruire del servizio di preclearance doganale statunitense, completando le formalità prima della partenza e arrivando come voli domestici.\r

Al contempo, la nuova rotta rafforza i flussi inbound verso la Sicilia durante la stagione estiva, offrendo ai viaggiatori nordamericani un ulteriore punto di accesso all’isola, in aggiunta ai collegamenti esistenti su Roma, Milano e Venezia. Con gli Stati Uniti tra i principali mercati inbound per l’Italia, il servizio è stato pianificato per garantire connessioni fluide via Montréal da città chiave come New York, Los Angeles e Boston.\r

La configurazione del Dreamliner prevede le tre cabine Signature Class, Premium Economy ed Economy. In Signature Class, i passeggeri possono godere di un’esperienza premium a lungo raggio con sedili completamente reclinabili, ristorazione curata e servizio personalizzato.\r

«Il lancio del nuovo collegamento Catania-Montréal rappresenta una tappa fondamentale per Air Canada in Italia, rafforzando ulteriormente il nostro ruolo di compagnia leader tra Italia e Canada - ha dichiarato Stefano Casaregola, directeur générale commercial, Air Canada Italia, durante la presentazione che si è svolta questa mattina a Catania -. La Sicilia è un mercato strategico con profondi legami culturali e familiari con il Canada e questa nuova rotta non solo avvicina le comunità, ma offre ai viaggiatori del Sud Italia un accesso diretto e fluido all’intero network nordamericano di Air Canada. Allo stesso tempo, apre una nuova porta d’ingresso per i viaggiatori nordamericani alla scoperta della ricchezza e della diversità della Sicilia».\r

Elissa Golberg, ambasciatrice del Canada in Italia, ha sottolineato come «I collegamenti aerei diretti come il nuovo volo Catania-Montréal rafforzano concretamente i legami del Canada con l’Italia e con l’intera regione del Mediterraneo. Questi voli sostengono gli scambi economici, promuovono l’innovazione e facilitano la mobilità delle persone, confermando l’impegno congiunto di Canada e Italia nel costruire una partnership dinamica e proiettata al future».\r

«Il nuovo collegamento diretto tra Catania e Montréal rappresenta un risultato di grande rilevanza strategica per il nostro territorio e un passo importante nel percorso di sviluppo e internazionalizzazione del nostro sistema aeroportuale - hanno ricordato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e amministratore delegato di Sac, società di gestione dello scalo -. Questa rotta rafforza il ruolo dell’aeroporto di Catania come porta d’accesso privilegiata al Sud Italia, ampliando in modo significativo le opportunità di connessione verso il Nord America. Al tempo stesso, consolida i legami storici e culturali tra Italia e Canada, sostenendo i flussi turistici e gli scambi economici. È il frutto di un lavoro sinergico con Air Canada e testimonia la crescente attrattività della Sicilia sui mercati internazionali, rendendo l’isola sempre più connessa e competitiva a livello globale».","post_title":"Air Canada scalda i motori sulla Catania-Montréal che decollerà il 5 giugno","post_date":"2026-04-08T13:15:53+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775654153000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511387","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A causa della crisi in corso a Cuba, gli organizzatori della fiera internazionale del turismo dell'isola, FitCuba 2026, hanno deciso di tenerla in modalità virtuale. La fiera era originariamente prevista dal 6 al 10 maggio presso il centro congressi Plaza América di Varadero, ma le autorità hanno cambiato i piani.\r

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«La fiera del turismo si terrà in modalità virtuale il 7 e l'8 maggio, e il 9 maggio sarà aperta al pubblico che si recherà al Parco Josone di Varadero\", ha dichiarato il ministero del turismo a Prensa Latina.\r

Il format\r

Come riporta Preferente, gli organizzatori intendono proporre «un programma volto a incentivare i contatti commerciali e ad avvicinare il pubblico alle ultime novità del settore turistico nazionale. Raggiungeremo questo obiettivo con un format che integra la gestione professionale virtuale e lo scambio di persona», per il quale «siamo nella fase finale di coordinamento tecnico» e di definizione dei «protocolli di connessione e della progettazione degli spazi virtuali».\r

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FitCuba 2026 sarà dedicata al Canada, un mercato che la compagnia ha perso a causa della sospensione dei voli di Air Canada per la mancanza di carburante negli aeroporti dell'isola, così come di quelli di WestJet, Air Transat e Sunwing.\r

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","post_title":"FitCuba 2026 si terrà in modalità virtuale. Apertura al pubblico per un giorno","post_date":"2026-04-08T12:43:11+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1775652191000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511268","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia ha inaugurato ieri, 6 aprile, i voli da Amsterdam ad Alghero, prima compagnia aerea a operare la rotta tra la capitale olandese e lo scalo del Nord-ovest della Sardegna. Il collegamento stagionale sarà attivo fino al prossimo 23 ottobre con frequenza bisettimanale.\r

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La collaborazione con Transavia France si rafforzerà ulteriormente con l’avvio del collegamento diretto con Parigi, operativo dal 18 aprile al 24 ottobre, consolidando la presenza del vettore sullo scalo di Alghero.\r

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«Il collegamento diretto con Amsterdam è una delle tante novità del 2026 – ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal, ripreso da Sardiniapost -. Questa nuova rotta, insieme al collegamento con Parigi, testimonia la fiducia di Transavia nelle potenzialità del mercato del nord ovest Sardegna e segna l’avvio di una collaborazione strategica orientata alla crescita del traffico internazionale. Il nostro impegno è quello di continuare ad ampliare il network dello scalo verso mercati internazionali di grande potenzialità e perseguire il progetto di destagionalizzazione consolidando partnership con vettori che possano contribuire a realizzare tali obiettivi».","post_title":"Transavia su Alghero con la nuova rotta da Amsterdam, operativa fino al 23 ottobre","post_date":"2026-04-07T11:14:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775560498000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511219","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Nella prestigiosa cornice del Teatro Manzoni, si è concluso il tour nazionale del Bravo Comedy Night. L'evento rappresenta l'ultima tappa di un viaggio attraverso l'Italia che ha visto Alpitour World impegnata a rinsaldare il legame con agenti di viaggio, partner e clienti più affezionati.\r

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Nato dalla volontà di creare un momento di condivisione autentica, il tour ha toccato 12 città, registrando una partecipazione che ha superato ogni aspettativa iniziale. La serata milanese è stata un concentrato di cabaret e convivialità, portando sul palco i comici professionisti che animeranno le prossime stagioni nelle strutture Bravo.\r

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Oltre al divertimento, il tour è stato l’occasione per ribadire la solidità del gruppo e il valore insostituibile della rete agenziale. Con oltre 1500 strutture globali, il supporto di Neos e brand storici come Francorosso, Eden Viaggi e Turisanda, Alpitour World si conferma un partner di riferimento per chi opera nel turismo.\r

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«Sulla scia dell’entusiasmo raccolto lo scorso anno, abbiamo voluto dare continuità al Bravo Comedy Night in Tour con una nuova edizione. È una serata pensata per celebrare il valore della convivialità, dove il talento dei comici televisivi trasforma il cabaret in un’occasione di incontro e divertimento condiviso. Non solo la celebrazione del brand Bravo, ma un tributo alla professionalità degli agenti che continuano a investire sulla propria competenza per trasformare i sogni dei viaggiatori in realtà», ha dichiarato Alessandro Seghi, direttore commerciale della divisione tour operating di Alpitour World.\r

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Un ringraziamento particolare è stato rivolto all'ente del turismo dell'Egitto, partner fondamentale di Alpitour. Nonostante le complessità del panorama internazionale, la destinazione continua a registrare flussi costanti di viaggiatori, confermando che il desiderio di scoprire il mondo non si ferma.\r

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(Anna Morrone)","post_title":"Alpitour World: il cabaret del Bravo Comedy Night chiude il tour al Teatro Manzoni di Milano","post_date":"2026-04-03T12:41:42+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["alessandro-seghi","apitour-wolrd","braco-club"],"post_tag_name":["Alessandro Seghi","Apitour Wolrd","Braco Club"]},"sort":[1775220102000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"511217","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Primo trimestre in crescita del 15,6% per il traffico al Torino Airport, per un totale di 1.426.300 passeggeri movimentati. Marzo 2026, in particolare, ha superato per la prima volta la soglia dei 500.000 passeggeri trasportati in un mese e risulta ad oggi il mese migliore di sempre, con 518.999 passeggeri (+15,6% su marzo 2025).\r

La crescita del trimestre è stata sostenuta soprattutto dal traffico internazionale, con un +17%, mentre il segmento domestico ha riportato un incremento del +14%. L’andamento del trimestre conferma un mix di traffico sempre più orientato ai mercati esteri, con un ruolo rilevante dei flussi inbound connessi alla montagna.\r

Determinante, infatti, il contributo del traffico neve, composto sia da voli di linea sia charter che trasportano sciatori diretti verso le montagne del Nord Ovest: la stagione invernale 2025/2026 si è chiusa con 404.512 passeggeri, in crescita del +21,9% rispetto alla stagione precedente. Il segmento è stato trainato come sempre da Regno Unito e Irlanda, con altri mercati in forte crescita come Danimarca (+36,9%), Belgio (+51,4%) e Svezia (+3,8%).\r

In vista delle vacanze di Pasqua, Torino Airport si prepara a gestire un traffico eccezionale: sono attesi oltre 115.000 passeggeri nella settimana di Pasqua, con una crescita stimata del +20% rispetto allo stesso periodo pasquale dell’anno scorso.\r

Per quanto riguarda le destinazioni outgoing, le regioni del Sud Italia e le isole si confermano come sempre mete predilette per le vacanze e per i ricongiungimenti familiari. Le principali città europee – tra cui Londra, Parigi, Madrid – e mete come, ad esempio, Marrakech e Copenaghen saranno scelte da molti per viaggi leisure, con performance particolarmente dinamiche anche sulle novità introdotte nel network estivo come Budapest, Sofia e Tirana.\r

Sul fronte incoming, i flussi in arrivo a Torino seguiranno i trend dei primi mesi dell’anno, con una forte presenza da Spagna, Danimarca e Irlanda.\r

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","post_title":"Torino Airport: balzo in avanti del traffico per le festività pasquali, +20%","post_date":"2026-04-03T12:29:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1775219354000]}]}}