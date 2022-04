“Italo is magic”: la nuova campagna televisiva esalta qualità, comfort e sicurezza

Italo inaugura domenica, 10 aprile, la nuova campagna pubblicitaria televisiva, che sarà accompagnata dalle note del celebre brano dei Queen, “A Kind of Magic”. Il treno Italo è il vero protagonista: con il suo rosso fiammante attraversa località iconiche del nostro Paese, sfrecciando accanto a monumenti quali il Colosseo, il Duomo ed il Ponte di Rialto, apportando un tocco di magia grazie alle sue persone ed ai servizi offerti. Il tutto accompagnato da tanto verde intorno, per mettere in risalto l’animo green dell’azienda, che da sempre si contraddistingue per il suo impegno sostenibile a favore dell’ambiente.

Il primo soggetto di questa serie di spot sarà on air, sulle reti Mediaset e La7: “Italo is magic” è il claim della nuova pubblicità, a sottolineare l’esperienza di viaggio che Italo offre ai suoi passeggeri con servizi di qualità, comfort e sicurezza. Il concept sarà successivamente declinato su altri canali quali maxi spazi digitali, affissioni nelle principali stazioni ferroviarie d’Italia, radio e naturalmente su tutti i canali e i social network di Italo.

Gli spot segnano in qualche modo l’apertura alla nuova stagione di ripartenza, verso un’estate a forte vocazione turistica, che porterà novità di network e servizi, a ridosso di una data significativa, quella del 28 aprile 2022 che segnerà i primi 10 anni di Italo.