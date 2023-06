Italo guarda all’incoming: accordo con Going2Italy in partnership con Ita e Starhotels Da sempre una componente strategica della clientela Italo, il traffico internazionale diventa protagonista della summer 2023 grazie ad un accordo con Going2Italy e in partnership con Ita Airways e Starhotels che propone pacchetti dedicati al mercato statunitense. Da sempre unae in partnership conche propone pacchetti dedicati al mercato statunitense. Un’idea maturata proprio post pandemia “considerando i cambiamenti di mercato – spiega il direttore commerciale, Fabrizio Bona -: se fino al 2019 contavamo sui flussi provenienti dall’Asia, Cina e Giappone in primis, oggi quei viaggiatori mancano ancora ed è difficile prevederne il ritorno a numeri significativi. Per contro, abbiamo notato come sui nostri treni siano cresciuti tanto gli arrivi da Europa e America. E cavalchiamo questo trend, avendo sperimentato come gli stranieri chiedano prima di tutto la disponibilità, non più tanto il prezzo”. L’intesa sarà operativa dal prossimo 1° agosto “e puntiamo ad offrire un’esperienza di livello elevato che risponda alle esigenze di viaggiatori alto spendenti, favoriti anche da un cambio forte. Le attese sono per un ritorno molto elevato, ma vedremo i risultati nell’ultimo trimestre 2023 e nel primo del 2024″. Condividi

