Ita reintegra la business class nei voli nazionali

Ita AIrways ha riattivato la cabina business class sui voli nazionali, che era stata eliminata da Alitalia sulle tratte interne. Fino al 10 gennaio, sarà possibile beneficiare della “Classe Superior” sulle tratte da Roma Fiumicino per e da Bari, Brindisi, Palermo, Venezia e Genova, e sulla rotta tra Milano Linate e Pescara. A partire dal 10 gennaio la nuova classe sarà disponibile su tutto il network nazionale.

In considerazione delle tariffe maggiorate rispetto a quelle praticate per la classe economy, si tratta di un servizio pensato in prospettiva per i voli in prosecuzione da e per il network internazionale e intercontinentale di ITA. Al momento, non risultano accordi in essere per l’accesso alle lounge aeroportuali a beneficio dei passeggeri che acquistano il biglietto di Classe Superior, ai quali viene riservato un voucher per la consumazione presso bar e servizi di somministrazione presenti nei terminal.