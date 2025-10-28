Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell’estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell’operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l’alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (…) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall’hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l’ospitalità, lo stile, l’innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo». La summer 2026 del gruppo Lufthansa I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways. Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500257 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, Brasov (Romania), Alicante e Siviglia. Significativa l'introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l'unico operatore su queste direttrici. «La winter season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica 'Customer First Compass', un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo». «Dall'inizio del 2025 ad oggi, la low cost ungherese ha operato oltre 16.000 voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri - il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - con un tasso di completamento del 99.6% e un load factor del 90%. «Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa - commenta Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con Sea e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti». La winter 2025-26 dello scalo di Malpensa include «174 destinazioni in 79 Paesi - sottolinea Schmid -, numeri che posizionano lo scalo tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) e in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa». [post_title] => Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa [post_date] => 2025-10-28T14:05:07+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761660307000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500242 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno. Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo». La summer 2026 del gruppo Lufthansa I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways. Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia. [post_title] => Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino [post_date] => 2025-10-28T11:29:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761650987000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500211 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il turismo italiano torna a confrontarsi con un focus sull'incoming, proprio là dove l’accoglienza rappresenta il valore aggiunto, tra i filari e le colline del Monferrato. Il 26 novembre, il boutique hotel Nordelaia e la struttura benessere Hemanaire ospiteranno la nuova edizione nazionale di Travel Hashtag, il think tank itinerante patrocinato dal Ministero del Turismo e dedicato alle strategie per il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali. Dopo la tappa newyorkese di ottobre, l’incontro piemontese — dal titolo Italia: Tradizione, Innovazione, Meraviglia — riunirà personalità del turismo, istituzioni e imprese per esplorare le leve di un incoming che punta su sostenibilità, ospitalità esperienziale, shopping, benessere ed eventi come strumenti di valorizzazione dei territori d’eccellenza. [caption id="attachment_500218" align="alignright" width="300"] Nicola Romanelli - Travel Hashtag[/caption] «Il Monferrato rappresenta la ventitreesima edizione di Travel Hashtag e la seconda in Italia nel 2025 — spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory —. Dopo il focus sul turismo rigenerativo in Salento, questo appuntamento sarà dedicato alle aree interne e alla loro capacità di attrarre una clientela internazionale e alto spendente». Territorio autentico Tra i partner di questa edizione figurano Visit Piemonte, Langhe Monferrato Roero, Emirates, Serravalle Designer Outlet, Trenitalia, Filiera Turismo Italia e la Scuola Italiana di Ospitalità: un network che racconta la forza delle sinergie tra pubblico e privato. «Ospitare Travel Hashtag è per noi un’occasione per raccontare un territorio autentico, ma con una visione internazionale - commenta Sauro Mariani, AD di Nordelaia - Questa valle è la cornice ideale per riflettere sul futuro del turismo rurale e sulle sue potenzialità ancora poco inesplorate». A confermare l’attenzione istituzionale, la partecipazione del Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, a testimonianza di un turismo che riparte dai luoghi e dalle persone che li fanno vivere. Enzo Scudieri [post_title] => Travel Hashtag porta il dibattito sull’incoming nel cuore del Monferrato [post_date] => 2025-10-28T11:00:17+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( [0] => incoming [1] => monferrato ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Incoming [1] => Monferrato ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761649217000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500204 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Torna anche nel 2025 l’iniziativa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Travel Open Day. Quest’anno l’evento si terrà il 18 novembre a Firenze nella sede di Villa Fabbricotti. Già nel 2024 TPT aveva organizzato un primo appuntamento per approfondire il ruolo delle Agenzie di viaggio e dei Tour operator nella promozione della Toscana. Al centro dell’incontro, la riflessione sul sistema di vendita per intermediazione di pacchetti turistici e il confronto con chi già offriva la Toscana fuori dai suoi confini, sia a livello nazionale che internazionale. L’obiettivo di quest’anno è quello di procedere ad una valutazione sullo stato dell’arte del prodotto regionale - anche alla luce dei dati attuali - e di presentare gli itinerari co-progettati dagli operatori toscani coinvolti in un percorso realizzato nei mesi scorsi. Toscana Promozione Turistica li ha infatti affiancati nella creazione di un’offerta turistica innovativa, sostenibile e in linea con le esigenze dei mercati più importanti, promuovendo il co-design di nuovi prodotti turistici tematici che nascono dal mix dei principali attrattori di viaggio per la regione: Sostenibilità, Cicloturismo, Turismo family, Mental wellness, Turismo scolastico e CRoss Tuscany - Creative Destination for Social Change Academy, un nuovo progetto che unisce i mondi della creatività e dell’innovazione sociale per generare nuove forme di turismo sostenibile e creativo coinvolgendo stakeholder e comunità locali. Il programma prevede, alle 10.15, un primo panel su esperienze e testimonianze di operatori sull’andamento dell’incoming e sui prodotti turistici di maggiore tendenza, alle 11.15 la presentazione degli Itinerari di co-design a cura degli operatori partecipanti al percorso organizzato da TPT e, nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, un momento di networking tra i partecipanti. “Quello a cui puntavamo lo scorso anno” spiga Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, “era dare strumenti di conoscenza alle agenzie di viaggio toscane quando queste puntassero ad incrementare il loro lavoro con l’incoming e affinché lo facessero sfruttando prima di tutto i mezzi che la Regione mette loro a disposizione. A partire da questo, siamo passati al loro coinvolgimento nella strategia di promozione turistica regionale dei mesi scorsi e, a seguire, alla loro partecipazione all’attività di co-design. Ora si tratta di presentare gli itinerari elaborati attraverso di essa alle agenzie di incoming invitate all’iniziativa con l’obiettivo di renderli dei pacchetti turistici commerciali”. Clicca qui per registrarti all’evento. [post_title] => Toscana Promozione Turistica al fianco degli operatori di settore per sviluppare l’offerta e l’incoming [post_date] => 2025-10-28T10:49:51+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => agenzie-di-viaggio-toscana [1] => cicloturismo-toscana [2] => co-design-turistico [3] => eventi-turismo-italia [4] => evento-turismo-firenze [5] => incoming-toscana-2025 [6] => itinerari-toscana [7] => mental-wellness-toscana [8] => pacchetti-turistici-toscana [9] => promozione-turistica-regionale [10] => toscana-promozione-turistica [11] => tour-operator-toscana [12] => travel-open-day [13] => turismo-esperienziale [14] => turismo-family [15] => turismo-scolastico [16] => turismo-sostenibile ) [post_tag_name] => Array ( [0] => agenzie di viaggio Toscana [1] => cicloturismo Toscana [2] => co-design turistico [3] => eventi turismo Italia [4] => evento turismo Firenze [5] => incoming Toscana 2025 [6] => itinerari Toscana [7] => mental wellness Toscana [8] => pacchetti turistici Toscana [9] => promozione turistica regionale [10] => Toscana Promozione Turistica [11] => tour operator Toscana [12] => Travel Open Day [13] => turismo esperienziale [14] => turismo family [15] => turismo scolastico [16] => turismo sostenibile ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761648591000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate». Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi. Le ultime novità Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design. Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group. Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico. Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito. Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030. [post_title] => Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture [post_date] => 2025-10-28T10:32:11+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647531000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500189 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Negli ultimi anni EgyptAir ha raggiunto risultati di grande rilievo, consolidando la propria posizione nel panorama dell’aviazione internazionale.«Siamo orgogliosi dei progressi compiuti - sottolinea Salah Tawfik, general manager Italy & Malta di EgyptAir – la nostra posizione nel ranking Skytrax è migliorata di ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che testimonia il costante impegno del nostro team nella ricerca dell’eccellenza, della qualità e del servizio». La compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti , tra cui “Migliore compagnia aerea”, “Miglior equipaggio di cabina”, “Miglior staff” e “Miglior servizio di catering in economy” del continente africano. «Tali premi rappresentano un traguardo importante e confermano la dedizione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri». Tra aprile e settembre 2025, la compagnia ha offerto oltre 241.000 posti sulle rotte che collegano Roma e Milano con destinazioni chiave come Il Cairo, registrando un aumento di circa 15.000 posti rispetto all’estate 2024.«L’Italia è oggi il nostro primo mercato europeo in termini di numero di passeggeri un risultato che ci spinge a investire ulteriormente nel potenziamento dei collegamenti e nella qualità dei servizi offerti». Estate 2026: ulteriore rafforzamento dell’offerta Milano-Il Cairo opererà fino a tre voli giornalieri nei giorni di punta (giovedì, venerdì e sabato) e due voli giornalieri per il resto della settimana, per una capacità complessiva di circa 163.000 posti. La Roma-Il Cairo vedrà l’introduzione dell’Airbus A321neo, con 185 posti suddivisi tra business ed economy, portando la capacità totale a circa 155.000 posti durante la stagione estiva 2026. Complessivamente, l’incremento sarà di circa 87.000 posti aggiuntivi, pari a un +36% rispetto all’estate 2025. Oltre al potenziamento operativo, EgyptAir continua a investire nella promozione culturale e turistica: la compagnia partecipa attivamente, in qualità di vettore ufficiale, all’apertura del nuovo e imponente Museo Archeologico “El Jem”, collaborando con diversi operatori italiani per la creazione di pacchetti turistici in vista dell’inaugurazione, prevista per il 1° novembre 2025.Un’iniziativa di grande rilievo che rafforza il legame culturale e turistico tra Italia ed Egitto e che attirerà visitatori da tutto il mondo. Inoltre, EgyptAir è vettore ufficiale anche della mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale di Roma, ulteriore testimonianza del profondo legame tra i due Paesi e del ruolo della compagnia come ambasciatrice culturale dell’Egitto nel mondo. (Quirino Falessi) [post_title] => EgyptAir: traguardi raggiunti e nuovi piani di crescita per il 2026 [post_date] => 2025-10-28T10:31:13+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761647473000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500176 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una nuova occasione per scoprire l'Europa: torna l'Interrail gratuito per i giovani di 18 anni che, dal prossimo 30 ottobre, potranno candidarsi al programma DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea che permette di viaggiare in treno gratis in tutta l’area Schengen. Il progetto celebra proprio i primi 40 anni dell'accordo di Schengen, mettendo a disposizione circa 40.000 pass: i ragazzi interessati vivere l'esperienza di un viaggio on the road in treno, potranno presentare domanda fino al 13 novembre 2025 sul sito https://youth.europa.eu/discovereu_it Il pass consente viaggi per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni a partire dal 1 marzo 2026. Sul portale dedicato all'iniziativa sono suggeriti anche alcuni itinerari tematici: Bauhaus europeo, Itinerario Verde (con un'attenzione alle bellezze naturalistiche), culturale, digitale. Per l'Italia i pass a disposizione sono 4.888 (la Germania, ad esempio, ne avrà 6.837 e la Francia 5.540). I requisiti per accedere alla domanda sono i seguenti: essere nato/a tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2007 (incluso); inserire correttamente il numero della carta d'identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online; essere cittadini di uno degli Stati membri, territori d’oltremare compresi, oppure di Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia che, pur non essendo membri Ue, sono associati al programma Erasmus+; accettare la dichiarazione sull'onore del modulo di domanda. Chi rientra nei requisiti dovrà poi partecipare a un quiz da cinque domande a risposta multipla più una di spareggio, a meno che non decida di viaggiare in gruppo (in quel caso basterà che partecipi al quiz solo il candidato che fa la richiesta). Chi si aggiudicherà il pass ferroviario avrà il compito di diventare ambasciatore dell'Unione europea: tutti i partecipanti sono incoraggiati a raccontare le loro esperienze di viaggio attraverso, ad esempio, i social media oppure organizzando una presentazione a scuola o nella comunità locale. I partecipanti sono invitati ad aderire al gruppo Facebook #DiscoverEU Official [post_title] => Interrail gratuito per i diciottenni: candidature aperte dal 30 ottobre al 13 novembre [post_date] => 2025-10-28T09:43:47+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761644627000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500103 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Erano tutte presenti le stelle di Msc Crociere a bordo della Seaview diretta a Palma di Maiorca per l'evento All Stars of the Sea 2025 tenutosi nella scorsa settimana. Circa 600 agenzie di viaggio delle 6800 codificate, tour operator, network, agenzie Mice e alcuni partner di Msc Crociere, tra cui Europ Assistance, Italo Treno, Ita Airways, Qatar Airways ed Air Europa. Tra le agenzie più performanti si sono riconfermate vincitrici e pluripremiate le Best General Producer 2025, Vivere e Viaggiare Pisa (Nord) e Groupintown (Sud) e Spaceland (Centro), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita. Nel segmento lusso, come Best Explora Journeys Seller si è distinta Dream e Travel, mentre come Best MSC Yacht Club, Riuvacanze, Alessandrucci Viaggi e Sciamanin. Sull’Online Travel agency, Crociere.com, LeCrociere.net e Fersina Viaggi. Tra le Best Social Media Travel Agency, Le Groupe Viaggi, Oceanya Viaggi e Buonacrociera.it. Tra le Best MSC World Cruise, Ticketcrociere, Offerte-Crociere.com e Fuerte Ventura. Tra le Best Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Italo e Air Europa. I Best Tour Operator sono stati Going, Mds Tour Operator, Naar e Veratour. Come Best Network riconfermato Gattinoni Group. Oggi l’immissione delle crociere nel mercato delle vacanze, in Italia e in Europa si attesta al 2%, nei Caraibi al 4-5%. Restano alti i margini di crescita nel Mediterraneo e ancora maggiori se si tratta dei Caraibi, con l’opportunità di intercettare quote di mercato di altri competitor. Un'inezia per una Msc mono brand che esporta made in Italy e una capacità di 100 mila posti letto su 23 navi e ulteriori due già commercializzate. Yacht Club in arrivo anche su navi dove non era presente e nel 2027 anche il primo giro del mondo con lo yacht club. Da questi presupposti, la ricca offerta di nuovi prodotti e programmi, le molteplici novità di un mondo in continuo fermento, le agenzie di viaggio traggono di anno in anno nuova linfa. È così che le Best General Producer Vivere e Viaggiare Pisa, Groupintown e Spaceland hanno risposto all’unisono con fatturati da capogiro e una crescita costante, facendo leva sulla propria esperienza maturata negli anni, ognuno con i propri canali di vendita (tecnologia, canali tradizionali e social) e cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere che ha totalizzato 5 milioni di passeggeri trasportati nel 2025. Anna Morrone [post_title] => Msc All Stars of the Sea 2025, le performance dei migliori [post_date] => 2025-10-27T13:44:19+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => all-stars-of-the-sea [1] => msc-crociere ) [post_tag_name] => Array ( [0] => All Stars of The Sea [1] => msc crociere ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761572659000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500092 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_500095" align="alignleft" width="300"] Massimiliano Masaracchia[/caption] Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale. «Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio. «Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla». Protect 100K Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra. «In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter». Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano: «Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia». Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo». (Quirino Falessi) [post_title] => Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi [post_date] => 2025-10-27T12:46:15+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1761569175000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways torna a londra heathrow con due voli giornalieri da roma fiumicino" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":102,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2229,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500257","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Wizz Air accende i riflettori su Milano Malpensa dove la nuova stagione invernale porta con sè cinque nuove rotte e precisamente: Glasgow, Londra, Brasov (Romania), Alicante e Siviglia. \r

Significativa l'introduzione dei collegamenti per Brasov e Glasgow, rotte che Wizz Air opererà da Malpensa in esclusiva, posizionandosi come l'unico operatore su queste direttrici.\r

«La winter season 25 rientra naturalmente all’interno della nostra iniziativa strategica 'Customer First Compass', un piano di investimenti di 14 miliardi di euro per i prossimi tre anni che ha l’obiettivo di migliorare l'esperienza di viaggio, sostenere la continua espansione del network e offrire servizi sempre più innovativi e di alta qualità - afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Tra il 26 ottobre e oggi abbiamo lanciato i primi voli di 5 nuovi collegamenti – Alicante, Brasov, Glasgow, Londra e Siviglia – che uniscono le esigenze della comunità a quelle del business e del turismo».\r

«Dall'inizio del 2025 ad oggi, la low cost ungherese ha operato oltre 16.000 voli da Malpensa, con un aumento di quasi il 27% rispetto allo stesso periodo del 2024, e ha trasportato oltre 3,4 milioni di passeggeri - il 32% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente - con un tasso di completamento del 99.6% e un load factor del 90%. \r

«Dall’avvio delle operazioni nel 2012 e, in particolare, dall’apertura della base nel 2020, la compagnia ha contribuito in modo decisivo allo sviluppo del traffico e al rafforzamento del network di destinazioni di Malpensa - commenta Aldo Schmid, head of aviation business development di Sea Aeroporti di Milano -. Wizz Air conferma così la solidità della partnership con Sea e il ruolo strategico di Malpensa, continuando a investire sia con l’apertura di nuove rotte sia con l’incremento di quelle esistenti».\r

La winter 2025-26 dello scalo di Malpensa include «174 destinazioni in 79 Paesi - sottolinea Schmid -, numeri che posizionano lo scalo tra i primi aeroporti europei per crescita complessiva di capacità offerta rispetto alla stagione invernale precedente (+7,5%) e in particolare al primo posto per l’incremento di posti offerti sul lungo raggio (+15,9%), risultando pertanto tra i primi 10 scali del continente per offerta complessiva sul lungo raggio. Nell’anno solare 2025 sono 204 le destinazioni di linea servite con voli diretti da Malpensa».\r

","post_title":"Wizz Air: 5 nuove rotte internazionali decollano nell’inverno di Milano Malpensa","post_date":"2025-10-28T14:05:07+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761660307000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500242","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways tornerà a volare nei cieli di Londra Heathrow nell'estate 2026: lo anticipa in una nota il Gruppo Lufthansa, che svela una delle novità dell'operativo della compagnia aerea italiana per la summer del prossimo anno.\r

\r

Il nuovo collegamento da Roma Fiumicino a Heathrow verrà operato due volte al giorno; inoltre, come da tradizione, durante l'alta stagione estiva, saranno offerti voli diretti da Roma Fiumicino e Milano Linate verso le destinazioni turistiche più popolari in Grecia, Spagna e nelle isole italiane. \r

\r

Il gruppo tedesco sottolinea che «il programma estivo dettagliato di Ita Airways sarà pubblicato in un secondo momento (...) Durante tutta la stagione estiva, Ita continuerà a lavorare alacremente per ampliare i collegamenti dall'hub di Roma Fiumicino, offrendo al contempo l'ospitalità, lo stile, l'innovazione e la connettività italiani per soddisfare le mutevoli esigenze dei viaggiatori di tutto il mondo».\r

La summer 2026 del gruppo Lufthansa\r

I voli della summer 2026 del gruppo Lufthansa sono già disponibili per la prenotazione, con nuove destinazioni intercontinentali ed europee e numerosi aumenti di frequenza per Lufthansa Airlines, Discover Airlines, Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines, Edelweiss e Ita Airways.\r

\r

Il prossimo anno saranno oltre 14.000 i collegamenti settimanali operati verso 330 destinazioni in circa 100 paesi attraverso gli hub di Germania, Svizzera, Austria, Belgio e Italia.\r

\r

","post_title":"Ita Airways torna a Londra Heathrow con due voli giornalieri da Roma Fiumicino","post_date":"2025-10-28T11:29:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761650987000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500211","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Il turismo italiano torna a confrontarsi con un focus sull'incoming, proprio là dove l’accoglienza rappresenta il valore aggiunto, tra i filari e le colline del Monferrato. Il 26 novembre, il boutique hotel Nordelaia e la struttura benessere Hemanaire ospiteranno la nuova edizione nazionale di Travel Hashtag, il think tank itinerante patrocinato dal Ministero del Turismo e dedicato alle strategie per il posizionamento dell’Italia sui mercati internazionali.\r

\r

Dopo la tappa newyorkese di ottobre, l’incontro piemontese — dal titolo Italia: Tradizione, Innovazione, Meraviglia — riunirà personalità del turismo, istituzioni e imprese per esplorare le leve di un incoming che punta su sostenibilità, ospitalità esperienziale, shopping, benessere ed eventi come strumenti di valorizzazione dei territori d’eccellenza.\r

\r

[caption id=\"attachment_500218\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Nicola Romanelli - Travel Hashtag[/caption]\r

\r

«Il Monferrato rappresenta la ventitreesima edizione di Travel Hashtag e la seconda in Italia nel 2025 — spiega Nicola Romanelli, fondatore di Travel Hashtag Advisory —. Dopo il focus sul turismo rigenerativo in Salento, questo appuntamento sarà dedicato alle aree interne e alla loro capacità di attrarre una clientela internazionale e alto spendente».\r

Territorio autentico\r

Tra i partner di questa edizione figurano Visit Piemonte, Langhe Monferrato Roero, Emirates, Serravalle Designer Outlet, Trenitalia, Filiera Turismo Italia e la Scuola Italiana di Ospitalità: un network che racconta la forza delle sinergie tra pubblico e privato.\r

\r

«Ospitare Travel Hashtag è per noi un’occasione per raccontare un territorio autentico, ma con una visione internazionale - commenta Sauro Mariani, AD di Nordelaia - Questa valle è la cornice ideale per riflettere sul futuro del turismo rurale e sulle sue potenzialità ancora poco inesplorate».\r

\r

A confermare l’attenzione istituzionale, la partecipazione del Vicepresidente del Senato, Gian Marco Centinaio, a testimonianza di un turismo che riparte dai luoghi e dalle persone che li fanno vivere.\r

\r

Enzo Scudieri\r

\r

","post_title":"Travel Hashtag porta il dibattito sull’incoming nel cuore del Monferrato","post_date":"2025-10-28T11:00:17+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":["incoming","monferrato"],"post_tag_name":["Incoming","Monferrato"]},"sort":[1761649217000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500204","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Torna anche nel 2025 l’iniziativa dedicata all’incoming organizzata da Toscana Promozione Turistica in collaborazione con Travel Open Day. Quest’anno l’evento si terrà il 18 novembre a Firenze nella sede di Villa Fabbricotti.\r

\r

Già nel 2024 TPT aveva organizzato un primo appuntamento per approfondire il ruolo delle Agenzie di viaggio e dei Tour operator nella promozione della Toscana. Al centro dell’incontro, la riflessione sul sistema di vendita per intermediazione di pacchetti turistici e il confronto con chi già offriva la Toscana fuori dai suoi confini, sia a livello nazionale che internazionale.\r

\r

L’obiettivo di quest’anno è quello di procedere ad una valutazione sullo stato dell’arte del prodotto regionale - anche alla luce dei dati attuali - e di presentare gli itinerari co-progettati dagli operatori toscani coinvolti in un percorso realizzato nei mesi scorsi.\r

\r

Toscana Promozione Turistica li ha infatti affiancati nella creazione di un’offerta turistica innovativa, sostenibile e in linea con le esigenze dei mercati più importanti, promuovendo il co-design di nuovi prodotti turistici tematici che nascono dal mix dei principali attrattori di viaggio per la regione: Sostenibilità, Cicloturismo, Turismo family, Mental wellness, Turismo scolastico e CRoss Tuscany - Creative Destination for Social Change Academy, un nuovo progetto che unisce i mondi della creatività e dell’innovazione sociale per generare nuove forme di turismo sostenibile e creativo coinvolgendo stakeholder e comunità locali.\r

\r

Il programma prevede, alle 10.15, un primo panel su esperienze e testimonianze di operatori sull’andamento dell’incoming e sui prodotti turistici di maggiore tendenza, alle 11.15 la presentazione degli Itinerari di co-design a cura degli operatori partecipanti al percorso organizzato da TPT e, nel pomeriggio, a partire dalle 14.30, un momento di networking tra i partecipanti.\r

\r

“Quello a cui puntavamo lo scorso anno” spiga Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica, “era dare strumenti di conoscenza alle agenzie di viaggio toscane quando queste puntassero ad incrementare il loro lavoro con l’incoming e affinché lo facessero sfruttando prima di tutto i mezzi che la Regione mette loro a disposizione. A partire da questo, siamo passati al loro coinvolgimento nella strategia di promozione turistica regionale dei mesi scorsi e, a seguire, alla loro partecipazione all’attività di co-design. Ora si tratta di presentare gli itinerari elaborati attraverso di essa alle agenzie di incoming invitate all’iniziativa con l’obiettivo di renderli dei pacchetti turistici commerciali”.\r

\r

Clicca qui per registrarti all’evento.","post_title":"Toscana Promozione Turistica al fianco degli operatori di settore per sviluppare l’offerta e l’incoming","post_date":"2025-10-28T10:49:51+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["agenzie-di-viaggio-toscana","cicloturismo-toscana","co-design-turistico","eventi-turismo-italia","evento-turismo-firenze","incoming-toscana-2025","itinerari-toscana","mental-wellness-toscana","pacchetti-turistici-toscana","promozione-turistica-regionale","toscana-promozione-turistica","tour-operator-toscana","travel-open-day","turismo-esperienziale","turismo-family","turismo-scolastico","turismo-sostenibile"],"post_tag_name":["agenzie di viaggio Toscana","cicloturismo Toscana","co-design turistico","eventi turismo Italia","evento turismo Firenze","incoming Toscana 2025","itinerari Toscana","mental wellness Toscana","pacchetti turistici Toscana","promozione turistica regionale","Toscana Promozione Turistica","tour operator Toscana","Travel Open Day","turismo esperienziale","turismo family","turismo scolastico","turismo sostenibile"]},"sort":[1761648591000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radisson Hotel Group ha registrato oltre 210 acquisizioni e aperture di nuovi hotel nel 2025. Elie Younes, vicepresidente esecutivo e direttore dello sviluppo globale di Radisson Hotel Group, ha dichiarato in un intervento riportato da TravelDailyNews: «Quest'anno le aperture di nuovi hotel sono state attentamente studiate in base alle esigenze dei viaggiatori d'affari e leisure e abbiamo una pipeline molto solida di nuove aperture e aperture già programmate».\r

Radisson Blu rimane un pilastro della strategia del gruppo nell'area Emea, con l'aggiunta di strutture di prestigio in Francia, Germania, Turchia e Montenegro. Tra le prossime aperture figurano il Radisson Blu Cdg Airport Terminal Hotel a Parigi e The Medlock presso l'Etihad Stadium del Manchester City, un concept alberghiero progettato attorno ai principali impianti sportivi.\r

\r

Le ultime novità\r

Radisson Collection continua ad ampliare la sua presenza nelle principali città culturali. Tra i traguardi raggiunti quest'anno figurano l'apertura del Cour des Loges di Lione e nuove aperture come il Banke Opera di Parigi, il cui debutto è previsto per il 2026. Radisson Collection ha inoltre aperto nuove proprietà a Budapest e Berlino, rafforzando il suo posizionamento incentrato sul design.\r

Radisson Red si sta espandendo con nuove aperture e acquisizioni in Europa, Asia e Medio Oriente. Il lancio del Radisson Red Oslo City Centre ha segnato il secondo hotel net zero verificato del marchio, a dimostrazione di una maggiore attenzione alla sostenibilità. Un'ulteriore crescita include sviluppi a Londra e Roma insieme a Pphe Hotel Group.\r

Dal 2020, Radisson Individuals conta oltre 100 hotel in gestione e sviluppo, rafforzando gli accordi incentrati sui proprietari attraverso i nuovi segmenti introdotti: Premier, Boutique e Retreats. L'espansione continua in Europa, Asia centrale, India e Sud-est asiatico.\r

Il marchio Radisson sta entrando in nuove destinazioni, tra cui la Repubblica Democratica del Congo, l'Armenia e Medina in Arabia Saudita, e sta inoltre aprendo il suo primo hotel net zero verificato a Manchester, nel Regno Unito.\r

Lo sviluppo di resort rimane una priorità, con la crescente domanda di strutture per il tempo libero. Il portafoglio resort del gruppo supera ora le 160 proprietà, con recenti acquisizioni in Vietnam, Indonesia, Sri Lanka, India, Montenegro, Polonia, Romania, Egitto e Armenia. Tra le nuove acquisizioni figurano progetti di alto profilo come il Radisson Hotel Cannes e le aperture di resort Radisson Collection in Sri Lanka e India. \r

L'area Asia-Pacifico continua a essere un importante motore di crescita. In Cina, quest'anno sono stati firmati e inaugurati 130 hotel, con una pipeline di quasi 300 proprietà, in particolare nei segmenti di fascia media e medio-alta. Country Inn & Suites by Radisson è ora il marchio in più rapida crescita in Cina, con 375 hotel. Anche l'India continua a registrare ottime performance, con oltre 200 strutture in gestione e sviluppo. Con oltre 70 hotel in fase di sviluppo e la recente espansione in altre 47 città, il gruppo punta a raggiungere i 500 hotel entro il 2030.\r

","post_title":"Radisson Hotel Group, nel 2025 superate le 210 aperture","post_date":"2025-10-28T10:32:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1761647531000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500189","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Negli ultimi anni EgyptAir ha raggiunto risultati di grande rilievo, consolidando la propria posizione nel panorama dell’aviazione internazionale.«Siamo orgogliosi dei progressi compiuti - sottolinea Salah Tawfik, general manager Italy & Malta di EgyptAir – la nostra posizione nel ranking Skytrax è migliorata di ben 20 posizioni rispetto allo scorso anno, un risultato che testimonia il costante impegno del nostro team nella ricerca dell’eccellenza, della qualità e del servizio».\r

La compagnia ha ottenuto numerosi riconoscimenti , tra cui “Migliore compagnia aerea”, “Miglior equipaggio di cabina”, “Miglior staff” e “Miglior servizio di catering in economy” del continente africano. «Tali premi rappresentano un traguardo importante e confermano la dedizione del nostro personale e la fiducia dei nostri passeggeri».\r

Tra aprile e settembre 2025, la compagnia ha offerto oltre 241.000 posti sulle rotte che collegano Roma e Milano con destinazioni chiave come Il Cairo, registrando un aumento di circa 15.000 posti rispetto all’estate 2024.«L’Italia è oggi il nostro primo mercato europeo in termini di numero di passeggeri un risultato che ci spinge a investire ulteriormente nel potenziamento dei collegamenti e nella qualità dei servizi offerti».\r

\r

Estate 2026: ulteriore rafforzamento dell’offerta\r

Milano-Il Cairo opererà fino a tre voli giornalieri nei giorni di punta (giovedì, venerdì e sabato) e due voli giornalieri per il resto della settimana, per una capacità complessiva di circa 163.000 posti. La Roma-Il Cairo vedrà l’introduzione dell’Airbus A321neo, con 185 posti suddivisi tra business ed economy, portando la capacità totale a circa 155.000 posti durante la stagione estiva 2026.\r

Complessivamente, l’incremento sarà di circa 87.000 posti aggiuntivi, pari a un +36% rispetto all’estate 2025.\r

Oltre al potenziamento operativo, EgyptAir continua a investire nella promozione culturale e turistica: la compagnia partecipa attivamente, in qualità di vettore ufficiale, all’apertura del nuovo e imponente Museo Archeologico “El Jem”, collaborando con diversi operatori italiani per la creazione di pacchetti turistici in vista dell’inaugurazione, prevista per il 1° novembre 2025.Un’iniziativa di grande rilievo che rafforza il legame culturale e turistico tra Italia ed Egitto e che attirerà visitatori da tutto il mondo.\r

Inoltre, EgyptAir è vettore ufficiale anche della mostra “Tesori dei Faraoni” alle Scuderie del Quirinale di Roma, ulteriore testimonianza del profondo legame tra i due Paesi e del ruolo della compagnia come ambasciatrice culturale dell’Egitto nel mondo.\r

(Quirino Falessi)","post_title":"EgyptAir: traguardi raggiunti e nuovi piani di crescita per il 2026","post_date":"2025-10-28T10:31:13+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761647473000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500176","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una nuova occasione per scoprire l'Europa: torna l'Interrail gratuito per i giovani di 18 anni che, dal prossimo 30 ottobre, potranno candidarsi al programma DiscoverEU, l’iniziativa dell’Unione europea che permette di viaggiare in treno gratis in tutta l’area Schengen.\r

\r

Il progetto celebra proprio i primi 40 anni dell'accordo di Schengen, mettendo a disposizione circa 40.000 pass: i ragazzi interessati vivere l'esperienza di un viaggio on the road in treno, potranno presentare domanda fino al 13 novembre 2025 sul sito https://youth.europa.eu/discovereu_it\r

Il pass consente viaggi per un periodo di almeno 1 giorno e al massimo 30 giorni a partire dal 1 marzo 2026. Sul portale dedicato all'iniziativa sono suggeriti anche alcuni itinerari tematici: Bauhaus europeo, Itinerario Verde (con un'attenzione alle bellezze naturalistiche), culturale, digitale.\r

Per l'Italia i pass a disposizione sono 4.888 (la Germania, ad esempio, ne avrà 6.837 e la Francia 5.540). I requisiti per accedere alla domanda sono i seguenti: essere nato/a tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2007 (incluso); inserire correttamente il numero della carta d'identità, del passaporto o della carta di soggiorno nel modulo di domanda online; essere cittadini di uno degli Stati membri, territori d’oltremare compresi, oppure di Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Norvegia, Serbia e Turchia che, pur non essendo membri Ue, sono associati al programma Erasmus+; accettare la dichiarazione sull'onore del modulo di domanda.\r

Chi rientra nei requisiti dovrà poi partecipare a un quiz da cinque domande a risposta multipla più una di spareggio, a meno che non decida di viaggiare in gruppo (in quel caso basterà che partecipi al quiz solo il candidato che fa la richiesta).\r

Chi si aggiudicherà il pass ferroviario avrà il compito di diventare ambasciatore dell'Unione europea: tutti i partecipanti sono incoraggiati a raccontare le loro esperienze di viaggio attraverso, ad esempio, i social media oppure organizzando una presentazione a scuola o nella comunità locale. I partecipanti sono invitati ad aderire al gruppo Facebook #DiscoverEU Official","post_title":"Interrail gratuito per i diciottenni: candidature aperte dal 30 ottobre al 13 novembre","post_date":"2025-10-28T09:43:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1761644627000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500103","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Erano tutte presenti le stelle di Msc Crociere a bordo della Seaview diretta a Palma di Maiorca per l'evento All Stars of the Sea 2025 tenutosi nella scorsa settimana. Circa 600 agenzie di viaggio delle 6800 codificate, tour operator, network, agenzie Mice e alcuni partner di Msc Crociere, tra cui Europ Assistance, Italo Treno, Ita Airways, Qatar Airways ed Air Europa.\r

\r

Tra le agenzie più performanti si sono riconfermate vincitrici e pluripremiate le Best General Producer 2025, Vivere e Viaggiare Pisa (Nord) e Groupintown (Sud) e Spaceland (Centro), che da sole fatturano per Msc cifre a sei zeri in costante crescita.\r

\r

Nel segmento lusso, come Best Explora Journeys Seller si è distinta Dream e Travel, mentre come Best MSC Yacht Club, Riuvacanze, Alessandrucci Viaggi e Sciamanin. Sull’Online Travel agency, Crociere.com, LeCrociere.net e Fersina Viaggi. Tra le Best Social Media Travel Agency, Le Groupe Viaggi, Oceanya Viaggi e Buonacrociera.it. Tra le Best MSC World Cruise, Ticketcrociere, Offerte-Crociere.com e Fuerte Ventura. Tra le Best Partnership, Europe Assistance, Ita Airways, Italo e Air Europa. I Best Tour Operator sono stati Going, Mds Tour Operator, Naar e Veratour. Come Best Network riconfermato Gattinoni Group.\r

\r

Oggi l’immissione delle crociere nel mercato delle vacanze, in Italia e in Europa si attesta al 2%, nei Caraibi al 4-5%. Restano alti i margini di crescita nel Mediterraneo e ancora maggiori se si tratta dei Caraibi, con l’opportunità di intercettare quote di mercato di altri competitor. Un'inezia per una Msc mono brand che esporta made in Italy e una capacità di 100 mila posti letto su 23 navi e ulteriori due già commercializzate. Yacht Club in arrivo anche su navi dove non era presente e nel 2027 anche il primo giro del mondo con lo yacht club. Da questi presupposti, la ricca offerta di nuovi prodotti e programmi, le molteplici novità di un mondo in continuo fermento, le agenzie di viaggio traggono di anno in anno nuova linfa.\r

\r

È così che le Best General Producer Vivere e Viaggiare Pisa, Groupintown e Spaceland hanno risposto all’unisono con fatturati da capogiro e una crescita costante, facendo leva sulla propria esperienza maturata negli anni, ognuno con i propri canali di vendita (tecnologia, canali tradizionali e social) e cavalcando l’onda del piano di sviluppo di Msc Crociere che ha totalizzato 5 milioni di passeggeri trasportati nel 2025.\r

\r

Anna Morrone\r

\r

\r

\r

","post_title":"Msc All Stars of the Sea 2025, le performance dei migliori","post_date":"2025-10-27T13:44:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["all-stars-of-the-sea","msc-crociere"],"post_tag_name":["All Stars of The Sea","msc crociere"]},"sort":[1761572659000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500092","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_500095\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Massimiliano Masaracchia[/caption]\r

\r

Massimiliano Masaracchia, direttore commerciale di Spencer & Carter, racconta con entusiasmo la crescita del brand Clikki, oggi tra i player più dinamici nel panorama assicurativo digitale.\r

\r

«Dopo tre anni e mezzo di vera operatività siamo orgogliosi dei risultati raggiunti. Clikki sta diventando un marchio riconosciuto, ma il nostro obiettivo non è solo vendere polizze: vogliamo comprendere le reali esigenze del mercato e offrire soluzioni su misura». Da questa visione è nata Protect 100K, la prima polizza in Italia dedicata al segmento luxury travel, capace di coprire fino a 101.000 euro per viaggio.\r

\r

«Le polizze annullamento oggi arrivano al massimo a 50 o 60 mila euro per pratica, ma c’è una fetta di clientela alto spendente rimasta scoperta - racconta Masaracchia -. L’idea ci è venuta da un caso reale: una nonna benestante voleva assicurare il viaggio di Capodanno in famiglia a St. Moritz, in una villa da 98 mila euro. Non esisteva una copertura adeguata, così abbiamo deciso di crearla».\r

Protect 100K\r

\r

Protect 100K offre un prodotto innovativo che colma un vuoto nel mercato: ad oggi, offerte simili esistono solo negli Stati Uniti, con una compagnia del gruppo Berkshire Hathaway, e nel Regno Unito, con i sottoscrittori dei Lloyd’s di Londra.\r

«In Italia nessuno aveva ancora affrontato questo segmento. Noi invece ci abbiamo creduto - sottolinea Masaracchia -. Siamo partiti in due, oggi siamo tredici, con professionisti altamente qualificati. Nei prossimi mesi lanceremo almeno sei nuove soluzioni. Il 2026 sarà un anno di grandi novità per Spencer & Carter».\r

Masaracchia non risparmia però una riflessione critica sul settore assicurativo italiano:\r

«Gli intermediari devono cambiare approccio: non basta scaricare i sinistri sulle compagnie o lavorare solo sul prezzo. Serve una vera partnership, in cui si condividano rischi e risultati. La trasparenza dei numeri è la base della fiducia».\r

Infine, un commento sul mercato post-pandemia: «La guerra dei prezzi ha impoverito il settore. Molti si sono accorti che le polizze low cost non garantivano coperture reali. Noi preferiamo fare consulenza vera, offrendo prodotti solidi e coerenti. È così che si costruisce valore nel tempo».\r

(Quirino Falessi)\r

\r

","post_title":"Clikki, il brand digitale che porta il lusso anche nelle polizze di viaggi","post_date":"2025-10-27T12:46:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1761569175000]}]}}