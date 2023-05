Ita Airways: taglio del nastro per il nuovo Operations Control Center E’ ufficialmente attivo il nuovo Operations Control Center (Occ) di Ita Airways, situato nella zona tecnica dell’aeroporto di Roma Fiumicino, accanto all’headquarter della compagnia. L’idea che ha guidato la progettazione del nuovo Occ è stata quella di porre l’attenzione alla sostenibilità: dalla scelta dei materiali utilizzati al riciclo di quelli sostituiti, fino a un innovativo pannello nel salone principale – raffigurante il Manifesto della Sostenibilità di Ita Airways – che consente di purificare l’aria nell’ambiente. “Al centro dell’operatività dell’Occ il pilastro della compagnia – spiega una nota -, ovvero la soddisfazione della clientela, mediante un efficace coordinamento ed integrazione dei diversi team, che rappresentano i principali fattori produttivi dell’azienda. E’ soprattutto grazie al team dell’Occ che Ita Airways fin dalla sua nascita si posiziona ai vertici delle classifiche mondiali in termini di puntualità e regolarità”. Al taglio del nastro erano presenti il presidente di Ita, Antonino Turicchi, insieme all’ad e direttore generale Fabio Maria Lazzerini e Luciano Serafini, direttore dell’Operations Control Center, con una rappresentanza del personale di staff.

