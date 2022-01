Ita Airways: oltre 11.000 passeggeri sulla rotta Roma Fiumicino-New York

La destinazione New York non delude le aspettative di Ita Airways, che dall’apertura della rotta da Roma Fiumicino il 4 novembre 2021 e fino al 31 dicembre scorso, ha totalizzato poco più di 11.000 passeggeri, con un load factor medio del 60,3%.

I numeri sono quelli elaborati attraverso un’analisi del Corriere della Sera su quella che è attualmente l’unica tratta intercontinentale operata da Ita, in attesa dell’introduzione di nuove destinazioni sul lungo raggio, potenzialmente con l’entrata in vigore dell’orario estivo 2022.

L’analisi svolta dal quotidiano svela inoltre come, giornalmente, sui voli tra Roma e New York gli Airbus A330 di Ita siano partiti più pieni dall’Italia (la media è di quasi il 69%) di quelli decollati dagli Usa (poco più del 52%). La scelta delle classi di servizio da parte dei passeggeri evidenzia riempimenti del 51% per la Business (che ha al massimo 20 poltrone), poco meno del 50% per la Premium Economy (17 poltrone) e del 62% per l’Economy (213 poltrone).

Ita Airways ha archiviato il 2021 con un totale di 1,25 milioni di passeggeri trasporati.