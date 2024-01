Ita Airways: in vendita i voli delle nuove rotte internazionali dell’estate 2024 Ita Airways ha messo in vendita i voli delle nuove destinazioni dell’estate 2024, stagione che vedrà una nuova espansione del network in particolare di quello a lungo raggio. Nel mirino ci sono Nord America, Africa e Medio Oriente, con i seguenti nuovi voli, tutti operati da Roma Fiumicino: Chicago dal 7 aprile 2024, 6 frequenze settimanali che diventeranno 7 da giugno; Toronto dal 10 maggio 2024, 6 frequenze settimanali, che diventeranno 7 da giugno a settembre e 5 ad ottobre; Riyad a partire dal 5 maggio 2024, 4 frequenze settimanali che saliranno a 5 a partire da giugno: Accra dal 6 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventano 4 da luglio; Kuwait City dal 7 giugno 2024, 3 frequenze settimanali che diventeranno 5 da luglio; Gedda da agosto 2024, 3 frequenze settimanali. Le tratte su Chicago e Toronto saranno operate con l’Airbus A330neo e Airbus A330-200 e si vanno ad aggiungere ai voli su New York, Boston, Miami, Los Angeles, San Francisco, Washington, Rio de Janeiro, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo, Nuova Delhi, Malè (Maldive). I voli su Riyad, Accra, Kuwait City e Gedda saranno operati con aeromobile A321neo. “La Roma-Toronto rappresenta per Ita Airways un prodotto di grande importanza nel ventaglio di destinazioni sul Nord America, primo mercato dopo l’Italia, e consentirà alla compagnia di raggiungere un punto di accesso strategico non solo per il traffico point to point ma anche per le prosecuzioni verso altre destinazioni all’interno del Paese, combinando flussi di traffico sia leisure sia business”. La rotta Roma-Accra, unico collegamento diretto tra Italia e Ghana, è il primo tassello di una presenza che sarà sempre maggiore in Africa Occidentale, destinazione di rilievo sia per i flussi di traffico leisure ma con valenza anche per traffico corporate. Allo stesso tempo il Medio Oriente rappresenta un mercato strategico dove il vettore ha deciso di investire con l’apertura di tre rotte importanti ma con caratteristiche diverse, Riyad per flussi di traffico prevalentemente business travel, Gedda come porta d’accesso per nuovi flussi leisure per il traffico religioso e Kuwait City quale destinazione per traffico corporate. Condividi

\r

Delta ha dichiarato di prevedere per il primo trimestre del 2024 un aumento dei ricavi compreso tra il 3% e il 6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.\r

\r

Intanto, nell'ultimo trimestre 2023, il vettore ha centrato un utile netto di 2,04 miliardi di dollari (828 milioni di dollari nell'ultimo trimestre di un anno fa); i ricavi sono aumentati del 6% a 14,2 miliardi di dollari.\r

\r

Complessivamente, nell'ultimo trimestre Delta ha registrato un numero record di passeggeri che hanno viaggiato in classi premium, facendo aumentare i ricavi corrispondenti del 15% e superando la crescita del 10% dei ricavi imputabili ai posti in classe economica.\r

\r

A preoccupare il ceo, resta comunque la problematica legata ai fornitori: \"Occorre più tempo per riparare gli aerei e per rimetterli in servizio (...) Le riparazioni degli aeromobili e la catena di fornitura dei pezzi di ricambio sono \"la più grande area dell'attività che non è tornata al livello di prestazioni precedente alla pandemia\".","post_title":"Delta Air Lines: profitti più che raddoppiati nel quarto trimestre 2023","post_date":"2024-01-12T14:40:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705070450000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459308","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_403024\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Msc Seaside[/caption]\r

\r

Quarto home port Usa per Msc Crociere che approda al terminal 16 di Galveston. L'operazione, spiega il presidente Msc Usa, Ruben Rodriguez, intende soprattutto facilitare l'accesso alle navi della compagnia agli ospiti provenienti dalle regioni centrali e occidentali del Paese.\r

A fare base nello scalo texano sarà la Seascape. Entrata in servizio a dicembre 2022 è attualmente basata a Miami. Può accogliere fino a 4.540 passeggeri nelle sue 12 categorie di cabine e suite, a cui si aggiungono undici ristoranti e 19 bar e lounge. La nave effettuerà crociere verso i porti messicani della costa Maya e di Cozumel, nonché verso l'isola honduregna di Roatan.","post_title":"Msc: quarto home port negli Usa. Sarà Galveston a partire da novembre 2025","post_date":"2024-01-12T14:11:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705068678000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459318","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"All Nippon Airways ha siglato un nuovo accordo di codeshare con Ita Airways che garantirà ai passeggeri di entrambe le compagnie maggiori opportunità di viaggio sulle rotte via Roma Fiumicino e Tokyo Haneda.\r

\r

Dal prossimo 24 gennaio i viaggiatori di All Nippon Airways e Ita Airways potranno volare verso la destinazione desiderata con un unico biglietto, effettuando il check-in all'aeroporto di partenza e ritirando il bagaglio registrato all'aeroporto di destinazione finale.\r

\r

Per i biglietti in vendita dal 17 gennaio, Ana applicherà il suo codice \"NH\" sul volo di Ita tra Haneda e Roma e su 5 destinazioni in Italia in collegamento con l'aeroporto di Roma Fiumicino (Bologna, Venezia, Torino, Firenze, Napoli), mentre il vettore italiano aggiungerà il suo codice \"AZ\" su 6 mete nazionali giapponesi (Fukuoka, Hiroshima, Itami, Kansai, Okinawa e Sapporo). Le due compagnie stanno valutando di ampliare ulteriormente la loro collaborazione aggiungendo altri codici nel prossimo futuro.\r

\r

Questo accordo contribuirà a consolidare ulteriormente le relazioni economiche e commerciali tra Italia e Giappone e offrirà ai turisti italiani la possibilità di scoprire le meraviglie del Giappone e ai cittadini giapponesi l'opportunità di viaggiare facilmente in Italia, garantendo i più alti standard di sicurezza.","post_title":"Ana in codeshare con Ita Airways sulle rotte via Roma e Tokyo Haneda","post_date":"2024-01-12T12:59:00+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705064340000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459306","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' in corso a Utrecht fino al 14 gennaio “Vakantiebeurs”, la più importante fiera dei Paesi Bassi dedicata agli appassionati di viaggi e agli operatori del comparto. La Liguria è presente allo stand collettivo di ENIT con uno spazio progettato per l’occasione, le cui grafiche rimandano alle attività outdoor che si possono praticare nella nostra regione.\r

\r

Una scelta in linea con il focus principale della manifestazione che richiama agenti di viaggio, giornalisti e visitatori da tutta Europa (e non solo) interessati all’ offerta di turismo all’aria aperta e in cerca di proposte sostenibili grazie alle quali sia possibile integrare la scoperta del territorio, il mare, la cultura e lo sport, con particolare riguardo a trekking e cicloturismo.\r

\r

«Iniziamo il 2024 come abbiamo finito il 2023 cioè facendo promozione della Liguria presso le più importanti fiere nazionali ed internazionali - spiega l’assessore regionale al Turismo, Augusto Sartori - Il Vakantiebeurs di Utrecht è una di queste ed è uno degli eventi più in espansione visto che quest'anno ci sono più espositori e sono previsti dagli organizzatori più visitatori rispetto alla scorsa edizione. La scelta di essere presenti a questa manifestazione non è casuale dato che gli olandesi sono tra i turisti più affezionati e presenti in Liguria con quasi 400 mila presenze registrate durante l'anno appena trascorso. La possibilità di fare turismo outdoor in qualsiasi stagione è una delle peculiarità della Liguria che maggiormente attrae i turisti provenienti dai Paesi Bassi e che dovremo incrementare con offerte sempre più interessanti e invitanti». \r

\r

L’edizione 2023, cui Regione Liguria ha partecipato insieme ad alcuni operatori del settore, ha contato più di 65.000 i visitatori, con 420 espositori che hanno rappresentato una totalità di 107 Paesi. Insieme all’ agenzia di promozione turistica della regione, “InLiguria”, sono presenti alla fiera sette operatori che rappresentano tutto il territorio ligure.\r

\r

","post_title":"La Liguria punta sui Paesi Bassi e partecipa alla fiera “Vakantiebeurs”","post_date":"2024-01-12T12:51:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705063879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459317","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Tornano gli eventi top firmati I Grandi Viaggi. L’appuntamento è per il 5 febbraio presso il teatro San Babila di Milano, dove l’operatore darà il via all’iGv Show, in collaborazione con comici del calibro di Giovanni Vernia e Barbara Foria. \"L'obiettivo è stare insieme con il trade, fornire loro un assaggio del nostro prodotto e confrontarci attivamente con le agenzie\", spiega l’amministratore delegato dell'operatore milanese, Corinne Clementi.\r

\r

Per la verità I Grandi Viaggi non ha mai smesso di incontrare gli adv, neppure negli anni più bui del Covid, \"durante i quali il nostro team commerciale di 20 persone è rimasto sempre in contatto con le agenzie. Ma ora è venuto il momento di ricominciare a farlo in grande stile. Quello di Milano vuole infatti essere solo il primo di una serie di appuntamenti con alcuni tra i più celebri comici e attori della tv, che poi spesso si ritrovano anche nei nostri villaggi. Stay tuned: ci saranno presto ulteriori novità!\".\r

\r

","post_title":"Tornano gli eventi top griffati iGv: a Milano, il 5 febbraio, lo show con Giovanni Vernia e Barbara Foria","post_date":"2024-01-12T12:51:19+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705063879000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459303","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Btm Play - a new adaptive code il tema della decima edizione dell'appuntamento con l'evento pugliese dedicato al turismo, in programma alla Fiera del Levante di Bari dal 27 al 29 febbraio. L'argomento scelto per la Btm 2024 vuole essere un invito a una nuova genesi, alla scrittura di nuovi alfabeti, uno start che celebra l'inizio dell’era del cosiddetto turismo adattivo. È un appello rivolto a tutti gli attori dell'industria turistica affinché non subiscano il cambiamento ma lo vivano, sfruttando a proprio vantaggio anche i piccoli ostacoli che, sapientemente ponderati, potranno diventare nuova forza creativa. Un’opportunità per lavorare su un nuovo lessico, la cui versatilità diventa ricchezza di cui fare tesoro.\r

\r

Saranno tre giornate ricche di appuntamenti e spunti per parlare di turismo e familiarizzare con tutte le sue componenti in uno spazio che, rispetto agli anni precedenti, raddoppia raggiungendo i 12 mila metri quadrati, confermando l’accordo con BuyPuglia (anche quest'anno in contemporanea e in un unico contenitore).\r

\r

Come sempre, l’evento offrirà importanti spunti di riflessione attraverso l’attività convegnistica e seminariale, con un programma di oltre 100 eventi organizzati con il supporto del comitato scientifico: confermato in blocco quello del 2023, con Martha Friel, Valentina Boschetto Doorly, Giulia Eremita, Edoardo Colombo, Rodolfo Baggio e Beppe Giaccardi.","post_title":"Sarà il turismo adattativo il tema della Btm 2024, che raddoppia gli spazi espositivi","post_date":"2024-01-12T12:14:40+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705061680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459298","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Certificazione Green Key per l'Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton. Un traguardo importante, che premia il forte impegno in tema di sostenibilità che l’albergo che porta avanti da tempo unendo passione ed entusiasmo. Tante le azioni concrete attuate, che si sono concentrate sul risparmio dell’acqua, con l’ottimizzazione del flusso idrico, sulla riduzione dell’impatto ambientale, con l’utilizzo di prodotti per la pulizia ecologici non inquinanti e la gestione della raccolta differenziata, nonché sul contenimento del consumo di energia, con l’utilizzo di lampade a Led e l’ottimizzazione delle strutture. A questo si aggiunge l’offerta di cibi e bevande a chilometri zero, del territorio, biologici, vegetariani e le collaborazioni attive sul territorio che promuovono l’economia locale.\r

\r

“Siamo fieri di contribuire alla salvaguardia del pianeta e al sostegno del territorio con tante piccole ma importantissime azioni - sottolinea la direttrice generale dell'albergo Valeria Fruscio -. Lo staff è fortemente coinvolto e svolge con orgoglio e devozione il suo ruolo in questo ampio progetto che vede il turismo in prima linea per la sostenibilità, con il rispetto comune delle pratiche di routine, messe a punto dall’albergo. Ancora molto possiamo fare, e questa certificazione rappresenta per noi lo stimolo a continuare su questa strada con maggiore impegno ed energia”.\r

\r

“Sono tante le iniziative di questo progetto che ci rendono orgogliosi - aggiunge il chief engineer dell'hotel, Rodolfo Giovannesi -. Sicuramente molto rilevante è il lavoro sulla riduzione del consumo d’acqua, ma particolarmente accurata è stata la ricerca di prodotti privi di sostanze inquinanti, importanti per l’igiene e la manutenzione degli spazi. Per esempio, per la manutenzione del marmo dei lavabi, abbiamo individuato sostanze non chimiche, che danno risultati eccellenti in termini di qualità e brillantezza senza inquinare. Importante anche l’utilizzo esclusivo di vernici di classe A+, in grado di limitare al minimo le emissioni indoor di sostanze dannose. Mi piace pensare che grazie a questi accorgimenti potremmo lasciare un pianeta migliore di come lo abbiamo trovato”.","post_title":"L'Aleph di Roma conquista la certificazione Green Key","post_date":"2024-01-12T12:05:11+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1705061111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Vale il 50% di sconto sul prezzo di un compagno di viaggio la promozione Explore Together di Swan Hellenic, attiva per le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio, in vista delle crociere in partenza nel 2024. L'incentivo riguarda la maggiore parte dei viaggi di spedizione della compagnia, dall’Antartide all’Artico, dal Mediterraneo all’Europa occidentale e alle Americhe, compresi gli itinerari Seti Explore Space at Sea Series, in collaborazione con scienziati di fama internazionale, nonché quelli Mari, in partnership con gli chef dei Jeunes Restaurateurs d’Europe.\r

\r

“Volevamo cominciare il 2024 in modo speciale, offrendo ai nostri viaggiatori l’opportunità di vivere le nostre esperienze in modo più fruibile con i loro amici più cari\", spiega la chief commercial officer, Patrizia Iantorno. La promo Explore Together è applicabile non solo alle coppie ma anche ai gruppi più estesi di amici: se si viaggia in dieci, per esempio, cinque persone potranno godere dello sconto del 50%.","post_title":"Swan Hellenic: al via la promozione Explore Together","post_date":"2024-01-12T11:17:51+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705058271000]}]}}