Ita Airways: “Il volo su Tel Aviv è atterrato senza conseguenze per passeggeri ed equipaggio” Atterraggio senza problemi per il volo Ita Airways sulla rotta da Roma verso l’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. Lo precisa la compagnia aerea spiegando: “In riferimento alle notizie circolate a mezzo stampa in merito al volo Ita Airways AZ806 partito da Roma Fiumicino in atterraggio a Tel Aviv costretto ad allontanarsi sul mare per l’arrivo di due missili dallo Yemen, la compagnia comunica che il volo in oggetto, dopo una breve attesa, è atterrato in totale sicurezza alle 13:50 e non ci sono state conseguenze per i passeggeri e per l’equipaggio a bordo“. La nota di Ita Airways si conclude ricordando che la “compagnia continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni”. Condividi

