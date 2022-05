Ita Airways fra countdown per le offerte vincolanti e primato di puntualità

Si avvicina rapidamente la data del 23 maggio, termine entro il quale è attesa la presentazione delle offerte vincolanti per l’acquisizione di Ita Airways. E non mancano le ipotesi su quante e come saranno, a cominciare dalla potenziale cordata tra il fondo Certares e Indigo Partners, nel tentativo di essere più incisivi rispetto all’offerta del tandem Msc-Lufthansa.

Secondo quanto anticipato da Il Corriere della Sera, Indigo avrebbe declinato la proposta. Certares aveva già inviato a Roma una manifestazione d’interesse per rilevare Ita Airways. Ma il Tesoro avrebbe classificato quella di Certares come una proposta “più debole di quella di Msc e Lufthansa sotto ogni profilo (finanziario e industriale)”. I due fondi interpellati dal quotidiano non hanno però rilasciato commenti ufficiali.

Nel frattempo Ita Airways porta in primo piano l’ultima rilevazione sulla puntualità effettuata come sempre da FlightStats by Cirium: con il 90,8% dei voli atterrati in orario e il 99,3% registrato nella regolarità dell’intero operativo nello scorso mese di aprile, la compagnia continua ad essere la prima compagnia aerea in Europa.