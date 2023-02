Ita Airways: è in servizio il primo Airbus A320neo della compagnia E’ entrato ufficialmente in servizio il primo Airbus A320neo con nuova livrea azzurra di Ita Airways: il velivolo ha operato ieri il suo primo volo commerciale sulla rotta da Roma Fiumicino a Palermo. L’aeromobile, dedicato a Francesco Moser, sfoggia dettagli unici di design come la Zorro mask e le sharklets e garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 20% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Ita aggiunge così un nuovo tassello alla propria flotta environment-friendly, che entro il 2026 sarà composta per l’80% da aerei di nuova generazione con la conseguente riduzione di 1,3 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Inoltre, grazie al disegno innovativo della cabina, il nuovo A320neo offrirà ai passeggeri una esperienza di viaggio di riferimento, con sedili più moderni e confortevoli. Il velivolo sarà impiegato sulle rotte del network domestico e internazionale del vettore da Roma Fiumicino verso gli aeroporti di Brindisi, Bari, Bologna, Catania, Genova, Milano Linate, Napoli, Palermo, Lamezia Terme, Torino e Venezia in Italia, e quelli di Parigi Cdg, Madrid e Bruxelles in Europa fino a coprire nella prossima estate tutte le destinazioni di breve e medio raggio di Ita Airways.

