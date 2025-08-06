Ita Airways e Enac: a bordo la Safety Briefing Card per ciechi e ipovedenti Ita Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con il patrocinio del ministro per le disabilità. Il progetto, presentato a novembre 2024, prende oggi forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di Ita Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere. “ L’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per ITA Airways nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo” ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, “Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone. Ringraziamo Enac, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e il ministro per le disabilità per aver condiviso con noi questo progetto che rende il volo accessibile anche ai passeggeri ciechi e ipovedenti. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. Quella sostenibilità che, per Ita Airways, costituisce un pilastro della propria attività”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495712 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con il patrocinio del ministro per le disabilità. Il progetto, presentato a novembre 2024, prende oggi forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di Ita Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere. " L’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per ITA Airways nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo" ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, "Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone. Ringraziamo Enac, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e il ministro per le disabilità per aver condiviso con noi questo progetto che rende il volo accessibile anche ai passeggeri ciechi e ipovedenti. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. Quella sostenibilità che, per Ita Airways, costituisce un pilastro della propria attività". [post_title] => Ita Airways e Enac: a bordo la Safety Briefing Card per ciechi e ipovedenti [post_date] => 2025-08-06T13:14:02+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754486042000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495675 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Enac e liquidi. Come già comunicato in data 27 luglio, in ottemperanza alle nuove disposizioni Ecac – European civil aviation conference che permettono il trasporto all'interno del bagaglio a mano di liquidi in confezioni superiori ai 100 ml, l’Enac conferma che, ad ora, in Italia sono solo 5 gli aeroporti che consentono l’applicazione delle nuove regole secondo le modalità di seguito riportate. Per quanto riguarda l’aeroporto di Roma Fiumicino il trasporto dei liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano è consentito per tutti i passeggeri a eccezione dei passeggeri dei voli sensibili Usa e Israele, in quanto ai varchi di controllo dedicati per le predette destinazioni non sono disponibili i macchinari che consentono di ammettere in cabina liquidi superiori ai 100 ml. Linate Malpensa 1 All’aeroporto di Milano Linate e all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, si possono trasportare liquidi, aerosol e gel in singoli contenitori di capienza massima di 2 litri, senza la necessità di separarli dal bagaglio a mano. Invece al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa rimangono in vigore le regole precedenti per cui è consentito il trasporto di liquidi, aerosol e gel in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 ml, all’interno di sacchetti di plastica trasparente e separati dal bagaglio a mano, fatta eccezione per i passeggeri che utilizzano il passaggio prioritario, fast track, del Terminal 2, per i quali si applicano le nuove disposizioni. All’aeroporto di Bologna tutti i passeggeri e tutte le destinazioni sono ammessi al controllo dei liquidi maggiorati in quanto tutte le postazioni sono dotate di macchinari adeguati. Fast track Per l’aeroporto di Torino le nuove regole si applicano solo per i passeggeri che utilizzano il passaggio prioritario, fast track, mentre per tutti gli altri passeggeri rimangono in vigore le precedenti limitazioni. In tutti gli altri scali italiani, pertanto, restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina: sono ammessi liquidi in contenitori singoli di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro, e devono essere estratti dal bagaglio nel momento dei controlli di security. Si invitano i passeggeri a considerare, nella preparazione del proprio bagaglio a mano, non solo le regole applicate nello scalo di partenza del proprio volo, ma anche quelle in vigore nell’aeroporto del ritorno, nonché in eventuali scali intermedi per non incorrere in criticità durante i controlli di security. [post_title] => Enac: solo in 5 aeroporti italiani valgono le nuove regole sui liquidi [post_date] => 2025-08-06T10:05:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754474742000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495641 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso. Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano. Confusione totale “Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso. Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia. “Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso. [post_title] => Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro [post_date] => 2025-08-05T12:02:58+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754395378000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495626 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Giunta regionale ha approvato lo schema di imposizione di Oneri di Servizio Pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna, provvedimento decisivo in vista della conferenza dei servizi da cui scaturirà il nuovo Decreto Ministeriale e il conseguente bando per la continuità territoriale a partire dalla stagione estiva 2026. La Conferenza di servizi, alla quale parteciperanno Enac e il ministero dei trasporti, sarà convocata dalla presidente Alessandra Todde nella giornata di lunedì 11 agosto, così da accelerare sensibilmente l'iter di approvazione. Il nuovo modello di continuità territoriale nasce da un approfondito lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo un ampio e costruttivo confronto con ministero, Enac, Commissione europea, stakeholder e cittadini. Le principali novità del nuovo schema di Osp consistono: nell’incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia, verso Roma Fiumicino e Milano Linate. Una maggior articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere in luogo delle tre attuali (prima mattina 6 - 9, residuo mattina: 9 - 13, pomeridiana 13 - 18:30, serale 18:30 - 23), per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio o salute. Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti (che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di iva e tasse aeroportuali) ed equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti (non professionisti), oltre a studenti universitari (fino a 27 anni), bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell’attuale modello. [post_title] => Sardegna: decisi i parametri della nuova Continuità territoriale [post_date] => 2025-08-05T10:28:45+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754389725000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495622 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La compagnia aerea italiana Ita Airways ha prorogato la cancellazione dei voli da e per Israele fino al 30 settembre, compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il primo ottobre, per i quali i passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto. Ita Airways aveva deciso di ripristinare dal prossimo 5 settembre il collegamento tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion. Ma vista la situazione ha deciso di prorogare la data dei nuovi collagamenti. [post_title] => Ita Airways proroga l'ingresso in Israele al 30 settembre [post_date] => 2025-08-05T10:05:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754388319000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495620 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_427276" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption] Iata ha pubblicato i suoi dati mensili sui mercati globali del trasporto aereo merci nel mese di giugno 2025, evidenziando una mancanza di crescita dovuta alle incertezze legate alla guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti di Donald Trump. La domanda totale, misurata in tonnellate-chilometro di carico, è aumentata solo dello 0,8% rispetto a giugno 2024 (1,6% per le operazioni internazionali). La capacità, misurata in tonnellate-chilometro di carico offerto, è aumentata dell'1,7% rispetto a giugno 2024 (2,8% per le operazioni internazionali). " Nel complesso, la domanda di trasporto aereo di merci è aumentata di un modesto 0,8% a giugno su base annua, ma il quadro dietro le cifre varia notevolmente tra i principali attori del settore. Le tensioni commerciali hanno causato un calo del traffico dell'8,3% per i vettori nordamericani, mentre la crescita in Europa è rimasta stagnante allo 0,8%. Tuttavia, l'area Asia-Pacifico ha invertito questa tendenza con un'espansione del 9,0%. Nel frattempo, le interruzioni associate al conflitto militare in Medio Oriente hanno causato un calo del traffico merci nella regione del 3,2% ", ha affermato Willie Walsh, direttore generale della Iata. " I dati di giugno sul trasporto aereo dimostrano chiaramente che stabilità e prevedibilità sono essenziali per sostenere il commercio. La crescente chiarezza sui dazi statunitensi consente alle aziende di pianificare con maggiore fiducia. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che gli "accordi" conclusi comportano dazi significativamente più elevati sulle merci importate negli Stati Uniti rispetto a pochi mesi fa. Il danno economico di queste barriere commerciali resta da valutare. Nel frattempo, i governi dovrebbero raddoppiare gli sforzi per facilitare il commercio, rendendolo più semplice, veloce, economico e sicuro attraverso la digitalizzazione ", aggiunge Willie Walsh. [post_title] => Iata: mancata crescita del trasporto merci per le guerre commerciali [post_date] => 2025-08-05T09:45:19+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754387119000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495616 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità competenti, il 1° agosto Ana Holdings ( All Nippon Airways Holdings) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (Nca) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; questa acquisizione dimostra la volontà di Ana Holdings di affermarsi come uno dei principali attori nel trasporto aereo globale di merci. Questa mossa strategica mira a unire l'ampia rete cargo di Nca con l'ampia rete globale passeggeri e cargo del Gruppo Ana. Questa alleanza rafforza significativamente la capacità di trasporto aereo tra Giappone, Asia, Europa e Stati Uniti. Attualmente, Ana gestisce sei Boeing 767 cargo e due Boeing 777 cargo , mentre Nca dispone di otto Boeing 747-8 dedicati al trasporto merci. 14° posto Iata Questa complementarietà posiziona ora il Gruppo Ana come il più grande vettore combinato giapponese e tra i primi 15 gruppi aerei al mondo in termini di peso del carico trasportato, salendo al 14° posto secondo le statistiche Iata (International Air Transport Association) del 2024. Koji Shibata, Presidente e ceo di Ana hd, ha sottolineato che "l'integrazione strategica della rete cargo di Nca e delle sue competenze specifiche con l'infrastruttura esistente del Gruppo Ana migliorerà significativamente la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti". Ha aggiunto che questa sinergia aumenterà il valore delle soluzioni di trasporto merci offerte a livello globale. [post_title] => Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines [post_date] => 2025-08-05T09:34:27+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754386467000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A soli due anni dalla sua fondazione e a pochi dall'accordo con Lufthansa, i sindacati dell'aviazione italiana hanno annunciato "tutte le iniziative necessarie" per contrastare il piano industriale di Ita Airways, presentato dal management. Il piano industriale è il progetto per il futuro; è ciò che Lufthansa vuole realizzare con la compagnia. Ovviamente, sembra che la compagnia tedesca non punti sul fatto che Ita riacquisti le dimensioni di Alitalia in Italia, perse negli ultimi anni a favore delle compagnie low cost. Si sta invece concentrando sul lungo raggio. E non cerca solo clienti italiani, ma clienti europei in generale, ha affermato Joerg Eberhart, ceo di Ita. I voli saranno ampliati al lungo raggio, ampliando le rotte da Fiumicino. Contestazione Ebbene, questo è ciò che i sindacati contestano, perché solo cinque nuovi aerei sono destinati ai voli a lungo raggio. E, soprattutto, perché il piano industriale è stato lanciato "senza un'adeguata discussione" con le parti sociali. È in corso una tregua estiva, ma i sindacati affermano che dopo questa pausa riprenderanno i colloqui e le proteste utilizzando gli strumenti a loro disposizione per chiedere un contributo al processo decisionale e perché ritengono che sulle loro rotte a lungo raggio debbano essere impiegati più nuovi aerei. [post_title] => I sindacati vogliono contrastare il piano industriale di Ita Airways [post_date] => 2025-08-05T09:23:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754385799000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 495572 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_468632" align="alignleft" width="300"] Willie Walsh direttore generale di Iata[/caption] Secondo i dati mensili pubblicati dalla iata, a giugno la domanda di viaggi aerei è cresciuta solo del 2,6%, un ritmo inferiore rispetto ai mesi precedenti. La domanda totale, misurata in passeggeri-chilometro è aumentata del 2,6% rispetto a giugno 2024. Anche la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili, è aumentata del 3,4% su base annua. Il load factor a giugno è stato dell'84,5% (-0,6 punti percentuali rispetto a giugno 2024). La domanda internazionale è aumentata del 3,2% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua e il load factor si è attestato all'84,4% (-0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2024). La domanda interna è aumentata dell'1,6% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 2,1% su base annua. Il load factor si è attestato all'84,7% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2024). " Con una crescita della domanda inferiore all'aumento del 3,4% della capacità, i load factor sono scesi di 0,6 punti percentuali rispetto ai loro record storici. Tuttavia, attestandosi all'84,5% a livello mondiale, i load factor rimangono molto elevati. E con una modesta crescita della capacità dell'1,8% osservata sui voli di agosto, è improbabile che i load factor per l'estate nordica si discostino molto dai loro recenti record storici ", ha affermato Willie Walsh, direttore generale Iata. Secondo Willie Walsh, il rallentamento del traffico aereo di giugno è dovuto alle interruzioni legate ai molti conflitti militari presenti nel Medio Oriente . [post_title] => Walsh (Iata): " A giugno crescita rallentata per la situazione geopolitica" [post_date] => 2025-08-04T09:36:20+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1754300180000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways e enac" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":33,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1031,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495712","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways da oggi introduce su tutti gli aeromobili di nuova generazione della sua flotta la Safety Briefing Card dedicata a passeggeri non vedenti e ipovedenti, realizzata in collaborazione con Enac e prodotta dalla Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi con il patrocinio del ministro per le disabilità.\r

Il progetto, presentato a novembre 2024, prende oggi forma verso un viaggio aereo sempre più inclusivo e accessibile. La Safety Briefing Card di Ita Airways, a bordo degli Airbus A321 Neo, A320 Neo, A220-100, A220-300, A350-900, A330 Neo, è realizzata in braille, con figure tattili per i passeggeri non vedenti e caratteri ad alto contrasto per gli ipovedenti, e fornisce informazioni fondamentali su configurazione della cabina, uso delle cinture di sicurezza, posizioni di emergenza, utilizzo di salvagente e maschera per l’ossigeno, ubicazione dei posti a sedere.\r

\" L’introduzione della Safety Briefing Card accessibile rappresenta un traguardo importante per ITA Airways nel percorso verso un trasporto aereo sempre più inclusivo\" ha dichiarato Joerg Eberhart, amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, \"Crediamo fortemente che il diritto alla mobilità debba essere garantito a tutti, senza eccezioni. Con questa iniziativa, vogliamo non solo rispondere a una necessità concreta, ma anche promuovere una cultura dell’accoglienza, dell’uguaglianza e dell’attenzione alle persone.\r

Ringraziamo Enac, la Federazione nazionale delle istituzioni pro ciechi e il ministro per le disabilità per aver condiviso con noi questo progetto che rende il volo accessibile anche ai passeggeri ciechi e ipovedenti. La nuova Safety Briefing Card incarna i principi del Manifesto di Sostenibilità della Compagnia. Quella sostenibilità che, per Ita Airways, costituisce un pilastro della propria attività\".","post_title":"Ita Airways e Enac: a bordo la Safety Briefing Card per ciechi e ipovedenti","post_date":"2025-08-06T13:14:02+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754486042000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495675","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Enac e liquidi. Come già comunicato in data 27 luglio, in ottemperanza alle nuove disposizioni Ecac – European civil aviation conference che permettono il trasporto all'interno del bagaglio a mano di liquidi in confezioni superiori ai 100 ml, l’Enac conferma che, ad ora, in Italia sono solo 5 gli aeroporti che consentono l’applicazione delle nuove regole secondo le modalità di seguito riportate.\r

\r

Per quanto riguarda l’aeroporto di Roma Fiumicino il trasporto dei liquidi superiori a 100 ml nel bagaglio a mano è consentito per tutti i passeggeri a eccezione dei passeggeri dei voli sensibili Usa e Israele, in quanto ai varchi di controllo dedicati per le predette destinazioni non sono disponibili i macchinari che consentono di ammettere in cabina liquidi superiori ai 100 ml.\r

Linate Malpensa 1\r

All’aeroporto di Milano Linate e all’aeroporto di Milano Malpensa Terminal 1, si possono trasportare liquidi, aerosol e gel in singoli contenitori di capienza massima di 2 litri, senza la necessità di separarli dal bagaglio a mano. Invece al Terminal 2 dell’aeroporto di Milano Malpensa rimangono in vigore le regole precedenti per cui è consentito il trasporto di liquidi, aerosol e gel in singoli contenitori di capacità non superiore a 100 ml, all’interno di sacchetti di plastica trasparente e separati dal bagaglio a mano, fatta eccezione per i passeggeri che utilizzano il passaggio prioritario, fast track, del Terminal 2, per i quali si applicano le nuove disposizioni.\r

\r

All’aeroporto di Bologna tutti i passeggeri e tutte le destinazioni sono ammessi al controllo dei liquidi maggiorati in quanto tutte le postazioni sono dotate di macchinari adeguati.\r

Fast track\r

Per l’aeroporto di Torino le nuove regole si applicano solo per i passeggeri che utilizzano il passaggio prioritario, fast track, mentre per tutti gli altri passeggeri rimangono in vigore le precedenti limitazioni. In tutti gli altri scali italiani, pertanto, restano vigenti le regole che limitano il trasporto dei liquidi in cabina: sono ammessi liquidi in contenitori singoli di capacità non superiore a 100 millilitri o equivalente, inseriti in un sacchetto di plastica trasparente e richiudibile, di capacità non superiore a 1 litro, e devono essere estratti dal bagaglio nel momento dei controlli di security.\r

\r

Si invitano i passeggeri a considerare, nella preparazione del proprio bagaglio a mano, non solo le regole applicate nello scalo di partenza del proprio volo, ma anche quelle in vigore nell’aeroporto del ritorno, nonché in eventuali scali intermedi per non incorrere in criticità durante i controlli di security.","post_title":"Enac: solo in 5 aeroporti italiani valgono le nuove regole sui liquidi","post_date":"2025-08-06T10:05:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1754474742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495641","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Le nuove regole sul trasporto di liquidi nei bagagli rischiano di costare caro ai passeggeri che questa estate si sposteranno in aereo per raggiungere le mete di vacanza. Lo afferma Assoutenti, che segnala le elevate tariffe imposte dalle compagnie aeree a chi deve imbarcare all’ultimo momento in stiva il proprio trolley e il caos totale che vige negli aeroporti, con gli scali europei che sul tema dei liquidi procedono in ordine sparso.\r

Gli scanner di nuova generazione che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi in confezioni sopra i 100 ml, e fino a un massimo di due litri, sono già installati in numerosi aeroporti europei: Milano (Malpensa e Linate), Roma Fiumicino, Bologna, Torino, Dublino, Belfast, Edimburgo, Parigi (Charles de Gaulle e Orly), Londra (Heathrow, Gatwick, Southend), Birmingham, Madrid, Palma di Maiorca, Düsseldorf, Colonia, Amburgo, Berlino, Francoforte sul Meno, Stoccarda, Monaco di Baviera, Praga, Bratislava, Sarajevo, Malta – spiega Assoutenti –. Tuttavia non tutti gli scali hanno deciso di applicare la nuova regola sui liquidi e, pur essendo dotati di scanner di nuova generazione, continuano a far valere il limite dei 100 ml nel bagaglio a mano.\r

\r

Confusione totale\r

“Una situazione di confusione totale che rischia di costare caro ai passeggeri: chi infatti questa estate arriva in aeroporto con profumi, gel, creme, vini, liquori e altri liquidi in confezioni sopra i 100 ml scopre solo all’ultimo se potrà trasportare nel bagaglio a mano tali prodotti, o se dovrà lasciarli ai controlli di sicurezza o imbarcarli in stiva, affrontando i relativi costi” – denuncia il presidente Gabriele Melluso.\r

Una spesa quella per il bagaglio da stiva acquistato in aeroporto che non è certo indifferente: ad esempio la compagnia Ryanair applica tariffe che vanno dai 35,99 ai 75 euro a volo, mentre per Vueling la spesa oscilla tra i 40 e i 75 euro; WizzAir fa pagare 70 euro, Easyjet 65 euro. Con Ita (per i biglietti economy light) si parte da 60 euro volando in Italia, 70 euro per i voli europei, e si arriva ad un massimo di 130 euro per alcune destinazioni come Giappone, Stati Uniti, Brasile, Thailandia.\r

“Proprio per evitare costi non preventivati in capo ai viaggiatori e superare la situazione di caos che si sta determinando nel settore del trasporto aereo, chiediamo oggi all’Enac di pubblicare sul proprio sito una lista aggiornata degli aeroporti che consentono di portare nel bagaglio a mano liquidi sopra i 100 ml, in modo tale che i passeggeri siano preventivamente informati circa tale possibilità e possano fare scelte consapevoli evitando brutte sorprese negli scali da cui partiranno o transiteranno questa estate” – conclude Melluso.","post_title":"Liquidi in bagaglio, alcuni scali non rispettano la regola. Costi per 130 euro","post_date":"2025-08-05T12:02:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754395378000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495626","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Giunta regionale ha approvato lo schema di imposizione di Oneri di Servizio Pubblico per le rotte aeree da e per la Sardegna, provvedimento decisivo in vista della conferenza dei servizi da cui scaturirà il nuovo Decreto Ministeriale e il conseguente bando per la continuità territoriale a partire dalla stagione estiva 2026.\r

\r

La Conferenza di servizi, alla quale parteciperanno Enac e il ministero dei trasporti, sarà convocata dalla presidente Alessandra Todde nella giornata di lunedì 11 agosto, così da accelerare sensibilmente l'iter di approvazione. Il nuovo modello di continuità territoriale nasce da un approfondito lavoro di analisi giuridica, economica e trasportistica svolto tra il 2024 e il 2025 e dopo un ampio e costruttivo confronto con ministero, Enac, Commissione europea, stakeholder e cittadini.\r

\r

Le principali novità del nuovo schema di Osp consistono: nell’incremento strutturale di frequenze e posti disponibili da e per Cagliari, Alghero e Olbia, verso Roma Fiumicino e Milano Linate.\r

\r

Una maggior articolazione degli orari su quattro fasce giornaliere in luogo delle tre attuali (prima mattina 6 - 9, residuo mattina: 9 - 13, pomeridiana 13 - 18:30, serale 18:30 - 23), per garantire maggiormente il ritorno in giornata per motivi di lavoro, studio o salute.\r

\r

Tariffe sensibilmente ridotte per i residenti (che pagheranno circa 30 euro a tratta per Roma e 44 euro per Milano, al netto di iva e tasse aeroportuali) ed equiparazione ai residenti estesa ai lavoratori e militari con sede stabile in Sardegna, sportivi agonisti (non professionisti), oltre a studenti universitari (fino a 27 anni), bambini e giovani dai 2 ai 21 anni, disabili e relativo accompagnatore e anziani sopra i 70 anni, già previsti anche nell’attuale modello.","post_title":"Sardegna: decisi i parametri della nuova Continuità territoriale","post_date":"2025-08-05T10:28:45+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754389725000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495622","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La compagnia aerea italiana Ita Airways ha prorogato la cancellazione dei voli da e per Israele fino al 30 settembre, compresi i voli AZ809 e AZ815 previsti per il primo ottobre, per i quali i passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto.\r

\r

Ita Airways aveva deciso di ripristinare dal prossimo 5 settembre il collegamento tra Roma Fiumicino e Tel Aviv Ben Gurion.\r

\r

Ma vista la situazione ha deciso di prorogare la data dei nuovi collagamenti.","post_title":"Ita Airways proroga l'ingresso in Israele al 30 settembre","post_date":"2025-08-05T10:05:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754388319000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495620","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_427276\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh, è il numero uno di Iata[/caption]\r

\r

Iata ha pubblicato i suoi dati mensili sui mercati globali del trasporto aereo merci nel mese di giugno 2025, evidenziando una mancanza di crescita dovuta alle incertezze legate alla guerra commerciale scatenata dagli Stati Uniti di Donald Trump.\r

\r

La domanda totale, misurata in tonnellate-chilometro di carico, è aumentata solo dello 0,8% rispetto a giugno 2024 (1,6% per le operazioni internazionali). La capacità, misurata in tonnellate-chilometro di carico offerto, è aumentata dell'1,7% rispetto a giugno 2024 (2,8% per le operazioni internazionali).\r

\r

\" Nel complesso, la domanda di trasporto aereo di merci è aumentata di un modesto 0,8% a giugno su base annua, ma il quadro dietro le cifre varia notevolmente tra i principali attori del settore. Le tensioni commerciali hanno causato un calo del traffico dell'8,3% per i vettori nordamericani, mentre la crescita in Europa è rimasta stagnante allo 0,8%. Tuttavia, l'area Asia-Pacifico ha invertito questa tendenza con un'espansione del 9,0%. Nel frattempo, le interruzioni associate al conflitto militare in Medio Oriente hanno causato un calo del traffico merci nella regione del 3,2% \", ha affermato Willie Walsh, direttore generale della Iata.\r

\r

\" I dati di giugno sul trasporto aereo dimostrano chiaramente che stabilità e prevedibilità sono essenziali per sostenere il commercio. La crescente chiarezza sui dazi statunitensi consente alle aziende di pianificare con maggiore fiducia. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che gli \"accordi\" conclusi comportano dazi significativamente più elevati sulle merci importate negli Stati Uniti rispetto a pochi mesi fa. Il danno economico di queste barriere commerciali resta da valutare. Nel frattempo, i governi dovrebbero raddoppiare gli sforzi per facilitare il commercio, rendendolo più semplice, veloce, economico e sicuro attraverso la digitalizzazione \", aggiunge Willie Walsh.","post_title":"Iata: mancata crescita del trasporto merci per le guerre commerciali","post_date":"2025-08-05T09:45:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1754387119000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495616","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo aver ricevuto l'approvazione dalle autorità competenti, il 1° agosto Ana Holdings ( All Nippon Airways Holdings) ha completato l'acquisizione di tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines (Nca) tramite uno scambio azionario semplificato con Nippon Yusen Kabushiki Kaisha; questa acquisizione dimostra la volontà di Ana Holdings di affermarsi come uno dei principali attori nel trasporto aereo globale di merci.\r

\r

Questa mossa strategica mira a unire l'ampia rete cargo di Nca con l'ampia rete globale passeggeri e cargo del Gruppo Ana. Questa alleanza rafforza significativamente la capacità di trasporto aereo tra Giappone, Asia, Europa e Stati Uniti. Attualmente, Ana gestisce sei Boeing 767 cargo e due Boeing 777 cargo , mentre Nca dispone di otto Boeing 747-8 dedicati al trasporto merci.\r

14° posto Iata\r

Questa complementarietà posiziona ora il Gruppo Ana come il più grande vettore combinato giapponese e tra i primi 15 gruppi aerei al mondo in termini di peso del carico trasportato, salendo al 14° posto secondo le statistiche Iata (International Air Transport Association) del 2024.\r

\r

Koji Shibata, Presidente e ceo di Ana hd, ha sottolineato che \"l'integrazione strategica della rete cargo di Nca e delle sue competenze specifiche con l'infrastruttura esistente del Gruppo Ana migliorerà significativamente la nostra capacità di soddisfare le esigenze dei nostri clienti\". Ha aggiunto che questa sinergia aumenterà il valore delle soluzioni di trasporto merci offerte a livello globale.","post_title":"Ana Holding acquisisce tutte le azioni di Nippon Cargo Airlines","post_date":"2025-08-05T09:34:27+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754386467000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A soli due anni dalla sua fondazione e a pochi dall'accordo con Lufthansa, i sindacati dell'aviazione italiana hanno annunciato \"tutte le iniziative necessarie\" per contrastare il piano industriale di Ita Airways, presentato dal management.\r

\r

Il piano industriale è il progetto per il futuro; è ciò che Lufthansa vuole realizzare con la compagnia. Ovviamente, sembra che la compagnia tedesca non punti sul fatto che Ita riacquisti le dimensioni di Alitalia in Italia, perse negli ultimi anni a favore delle compagnie low cost. Si sta invece concentrando sul lungo raggio. E non cerca solo clienti italiani, ma clienti europei in generale, ha affermato Joerg Eberhart, ceo di Ita. I voli saranno ampliati al lungo raggio, ampliando le rotte da Fiumicino.\r

Contestazione\r

Ebbene, questo è ciò che i sindacati contestano, perché solo cinque nuovi aerei sono destinati ai voli a lungo raggio. E, soprattutto, perché il piano industriale è stato lanciato \"senza un'adeguata discussione\" con le parti sociali.\r

\r

È in corso una tregua estiva, ma i sindacati affermano che dopo questa pausa riprenderanno i colloqui e le proteste utilizzando gli strumenti a loro disposizione per chiedere un contributo al processo decisionale e perché ritengono che sulle loro rotte a lungo raggio debbano essere impiegati più nuovi aerei.","post_title":"I sindacati vogliono contrastare il piano industriale di Ita Airways","post_date":"2025-08-05T09:23:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1754385799000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"495572","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468632\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Willie Walsh direttore generale di Iata[/caption]\r

\r

Secondo i dati mensili pubblicati dalla iata, a giugno la domanda di viaggi aerei è cresciuta solo del 2,6%, un ritmo inferiore rispetto ai mesi precedenti.\r

\r

La domanda totale, misurata in passeggeri-chilometro è aumentata del 2,6% rispetto a giugno 2024. Anche la capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili, è aumentata del 3,4% su base annua. Il load factor a giugno è stato dell'84,5% (-0,6 punti percentuali rispetto a giugno 2024).\r

\r

La domanda internazionale è aumentata del 3,2% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 4,2% su base annua e il load factor si è attestato all'84,4% (-0,8 punti percentuali rispetto a giugno 2024). La domanda interna è aumentata dell'1,6% rispetto a giugno 2024. La capacità è aumentata del 2,1% su base annua. Il load factor si è attestato all'84,7% (-0,4 punti percentuali rispetto a giugno 2024).\r

\r

\" Con una crescita della domanda inferiore all'aumento del 3,4% della capacità, i load factor sono scesi di 0,6 punti percentuali rispetto ai loro record storici. Tuttavia, attestandosi all'84,5% a livello mondiale, i load factor rimangono molto elevati. E con una modesta crescita della capacità dell'1,8% osservata sui voli di agosto, è improbabile che i load factor per l'estate nordica si discostino molto dai loro recenti record storici \", ha affermato Willie Walsh, direttore generale Iata.\r

\r

Secondo Willie Walsh, il rallentamento del traffico aereo di giugno è dovuto alle interruzioni legate ai molti conflitti militari presenti nel Medio Oriente .","post_title":"Walsh (Iata): \" A giugno crescita rallentata per la situazione geopolitica\"","post_date":"2025-08-04T09:36:20+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1754300180000]}]}}