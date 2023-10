Ita Airways contro Aeroitalia: “Il marchio è identico a quello di Alitalia e va cambiato” Botta e risposta tra Ita Airways e Aeroitalia: al centro dello scontro il marchio di quest’ultima che, secondo la prima, sarebbe identico a quello dell’ex compagnia di bandiera, Alitalia, brand attualmente di proprietà di Ita (attualmente non utilizzato, ma che potrebbe tornare a volare in un prossimo futuro). Ecco allora che Ita Airways ha formalmente chiesto ad Aeroitalia di rinunciarvi attraverso una lettera inviata ieri 19 ottobre, tramite la Società italiana brevetti. Secondo quanto riferito da Avionews, nella missiva si legge che il marchio Aeroitalia si pone “in contrasto con i diritti anteriori di Ita non soltanto per le evidenti somiglianze fonetiche e/o grafiche e/o concettuali, ma anche per l’utilizzo che di essi viene fatto sulle livree e sui timoni degli aerei, che richiamano in maniera evidente quegli degli aeromobili Alitalia“. Ita ha dunque chiesto l’immediata rinuncia alla registrazione del marchio in Italia ed in Europa; la cessione immediata di ogni utilizzo; l’impegno a non adottare in futuro loghi simili ad Alitalia e al suo “disegno del timone”; la modifica della denominazione e l’eliminazione della parola Aeroitalia; la rinuncia al dominio aeroitalia.it. e una congrua somma a titolo di risarcimento danni e spese legali Immediata la replica di Aeroitalia che sostiene come il logo sia “difforme in tutto e per tutto”. E’ l’ad, Gaetano Intrieri, a dichiararsi “estremamente stupito” dalla richiesta di Ita, e ne contesta “integralmente il contenuto, in quanto pretestuoso, infondato e tardivo“, essendo il ricorso presentato “a distanza di quasi due anni dalla sua regolare registrazione”, con il pittogramma Aeroitalia “studiato e disegnato da società di gestione marchi altamente qualificata e nel totale rispetto dei criteri di caratterizzazione e differenziazione”. “L’attuale livrea di Ita, nonché lo stesso marchio utilizzato da questa società – ribadisce Intrieri è difforme in tutto e per tutto da quello Aeroitalia e nulla giustifica, allo stato (al netto di una recondita ma vietata volontà di ripristinare la vecchia denominazione Alitalia), la richiesta di ‘immediata rinuncia alle registrazioni'” italiane ed europee del marchio, “nonché il ritiro e la rinuncia di ogni altra domanda o registrazione”. Condividi

