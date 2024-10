Ita Airways aggiunge capacità sulla Brindisi-Roma Fiumicino per la winter Ita Airways aumenta il numero delle frequenze operate sulla Brindisi-Roma Fiumicino per l’inverno in arrivo: il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata, e che rappresenta un sensibile aumento rispetto alla programmazione della scorsa winter, quando i voli sono sempre stati due al giorno. «Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione – sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L’incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno». «L’incremento di frequenze garantito per la stagione invernale alle porte rispetto alla scorsa consentirà di sostenere la mobilità dei passeggeri salentini nei giorni con il maggiore afflusso, ovvero a cavallo del fine settimana, oltre a confermare un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – aggiunge Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – La Puglia continua a rappresentare per noi un territorio importante su cui la compagnia punta molto, in virtù dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475749 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways aumenta il numero delle frequenze operate sulla Brindisi-Roma Fiumicino per l'inverno in arrivo: il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata, e che rappresenta un sensibile aumento rispetto alla programmazione della scorsa winter, quando i voli sono sempre stati due al giorno. «Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L'incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno». «L’incremento di frequenze garantito per la stagione invernale alle porte rispetto alla scorsa consentirà di sostenere la mobilità dei passeggeri salentini nei giorni con il maggiore afflusso, ovvero a cavallo del fine settimana, oltre a confermare un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – aggiunge Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – La Puglia continua a rappresentare per noi un territorio importante su cui la compagnia punta molto, in virtù dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi». [post_title] => Ita Airways aggiunge capacità sulla Brindisi-Roma Fiumicino per la winter [post_date] => 2024-10-01T13:46:12+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727790372000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475716 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Gulf Air amplia la partnership di lunga data con Thai Airways, rafforzando ulteriormente l'impegno a fornire ai passeggeri opzioni di viaggio senza soluzione di continuità attraverso la combinazione dei rispettivi network. Grazie al nuovo accordo, oltre alla rotta in codeshare già esistente tra Bangkok e Bahrain, la compagnia thailandese sarà in grado di fornire collegamenti in codeshare sui voli operati da Gulf Air da Bkk via Bahrain collegandosi a città come Il Cairo, Kuwait City, Amman, Casablanca, Atene e Manchester. Per contro, Gulf Air potrà offrire ai passeggeri voli in codeshare da Bangkok operati da Thai verso destinazioni domestiche e internazionali. Le mete nazionali includono Udon Thani, Phuket, Khon Kaen, Krabi, Hat Yai, Chiang Rai, Ubon Ratchathani e Chiang Mai. Le destinazioni internazionali comprendono Hong Kong, Sydney, Singapore, Melbourne, Denpasar, Kuala Lumpur e Giacarta. «Questa partnership fornirà una connettività senza soluzione di continuità verso destinazioni in Medio Oriente, Europa e Africa, generando al contempo nuovi flussi di entrate per Thai» si legge in una nota del vettore thailandese. «L'ampliamento di questa partnership migliora l'efficienza operativa delle nostre reti e offre ai nostri passeggeri una scelta e una convenienza ancora maggiori, collegandoli a destinazioni ancora più interessanti in Asia e in Australia via Bangkok». [post_title] => Gulf Air amplia la partnership di codeshare con Thai Airways [post_date] => 2024-10-01T10:42:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727779357000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475710 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Anche Lufthansa taglia i collegamenti tra Francoforte e Pechino, a fronte della penalizzazione causata dal divieto di sorvolo dello spazio aereo russo, che continua a incidere sulla redditività della rotta verso la Cina. Attualmente i voli di Lufthansa tra Francoforte e Pechino durano fino a 2 ore in più rispetto a prima, con relativo incremento dei costi operativi. Per contro, i vettori cinesi continuano a sorvolare la Russia sulle rotte verso l'Europa, godendo in tal modo di un vantaggio competitivo non da poco. La compagnia tedesca ha sospeso le prenotazioni sulla rotta a partire dal 26 ottobre: precedentemente anche British Airways Virgin Atlantic hanno ridotto la loro capacità verso la Cina. I dati dell'Oag Schedules Analyser, ripresi da Aviation Week, mostrano che Lufthansa aveva pianificato di operare la rotta Francoforte-Pechino cinque volte alla settimana durante la stagione invernale 2024-25, utilizzando aeromobili Airbus A340-300. In seguito alla sospensione, l'unico servizio del vettore tedesco per Pechino sarà quello operato dall'aeroporto di Monaco di Baviera, che per la winter prevede cinque frequenze alla settimana con A350-900. Per contro Lufthansa continuerà a offrire voli giornalieri per l'aeroporto Shanghai Pudong sia da Francoforte sia da Monaco. [post_title] => Lufthansa taglia la rotta da Francoforte a Pechino [post_date] => 2024-10-01T10:18:46+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727777926000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475236 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Costa Crociere prosegue fino alla fine dell’anno con il suo piano strategico ricco di iniziative commerciali a supporto delle attività del Trade. È da poco partita, infatti, la nuova promozione “All Inclusive - Bevande Gratis”, valida per le prenotazioni effettuate fino al 30 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai 10 ai 15 giorni. La tariffa All Inclusive consente di vivere un’esperienza di vacanza ancora più completa e senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail. Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata. Gli obiettivi dei nuovi strumenti commerciali proposti dalla Compagnia italiana? La promozione del grande valore del prodotto, l’aumento del traffico in Agenzia e la spinta dell’early booking, garantendo sempre un’ampia offerta di itinerari nel mondo. L’estate con Costa, infatti, prosegue anche nella stagione più fredda grazie alle crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Fortuna, che propongono tre diversi itinerari di otto giorni. Costa Fascinosa porta alla scoperta delle isole Vergini e della Repubblica Dominicana, tra cui l'isola privata di Catalina. Un'esperienza ancora più ricca grazie alle Sea Destinations: la potente energia della Luna accende la nave con il party più scintillante di sempre nella baia di Guadalupa o una serata in puro stile caraibico di fronte a Catalina. Con Costa Fortuna, invece, si può vivere il meglio dei Caraibi, con soste lunghe per rilassarsi tra acque cristalline, tradizioni locali e nuove destinazioni inedite da vivere dal mare: costellazioni tropicali nel cuore del mare caraibico, cocktails a ritmo di reggae nella baia di Kingstown, party scintillanti sotto il cielo della baia di Antigua. Per queste crociere la proposta è quella del “volo+crociera”, con partenze da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Cagliari e Palermo. Un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo, insieme all’affasciante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto, sono gli Emirati Arabi, da scoprire a bordo di Costa Smeralda. L’imbarco è programmato da Dubai e Abu Dhabi, raggiungibili con voli speciali da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri undici aeroporti italiani. Inoltre, per un’esperienza di alto livello e ricca di comfort, è disponibile il pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, che comprende una notte post crociera presso il cinque stelle Rixos Gulf Hotel con cena e colazione inclusa, oltre a un tour speciale della capitale del Qatar. Anche per questo programma l’esperienza sarà resa ancora più indimenticabile grazie alle Sea Destinations nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e nella Baia di Doha. Per chi, invece, volesse vivere il fascino del Mediterraneo Occidentale nella stagione invernale è in programma un itinerario di otto giorni a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, che viaggerà tra Italia, Francia e Spagna con grande accessibilità grazie ai numerosi porti d’imbarco. Nelle tappe previste dalla rotta, si potrà assistere a un concerto di musica classica nelle Grotte del Drago di Palma e poi visitare una fabbrica di perle maiorchine. A Valencia, invece, il relax è la parola d’ordine, nella vasta spiaggia di Canet D’en Berenguer, tra dune coperte di vegetazione e acque purissime. Oppure, immergersi nella vivace movida del centro di Barcellona o scoprire Aix-en-Provence dal punto di vista di Paul Cézanne a Marsiglia. E con le nuove Sea Destinations si vivranno sempre esperienze fuori dall’ordinario, tra cielo e mare.​ “Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore delle prenotazioni e dalla soddisfazione del Cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All Inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle Agenzie di Viaggio nostre Partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il 4° periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All Inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super All Inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri Partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”. [post_title] => Costa Crociere: nuovi vantaggi esclusivi per agenzie partner e clienti [post_date] => 2024-10-01T09:17:32+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727774252000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium. “Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l'ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l'Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull'Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l'inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa. Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%) [caption id="attachment_475638" align="alignright" width="225"] Matteo Della Valle[/caption] “Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora", ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv. In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto. Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. "Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani. Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo. [gallery ids="475636,475635,475634"] [post_title] => Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv [post_date] => 2024-09-30T12:50:28+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727700628000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue la crescita di San Marino International, tour operator dedicato ai viaggi di gruppo tailor made fondato da Norman Rossi del to Navitours specializzato sulla Grecia. "Siamo nati nel 2019 con l'obiettivo di offrire un prodotto dedicato all'Italia e a tutta l'Europa, con l'eccezione naturalmente del paese ellenico . Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, la nostra crescita è proceduta in maniera esponenziale, tanto che contiamo di chiudere il 2024 con un fatturato pari a quattro volte i livelli raggiunti due anni fa", ha spiegato la ceo dell'operatore, Antonela Ljubetic, in occasione di un incontro milanese organizzato in collaborazione con il gruppo alberghiero Meininger. Particolarmente forte sono andate quest'anno tutte le principali capitali e città del Vecchio continente: Barcellona, Madrid, Praga e Berlino, ma anche Roma, Napoli, Firenze e poi l'intera Sicilia. La domanda, oltre che dall'Italia, arriva da Spagna, Francia e Stati Uniti, "da dove ci contattano per viaggi non solo per la nostra Penisola, ma pure per il resto d'Europa. La nostra forza sta nella capacità di offrire risposte immediate su disponibilità reali, dato che blocchiamo camere in vuoto pieno con un anno di anticipo". Per il prossimo futuro il to intende spingere moltissimo sull'incoming verso l'Italia, "ma mi piacerebbe anche far crescere la Croazia, il mio paese di origine - ha concluso Antonela Ljubetic -. Proseguiremo inoltre con gli incontri dedicati alle agenzie e ai nostri partner. A cominciare da Roma dove abbiamo già in programma un evento importante per il prossimo gennaio. E poi non mancheremo di partecipare alla principali fiere internazionali, sempre con l'idea di promuovere il prodotto Italia". [post_title] => San Marino International: nel 2024 quadruplicato il fatturato 2022 [post_date] => 2024-09-30T11:53:33+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727697213000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475614 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Icelandair torna a investire sul network transatlantico con l'aggiunta, per la stagione estiva 2025, di una nuova rotta stagionale per Nashville, Tennessee. La compagnia aerea prevede di aprire i voli tra Reykjavik Keflavik e l'aeroporto internazionale di Nashville il prossimo 16 maggio, con quattro frequenze alla settimana operate da Boeing 737-8; i collegamenti saranno attivo sino a ottobre. Nashville diventerà la 18esima città nordamericana servita da Icelandair, il cui network include 15 destinazioni negli Stati Uniti e tre in Canada. E sarà anche l'unico collegamento non stop esistente tra Nashville e l'Islanda. Attualmente Nashville dispone di una sola rotta senza scalo verso l'Europa, con British Airways che opera voli giornalieri per Londra Heathrow. Il presidente e ceo di Icelandair, Bogi Nils Bogason, afferma che l'aggiunta della Reykjavik-Nashville consentirà ai passeggeri del Tennessee di visitare l'Islanda e di raggiungere le destinazioni successive in Europa servite dal vettore. Nella summer 2025 la compagnia islandese servirà in Europa un network di 34 destinazioni. [post_title] => Icelandair: Nashville è la 15esima destinazione servita negli Stati Uniti [post_date] => 2024-09-30T11:28:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727695730000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475556 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il ritorno del marchio Alitalia. Nuovi uffici milanesi e lounge a Linate. I numeri della semestrale, con tanto di ebitda positivo. L’avanzamento sulla tabella di marcia verso il closing dell’operazione per l’ingresso di Lufthansa nel capitale. Molteplici i temi caldi affrontati questa mattina a Milano dai vertici di Ita Airways al gran completo nei nuovi uffici commerciali del vettore in Nord Italia. Location che sottolinea la strategicità del capoluogo lombardo e del suo City Airport per il futuro della compagnia. Un futuro che sin da oggi vede fare capolino al fianco del nome ‘Ita Airways’ quello dello storico brand Alitalia: inizialmente non sulla fusoliera dei velivoli, “ma entro fine anno sarà nei touchpoint più importanti – spiega il direttore generale Andrea Benassi - “Ita Airways, Inspired by Alitalia” è una dichiarazione di profonda riconoscenza verso una storia e valori di cui siamo tutti orgogliosi. Un marchio, quello di Alitalia, sinonimo di eleganza, innovazione ed eccellenza in tutto il mondo”. E che rappresenta “valori importanti nella storia dell’aviazione che ci portiamo dietro e, al fianco a quello di Ita, contribuirà a valorizzarlo” conferma il presidente Antonino Turicchi. I conti del primo semestre 2024 I risultati dei primi sei mesi 2024 "confermano il processo di crescita della compagnia già avviato lo scorso anno, con risultati migliori rispetto ai primi sei mesi del 2023” sottolinea Turicchi. I ricavi si attestano complessivamente a 1,4 miliardi di euro (di cui 1,2 milioni derivano dalla divisione passeggeri, pari ad una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo 2023, e di questi il 50% sono ascrivibili al lungo raggio) e un ebitda positivo per 62 milioni di euro (migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e cassa per 393 milioni di euro (+31 milioni). "Quest'anno l’ebitda ha raggiunto il break even già nei primi sei mesi 2024 - ha evidenziato il cfo, Claudio Faggiani - contrariamente al 2023, e malgrado non sia ancora completato il processo di closing con Lufthansa, la compagnia continua con le proprie risorse a perseguire un programma di crescita e sviluppo sostenendo investimenti in maniera autonoma». Rimane per ora in negativo il risultato netto, con un -140 milioni di euro, "fortemente influenzato dal tasso di cambio euro-dollaro sfavorevole". La compagnia ha trasportato 8,3 milioni di passeggeri, +26%, con un load factor del 79%. Quanto alle previsioni di un primo esercizio in utile, Turricchi guarda al 2025 "come previsto dal piano concordato tra Mef e Lufthansa". Obiettivo al cui raggiungimento contribuirà anche il fatto che "il 2025 è un anno un po' particolare perché ci sarà il Giubileo". Linate, secondo scalo di riferimento per Ita Milano Linate, che si conferma "nostro secondo scalo di riferimento come previsto dal piano condiviso - ha rimarcato Benassi - rappresenta un altro tassello della nostra crescita, con un traffico importante non solo in termini di viaggiatori business ma anche per il leisure di alta qualità, come confermano i dati estivi. Negli otto mesi a fine agosto, Ita ha operato 150 voli giornalieri da Linate e registrato ricavi per 370 milioni (+20%) con 4 milioni di passeggeri (di cui 3 nazionali e 1 milione internazionali). Lo scalo, che in Europa ha conquistato un livello di prestigio, anche grazie al collegamento metro che in 12 minuti conduce al centro di Milano, continuerà ad essere oggetto dei nostri investimenti, a cominciare dalla nuova lounge che aprirà nei primi mesi del 2025". Uno sviluppo che Turicchi auspica possa ampliarsi ulteriormente "qualora fosse modificato il decreto che a Linate limita i voli ad un raggio di 1.500km". [gallery ids="475565,475566,475567,475569,475568,475570"] [post_title] => Ita Airways: Linate strategico. Torna il marchio Alitalia [post_date] => 2024-09-27T16:02:10+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727452930000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 475536 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un tributo all'eccellenza, all'innovazione e alla passione che guidano l'ospitalità di lusso. Così Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, descrive i Best Luxury Hotel Awards, che la società riminese ha celebrato all'hotel Principe di Savoia di Milano. Dieci le categorie coinvolte: Il Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio, per la bellezza del progetto architettonico, la scelta dei materiali e i riferimenti profondi all'arte rinascimentale. A ritirare il premio il general manager, Antonello Buono. Il Best Design è andato all'Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione, che ha riaperto le sue porte nel 2021 dopo una completa ristrutturazione. A ritirare il premio, il general manager, Federico Versari, insieme a Elisabetta Fabri, presidente e ceo del gruppo. Il Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa su Vulcano, che ha vinto per aver portato la cucina vegetale contemporanea sull’isola, con un impegno verso autenticità, rispetto per l'ambiente e innovazione. A ricevere il premio, Umberto Trani, co-general manager Il Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano, che si è distinto con una colazione che unisce bellezza e passione per il gusto, grazie a un buffet ricco e diversificato e alla creatività dell’executive pastry chef. A ritirare il riconoscimento, il ceo di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli. Il Best Bar è andato al locale dell'Aman Venice, che ha conquistato il premio per la sua straordinaria combinazione di drink, vere e proprie opere d’arte, offerti in una location unica. A ritirare il premio, il bar manager Antonio Ferrara con l’executive assistant manager Riccardo Cuomo Il Best General Manager è stato assegnato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, che ha vinto per la sua conduzione visionaria e la sua capacità di trovare il meglio nelle persone e per le persone. Il Best Service è andato al San Pietro di Positano, che è stato premiato per l’unicità della sua offerta e della gestione del personale, che lo rendono un albergo d’eccellenza. A ricevere il premio il proprietario Vito Cinque. Il Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, che è stato riconosciuto come benchmark internazionale nel wellness, grazie ai percorsi spa unici e all'ospitalità impeccabile. A ritirare il premio Daniela Zappelli, pr del resort. Il Best Sustainability Program è andato all'hotel La Perla Corvara, che è stato premiato per il suo impegno a favore della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un'attenzione particolare per la salvaguardia delle Dolomiti. A ritirare il premio il proprietario Michil Costa. Il Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio, che ha vinto per aver creato un'esperienza in cui la tecnologia e l’accoglienza si fondono perfettamente, permettendo una gestione avanzata delle camere e dei servizi. A ricevere il premio il general manager Marco Montagnani. [post_title] => Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork [post_date] => 2024-09-27T11:54:00+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1727438040000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ita airways aggiunge capacita sulla brindisi roma fiumicino per la winter" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3124,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475749","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways aumenta il numero delle frequenze operate sulla Brindisi-Roma Fiumicino per l'inverno in arrivo: il lunedì e il venerdì i passeggeri potranno contare sulla terza rotazione giornaliera del collegamento, previsto a metà mattinata, e che rappresenta un sensibile aumento rispetto alla programmazione della scorsa winter, quando i voli sono sempre stati due al giorno.\r

\r

«Questo potenziamento rappresenta una risposta concreta alle crescenti esigenze di connettività della nostra regione - sottolinea il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile -. L'incremento dei collegamenti non solo migliorerà i servizi per i viaggiatori pugliesi, ma offrirà anche nuove opportunità per il traffico internazionale e per il settore turistico, favorendo così la crescita economica e lo sviluppo territoriale. In termini di capienza queste nuove frequenze rappresentano un aumento del 30% circa rispetto allo scorso anno».\r

\r

«L’incremento di frequenze garantito per la stagione invernale alle porte rispetto alla scorsa consentirà di sostenere la mobilità dei passeggeri salentini nei giorni con il maggiore afflusso, ovvero a cavallo del fine settimana, oltre a confermare un’estesa connettività grazie alla valorizzazione delle prosecuzioni su tutto il nostro network dall’hub di Roma Fiumicino – aggiunge Andrea Benassi, direttore generale di Ita Airways – La Puglia continua a rappresentare per noi un territorio importante su cui la compagnia punta molto, in virtù dell’operativo sugli aeroporti di Bari e Brindisi».","post_title":"Ita Airways aggiunge capacità sulla Brindisi-Roma Fiumicino per la winter","post_date":"2024-10-01T13:46:12+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727790372000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475716","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Gulf Air amplia la partnership di lunga data con Thai Airways, rafforzando ulteriormente l'impegno a fornire ai passeggeri opzioni di viaggio senza soluzione di continuità attraverso la combinazione dei rispettivi network.\r

\r

Grazie al nuovo accordo, oltre alla rotta in codeshare già esistente tra Bangkok e Bahrain, la compagnia thailandese sarà in grado di fornire collegamenti in codeshare sui voli operati da Gulf Air da Bkk via Bahrain collegandosi a città come Il Cairo, Kuwait City, Amman, Casablanca, Atene e Manchester.\r

\r

Per contro, Gulf Air potrà offrire ai passeggeri voli in codeshare da Bangkok operati da Thai verso destinazioni domestiche e internazionali. Le mete nazionali includono Udon Thani, Phuket, Khon Kaen, Krabi, Hat Yai, Chiang Rai, Ubon Ratchathani e Chiang Mai. Le destinazioni internazionali comprendono Hong Kong, Sydney, Singapore, Melbourne, Denpasar, Kuala Lumpur e Giacarta.\r

\r

«Questa partnership fornirà una connettività senza soluzione di continuità verso destinazioni in Medio Oriente, Europa e Africa, generando al contempo nuovi flussi di entrate per Thai» si legge in una nota del vettore thailandese.\r

\r

«L'ampliamento di questa partnership migliora l'efficienza operativa delle nostre reti e offre ai nostri passeggeri una scelta e una convenienza ancora maggiori, collegandoli a destinazioni ancora più interessanti in Asia e in Australia via Bangkok».","post_title":"Gulf Air amplia la partnership di codeshare con Thai Airways","post_date":"2024-10-01T10:42:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727779357000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475710","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Anche Lufthansa taglia i collegamenti tra Francoforte e Pechino, a fronte della penalizzazione causata dal divieto di sorvolo dello spazio aereo russo, che continua a incidere sulla redditività della rotta verso la Cina.\r

\r

Attualmente i voli di Lufthansa tra Francoforte e Pechino durano fino a 2 ore in più rispetto a prima, con relativo incremento dei costi operativi. Per contro, i vettori cinesi continuano a sorvolare la Russia sulle rotte verso l'Europa, godendo in tal modo di un vantaggio competitivo non da poco.\r

\r

La compagnia tedesca ha sospeso le prenotazioni sulla rotta a partire dal 26 ottobre: precedentemente anche British Airways Virgin Atlantic hanno ridotto la loro capacità verso la Cina.\r

\r

I dati dell'Oag Schedules Analyser, ripresi da Aviation Week, mostrano che Lufthansa aveva pianificato di operare la rotta Francoforte-Pechino cinque volte alla settimana durante la stagione invernale 2024-25, utilizzando aeromobili Airbus A340-300.\r

\r

In seguito alla sospensione, l'unico servizio del vettore tedesco per Pechino sarà quello operato dall'aeroporto di Monaco di Baviera, che per la winter prevede cinque frequenze alla settimana con A350-900. Per contro Lufthansa continuerà a offrire voli giornalieri per l'aeroporto Shanghai Pudong sia da Francoforte sia da Monaco.\r

\r

","post_title":"Lufthansa taglia la rotta da Francoforte a Pechino","post_date":"2024-10-01T10:18:46+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727777926000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475236","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Costa Crociere prosegue fino alla fine dell’anno con il suo piano strategico ricco di iniziative commerciali a supporto delle attività del Trade. È da poco partita, infatti, la nuova promozione “All Inclusive - Bevande Gratis”, valida per le prenotazioni effettuate fino al 30 ottobre 2024 su tutte le crociere in partenza dal 1° novembre 2024 al 31 agosto 2025 e per gli itinerari nel Mediterraneo di durata superiore alle otto notti, anche dal 1° settembre 2025 al 30 novembre 2025. La promozione, inoltre, comprende anche le crociere lunghe e di posizionamento, dai 10 ai 15 giorni. La tariffa All Inclusive consente di vivere un’esperienza di vacanza ancora più completa e senza pensieri, con tasse portuali e quote di servizio incluse. Inoltre, per tutti i giorni del viaggio e per ogni membro della prenotazione il pacchetto “My Drinks” è gratuito e prevede bevande illimitate, analcoliche, alcoliche e cocktail.\r

\r

Le opportunità di Costa, inoltre, si moltiplicano per i clienti fidelizzati. Per tutti i Soci Costa Club si aggiunge la nuova Promo C|Club, valida dal 4 settembre al 4 ottobre 2024, che riserverà tripli punti “crociera” su una vasta selezione di partenze e sarà cumulabile con gli sconti dedicati fino al 20% e con la possibilità di un cambio data partenza gratuito sulla prenotazione effettuata.\r

\r

Gli obiettivi dei nuovi strumenti commerciali proposti dalla Compagnia italiana? La promozione del grande valore del prodotto, l’aumento del traffico in Agenzia e la spinta dell’early booking, garantendo sempre un’ampia offerta di itinerari nel mondo. L’estate con Costa, infatti, prosegue anche nella stagione più fredda grazie alle crociere ai Caraibi a bordo di Costa Fascinosa e Costa Fortuna, che propongono tre diversi itinerari di otto giorni. Costa Fascinosa porta alla scoperta delle isole Vergini e della Repubblica Dominicana, tra cui l'isola privata di Catalina. Un'esperienza ancora più ricca grazie alle Sea Destinations: la potente energia della Luna accende la nave con il party più scintillante di sempre nella baia di Guadalupa o una serata in puro stile caraibico di fronte a Catalina. Con Costa Fortuna, invece, si può vivere il meglio dei Caraibi, con soste lunghe per rilassarsi tra acque cristalline, tradizioni locali e nuove destinazioni inedite da vivere dal mare: costellazioni tropicali nel cuore del mare caraibico, cocktails a ritmo di reggae nella baia di Kingstown, party scintillanti sotto il cielo della baia di Antigua. Per queste crociere la proposta è quella del “volo+crociera”, con partenze da: Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Cagliari e Palermo.\r

\r

Un’altra destinazione per vivere l’inverno al caldo, insieme all’affasciante atmosfera delle moschee e il silenzio del deserto, sono gli Emirati Arabi, da scoprire a bordo di Costa Smeralda. L’imbarco è programmato da Dubai e Abu Dhabi, raggiungibili con voli speciali da Milano Malpensa, Roma Fiumicino e altri undici aeroporti italiani. Inoltre, per un’esperienza di alto livello e ricca di comfort, è disponibile il pacchetto “Fly, Cruise & Doha”, che comprende una notte post crociera presso il cinque stelle Rixos Gulf Hotel con cena e colazione inclusa, oltre a un tour speciale della capitale del Qatar. Anche per questo programma l’esperienza sarà resa ancora più indimenticabile grazie alle Sea Destinations nel Golfo Persico, nel Golfo di Oman e nella Baia di Doha. \r

\r

Per chi, invece, volesse vivere il fascino del Mediterraneo Occidentale nella stagione invernale è in programma un itinerario di otto giorni a bordo dell’ammiraglia Costa Toscana, che viaggerà tra Italia, Francia e Spagna con grande accessibilità grazie ai numerosi porti d’imbarco. Nelle tappe previste dalla rotta, si potrà assistere a un concerto di musica classica nelle Grotte del Drago di Palma e poi visitare una fabbrica di perle maiorchine. A Valencia, invece, il relax è la parola d’ordine, nella vasta spiaggia di Canet D’en Berenguer, tra dune coperte di vegetazione e acque purissime. Oppure, immergersi nella vivace movida del centro di Barcellona o scoprire Aix-en-Provence dal punto di vista di Paul Cézanne a Marsiglia. E con le nuove Sea Destinations si vivranno sempre esperienze fuori dall’ordinario, tra cielo e mare.​\r

\r

“Dopo un’estate caratterizzata da una crescita costante del valore delle prenotazioni e dalla soddisfazione del Cliente, grazie anche agli itinerari arricchiti dalla novità delle Sea Destinations, l’attività commerciale a supporto della domanda continua senza sosta – afferma il Direttore Commerciale, Riccardo Fantoni –. Gli investimenti in comunicazione, la nuova promozione All Inclusive e i numerosi eventi in agenda per l’autunno sono tutte operazioni che hanno l’obiettivo di supportare la richiesta e il grande lavoro delle Agenzie di Viaggio nostre Partner. Un sostegno che passa attraverso la redditività delle incentivazioni. Infatti, il 4° periodo del Segui-C remunera la vendita di valore con la tariffa All Inclusive, ma prevede un guadagno addizionale sulle vendite della tariffa Super All Inclusive, che include non solo il pacchetto bevande My Drinks in promozione, ma anche quello per le escursioni My Explorations. Un impianto di incentivazioni che supporterà i nostri Partner negli ultimi mesi dell’anno, utile per raggiungere gli obiettivi del programma WeCare 2024 e stimolare l’early booking per il 2025”.\r

\r

","post_title":"Costa Crociere: nuovi vantaggi esclusivi per agenzie partner e clienti","post_date":"2024-10-01T09:17:32+00:00","category":["informazione-pr","tour_operator"],"category_name":["Informazione PR","Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727774252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A bordo della Suprema, ormeggiata nel porto di Napoli, si è tenuta ieri la quinta edizione dei Gnv Awards, l’evento annuale della compagnia di traghetti del gruppo Msc pensato per rafforzare il proprio legame con i partner commerciali, celebrare il proprio impegno e la propria attenzione verso il settore trade e premiare le migliori agenzie di viaggio. Nel 2024 GNV ha nominato cinque nuovi Elite Partner tra agenzie di viaggio italiane ed estere. Durante la serata sono state inoltre annunciate tre ulteriori agenzie Premium.\r

\r

“Tra gli obiettivi di medio-lungo periodo abbiamo in agenda il proseguimento e rafforzamento del percorso di crescita intrapreso negli ultimi anni che troverà forte slancio con l'ingresso di quattro nuovi traghetti entro il 2026: il Polaris in arrivo entro il 2024, l'Orion nel 2025, il Virgo e la quarta unità nel 2026. Tutte navi che risponderanno ai più alti standard in termini di efficienza e impatto ambientale. Saranno infatti dotate delle predisposizioni per il cold ironing e due di esse saranno alimentate a dual fuel gnl. Stiamo inoltre concentrando gli investimenti nel rinnovamento delle navi già operative, tra tutti quello appena realizzato sull'Excelsior per il restyling e l’ammodernamento di alcune aree e servizi a bordo. È solo l'inizio di un progetto che vedrà il progressivo coinvolgimento anche di altre unità della flotta” ha dichiarato l’a.d. di Gnv, Matteo Catani, durante la conferenza stampa.\r

\r

Durante la due giorni dei Gnv Awards 2024, sono stati consegnati premi a 200 partner commerciali e nominati appunto gli Élite Partner, le migliori agenzie di viaggio selezionate nell’ambito dell’omonimo programma che garantisce alle top adv di beneficiare di alcuni vantaggi e iniziative dedicate. E consolidare così la propria conoscenza dei servizi e dei prodotti Gnv, garantirne massima visibilità e diffusione e offrire al cliente un servizio ancor più completo. La compagnia ha presentato anche i risultati della stagione 2024 con 1,6 milioni di passeggeri trasportati e performance da record in Sardegna (+6%) e Marocco (+7%)\r

\r

[caption id=\"attachment_475638\" align=\"alignright\" width=\"225\"] Matteo Della Valle[/caption]\r

\r

“Possiamo ritenerci soddisfatti della stagione appena trascorsa considerando il difficile contesto di mercato entro il quale abbiamo operato quest’anno. Siamo stati in grado di confermare la nostra posizione nel settore, rispondendo in maniera proattiva alle difficoltà operative che si possono incontrare nel nostro mestiere. Questa capacità di reazione ci ha consentito di garantire anche quest’anno un tasso di puntualità del 95%. Ci aiutano a guardare con fiducia al futuro i dati del quarto trimestre, periodo in cui registriamo già un trend in positivo con un +15% dei volumi, un segnale importante che conferma la solidità degli investimenti fatti finora\", ha commentato Matteo Della Valle, chief passengers commercial officer di Gnv.\r

\r

In linea con i numeri del 2023, da giugno a settembre 2024 Gnv ha trasportato circa 1,6 milioni di passeggeri, confermando una tendenza costante e solida. In particolare, le migliori performance sono state registrate nelle tratte per la destinazione Sardegna, che si conferma ancora una volta leader tra le rotte italiane, registrando un incremento del 6% rispetto ai già ottimi risultati del 2023. Anche il Marocco ha registrato buoni risultati, i migliori tra le destinazioni internazionali, con un aumento del 7% nel volume dei passeggeri. Sempre più forte pure il legame della compagnia con il capoluogo partenopeo, dove Gnv copre il 30% circa dei volumi totali del porto.\r

\r

Le agenzie di viaggio (offline e Olta) hanno svolto un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli obiettivi e si confermano il primo canale di vendita per la compagnia generando oltre il 50% delle prenotazioni, a conferma della vicinanza di Gnv verso questo canale e della continuità del trend positivo già intrapreso negli anni scorsi. \"Per questo abbiamo scelto di conferire una commissione addizionale come riconoscimento, alle agenzie Elite ed Elite Premium. Tale premio verrà erogato nel mese di ottobre in occasione dell’apertura delle prenotazioni per l’estate 2025” ha aggiunto Catani.\r

\r

Con una flotta di 25 navi, il gruppo opera con 31 linee in sette Paesi, da e per Sardegna, Sicilia, Spagna, Francia, Albania, Tunisia, Marocco e Malta. E il trend positivo registrato nel 2024 conferma il ruolo del gruppo tra le principali compagnie di navigazione operanti nel settore del cabotaggio e del trasporto passeggeri nel mondo.\r

\r

[gallery ids=\"475636,475635,475634\"]","post_title":"Sardegna e Marocco trainano le performance Gnv","post_date":"2024-09-30T12:50:28+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727700628000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di San Marino International, tour operator dedicato ai viaggi di gruppo tailor made fondato da Norman Rossi del to Navitours specializzato sulla Grecia. \"Siamo nati nel 2019 con l'obiettivo di offrire un prodotto dedicato all'Italia e a tutta l'Europa, con l'eccezione naturalmente del paese ellenico . Dopo la pausa forzata dovuta al Covid, la nostra crescita è proceduta in maniera esponenziale, tanto che contiamo di chiudere il 2024 con un fatturato pari a quattro volte i livelli raggiunti due anni fa\", ha spiegato la ceo dell'operatore, Antonela Ljubetic, in occasione di un incontro milanese organizzato in collaborazione con il gruppo alberghiero Meininger.\r

\r

Particolarmente forte sono andate quest'anno tutte le principali capitali e città del Vecchio continente: Barcellona, Madrid, Praga e Berlino, ma anche Roma, Napoli, Firenze e poi l'intera Sicilia. La domanda, oltre che dall'Italia, arriva da Spagna, Francia e Stati Uniti, \"da dove ci contattano per viaggi non solo per la nostra Penisola, ma pure per il resto d'Europa. La nostra forza sta nella capacità di offrire risposte immediate su disponibilità reali, dato che blocchiamo camere in vuoto pieno con un anno di anticipo\".\r

\r

Per il prossimo futuro il to intende spingere moltissimo sull'incoming verso l'Italia, \"ma mi piacerebbe anche far crescere la Croazia, il mio paese di origine - ha concluso Antonela Ljubetic -. Proseguiremo inoltre con gli incontri dedicati alle agenzie e ai nostri partner. A cominciare da Roma dove abbiamo già in programma un evento importante per il prossimo gennaio. E poi non mancheremo di partecipare alla principali fiere internazionali, sempre con l'idea di promuovere il prodotto Italia\".","post_title":"San Marino International: nel 2024 quadruplicato il fatturato 2022","post_date":"2024-09-30T11:53:33+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1727697213000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475614","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Icelandair torna a investire sul network transatlantico con l'aggiunta, per la stagione estiva 2025, di una nuova rotta stagionale per Nashville, Tennessee.\r

\r

La compagnia aerea prevede di aprire i voli tra Reykjavik Keflavik e l'aeroporto internazionale di Nashville il prossimo 16 maggio, con quattro frequenze alla settimana operate da Boeing 737-8; i collegamenti saranno attivo sino a ottobre.\r

\r

Nashville diventerà la 18esima città nordamericana servita da Icelandair, il cui network include 15 destinazioni negli Stati Uniti e tre in Canada. E sarà anche l'unico collegamento non stop esistente tra Nashville e l'Islanda.\r

\r

Attualmente Nashville dispone di una sola rotta senza scalo verso l'Europa, con British Airways che opera voli giornalieri per Londra Heathrow.\r

\r

Il presidente e ceo di Icelandair, Bogi Nils Bogason, afferma che l'aggiunta della Reykjavik-Nashville consentirà ai passeggeri del Tennessee di visitare l'Islanda e di raggiungere le destinazioni successive in Europa servite dal vettore. Nella summer 2025 la compagnia islandese servirà in Europa un network di 34 destinazioni.","post_title":"Icelandair: Nashville è la 15esima destinazione servita negli Stati Uniti","post_date":"2024-09-30T11:28:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1727695730000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475556","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il ritorno del marchio Alitalia. Nuovi uffici milanesi e lounge a Linate. I numeri della semestrale, con tanto di ebitda positivo. L’avanzamento sulla tabella di marcia verso il closing dell’operazione per l’ingresso di Lufthansa nel capitale.\r

\r

Molteplici i temi caldi affrontati questa mattina a Milano dai vertici di Ita Airways al gran completo nei nuovi uffici commerciali del vettore in Nord Italia. Location che sottolinea la strategicità del capoluogo lombardo e del suo City Airport per il futuro della compagnia.\r

\r

Un futuro che sin da oggi vede fare capolino al fianco del nome ‘Ita Airways’ quello dello storico brand Alitalia: inizialmente non sulla fusoliera dei velivoli, “ma entro fine anno sarà nei touchpoint più importanti – spiega il direttore generale Andrea Benassi - “Ita Airways, Inspired by Alitalia” è una dichiarazione di profonda riconoscenza verso una storia e valori di cui siamo tutti orgogliosi. Un marchio, quello di Alitalia, sinonimo di eleganza, innovazione ed eccellenza in tutto il mondo”. E che rappresenta “valori importanti nella storia dell’aviazione che ci portiamo dietro e, al fianco a quello di Ita, contribuirà a valorizzarlo” conferma il presidente Antonino Turicchi.\r

\r

\r

I conti del primo semestre 2024\r

I risultati dei primi sei mesi 2024 \"confermano il processo di crescita della compagnia già avviato lo scorso anno, con risultati migliori rispetto ai primi sei mesi del 2023” sottolinea Turicchi. I ricavi si attestano complessivamente a 1,4 miliardi di euro (di cui 1,2 milioni derivano dalla divisione passeggeri, pari ad una crescita del 33% rispetto allo stesso periodo 2023, e di questi il 50% sono ascrivibili al lungo raggio) e un ebitda positivo per 62 milioni di euro (migliore di 130 milioni rispetto allo stesso periodo dello scorso anno) e cassa per 393 milioni di euro (+31 milioni). \r

\r

\"Quest'anno l’ebitda ha raggiunto il break even già nei primi sei mesi 2024 - ha evidenziato il cfo, Claudio Faggiani - contrariamente al 2023, e malgrado non sia ancora completato il processo di closing con Lufthansa, la compagnia continua con le proprie risorse a perseguire un programma di crescita e sviluppo sostenendo investimenti in maniera autonoma».\r

\r

Rimane per ora in negativo il risultato netto, con un -140 milioni di euro, \"fortemente influenzato dal tasso di cambio euro-dollaro sfavorevole\". La compagnia ha trasportato 8,3 milioni di passeggeri, +26%, con un load factor del 79%.\r

\r

Quanto alle previsioni di un primo esercizio in utile, Turricchi guarda al 2025 \"come previsto dal piano concordato tra Mef e Lufthansa\". Obiettivo al cui raggiungimento contribuirà anche il fatto che \"il 2025 è un anno un po' particolare perché ci sarà il Giubileo\".\r

Linate, secondo scalo di riferimento per Ita\r

Milano Linate, che si conferma \"nostro secondo scalo di riferimento come previsto dal piano condiviso - ha rimarcato Benassi - rappresenta un altro tassello della nostra crescita, con un traffico importante non solo in termini di viaggiatori business ma anche per il leisure di alta qualità, come confermano i dati estivi. Negli otto mesi a fine agosto, Ita ha operato 150 voli giornalieri da Linate e registrato ricavi per 370 milioni (+20%) con 4 milioni di passeggeri (di cui 3 nazionali e 1 milione internazionali). Lo scalo, che in Europa ha conquistato un livello di prestigio, anche grazie al collegamento metro che in 12 minuti conduce al centro di Milano, continuerà ad essere oggetto dei nostri investimenti, a cominciare dalla nuova lounge che aprirà nei primi mesi del 2025\".\r

\r

Uno sviluppo che Turicchi auspica possa ampliarsi ulteriormente \"qualora fosse modificato il decreto che a Linate limita i voli ad un raggio di 1.500km\".\r

\r

[gallery ids=\"475565,475566,475567,475569,475568,475570\"]\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Ita Airways: Linate strategico. Torna il marchio Alitalia","post_date":"2024-09-27T16:02:10+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1727452930000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"475536","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tributo all'eccellenza, all'innovazione e alla passione che guidano l'ospitalità di lusso. Così Mauro Santinato, presidente di Teamwork Hospitality, descrive i Best Luxury Hotel Awards, che la società riminese ha celebrato all'hotel Principe di Savoia di Milano. Dieci le categorie coinvolte:\r

\r

Il Best New Opening è stato assegnato al Borgo dei Conti Resort Relais & Chateaux di Boschetto Vecchio, per la bellezza del progetto architettonico, la scelta dei materiali e i riferimenti profondi all'arte rinascimentale. A ritirare il premio il general manager, Antonello Buono.\r

\r

Il Best Design è andato all'Helvetia & Bristol Firenze - Starhotels Collezione, che ha riaperto le sue porte nel 2021 dopo una completa ristrutturazione. A ritirare il premio, il general manager, Federico Versari, insieme a Elisabetta Fabri, presidente e ceo del gruppo.\r

\r

Il Best Restaurant è stato consegnato ai Tenerumi del Therasia Resort Sea&Spa su Vulcano, che ha vinto per aver portato la cucina vegetale contemporanea sull’isola, con un impegno verso autenticità, rispetto per l'ambiente e innovazione. A ricevere il premio, Umberto Trani, co-general manager\r

\r

Il Best Breakfast è stato assegnato al Portrait Milano, che si è distinto con una colazione che unisce bellezza e passione per il gusto, grazie a un buffet ricco e diversificato e alla creatività dell’executive pastry chef. A ritirare il riconoscimento, il ceo di Lungarno Collection, Valeriano Antonioli.\r

\r

Il Best Bar è andato al locale dell'Aman Venice, che ha conquistato il premio per la sua straordinaria combinazione di drink, vere e proprie opere d’arte, offerti in una location unica. A ritirare il premio, il bar manager Antonio Ferrara con l’executive assistant manager Riccardo Cuomo\r

\r

Il Best General Manager è stato assegnato a Vincenzo Falcone del Bulgari Hotel Roma, che ha vinto per la sua conduzione visionaria e la sua capacità di trovare il meglio nelle persone e per le persone.\r

\r

Il Best Service è andato al San Pietro di Positano, che è stato premiato per l’unicità della sua offerta e della gestione del personale, che lo rendono un albergo d’eccellenza. A ricevere il premio il proprietario Vito Cinque.\r

\r

Il Best Wellness & Spa è stato consegnato all’Adler Spa Resort Dolomiti di Ortisei, che è stato riconosciuto come benchmark internazionale nel wellness, grazie ai percorsi spa unici e all'ospitalità impeccabile. A ritirare il premio Daniela Zappelli, pr del resort.\r

\r

Il Best Sustainability Program è andato all'hotel La Perla Corvara, che è stato premiato per il suo impegno a favore della sostenibilità sociale, ambientale ed economica, con un'attenzione particolare per la salvaguardia delle Dolomiti. A ritirare il premio il proprietario Michil Costa.\r

\r

Il Best Innovation Technology è stato infine assegnato il Grand Hotel Victoria di Menaggio, che ha vinto per aver creato un'esperienza in cui la tecnologia e l’accoglienza si fondono perfettamente, permettendo una gestione avanzata delle camere e dei servizi. A ricevere il premio il general manager Marco Montagnani.\r

\r

","post_title":"Celebrati al Principe di Savoia di Milano i Best Luxury Hotel Awards di Teamwork","post_date":"2024-09-27T11:54:00+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1727438040000]}]}}