Intesa Norwegian-Norse Atlantic: voli in connessione con un’unica transazione

Norwegian ha siglato un’intesa con Norse Atlantic Airways che consentirà ai passeggeri di acquistare biglietti con voli in coincidenza con entrambe le compagnie in un’unica transazione. “In questo modo i nostri clienti in Europa possono collegarsi alle rotte Norse negli Stati Uniti – ha sottolineato Geir Karlsen, ceo di Norwegian -; per contro, i clienti inbound che volano con Norse dagli Usa possono ora collegarsi senza problemi alla rete Norwegian in tutta Europa con un unico biglietto”. I voli in connessione possono essere acquistati già da oggi per viaggiare a settembre.

Norse Atlantic Airways è stata fondata nel marzo 2021 e ha iniziato a operare nel giugno 2022: la compagnia opera voli a lungo raggio low cost verso New York, Los Angeles, Fort Lauderdale, Orlando, Oslo, Berlino e Londra, ma un’ulteriore espansione è in fieri.

Attualmente Norwegian opera voli nazionali in Norvegia e nei Paesi nordici e collega questi ultimi a 104 destinazioni in Europa, con 450 voli al giorno.