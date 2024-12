IndiGo raggiunge altre 4 destinazioni negli Stati Uniti in codeshare con Turkish Airlines IndiGo Airlines raggiunge altre quattro destinazioni negli Stati Uniti grazie all’ampliamento del codeshare con Turkish Airlines. Da oggi, 18 dicembre, la compagnia aerea indiana collegherà quindi via Istanbul le città di Houston, Atlanta, Miami e Los Angeles: questi nuovi collegamenti in codeshare integrano le rotte esistenti di IndiGo verso New York, Washington, Boston, Chicago e San Francisco. La partnership con Turkish Airlines consente inoltre ai passeggeri di IndiGo di fruire di voli verso 43 destinazioni. “Questi nuovi collegamenti aumentano ulteriormente le opzioni di viaggio per i nostri clienti, oltre agli attuali New York, Washington, Boston, Chicago e San Francisco – ha dichiarato Vinay Malhotra, responsabile delle vendite globali di IndiGo Airlines -. Con i nostri collegamenti per gli Stati Uniti, ora saliti a nove, offriamo un maggior numero di opzioni ai viaggiatori d’affari, agli studenti, ai turisti e al traffico Vfr. Mentre ampliamo la nostra rete globale continuiamo a impegnarci a mantenere la nostra promessa di fornire esperienze di viaggio convenienti, puntuali, cortesi e senza problemi in tutto il nostro network”. Condividi

