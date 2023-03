In Germania lunedì 27 blocco totale di aeroporti e treni Germania. I sindacati tedeschi Verdi, per l’aviazione, ed Evg, per il trasporto ferroviario, hanno deciso di coordinare le loro proteste in modo che coincidano lunedì 27 marzo. Fino a questo fine settimana la portata dello sciopero non sarà completamente definita, ma l’idea è che abbia il massimo impatto possibile, dal momento che i datori di lavoro non hanno migliorato le loro offerte dopo diversi mesi di conflitto collettivo e scioperi parziali. Fino ad ora, i blocchi dell’aviazione tedesca hanno praticamente in tutti i casi comportato la chiusura dell’aeroporto interessato, poiché comprendeva guardie di sicurezza e operatori di handling. Aggiornamento salariale In tutti i casi, gli aeroporti sono stati costretti a sospendere tutti i voli perché operare con servizi scarsi di solito genera alti livelli di conflitto perché i viaggiatori di solito si recano all’edificio del terminal nel caso in cui il loro volo sia ancora operativo. I sindacati aeronautici chiedono un aggiornamento salariale urgente che restituisca la perdita di potere d’acquisto derivata dai processi inflazionistici degli ultimi tre anni, in particolare del 2022. Da parte sua, in Francia, per motivi molto diversi, continuano gli scioperi per protestare contro il rinvio dell’età pensionabile da 62 a 64 anni e Ryanair raccoglie firme contro i controllori francesi.

