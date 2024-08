Il gruppo Iag getta la spugna: sfuma l’acquisizione di Air Europa Troppi ostacoli: alla fine il gruppo Iag getta la spugna e rinuncia all’acquisizione di Air Europa, adducendo preoccupazioni di carattere normativo, meno di due mesi dopo aver offerto nuovi rimedi alle autorità antitrust europee per ottenere l’approvazione dell’operazione. La società pagherà una multa 50 milioni di euro per avere abbandonato la transazione mentre rimarrà in possesso della quota di minoranza di Air Europa (20%) acquisita due anni fa. “Non ha senso per i nostri azionisti e questo è il motivo per cui stiamo abbandonando l’operazione”, ha dichiarato giovedì il ceo di Iag, Luis Gallego, confermando che la Commissione europea ha ritenuto insufficienti le concessioni offerte dal gruppo. Secondo gli analisti, la decisione di Iag non sorprende, ma lascia spazio a domande sui potenziali nuovi target di acquisizione: in pole position ci potrebbe essere la portoghese Tap (già nel mirino anche di Air France-Klm). Condividi

