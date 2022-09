Il Frecciarossa 1000 debutta in Spagna: biglietti in vendita dal 18 settembre

Conto alla rovescia per il debutto del Frecciarossa 1000 in Spagna, programmato per il prossimo 25 novembre: e da domenica, 18 settembre, saranno aperte le vendite dei biglietti.

Le prime corse sono previste sulla Madrid-Saragozza-Barcellona per continuare dal 16 dicembre con i collegamenti fra Madrid, Valencia e Cuenca. Nel primo trimestre del 2023 i collegamenti di iryo arriveranno anche nelle città di Siviglia, Malaga e Cordoba a cui si aggiungeranno a giugno Alicante e Albacete.

Il Frecciarossa in Spagna rappresenta una delle tante iniziative strategiche per lo sviluppo estero del Gruppo FS inserite nel Piano Industriale 2022-2031 e gestite da un’unica direzione internazionale. “Il mercato in Europa è sempre più considerato domestico per via delle connessioni che si stanno creando e perché ormai c’è una spinta europea a favore del treno, da e per destinazioni al di là degli Stati – ha dichiarato Luigi Ferraris, ad di Fs , lo scorso maggio nel corso della presentazione del nuovo piano di impresa.Noi siamo presenti in una serie di Paesi, dove vogliamo consolidare la nostra presenza, con attenzioni e investimenti, sia nel trasporto passeggeri sia nel trasporto merci”.