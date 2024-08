Il Fast Track di Telepass sbarca negli aeroporti. Si comincia da Roma, Milano, Torino e Napoli Telepass lancia il servizio Fast Track negli aeroporti italiani. Si comincia dagli scali di Roma, Milano, Torino e Napoli, dove il nuovo servizio è in fase di attivazione in questi giorni e consentirà ai clienti di passare i controlli di sicurezza attraverso l’accesso prioritario e gratuito al varco Fast Track: una corsia preferenziale che permette di raggiungere velocemente l’area di imbarco, riducendo i tempi di attesa: per i clienti Telepass basterà presentarsi mostrando la carta d’imbarco e il Qr code del Fast Track di Telepass dalla schermata del proprio telefono. “Il nuovo servizio si sposa perfettamente con la nostra missione di promuovere una mobilità sempre più fluida, da oggi anche in aeroporto – sottolinea il chief consumer sales and marketing officer, Aldo Agostinelli -. Vogliamo continuare a rafforzare la qualità e la capillarità della nostra offerta e nei prossimi mesi ci saranno ulteriori novità importanti”. Il servizio, gratuito per i clienti Plus e omaggiato per quelli base fino al 31 dicembre 2024, consente di richiedere in app fino a un massimo di cinque Fast Track. Nei prossimi giorni, il servizio sarà attivato anche in altri aeroporti italiani. Condividi

