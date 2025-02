Icelandair aprirà in ottobre una nuova rotta per Miami, operata con l’A321Lr Icelandair aprirà il prossimo ottobre una nuova rotta per Miami che sarà servita dal nuovo Airbus A321Lr, con tre voli alla settimana. La città statunitense è la seconda del network della compagnia in Florida, dopo quella di Orlando. Dal 25 ottobre e fino a marzo 2026, i passeggeri Icelandair potranno volare quindi volare da Reykjavik a Miami ogni martedì, giovedì e sabato. Il nuovo collegamento di Icelandair renderà Miami l’unico aeroporto della Florida a offrire voli non-stop per tutti e cinque i Paesi scandinavi, mentre Reykjavik diventerà la sua 21ª destinazione europea. Lo scorso dicembre il vettore ha preso in consegna il suo primo aeromobile Airbus dopo aver operato per decenni principalmente con aeromobili Boeing. Dall’arrivo del nuovo Airbus A321Lr da 187 posti in configurazione a due classi (22 posti in business class e 165 posti in economy class), l’aeromobile a gennaio è stato utilizzato per volare tra l’Islanda e Londra Heathrow e Oslo-Gardermoen. Altri due A321Lr, noleggiati da Smbc Aviation Capital, dovrebbero essere consegnati prima dell’estate, mentre altri tre arriveranno in un secondo momento. Condividi

