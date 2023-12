Iata: il traffico di ottobre ha raggiunto il 98,2% dei livelli pre-pandemia E’ proseguito anche in ottobre il recupero della domanda di viaggio a livello internazionale: secondo i dati pubblicati dalla Iata, il traffico totale di passeggeri nell’ottobre 2023 (misurato in passeggeri-chilometro è aumentato del 31,2% rispetto all’ottobre 2022. A livello globale, il traffico è ora al 98,2% dei livelli pre-Covid. Il traffico nazionale di ottobre è aumentato del 33,7% rispetto allo stesso mese del 2022, grazie alla crescita percentuale a tre cifre registrata in Cina, che ha superato del 4,8% i risultati di ottobre 2019. Il traffico internazionale è aumentato del 29,7% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente e tutti i mercati hanno registrato incrementi percentuali a due cifre rispetto all’anno precedente. Il forte risultato di ottobre porta il settore sempre più vicino al completamento della ripresa del traffico post-pandemia. Ancora in difetto, la domanda internazionale dei vettori dell’Asia-Pacifico, attualmente a meno 19,5% rispetto al 2019. «Una situazione che potrebbe riflettere il ritardo nell’abolizione delle restrizioni Covid in alcune aree, i diversi sviluppi commerciali ma anche le tensioni politiche» ha commentato il direttore generale della Iata, Willie Walsh. Condividi

