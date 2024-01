I contenuti Ndc Iberia sbarcano sulla piattaforma Travelport+ I contenuti Ndc di Iberia sono disponibili sulla piattaforma Travelport+: in questo modo, gli agenti di viaggio che utilizzano Travelport+ potranno visualizzare e confrontare le tariffe Ndc e i servizi ancillary del vettore spagnolo in un unico posto, rendendo più semplice identificare e prenotare le opzioni migliori per i loro viaggiatori. «Con questa alleanza, forniamo una gamma più ampia di opzioni alle agenzie di viaggio che utilizzano Travelport+ e, allo stesso tempo, i clienti beneficeranno di un maggior numero di opzioni e di un’esperienza migliorata – spiega Celia Muñoz Espín, commercial strategy and distribution director -. Per Iberia è importante collaborare con fornitori di tecnologia di comprovata esperienza e in grado di soddisfare le nostre esigenze di innovazione incentrata sul cliente». Travelport fornisce inoltre alle agenzie le funzionalità necessarie per assistere direttamente i viaggiatori, consentendo agli agenti di modificare, cambiare o cancellare le prenotazioni Ndc quando necessario. Le agenzie clienti di Travelport in Portogallo, il primo Paese in cui è disponibile questo contenuto, sono le prime ad avere accesso alla soluzione Ndc Iberia completa in Travelport+, mentre tutti gli altri mercati dovrebbero accedervi nelle prossime settimane. «Ora che forniamo i contenuti e i servizi Ndc di Iberia attraverso Travelport+ gli utenti delle nostre agenzie possono acquistare e gestire i voli dei loro clienti senza soluzione di continuità, con accesso a tutte le offerte di prodotti dinamici e ancillari di Iberia in un unico luogo – ha dichiarato Jason Clarke, chief commercial officer, Travel Partners di Travelport -. Stiamo accelerando la fornitura di soluzioni Ndc complete per i nostri partner aerei, come Iberia, in modo che la fonte dei contenuti non sia un fattore per le agenzie e le società di gestione dei viaggi (Tmc) che hanno bisogno di creare esperienze di vendita al dettaglio e di servizio moderne per i loro viaggiatori». Condividi

Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile. «I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste». [gallery ids="459703,459704,459705"] [gallery ids="459710,459711"] [post_title] => Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile [post_date] => 2024-01-19T09:05:03+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => sci [1] => turismo-invernale ) [post_tag_name] => Array ( [0] => sci [1] => turismo invernale ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705655103000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways ha rinnovato l'intesa con Travelport per la distribuzione dei contenuti, inclusi quelli Ndc. L'accordo approfondisce la partnership tra il gds e la compagnia di Abu Dhabi, dato che le due aziende collaboreranno per la fornitura di contenuti e servizi Ndc alle agenzie collegate a Travelport. Inoltre, Etihad continuerà a partecipare al programma Rich Content and Branding di Travelport e alle soluzioni di marketing per i media digitali, come i voli sponsorizzati. "Man mano che continuiamo a modernizzare e migliorare la nostra strategia di distribuzione in Etihad, la nostra collaborazione con Travelport porterà più offerte alle agenzie di viaggio e più scelta ai viaggiatori attraverso la nostra rete mondiale in crescita", ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer del vettore -. Con questo accordo rinnovato, continueremo a fornire alle agenzie partner l'accesso alla nostra gamma completa di contenuti e tariffe, nonché ai prodotti e ai servizi di prossima introduzione, che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri." "Noi stiamo continuando ad espandere il nostro portafoglio Ndc, e il nostro nuovo accordo di lunga durata con Etihad Airways offre ai nostri clienti che utilizzano Travelport+ una soluzione completa che semplifica la ricerca, la vendita e l'assistenza dei contenuti di Etihad Airways provenienti da qualsiasi sorgente", ha dichiarato Jason Clarke, cco Travel Partners del gds -. La nostra soluzione Ndc è progettata per supportare i retailer di viaggi con funzionalità di servizio complete che vanno ben oltre la semplice prenotazione, in modo che gli agenti possano gestire le modifiche al viaggio senza complicazioni per qualsiasi prenotazione. Travelport+ continua a fornire il valore che i nostri clienti si aspettano" [post_title] => Etihad Airways e Travelport ampliano la partnership con i contenuti Ndc [post_date] => 2024-01-19T08:32:21+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705653141000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459577 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Formazione, destagionalizzazione, lavoro, digitalizzazione. Sono molti i temi affrontati dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta questa mattina a Genova, alla prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato da Il Sole 24 Ore. L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, coinvolgerà nella giornata di oggi stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico. La Ministra ha annunciato che il primo G7 del Turismo si farà in Toscana, a Firenze, dal 13 al 15 novembre. «Un risultato importante visto che è la prima volta del Turismo nel G7 – commenta la Ministra – Il programma prevede un tour sui Treni Storici per scoprire il territorio». A fronte di un bilancio positivo della stagione appena chiuso e dell’anno in generale Daniela Santanchè ha evidenziato come i numeri abbiano necessità di essere analizzati. «I numeri hanno poco senso – spiega Santanchè – Dobbiamo mettere in risalto la spesa media pro capite, il periodo di permanenza dei turisti. Nel 2023 la spesa è cresciuta dell’8% ed il periodo di permanenza è aumentato di un giorno». Gli eventi sono fondamentali per destagionalizzare un territorio. «La direzione intrapresa da alcune aree è quella giusta – continua la Ministra – e questo vuol dire non avere più il tutto esaurito in agosto. Dobbiamo continuare a lavorare e puntare su fiere ed eventi». Tra le priorità del Governo il rilancio dei Borghi e delle città più piccole che saranno sostenuti grazie ai Bandi. «Non solo, - sottolinea Daniela Santanchè – ci concentreremo sulla Formazione: tanti anni fa abbiamo svilito gli Istituti Tecnici e questo è stato un errore. La Scuola di eccellenza nel Turismo è in Svizzera: la mia grande ambizione tra 4 anni è lasciare ai giovani una Scuola di Eccellenza nel turismo in Italia». E per finire la digitalizzazione, settore che necessita di regolamentazione: gli strumenti innovativi sono fondamentali per promuovere l’Italia ma il mondo digitale deve essere seguire regole precise. «Il Ministero sta lavorando sul sito che sarà la piattaforma del turismo in Italia – conclude la Ministra -Abbiamo fatto passi avanti e faremo in modo che il portale sia perfetto quando a giugno sarà pronto. Sarà il sito vetrina nel mondo e uno strumento commerciale per le aziende sul territorio». [post_title] => Santanchè: "Puntiamo sugli eventi, dal 13 al 15 novembre in Toscana il G7 del Turismo" [post_date] => 2024-01-17T12:28:04+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705494484000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_309232" align="alignleft" width="300"] Alessandro Nucara[/caption] «La decisione di individuare l’esercizio ricettivo come unico punto di prelievo nei confronti dei turisti è profondamente iniqua. Perché in questo modo l’imposta di soggiorno non è pagata dagli escursionisti, che invadono le città senza pernottare, né da coloro che pernottano in alloggi semiclandestini. Perché chi soggiorna nelle strutture ricettive già concorre in misura cospicua al pagamento delle imposte locali, in primis la Tari. Perché oggi il prelievo grava su una sola delle attività che traggono beneficio dai flussi turistici. Proponiamo pertanto di sostituire la tassa di soggiorno assegnando ai comuni una quota del gettito Iva prodotto da tutte le attività turistiche ovvero istituendo una city tax». Questa la dichiarazione di apertura del direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, in audizione presso la Commissione Finanze del Senato. Nucara ha poi espresso il sostegno di Federalberghi alla proposta di istituire una regolamentazione quadro che disciplini in maniera uniforme l’imposta di soggiorno su tutto il territorio nazionale e ha formulato un insieme di indicazioni sui contenuti che dovrebbe assumere tale regolamentazione. Trasparenza Secondo Federalberghi, i principi cardine del processo di revisione, devono essere “la trasparenza (ogni comune deve dar conto di quanto incassa, di come spende tali risorse e dei risultati delle misure adottate), la neutralità (l’imposta deve essere applicata in tutti gli alloggi turistici, dal grande albergo al piccolo appartamento), la ragionevolezza (confermando il tetto massimo di cinque euro per persona, che già oggi costituisce una sovrattassa cospicua, mediamente pari a circa l’8% del prezzo) e il coinvolgimento (le decisioni concernenti l’istituzione della tassa e la destinazione del gettito devono essere prese con la partecipazione degli operatori)”. “La legge prevede che l’imposta debba finanziare interventi a sostegno delle strutture ricettive, ma questa previsione è inapplicata dai comuni”. Nucara ha pertanto chiesto che “il nuovo regolamento nazionale sia accompagnato da una misura stabile, che finanzi la riqualificazione delle strutture ricettive destinandovi un’aliquota del gettito dell’imposta di soggiorno”. Il direttore generale di Federalberghi si è inoltre soffermato sulla semplificazione delle procedure (alle imprese non devono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni) e sull’onerosità della riscossione (è necessario rimborsare gli oneri sostenuti dalle strutture, quali le commissioni che restano a carico dell’albergo quando il cliente paga l’imposta con carta di credito). [post_title] => Federalberghi: tassa di soggiorno da rivedere in toto [post_date] => 2024-01-17T11:53:11+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705492391000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459568 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459743" align="alignright" width="300"] Fabio Carsenzuola[/caption] La partnership fra Europ Assistance Italia e Alpitour World è sempre più forte e consolidata. Dopo 20 anni di proficua sinergia, volta ad offrire servizi e soluzioni assicurative sempre più complete, semplici e innovative, in grado di adattarsi all’evoluzione delle esigenze delle persone e di risolvere qualsiasi tipo di imprevisto che possa capitare nell’organizzazione e durante il viaggio, Europ Assistance e Alpitour World estendono la loro collaborazione fino alla fine del 2025. Il sodalizio di lunga durata e la profonda conoscenza del mercato turistico consentono ai due partner di lavorare in perfetta sintonia, con l’obiettivo comune di proporre soluzioni per far partire i viaggiatori completamente protetti e con “Zero pensieri”, grazie a un’offerta riservata ai clienti della divisione Tour Operating più ampia e articolata, modulabile in base alle necessità individuali, ma soprattutto sempre più digitale. La card “Zero pensieri” che Alpitour World riserva ai propri clienti include sempre la copertura in caso di annullamento, l’assistenza in viaggio, il rimborso delle spese mediche e la garanzia per il bagaglio. Con la polizza Top Booking Full, ogni cliente ha la possibilità di incrementare i massimali e avere la copertura annullamento all risk, mentre la polizza Top Booking Health permette di aumentare ancora di più il massimale delle spese mediche, scegliendo tra sei diversi livelli fino all’illimitato. L’offerta include anche le polizze Top Booking PET, per chi viaggia in compagnia di un amico a quattrozampe, e Top Booking Covid, per ampliare ulteriormente le garanzie e proteggersi anche in caso di infezione da Covid-19. Soddisfazione «Siamo felici di rafforzare la partnership che ormai da vent’anni ci lega a un’azienda leader nel settore travel e molto apprezzata dai viaggiatori come Alpitour World - afferma Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance. Una collaborazione consolidata e proficua, grazie alla quale possiamo garantire livelli di sicurezza e protezione sempre più alti e completi, in tutte le fasi del viaggio. Prenderci cura dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner, sempre e ovunque, è fra le nostre priorità: per questo ci impegniamo quotidianamente per ideare nuovi prodotti e soluzioni innovative sempre più tecnologiche, digitali e personalizzate, in grado di semplificare la vita delle persone, consentendogli di godersi il viaggio senza preoccupazioni e in completa serenità». L’estensione della collaborazione prevede il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio, anche in termini di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di fornire soluzioni sempre più orientate a soddisfare le esigenze di Alpitour World, dei suoi clienti e della rete agenziale: per esempio, i già ridotti tempi di gestione dei rimborsi sono stati ulteriormente compressi del 30% grazie all’ottimizzazione della piattaforma web “sinistrionline” accessibile H24, 7 giorni su 7 anche dal proprio smartphone, e al team di esperti liquidatori dedicato ai clienti Alpitour World. Grande professionalità Inoltre, grazie alla piattaforma digitale Quick Assistance di Europ Assistance, è possibile richiedere assistenza medica da smartphone in un click, facendosi anche geolocalizzare in caso di necessità; chiamare la Centrale Operativa di Europ Assistance da ogni località del mondo tramite connessione wifi, quindi senza costi aggiuntivi; usare WhatsApp per comunicare in modo istantaneo con la Centrale Medica della Compagnia o semplicemente consultare le condizioni di polizza in pochi secondi. «L’intesa ventennale con Europ Assistance è frutto di un approccio condiviso dalle due aziende, accomunate da una visione aperta e da una professionalità solida e innovativa – dichiara Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World – per questo siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo accordo che ci permetterà di offrire ulteriori servizi e migliorare sia le condizioni della partnership sia quelle per i nostri clienti. È una grande soddisfazione poter veder crescere negli anni intese con partner storici, è una testimonianza di impegno reciproco che supera l’evoluzione dei consumi e del mercato per offrire nuove iniziative e soluzioni al passo con i tempi e con i business che cambiano. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno pienamente soddisfatti, soprattutto entusiasti di partire senza pensieri per il prossimo viaggio». [post_title] => Alpitour-Europ Assistance Italia: si rafforza la partnership [post_date] => 2024-01-17T10:55:38+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705488938000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459552 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dalla formazione agli eventi, il 2024 dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma rinsalda una volta di più il legame con il trade attraverso un programma ricco di azioni, ai fini di rafforzare sempre più la percezione della destinazione sul mercato italiano. In primo piano un prodotto Spagna che è sempre più meta da scoprire in termini di sostenibilità, green, cultura, Mice, enogastronomia, lusso, accessibilità e inclusività. «La formazione degli agenti di viaggio è qualcosa di estramamente importante per noi e le opportunità sono molte – dichiara Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente, a Roma -. C’è lo Spain Specialist Program Ssp, alcuni programmi fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze, il Webinar WebInSpain e “Spagna Accesibile”, entrambi in collaborazione con Turismo & Attualità Adv-Training. E sempre per gli agenti e i professionisti del “travel” la “guida” è la piattaforma TourspainIT – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso». Molteplici gli eventi in calendario: si comincia a Valencia, quando dal 22 al 25 febbraio si terranno le giornate professonali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con Turespaña e Valencia Convention Bureau. Da segnalare poi la presenza dell’ente, dal 23 al 25 febbraio a TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si tiene a Firenze, dal 5 al 7 aprile al TravelExpo – Borsa Globale dei Turismi, a Città del Mare (PA) e a novembre a Bto, a Firenze. Lato “fiere” l’appuntamento è dal 14 al 16 marzo alla Bmt di Napoli, con un padiglione di 72mq e la presenza di 10 coespositori: Isole Canarie, Valencia, Benidorm, Madrid, Murcia e Paradores. E ancora dal 9 al 11 ottobre a Rimini, al Ttg Travel Experience. Ma il coinvolgimento degli addetti ai lavori è anche in varie tappe dei workshop “Travel Open Day” di Travel Quotidiano e nel “Roadshow Spagna” organizzato in più città italiane. Non mancheranno anche educational che toccheranno le Isole Canarie, Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la sostenibilità e la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale delle destinazioni come elementi centrali nella promozione. Anche per il 2024 il progetto “Esperienza Spagna” continuerà e si arricchirà di nuovi contenuti ed esperienze di ambasciatori italiani: un’opportunità per condividere un po’ della destinazione, tra architettura, natura, food e di mostrarla in maniera autentica, attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Numerose le partnership già confermate: con Fiavet, Gambero Rosso - per eventi enogastronomici rivolti a stampa e trade - e “Green Me”, per la valorizzazione della sostenibilità. I tour operator, come Boscolo e Guiness Travel, invece, saranno coinvolti in educational e presentazioni ad hoc per i loro agenti mentre le compagnie aeree, che coprono la destinazione, avranno un ruolo principe in presentazioni e progetti che si stanno studiando e che prenderanno forma in questo 2024. Uno su tutti quello con Binter per la promozione delle Isole Canarie, da Firenze. Il Centro Multimediale Interattivo di Piazza di Spagna sarà ancora una volta la sede privilegiata per mostrare tutte le realtà turistiche, progetti e aziende che puntano su l’enogastronomia, su turismo responsabile, accessibile e la cultura. Il Centro sarà anche luogo di contatto tra aziende italiane e spagnole. Iberia e WizzAir, ad esempio, presenteranno qui nuove rotte, collegamenti e i propri vettori. Naar, Volonline, Four Seasons natura e cultura e King Holidays illustreranno la loro proposta di pacchetti e itinerari per scoprire la destinazione. [post_title] => La Spagna investe sul trade in Italia, dalla formazione al fitto calendario di eventi [post_date] => 2024-01-17T10:48:25+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705488505000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459479 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un ultimo trimestre dell'anno da tutto esaurito per Caboverdetime, che prosegue il momento più che positivo già registrato in estate, quando l'operatore bresciano ha messo a segno un’importante crescita di fatturato e marginalità sia a luglio, sia ad agosto (+23% e +10%, nonché +298% e +76% rispettivamente rispetto al 2022). "Dopo una breve flessione nel flusso delle prenotazioni tra metà e fine dicembre, siamo tornati presto a registrare un forte aumento della domanda per le partenze di gennaio e febbraio", spiega Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite del to specializzato su Capo Verde e in particolare sull’isola di Sal. Il to punta ora a confermare la crescita delle performance dell’inverno e a consolidare l’occupazione estiva sui livelli dello scorso anno. "La forte competitività della nostra offerta rispetto al mare Italia ci permette peraltro di essere una tra le prime scelte per le ferie estive dei nostri connazionali". Sull’isola di Sal procedono intanto anche i progetti immobiliari del gruppo Stefanina, a cui appartiene Caboverdetime: dall’Avenida Suite, complesso di 110 appartamenti, all’Halos Eco Hotel da 210 camere, sino al parco acquatico Halos Acqua Park. Tutte iniziative che si andranno ad aggiungere agli indirizzi di proprietà già esistenti, che includono l’Halos Casa Resort (gemello dell’Avenida Suite) e il Sobrado Boutique Hotel. "Stiamo anche sviluppando un sistema integrato per la commercializzazione delle nostre strutture sull’isola (immobiliari e non), che presenteremo a breve – conclude Dusi -. Tra pochissimo lanceremo inoltre il nuovo sito: una piattaforma più completa e performante rispetto a quella precedente, con nuovi contenuti, che ci auguriamo possa essere punto di riferimento anche informativo per i clienti e i curiosi alla scoperta delle isole di Capo Verde". [post_title] => Caboverdetime chiude il 2023 con il vento in poppa. E per il 2024 in arrivo un nuovo sito [post_date] => 2024-01-16T11:16:01+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705403761000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459284 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Con un totale di 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 l'aeroporto di Torino ha superato ogni precedente record di traffico. I dati mostrato infatti 4.531.187 passeggeri, pari ad una crescita dell'8% sul 2022 e del +14,7% sui dati del 2019. A incidere sui risultati positivi è stata in particolare la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri, attestandosi a un +18,7% sul 2022 e a un +15,1% sul 2019. Grazie all’apertura di diverse nuove tratte internazionali dirette nel corso dell’anno Ryanair, che ha base a Torino dal novembre 2021, ha contribuito in maniera significativa a questo andamento. Nel corso del 2023 sono infatti state avviate le nuove rotte da e per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius, cui si aggiunge il nuovo volo da e per Parigi Orly di Volotea. Ai nuovi voli avviati nel 2023, si somma inoltre la ripresa del traffico neve dai mercati del Nord Europa, dell’Irlanda e della Gran Bretagna, con la consistente ripartenza dei voli charter degli sciatori registrata sia nel primo trimestre dell’anno, sia alla riapertura della stagione a dicembre. “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo grande risultato, che ci ha portato a superare per la prima volta nella storia dell’aeroporto i 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 - ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il merito di questa crescita è da attribuire al forte afflusso di passeggeri dall’estero, che grazie ai numerosi voli diretti a prezzi contenuti hanno potuto raggiungere ed apprezzare le tante risorse turistiche del nostro territorio”. [post_title] => Torino Airport vola per la prima volta oltre quota 4,5 milioni di passeggeri [post_date] => 2024-01-12T11:00:14+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1705057214000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "i contenuti ndc iberia sbarcano sulla piattaforma travelport" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":56,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":859,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Per la stagione 2024, l’iniziativa Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit, si arricchisce di tre nuove destinazioni. Da quest’anno infatti, oltre ai comprensori di Aprica&Corteno e Valmalenco, sarà possibile raggiungere anche Madesimo, Piani di Bobbio e Domobianca.\r

\r

Il pacchetto treno+navetta+skipass oltre ai servizi compresi negli itinerari con Trenord può essere ulteriormente personalizzato grazie all’utilizzo della piattaforma Snowit che aggrega tutti i servizi legati alla montagna e agli sport invernali. Gli amanti della montagna possono trovare così ulteriori opzioni per la propria giornata sulle piste: la prenotazione di una lezione di sci, il noleggio dell’attrezzatura, l’alloggio e molto altro. Il tutto, con la garanzia di affidarsi a un partner specializzato.\r

\r

«Crediamo molto nello sviluppo dell’utilizzo del treno per raggiungere le destinazioni turistiche durante il fine settimana, pratica già ben diffusa all’estero. E che offre molteplici vantaggi, prima di tutto in termini di sostenibilità ambientale, ma anche di convenienza e di praticità, sollevando l’utente da questioni come la ricerca del parcheggio o le code per il rientro in città. Inoltre i servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente» ha dichiarato Riccardo Maggioni, co-fondatore e direttore generale di Snowit.\r

\r

Le destinazioni dei Treni della Neve\r

\r

I biglietti integrati treno+navetta+skipass portano i viaggiatori senz’auto fino ai comprensori sciistici lombardi e piemontesi, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte, personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi, sono disponibili sul sito Trenord, nella sezione dedicata alle “Gite in treno” e su Snowit.\r

Aprica&Corteno\r

Il biglietto integrato per Aprica&Corteno comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica, e lo skipass. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 60 euro e quello bigiornaliero a 88 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 105 euro per un giorno e 161 euro per due giorni.\r

Valmalenco\r

Anche chi vuole sciare in Valmalenco ha quattro opzioni: il biglietto singolo giornaliero a 60 euro, quello bigiornaliero a 88 euro, il biglietto adulto+ragazzo giornaliero a 105 euro e quello bigiornaliero a 161 euro. Chi non scia e ama passeggiare nella neve può invece optare per un pacchetto dedicato, a 60 euro, che comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta, il biglietto per la Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa, e il noleggio di ciaspole.\r

Madesimo\r

Novità di questa stagione, la proposta per Madesimo, in Valchiavenna, comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, lo shuttle per gli impianti e lo skipass giornaliero. Due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 105 euro. L’offerta è valida solo la domenica e i festivi.\r

Piani di Bobbio\r

Il nuovo biglietto, in vendita dal 15 gennaio, comprende al costo di 49 euro il viaggio andata/ritorno da tutta la Lombardia a Lecco, la navetta dalla stazione al Piazzale della Cabinovia di Barzio e lo skipass giornaliero per l’accesso agli impianti.Il biglietto si può utilizzare nei soli giorni feriali.\r

Domobianca\r

Sono disponibili dal 18 gennaio i biglietti integrati per raggiungere in treno da tutta la Lombardia la stazione di Domodossola, salire a bordo di uno shuttle diretto agli impianti di Domobianca e godersi una giornata sugli sci con uno skipass giornaliero. È possibile acquistare il ticket per un giorno feriale al prezzo di 43 euro e per un giorno festivo al prezzo di 49 euro.\r

\r

Dallo scorso mese di dicembre ad oggi sono oltre 1700 le persone che hanno scelto di raggiungere le piste da sci in treno anziché in auto. E più di 500 le auto che non hanno circolato sulle strade per andare a sciare.\r

«Forti del successo dell’iniziativa avviata lo scorso anno, abbiamo deciso di rinnovare anche per il 2024 la collaborazione con Snowit - ha dichiarato Leonardo Cesarini di Trenord - per offrire agli amanti dello sci la possibilità di raggiungere i comprensori sciistici della Lombardia e del Piemonte senza dover utilizzare l'automobile. Promuovendo così un turismo più green e sostenibile anche dal punto di vista economico».\r

\r

[gallery ids=\"459724,459725,459703\"]","post_title":"Treni della Neve: le tre nuove destinazioni della stagione 2024","post_date":"2024-01-22T09:10:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sport-invernali","treni","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sport invernali","treni","turismo invernale"]},"sort":[1705914649000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459699","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459702\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Da sinistra Stefano Colombo di Uvet, Riccardo Maggioni, di Snowit e Leonardo Cesarini, di Trenord[/caption]\r

\r

È stata presentata ieri a Milano la seconda edizione dei Treni della Neve, nata dalla collaborazione fra Trenord e Snowit.\r

Già dallo scorso mese di dicembre infatti, grazie a questa iniziativa, gli appassionati di sci ed escursioni sulla neve possono raggiungere le mete sciistiche dei comprensori lombardi e piemontesi direttamente con il treno, senza usare l’auto.\r

\r

L’offerta treno + navetta + ski pass, che fino allo scorso anno permetteva di raggiungere i comprensori di Aprica&Colteno e Valmalenco, da quest’anno si è ulteriormente arricchita con 3 nuove destinazioni: i Piani di Bobbio e Madesimo per la Lombardia,e la new entry piemontese Domobianca.\r

\r

«Se vogliamo davvero un futuro più sostenibile, la scelta del treno e del mezzo pubblico in generale deve diventare la prima opzione anche per gli spostamenti legati al tempo libero e al turismo. È questo quindi l’obiettivo della collaborazione con Snowit, che per il secondo anno ci vede impegnati nella promozione di un turismo invernale più green e conveniente» ha dichiarato Leonardo Cesarini, direttore commerciale di Trenord.\r

\r

Oltre 1700 i clienti che da dicembre ad oggi hanno già raggiunto le località sciistiche aderendo all’offerta “treni della neve”, grazie anche a tariffe più convenienti che permettono con un sistema di biglietti integrati di acquistare un pacchetto completo che comprende, oltre al treno, tutti i servizi utili per una giornata sulla neve. La comodità di raggiungere i comprensori sciistici senza dover spostare l’auto, oltre a un transfer dedicato che dalla stazione di arrivo porta in poco tempo direttamente sulle piste, è sicuramente tra i motivi del successo di questa iniziativa. Che da quest’anno punta molto sul target giovanile, grazie a una campagna di comunicazione mirata che ha l’obiettivo di invitare i giovani a trascorrere una giornata sulla neve, senza ricorrere all’automobile.\r

\r

«I servizi complementari in vendita su Snowit rappresentano un grande valore aggiunto per il cliente. Sulla nostra app infatti, - commenta Riccardo Maggioni, direttore generale e co-fondatore di Snowit - è possibile noleggiare gli sci o le ciaspole, acquistare lo skipass, prenotare una lezione con il maestro di sci, acquistare un ingresso alle terme, prenotare una stanza in hotel, e anche attivare un’assicurazione. Sulla piattaforma gli amanti della neve possono quindi costruirsi un pacchetto personalizzato, eliminando totalmente la coda in cassa, e ottimizzando così il tempo da trascorrere sulle piste».\r

\r

[gallery ids=\"459703,459704,459705\"]\r

\r

[gallery ids=\"459710,459711\"]","post_title":"Prossima fermata neve: Trenord e Snowit insieme per un turismo invernale sostenibile","post_date":"2024-01-19T09:05:03+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["sci","turismo-invernale"],"post_tag_name":["sci","turismo invernale"]},"sort":[1705655103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways ha rinnovato l'intesa con Travelport per la distribuzione dei contenuti, inclusi quelli Ndc. L'accordo approfondisce la partnership tra il gds e la compagnia di Abu Dhabi, dato che le due aziende collaboreranno per la fornitura di contenuti e servizi Ndc alle agenzie collegate a Travelport. Inoltre, Etihad continuerà a partecipare al programma Rich Content and Branding di Travelport e alle soluzioni di marketing per i media digitali, come i voli sponsorizzati. \r

\r

\"Man mano che continuiamo a modernizzare e migliorare la nostra strategia di distribuzione in Etihad, la nostra collaborazione con Travelport porterà più offerte alle agenzie di viaggio e più scelta ai viaggiatori attraverso la nostra rete mondiale in crescita\", ha dichiarato Arik De, chief revenue and commercial officer del vettore -. Con questo accordo rinnovato, continueremo a fornire alle agenzie partner l'accesso alla nostra gamma completa di contenuti e tariffe, nonché ai prodotti e ai servizi di prossima introduzione, che miglioreranno ulteriormente l'esperienza di viaggio dei nostri passeggeri.\" \r

\r

\"Noi stiamo continuando ad espandere il nostro portafoglio Ndc, e il nostro nuovo accordo di lunga durata con Etihad Airways offre ai nostri clienti che utilizzano Travelport+ una soluzione completa che semplifica la ricerca, la vendita e l'assistenza dei contenuti di Etihad Airways provenienti da qualsiasi sorgente\", ha dichiarato Jason Clarke, cco Travel Partners del gds -. La nostra soluzione Ndc è progettata per supportare i retailer di viaggi con funzionalità di servizio complete che vanno ben oltre la semplice prenotazione, in modo che gli agenti possano gestire le modifiche al viaggio senza complicazioni per qualsiasi prenotazione. Travelport+ continua a fornire il valore che i nostri clienti si aspettano\" ","post_title":"Etihad Airways e Travelport ampliano la partnership con i contenuti Ndc","post_date":"2024-01-19T08:32:21+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705653141000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459577","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Formazione, destagionalizzazione, lavoro, digitalizzazione. Sono molti i temi affrontati dalla Ministra del Turismo Daniela Santanchè intervenuta questa mattina a Genova, alla prima tappa del Forum Internazionale del Turismo Italiano organizzato da Il Sole 24 Ore.\r

\r

L’evento, organizzato in collaborazione con la regione Liguria, coinvolgerà nella giornata di oggi stakeholder, esperti del settore e decision maker per identificare approcci innovativi e soluzioni per lo sviluppo del settore turistico.\r

\r

La Ministra ha annunciato che il primo G7 del Turismo si farà in Toscana, a Firenze, dal 13 al 15 novembre. «Un risultato importante visto che è la prima volta del Turismo nel G7 – commenta la Ministra – Il programma prevede un tour sui Treni Storici per scoprire il territorio».\r

\r

A fronte di un bilancio positivo della stagione appena chiuso e dell’anno in generale Daniela Santanchè ha evidenziato come i numeri abbiano necessità di essere analizzati.\r

\r

«I numeri hanno poco senso – spiega Santanchè – Dobbiamo mettere in risalto la spesa media pro capite, il periodo di permanenza dei turisti. Nel 2023 la spesa è cresciuta dell’8% ed il periodo di permanenza è aumentato di un giorno».\r

\r

Gli eventi sono fondamentali per destagionalizzare un territorio. «La direzione intrapresa da alcune aree è quella giusta – continua la Ministra – e questo vuol dire non avere più il tutto esaurito in agosto. Dobbiamo continuare a lavorare e puntare su fiere ed eventi».\r

\r

Tra le priorità del Governo il rilancio dei Borghi e delle città più piccole che saranno sostenuti grazie ai Bandi.\r

\r

«Non solo, - sottolinea Daniela Santanchè – ci concentreremo sulla Formazione: tanti anni fa abbiamo svilito gli Istituti Tecnici e questo è stato un errore. La Scuola di eccellenza nel Turismo è in Svizzera: la mia grande ambizione tra 4 anni è lasciare ai giovani una Scuola di Eccellenza nel turismo in Italia».\r

\r

E per finire la digitalizzazione, settore che necessita di regolamentazione: gli strumenti innovativi sono fondamentali per promuovere l’Italia ma il mondo digitale deve essere seguire regole precise.\r

\r

«Il Ministero sta lavorando sul sito che sarà la piattaforma del turismo in Italia – conclude la Ministra -Abbiamo fatto passi avanti e faremo in modo che il portale sia perfetto quando a giugno sarà pronto. Sarà il sito vetrina nel mondo e uno strumento commerciale per le aziende sul territorio».","post_title":"Santanchè: \"Puntiamo sugli eventi, dal 13 al 15 novembre in Toscana il G7 del Turismo\"","post_date":"2024-01-17T12:28:04+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705494484000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_309232\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Alessandro Nucara[/caption]\r

\r

«La decisione di individuare l’esercizio ricettivo come unico punto di prelievo nei confronti dei turisti è profondamente iniqua. Perché in questo modo l’imposta di soggiorno non è pagata dagli escursionisti, che invadono le città senza pernottare, né da coloro che pernottano in alloggi semiclandestini. Perché chi soggiorna nelle strutture ricettive già concorre in misura cospicua al pagamento delle imposte locali, in primis la Tari. Perché oggi il prelievo grava su una sola delle attività che traggono beneficio dai flussi turistici. Proponiamo pertanto di sostituire la tassa di soggiorno assegnando ai comuni una quota del gettito Iva prodotto da tutte le attività turistiche ovvero istituendo una city tax».\r

\r

Questa la dichiarazione di apertura del direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, in audizione presso la Commissione Finanze del Senato.\r

\r

Nucara ha poi espresso il sostegno di Federalberghi alla proposta di istituire una regolamentazione quadro che disciplini in maniera uniforme l’imposta di soggiorno su tutto il territorio nazionale e ha formulato un insieme di indicazioni sui contenuti che dovrebbe assumere tale regolamentazione.\r

Trasparenza\r

Secondo Federalberghi, i principi cardine del processo di revisione, devono essere “la trasparenza (ogni comune deve dar conto di quanto incassa, di come spende tali risorse e dei risultati delle misure adottate), la neutralità (l’imposta deve essere applicata in tutti gli alloggi turistici, dal grande albergo al piccolo appartamento), la ragionevolezza (confermando il tetto massimo di cinque euro per persona, che già oggi costituisce una sovrattassa cospicua, mediamente pari a circa l’8% del prezzo) e il coinvolgimento (le decisioni concernenti l’istituzione della tassa e la destinazione del gettito devono essere prese con la partecipazione degli operatori)”.\r

\r

“La legge prevede che l’imposta debba finanziare interventi a sostegno delle strutture ricettive, ma questa previsione è inapplicata dai comuni”. Nucara ha pertanto chiesto che “il nuovo regolamento nazionale sia accompagnato da una misura stabile, che finanzi la riqualificazione delle strutture ricettive destinandovi un’aliquota del gettito dell’imposta di soggiorno”.\r

\r

Il direttore generale di Federalberghi si è inoltre soffermato sulla semplificazione delle procedure (alle imprese non devono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso delle amministrazioni) e sull’onerosità della riscossione (è necessario rimborsare gli oneri sostenuti dalle strutture, quali le commissioni che restano a carico dell’albergo quando il cliente paga l’imposta con carta di credito).","post_title":"Federalberghi: tassa di soggiorno da rivedere in toto","post_date":"2024-01-17T11:53:11+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1705492391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459568","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459743\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Carsenzuola[/caption]\r

\r

La partnership fra Europ Assistance Italia e Alpitour World è sempre più forte e consolidata.\r

\r

Dopo 20 anni di proficua sinergia, volta ad offrire servizi e soluzioni assicurative sempre più complete, semplici e innovative, in grado di adattarsi all’evoluzione delle esigenze delle persone e di risolvere qualsiasi tipo di imprevisto che possa capitare nell’organizzazione e durante il viaggio, Europ Assistance e Alpitour World estendono la loro collaborazione fino alla fine del 2025.\r

\r

Il sodalizio di lunga durata e la profonda conoscenza del mercato turistico consentono ai due partner di lavorare in perfetta sintonia, con l’obiettivo comune di proporre soluzioni per far partire i viaggiatori completamente protetti e con “Zero pensieri”, grazie a un’offerta riservata ai clienti della divisione Tour Operating più ampia e articolata, modulabile in base alle necessità individuali, ma soprattutto sempre più digitale.\r

\r

La card “Zero pensieri” che Alpitour World riserva ai propri clienti include sempre la copertura in caso di annullamento, l’assistenza in viaggio, il rimborso delle spese mediche e la garanzia per il bagaglio. Con la polizza Top Booking Full, ogni cliente ha la possibilità di incrementare i massimali e avere la copertura annullamento all risk, mentre la polizza Top Booking Health permette di aumentare ancora di più il massimale delle spese mediche, scegliendo tra sei diversi livelli fino all’illimitato. L’offerta include anche le polizze Top Booking PET, per chi viaggia in compagnia di un amico a quattrozampe, e Top Booking Covid, per ampliare ulteriormente le garanzie e proteggersi anche in caso di infezione da Covid-19.\r

Soddisfazione\r

«Siamo felici di rafforzare la partnership che ormai da vent’anni ci lega a un’azienda leader nel settore travel e molto apprezzata dai viaggiatori come Alpitour World - afferma Fabio Carsenzuola, ceo Mediterranean&Latam Region di Europ Assistance. Una collaborazione consolidata e proficua, grazie alla quale possiamo garantire livelli di sicurezza e protezione sempre più alti e completi, in tutte le fasi del viaggio. Prenderci cura dei nostri clienti e di quelli dei nostri partner, sempre e ovunque, è fra le nostre priorità: per questo ci impegniamo quotidianamente per ideare nuovi prodotti e soluzioni innovative sempre più tecnologiche, digitali e personalizzate, in grado di semplificare la vita delle persone, consentendogli di godersi il viaggio senza preoccupazioni e in completa serenità».\r

\r

L’estensione della collaborazione prevede il miglioramento degli standard qualitativi e quantitativi di servizio, anche in termini di innovazione e digitalizzazione, con l’obiettivo di fornire soluzioni sempre più orientate a soddisfare le esigenze di Alpitour World, dei suoi clienti e della rete agenziale: per esempio, i già ridotti tempi di gestione dei rimborsi sono stati ulteriormente compressi del 30% grazie all’ottimizzazione della piattaforma web “sinistrionline” accessibile H24, 7 giorni su 7 anche dal proprio smartphone, e al team di esperti liquidatori dedicato ai clienti Alpitour World.\r

Grande professionalità\r

Inoltre, grazie alla piattaforma digitale Quick Assistance di Europ Assistance, è possibile richiedere assistenza medica da smartphone in un click, facendosi anche geolocalizzare in caso di necessità; chiamare la Centrale Operativa di Europ Assistance da ogni località del mondo tramite connessione wifi, quindi senza costi aggiuntivi; usare WhatsApp per comunicare in modo istantaneo con la Centrale Medica della Compagnia o semplicemente consultare le condizioni di polizza in pochi secondi.\r

\r

«L’intesa ventennale con Europ Assistance è frutto di un approccio condiviso dalle due aziende, accomunate da una visione aperta e da una professionalità solida e innovativa – dichiara Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World – per questo siamo soddisfatti di aver trovato un nuovo accordo che ci permetterà di offrire ulteriori servizi e migliorare sia le condizioni della partnership sia quelle per i nostri clienti. È una grande soddisfazione poter veder crescere negli anni intese con partner storici, è una testimonianza di impegno reciproco che supera l’evoluzione dei consumi e del mercato per offrire nuove iniziative e soluzioni al passo con i tempi e con i business che cambiano. Siamo sicuri che i nostri clienti saranno pienamente soddisfatti, soprattutto entusiasti di partire senza pensieri per il prossimo viaggio».","post_title":"Alpitour-Europ Assistance Italia: si rafforza la partnership","post_date":"2024-01-17T10:55:38+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1705488938000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459552","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dalla formazione agli eventi, il 2024 dell’Ente spagnolo del Turismo di Roma rinsalda una volta di più il legame con il trade attraverso un programma ricco di azioni, ai fini di rafforzare sempre più la percezione della destinazione sul mercato italiano. In primo piano un prodotto Spagna che è sempre più meta da scoprire in termini di sostenibilità, green, cultura, Mice, enogastronomia, lusso, accessibilità e inclusività.\r

«La formazione degli agenti di viaggio è qualcosa di estramamente importante per noi e le opportunità sono molte – dichiara Gonzalo Ceballos, direttore dell’ente, a Roma -. C’è lo Spain Specialist Program Ssp, alcuni programmi fortemente accattivanti, con itinerari interattivi e un formato molto dinamico a metà strada tra il podcast e la presentazione digitale che consentirà la scoperta di nuove destinazioni ed esperienze, il Webinar WebInSpain e “Spagna Accesibile”, entrambi in collaborazione con Turismo & Attualità Adv-Training. E sempre per gli agenti e i professionisti del “travel” la “guida” è la piattaforma TourspainIT – Travelexpert con contenuti, notizie e percorsi turistici pronti all’uso».\r

Molteplici gli eventi in calendario: si comincia a Valencia, quando dal 22 al 25 febbraio si terranno le giornate professonali di Spain Convention Bureau per il mercato italiano in collaborazione con Turespaña e Valencia Convention Bureau.\r

Da segnalare poi la presenza dell’ente, dal 23 al 25 febbraio a TourismA, il Salone dell’archeologia e del turismo culturale che si tiene a Firenze, dal 5 al 7 aprile al TravelExpo – Borsa Globale dei Turismi, a Città del Mare (PA) e a novembre a Bto, a Firenze. \r

Lato “fiere” l’appuntamento è dal 14 al 16 marzo alla Bmt di Napoli, con un padiglione di 72mq e la presenza di 10 coespositori: Isole Canarie, Valencia, Benidorm, Madrid, Murcia e Paradores. E ancora dal 9 al 11 ottobre a Rimini, al Ttg Travel Experience.\r

Ma il coinvolgimento degli addetti ai lavori è anche in varie tappe dei workshop “Travel Open Day” di Travel Quotidiano e nel “Roadshow Spagna” organizzato in più città italiane.\r

Non mancheranno anche educational che toccheranno le Isole Canarie, Andalusia, Valencia, Castiglia e Leon, Asturie, Madrid, Cantabria, Castiglia la Mancia, Baleari e Galizia, con la sostenibilità e la presentazione dell’offerta gastronomica, culturale e naturale delle destinazioni come elementi centrali nella promozione.\r

Anche per il 2024 il progetto “Esperienza Spagna” continuerà e si arricchirà di nuovi contenuti ed esperienze di ambasciatori italiani: un’opportunità per condividere un po’ della destinazione, tra architettura, natura, food e di mostrarla in maniera autentica, attraverso l’obiettivo di una fotocamera. Numerose le partnership già confermate: con Fiavet, Gambero Rosso - per eventi enogastronomici rivolti a stampa e trade - e “Green Me”, per la valorizzazione della sostenibilità. I tour operator, come Boscolo e Guiness Travel, invece, saranno coinvolti in educational e presentazioni ad hoc per i loro agenti mentre le compagnie aeree, che coprono la destinazione, avranno un ruolo principe in presentazioni e progetti che si stanno studiando e che prenderanno forma in questo 2024. Uno su tutti quello con Binter per la promozione delle Isole Canarie, da Firenze.\r

Il Centro Multimediale Interattivo di Piazza di Spagna sarà ancora una volta la sede privilegiata per mostrare tutte le realtà turistiche, progetti e aziende che puntano su l’enogastronomia, su turismo responsabile, accessibile e la cultura. Il Centro sarà anche luogo di contatto tra aziende italiane e spagnole. Iberia e WizzAir, ad esempio, presenteranno qui nuove rotte, collegamenti e i propri vettori. Naar, Volonline, Four Seasons natura e cultura e King Holidays illustreranno la loro proposta di pacchetti e itinerari per scoprire la destinazione.","post_title":"La Spagna investe sul trade in Italia, dalla formazione al fitto calendario di eventi","post_date":"2024-01-17T10:48:25+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1705488505000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459479","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un ultimo trimestre dell'anno da tutto esaurito per Caboverdetime, che prosegue il momento più che positivo già registrato in estate, quando l'operatore bresciano ha messo a segno un’importante crescita di fatturato e marginalità sia a luglio, sia ad agosto (+23% e +10%, nonché +298% e +76% rispettivamente rispetto al 2022). \"Dopo una breve flessione nel flusso delle prenotazioni tra metà e fine dicembre, siamo tornati presto a registrare un forte aumento della domanda per le partenze di gennaio e febbraio\", spiega Pietro Dusi, responsabile commerciale e vendite del to specializzato su Capo Verde e in particolare sull’isola di Sal.\r

\r

Il to punta ora a confermare la crescita delle performance dell’inverno e a consolidare l’occupazione estiva sui livelli dello scorso anno. \"La forte competitività della nostra offerta rispetto al mare Italia ci permette peraltro di essere una tra le prime scelte per le ferie estive dei nostri connazionali\". Sull’isola di Sal procedono intanto anche i progetti immobiliari del gruppo Stefanina, a cui appartiene Caboverdetime: dall’Avenida Suite, complesso di 110 appartamenti, all’Halos Eco Hotel da 210 camere, sino al parco acquatico Halos Acqua Park. \r

\r

Tutte iniziative che si andranno ad aggiungere agli indirizzi di proprietà già esistenti, che includono l’Halos Casa Resort (gemello dell’Avenida Suite) e il Sobrado Boutique Hotel. \"Stiamo anche sviluppando un sistema integrato per la commercializzazione delle nostre strutture sull’isola (immobiliari e non), che presenteremo a breve – conclude Dusi -. Tra pochissimo lanceremo inoltre il nuovo sito: una piattaforma più completa e performante rispetto a quella precedente, con nuovi contenuti, che ci auguriamo possa essere punto di riferimento anche informativo per i clienti e i curiosi alla scoperta delle isole di Capo Verde\".","post_title":"Caboverdetime chiude il 2023 con il vento in poppa. E per il 2024 in arrivo un nuovo sito","post_date":"2024-01-16T11:16:01+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1705403761000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459284","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" Con un totale di 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 l'aeroporto di Torino ha superato ogni precedente record di traffico. I dati mostrato infatti 4.531.187 passeggeri, pari ad una crescita dell'8% sul 2022 e del +14,7% sui dati del 2019.\r

A incidere sui risultati positivi è stata in particolare la netta ripresa del segmento internazionale, che nel 2023 ha registrato volumi superiori a 2,33 milioni di passeggeri, attestandosi a un +18,7% sul 2022 e a un +15,1% sul 2019.\r

Grazie all’apertura di diverse nuove tratte internazionali dirette nel corso dell’anno Ryanair, che ha base a Torino dal novembre 2021, ha contribuito in maniera significativa a questo andamento. Nel corso del 2023 sono infatti state avviate le nuove rotte da e per Alicante, Porto, Stoccolma e Vilnius, cui si aggiunge il nuovo volo da e per Parigi Orly di Volotea. Ai nuovi voli avviati nel 2023, si somma inoltre la ripresa del traffico neve dai mercati del Nord Europa, dell’Irlanda e della Gran Bretagna, con la consistente ripartenza dei voli charter degli sciatori registrata sia nel primo trimestre dell’anno, sia alla riapertura della stagione a dicembre.\r

“Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto questo grande risultato, che ci ha portato a superare per la prima volta nella storia dell’aeroporto i 4,5 milioni di passeggeri nel 2023 - ha commentato Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino Airport -. Il merito di questa crescita è da attribuire al forte afflusso di passeggeri dall’estero, che grazie ai numerosi voli diretti a prezzi contenuti hanno potuto raggiungere ed apprezzare le tante risorse turistiche del nostro territorio”.\r

","post_title":"Torino Airport vola per la prima volta oltre quota 4,5 milioni di passeggeri","post_date":"2024-01-12T11:00:14+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1705057214000]}]}}