Hellofly sull'estate 2024: nuovi voli da Malta per Lampedusa e Comiso Hellofly amplia l'operativo dell'estate 2024 con l'aggiunta di due nuove rotte da Malta per Lampedusa e Comiso. Questi ultimi collegamenti si sommano a quelli già presentati da Bari, Perugia, Comiso e Trapani per Lampedusa. Il vettore maltese che opera in collaborazione con diverse compagnie europee, opererà i due nuovi voli dal 24 giugno 2023 fino alla terza settimana di ottobre, con due frequenze alla settimana (lunedì e venerdì); sulle rotte verranno impiegati aeromobili Atr 42-500 della società partner Nyxair. «Dal prossimo mese di giugno, grazie alla sinergia con Ast Aeroservizi saremo in grado di posizionare un aeromobile da 48 posti presso lo scalo di Lampedusa – ha dichiarato Teodosio Longo, fondatore e presidente di HelloFly, ripreso da Italiavola.com -. Questi nuovi voli che collegheranno Malta con Comiso e Lampedusa certificano la nostra volontà di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento come compagnia regional di riferimento per l'utenza diretta e gli operatori sia italiani che maltesi». La commercializzazione dell'intera offerta Hellofly al mercato agenziale e dei tour operator nelle aree in prossimità degli scali coinvolti è affidata a Italgsa.

La scelta include 180 itinerari in partenza tra novembre 2023 e la primavera 2024 negli Emirati Arabi, ai Caraibi, nel Mediterraneo e in Nord Europa: dalle architetture avveniristiche di Dubai alle sabbie bianche e al relax totale delle isole dei Caraibi; dalla bellezza di Roma e Palermo alla vitalità di Barcellona e Marsiglia; dal mare cristallino della Grecia al fascino senza tempo di Istanbul.\r

\r

E per godersi queste destinazioni in maniera più ricca e autentica, visitando luoghi inaspettati con esperte guide locali, Costa ha pensato a un’ampia proposta di esperienze a terra. Inoltre, l’esplorazione delle destinazioni comincia già a bordo, con i piatti a firma di tre grandi chef, Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León, che interpretano i sapori delle località comprese negli itinerari. L'intrattenimento, con spettacoli dal vivo, musica e feste a tema, è anch’esso studiato in base agli itinerari, per offrire sempre un tocco locale.\r

\r

","post_title":"Al via il Black Friday griffato Costa. La promozione è valida fino al 30 novembre","post_date":"2023-11-09T13:10:12+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699535412000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455793","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455795\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] L'Nh Paris Gare de l'Est[/caption]\r

\r

Sono l'Nh Paris Gare de l'Est da 207 camere, l'Nh Opéra Paris Faubourg da 103 stanze e l'Nh Paris Champs-Elysées da 90 camere, destinato a diventare successivamente un Nh Collection, le tre strutture di debutto del gruppo Minor a Parigi. Tutti alberghi a 4 stelle apriranno nella capitale francese nel primo trimestre del prossimo anno, con lo Champs-Elysées che sarà ribrandizzato Nh Collection nel 2025, dopo una serie di lavori di ristrutturazione.\r

\r

Le novità sono il frutto di un accordo di gestione stipulato tra la proprietà degli alberghi, la Swiss Life Asset Managers France, e lo stesso gruppo Minor. \"Abbiamo cercato a lungo le giuste opportunità in questo mercato chiave per noi - racconta il ceo di Minor Hotels, Dillip Rajakarier -. Crediamo che questa sia un'opportunità straordinaria per crescere con due dei nostri marchi nella seconda città più visitata al mondo e sede delle Olimpiadi 2024\". I tre hotel di Parigi si aggiungeranno all'attuale portfolio francese di Minor Hotels che a oggi conta sei strutture situate a Marsiglia, Lione, Tolosa e Nizza.","post_title":"Il gruppo Minor sbarca a Parigi con tre hotel griffati Nh e Nh Collection","post_date":"2023-11-09T12:54:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699534471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Hellofly amplia l'operativo dell'estate 2024 con l'aggiunta di due nuove rotte da Malta per Lampedusa e Comiso. Questi ultimi collegamenti si sommano a quelli già presentati da Bari, Perugia, Comiso e Trapani per Lampedusa.\r

\r

Il vettore maltese che opera in collaborazione con diverse compagnie europee, opererà i due nuovi voli dal 24 giugno 2023 fino alla terza settimana di ottobre, con due frequenze alla settimana (lunedì e venerdì); sulle rotte verranno impiegati aeromobili Atr 42-500 della società partner Nyxair.\r

\r

«Dal prossimo mese di giugno, grazie alla sinergia con Ast Aeroservizi saremo in grado di posizionare un aeromobile da 48 posti presso lo scalo di Lampedusa - ha dichiarato Teodosio Longo, fondatore e presidente di HelloFly, ripreso da Italiavola.com -. Questi nuovi voli che collegheranno Malta con Comiso e Lampedusa certificano la nostra volontà di consolidare ulteriormente il nostro posizionamento come compagnia regional di riferimento per l’utenza diretta e gli operatori sia italiani che maltesi».\r

\r

La commercializzazione dell’intera offerta Hellofly al mercato agenziale e dei tour operator nelle aree in prossimità degli scali coinvolti è affidata a Italgsa.","post_title":"Hellofly sull'estate 2024: nuovi voli da Malta per Lampedusa e Comiso","post_date":"2023-11-09T12:48:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699534111000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455765","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Alyda ed è la nuova piattaforma 4.0 di preventivazione digitale che Alidays sta lanciando e presentando in questi giorni. \"Ma non si tratta solamente di uno strumento It fine a se stesso - ci tiene a precisare il fondatore e ceo dell'operatore milanese, Davide Catania -. Alyda è più che altro un concetto di cui il nuovo tool è solo una parte. Il nostro obiettivo, infatti, è creare vere esperienze di viaggio, elevando contenuti e narrazione\".\r

\r

Un approccio che la piattaforma traduce in una serie di moduli di identificazione delle ragioni della vacanza e degli interessi a monte del viaggio. \"Una sorta di brief iniziale, per intenderci, che sarebbe ideale compilare insieme al cliente in presa diretta - aggiunge Catania -. A partire dalle informazioni così raccolte, ogni agente può quindi rivolgersi ai nostri consulenti, oppure lasciare alla piattaforma il compito di elaborare una proposta di viaggio ad hoc, sempre modificabile in ogni dettaglio. Si tratta, insomma, di uno strumento necessario ma non sufficiente, che si inserisce nel panorama di un mercato sempre più alla ricerca di servizi di qualità, consulenza professionale e relazione umana e genuina\".\r

\r

La novità giunge nel contesto di un 2023 finalmente tornato sui livelli di fatturato pre-Covid del 2019. \"A causa dell'inflazione crescente e del conseguente caro voli, abbiamo registrato un numero inferiore di passeggeri ma il giro d'affari ha finalmente raggiunto i volumi di quattro anni fa - conclude Catania -. Sul fronte delle marginalità, sono saliti un po' i costi di gestione, ma anche in questo abbiamo sostanzialmente recuperato i livelli del 2019. A livello di destinazioni, infine, gli Usa si sono riconfermati una meta importante per noi ma molto bene è andato anche l'Oriente, in particolare il Giappone\".","post_title":"Alyda è la piattaforma 4.0 di Alidays: narrazione, contenuti e mondo digital","post_date":"2023-11-09T11:57:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699531076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455750","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sessioni quotidiane di yoga e meditazione, attività di respirazione, connessione di gruppo e riflessione post-escursione, oltre a laboratori di auto-scoperta, pratiche di auto-cura e pasti nutrienti ispirati all'Ayurveda. Sono alcune delle attività previste nelle nuove crociere Explore & Restore che Swan Hellenic organizza in collaborazione con la società specializzata nelle pratiche di salute integrativa Chopra. Superando i confini tradizionali del turismo del benessere, le crociere Explore & Restore mirano ad abbinare viaggi interiori a esplorazioni esterne, dando vita a un'esperienza di profondo arricchimento e guarigione. La novità segna inoltre il debutto di Swan Hellenic nel mercato Usa.\r

\r

Le vendite sono già aperte, con sei viaggi programmati nel 2024 della durata compresa tra cinque a nove giorni. Su tutte le navi Swan Hellenic sarà presente un insegnante di meditazione e yoga certificato da Chopra, che offrirà sessioni quotidiane private e di gruppo. \"Queste crociere non sono solo una nuova fantastica esperienza di ritiro per il benessere, ma sono quasi uniche nel permettere agli appassionati di wellness di fare vacanze felici con amici e familiari che hanno interessi molto diversi\", spiega la chief commercial officer di Swan Hellenic, Patrizia Iantorno.\r

\r

Le spedizioni inaugurali Explore & Restore nel 2024 permetteranno agli ospiti di sperimentare il ricco arazzo delle tradizioni del benessere in tutto il mondo, tra cui: Panama City, Panama - Acapulco, Messico - dal 27 marzo al 2 aprile; Nassau, Bahamas - New York, Stati Uniti, con una sessione con il dottor Deepak Chopra, dal 10 al 15 maggio; da New York, Stati Uniti, a Halifax, Canada, inclusa una sessione con il dottor Chopra, dal 15 al 21 maggio; Palermo, Italia - Pireo, Grecia, dal 28 agosto al 5 settembre; da Philipsburg, Saint Maarten a Bridgetown, Barbados, dal 16 al 22 ottobre; da Maputo, Mozambico a Città del Capo, Sudafrica, dal 6 al 13 novembre\r

\r

","post_title":"Swan Hellenic e Chopra lanciano le crociere rigenerative Explore & Restore","post_date":"2023-11-09T10:24:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699525479000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_379142\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Guillaume Faury, ceo di Airbus[/caption]\r

\r

Airbus ha potenziato i piani per aumentare la produzione di aeromobili su tutta la linea il prossimo anno, con il ceo che ha ricordato ai produttori di motori i loro impegni di fronte a catene di fornitura \"difficili\", mentre la domanda di velivoli di linea ha fatto salire gli utili del terzo trimestre.\r

\r

Nei primi nove mesi del 2023 la casa costruttrice europea ha registrato utili operativi rettificati per 1,013 miliardi di euro, +21%, dato che sarebbe stato ancora più alto se non fosse stato per un onere di 300 milioni di euro su alcuni programmi satellitari.\r

\r

Airbus ha confermato le previsioni finanziarie e di consegna per fine 2023 e ha dichiarato che aumenterà l'obiettivo di produzione degli A350 a dieci al mese nel 2026, rispetto al precedente obiettivo di nove entro la fine del 2025, grazie alla domanda di velivoli a fusoliera larga, che dovrebbe arrivare in occasione del Dubai Airshow della prossima settimana.\r

\r

«Continuiamo a fare progressi nel nostro piano operativo in un contesto globale che è diventato sempre più complesso - ha dichiarato Guillaume Faury, chief executive officer di Airbus -. Gli utili dei nove mesi riflettono l'aumento delle consegne di aeromobili commerciali, la buona performance degli elicotteri e gli oneri legati alla rivalutazione di alcuni programmi di sviluppo di satelliti. La domanda per i nostri aerei commerciali è molto forte, con una continua ripresa del mercato dei widebody. Prevediamo che la catena di approvvigionamento rimarrà impegnativa mentre procediamo con l'aumento della produzione. In questo contesto, manteniamo la nostra guidance per l'intero anno».","post_title":"Airbus fiduciosa sull'aumento della produzione di velivoli commerciali nel 2024","post_date":"2023-11-09T10:05:44+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699524344000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455736","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama A-More la nuova campagna del to di casa Uvet, Amo il Mondo. L'iniziativa ha come target gli agenti di viaggio e il consumatore finale, è attiva da novembre 2023 a gennaio 2024 e ha come obiettivo quello di stimolare la commercializzazione delle destinazioni dell'operatore, attraverso l'emissione di buoni sconto del valore di 200 euro a prenotazione, nonché di incentivare l’acquisizione di clienti da parte delle agenzie di viaggio.\r

\r

“Confidiamo nel valore del nostro progetto e lavoriamo assiduamente per ampliare e migliorare l’offerta, puntando sempre sulla qualità, con un’attenzione costante verso il prodotto che viene offerto ai nostri partner e clienti - spiega il general manager Amo il Mondo, Luigi Giussani -. Molte le destinazioni nella nuova programmazione 2024. Mete storiche come Oriente, Africa e oceano Indiano, Stati Uniti, Australia e oceano Pacifico si affiancano a grandi ritorni quali il Centro e Sud America e il Medio Oriente, nonché a importanti novità come il Giappone, a cui è dedicato un catalogo monografico”.","post_title":"Amo il mondo lancia la promozione A-More e presenta la novità Giappone","post_date":"2023-11-09T09:48:26+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699523306000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455732","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo in Europa è in vista di un recupero pieno, malgrado il persistere dell'inflazione e dell'instabilità geopolitica. Lo afferma l'ultima edizione del rapporto trimestrale \"European Tourism Trends & Prospects\" pubblicato dalla Etc, European Travel Commission, che indica come gli arrivi turistici internazionali in Europa raggiungeranno i livelli del 2019 entro il 2024, un anno prima di quanto inizialmente previsto. \r

\r

La ripresa dei viaggi in Europa si è mantenuta solida durante la stagione estiva, anche a fronte delle sfide significative poste dall'aumento dell'inflazione, dall'elevato costo della vita, da eventi meteorologici estremi e dagli scioperi delle compagnie aeree.\r

\r

La persistente instabilità geopolitica continua ad avere ripercussioni sulle prospettive turistiche dell'Europa. La guerra in corso in Ucraina incide ancora sui dati relativi agli arrivi nell'Europa dell'Est e lo sviluppo del conflitto in Israele rappresenta un rischio per la stagione di spalla, soprattutto per destinazioni come Francia, Turchia e Romania, popolari tra i viaggiatori israeliani.\r

\r

Tuttavia, si prevede che gli arrivi stranieri in Europa continueranno a riprendersi entro la fine del 2023, anche se a un ritmo più lento, raggiungendo il 91% dei livelli pre-pandemia per l'intero anno.\r

\r

Nel frattempo, gli aeroporti europei sono vicini alla completa ripresa della domanda di passeggeri: in base al rapporto sul traffico di agosto di Aci Europe, il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea è solo il 3,4% in meno rispetto allo stesso periodo del 2019.\r

\r

Sempre quest'anno, i dati mostrano che circa una destinazione su tre ha superato i livelli di arrivi stranieri del 2019. La ripresa dell'Europa è stata trainata soprattutto dalle destinazioni dell'Europa meridionale e del Mediterraneo, in particolare Serbia (+15%), Montenegro (+14%), Portogallo (+11%), Turchia (+8%), Malta e Grecia (entrambe +7%). Tuttavia, circa il 65% delle destinazioni segnalate è ancora al di sotto dei valori pre-pandemia. \r

\r

In prospettiva, nonostante le crescenti pressioni finanziarie, i consumatori continuano a dare priorità alla spesa per i viaggi rispetto ad altre spese discrezionali. Ma, a causa dei prezzi elevati, i turisti danno maggiore importanza al rapporto qualità-prezzo quando valutano prodotti ed esperienze turistiche. In particolare, un numero crescente di viaggiatori opta per destinazioni percepite come più accessibili: Turchia, Bulgaria, mentre anche destinazioni popolari per i pacchetti vacanza come il Portogallo e la Spagna stanno registrando una forte domanda. In generale, gli europei stanno prendendo in considerazione una gamma più ampia di destinazioni rispetto al periodo pre-pandemia, con la Turchia, il Montenegro, l'Albania e la Croazia che registrano i migliori risultati in termini di pernottamenti rispetto ai livelli del 2019.\r

\r

","post_title":"Gli arrivi internazionali in Europa torneranno ai numeri pre-pandemia nel 2024","post_date":"2023-11-09T09:40:17+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1699522817000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455681","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455685\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Angelo Ghigliano, vp ad Sixt Italia (responsabilità settori Operations, Fleet, Performance&Skills, Sales&Marketing)[/caption]\r

\r

Sixt guarda al futuro partendo dalle abitudini degli italiani e puntando ai servizi premium che contraddistinguono da sempre il brand. L’azienda ha presentato in questi giorni i risultati di una ricerca condotta in collaborazione con un pool di specialisti in scienze politiche e sociali dell'Università di Pavia, che traccia un quadro dei comportamenti di mobilità attuali e futuri degli italiani. \r

\r

Cinque le sezioni del questionario, con l’obiettivo di indagare temi specifici, come le abitudini e la conoscenza generale su argomenti legati alla mobilità (politiche, costi, ecc.), nonché un'esplorazione approfondita delle alternative alla proprietà del veicolo, come il noleggio e lo sharing.\r

\r

«Con questa indagine Sixt ha voluto scattare una fotografia di come si muovono gli italiani per creare una panoramica di quello che potrebbe essere lo scenario futuro legato all'utilizzo dell'auto, anche in modalità alternative alla proprietà. Un punto di riferimento rispetto allo scenario del mercato italiano, per accompagnare l'utente verso nuove opportunità di utilizzo di mezzi di mobilità sempre più personalizzati e sostenibili - afferma Angelo Ghigliano, vicepresidente e ad della società - In questo scenario offriamo numerose proposte di mobilità in grado di cogliere le diverse esigenze con flotte di marchi premium per il tempo libero e per il business. Con 23 aeroporti, e 3 nuovi nel 2024 (Pescara, Trieste e Trapani), il 100% di copertura delle stazioni alta velocità, 10 downtown attuali e 13 nuove aperture previste nel 2024».\r

\r

Dall’indagine è emerso che gli italiani usano l'auto sia per gli spostamenti quotidiani che per i fine settimana e le vacanze. Il 56,6% degli intervistati ha dichiarato di utilizzare l'auto per gli spostamenti quotidiani e il 35,5% quando non usa l’auto si sposta a piedi. Il 97% degli italiani che usano l'auto quotidianamente dichiarano inoltre di avere un auto di proprietà. E questo rappresenta un potenziale ambito su cui occorre operare, perché il 59% del campione intervistato si ritiene attento ai cambiamenti normativi e consapevole dell'incertezza generale che circonda la mobilità privata. \r

\r

[caption id=\"attachment_455683\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Sixt Perugia[/caption]\r

\r

«Sicuramente il cambiamento è in atto e c'è spazio quindi per una riflessione su soluzioni alternative alla proprietà che attenuino le incertezze sul futuro della mobilità privata - dichiara Stefania Palumbo, marketing manager Sixt Italia -. A lungo termine quindi vediamo due alternative \"climate-friendly\" per la mobilità futura: il trasporto pubblico e quello condiviso. E sono soprattutto le generazioni più giovani quelle più propense all'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e condivisi, anche se ad oggi rappresentano ancora una minoranza (1,8%). Soprattutto questo target quindi potrebbe rappresentare un bacino potenziale di utenti disposti a prendere in considerazione forme di mobilità alternative, strettamente legate a soluzioni temporanee ed efficienti dal punto di vista ambientale».\r

\r

Con 7 milioni di prenotazioni in un anno e 19.000 prenotazioni al giorno, la proposta Sixt comprende il noleggio auto, il car sharing, la condivisione di auto come il ride hailing, sixt ride noleggio con conducente, e altro ancora. Un forte orientamento al cliente, con un vero e proprio servizio on demand gestibile direttamente tramite app. E con una flotta di vetture che partono dal segmento C a salire verso modelli più esclusivi. Oltre a una disponibilità di furgoni, pulmini e minivan. \r

\r

\r

[caption id=\"attachment_455684\" align=\"alignleft\" width=\"200\"] Massimiliano Maini, vp e ad Sixt Italia (responsabilità settori Finance, Legal & HR)[/caption]\r

\r

Massimiliano Maini, ad, executive manager hr & head of people management Italy - Sixt University ha dichiarato che «il mercato americano e il mercato europeo sono i maggiori mercati in cui opera Sixt e l’obiettivo per il 2024 è continuare l’espansione sul mercato americano arrivando a equiparare i risultati tra i due mercati. Ma anche la formazione e il reclutamento del personale sono gli elementi su cui punta la società, arrivata ormai alla 5 edizione di SixtUniversity. Un progetto innovativo, unico in Europa, creato con l’obiettivo di trovare personale che voglia lavorare nel settore dell’autonoleggio. Si tratta di una serie di corsi di formazione, totalmente gratuiti, utili per crescere e lavorare non solo in Sixt ma ovunque ci siano relazioni commerciali e con clienti. Tutti i percorsi, rivolti a persone nel target 18/65 anni, comprendono un corso di inglese lavorativo e di una seconda lingua a tua scelta. Il mese di formazione è gratuito e lo stage retribuito ha concrete possibilità di evolvere in contratti di lavoro stabili. Il 75% delle persone che frequentano il corso chiedono infatti di rimanere ed essere assunti in Sixt. Il mondo del car rental professionale è una possibilità di lavoro preziosa che oggi purtroppo è ancora nascosta alla maggioranza delle persone. Ma grazie a Sixt University continuiamo fiduciosi a guardare al futuro».","post_title":"Una ricerca di Sixt e dell’Università di Pavia fotografa le scelte degli italiani in tema di mobilità","post_date":"2023-11-09T09:00:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["noleggio-a-lungo-termine","noleggio-auto"],"post_tag_name":["noleggio a lungo termine","Noleggio auto"]},"sort":[1699520419000]}]}}