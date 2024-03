Hainan Airlines: taglio del nastro per la Milano-Chongqing, seconda rotta da Malpensa Hainan Airlines raddoppia da Milano Malpensa con il decollo, questa mattina, del suo secondo collegamento diretto per la Cina, destinazione Chongqing. La nuova rotta, che si affianca a quella per Shenzhen inaugurata lo scorso settembre, viene operata due volte alla settimana (il martedì e il venerdì) con un Boeing 787. «Quando abbiamo aperto il volo per Shenzhen – dichiara Lewis Liu Zhaocai, general manager Italy di Hainan Airlines – abbiamo promesso di aumentare la nostra offerta da Milano: ebbene, abbiamo mantenuto quasi subito questa nostra promessa. La rotta per Chongqing è la quarta dall’Italia: si aggiunge infatti alle due già attive da Roma Fiumicino, sempre per Shenzhen e Chongqing. La nostra è la più grande compagnia aerea privata della Cina e opera con una flotta composta principalmente da Boeing 787 ed Airbus A330. Finora abbiamo ripreso e aperto più di 40 rotte internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi’an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. E continueremo a espandere il nostro network in futuro». Sea: la Cina traina la crescita verso l’Asia La Cina si guadagna quindi un ruolo da protagonista tra le destinazioni della rete long haul da Malpensa: «Se pensiamo agli sforzi fatti nel 2019 per convincere i vettori cinesi a investire su Milano, oggi non possiamo che essere soddisfatti – osserva Andrea Tucci, vice president aviation business development di Sea -. Allora avevamo solo 3 destinazioni per la Cina: oggi contiamo 34 frequenze settimanali, 8 destinazioni e 5 compagnie aeree per una crescita del 40% in termini di capacità rispetto al 2019. Di fatto, la Cina traina la crescita sull’Asia con una percentuale del 25%». In questo quadro in espansione, con nuovi vettori e nuove destinazioni, Tucci sottolinea come la crescita si traduca soprattutto nell’aggiunta «di nuovi hub di connettività, che garantiscono il migliore servizio per le reti capillari di collegamento che da lì offrono». Infine, cresce l’intero sistema Milano «che per questa estate conta 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante crescita del lungo raggio, come testimonia l’evento di oggi, e ulteriori novità, sempre sul long haul, attese per il 2025».

