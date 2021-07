Il gruppo Grimaldi acquisisce la compagnia spagnola Armas

Il gruppo Grimaldi e la spagnola Armas hanno chiuso l’accordo con il quale il gruppo italiano acquisisce gran parte degli asset della società delle Canarie per circa 375 milioni di euro.

La firma dell’operazione è in attesa del definitivo via libero legale, per la specifica dei dettagli.

L’accordo, che è «il primo passo di una collaborazione tra i due gruppi armatoriali», non è stato facile perché Armas sta incontrando serie difficoltà dal novembre dello scorso anno per far fronte al pagamento di un debito di circa 800 milioni di euro.

In tale operazione verrà applicata una parziale riduzione dell’indebitamento complessivo, di cui 582 milioni corrispondono a due emissioni obbligazionarie e altri 200 milioni, con finanziamenti bancari tradizionali. I fondi di investimento che detengono le obbligazioni, tra cui Barings, Bain, JP Morgan e Cheyne Capital, hanno concordato di convertire circa 250 milioni del debito in titoli Naviera Armas.