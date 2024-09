Frecciarossa 1000: a Berlino le novità del treno green che inizierà la sua corsa nel 2025 Debutterà sui binari italiani entro il 2025 il nuovo Frecciarossa 1000 e «Sarà il treno più performante del continente, che contribuirà a costruire la nuova ossatura dell’alta velocità europea – ha dichiarato il vice ministro al Mit Edoardo Rixi, in occasione della presentazione ufficiale che si è svolto a Berlino, in occasione di Innotrans2024 -. Fs si dimostra un gruppo all’avanguardia nel trasporto ferroviario». «Per Trenitalia – ha dichiarato l’amministratore delegato, Luigi Corradi – il settore turistico è cresciuto molto questa estate, con un incremento dei passeggeri del 10% che ha consentito di raggiungere i livelli pre-Covid». La nuova generazione del Frecciarossa 1000 presenta diverse innovazioni, tra cui un tasso di riciclabilità aumentato al 97,1% (+2,7% rispetto alla flotta precedente), una maggiore affidabilità grazie al miglioramento dell’efficienza del sistema di trazione e una migliore efficienza energetica. Il treno fa parte di un ordine commissionato da Trenitalia a Hitachi per la consegna di 36 treni Etr1000, con una possibile estensione di ulteriori 10 unità, raggiungendo un totale di 46 treni e un valore complessivo superiore a 1,3 miliardi di euro. Le prime consegne inizieranno l’anno prossimo e proseguiranno fino al 2028, con una media di circa otto treni all’anno. Il Frecciarossa 1000 è progettato e realizzato per viaggiare in Italia e sulle reti ferroviarie europee di Francia, Germania, Spagna, Austria, Svizzera, Paesi Bassi e Belgio. Condividi

