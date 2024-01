Forlì: saranno 12 le destinazioni nel network dell’estate L’estate 2024 dell’Aeroporto di Forlì conta su un network di 12 collegamenti: quattro verso la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; due per la Sardegna (Cagliari e Olbia); cinque per la Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos); una verso l’Albania (Tirana). Tutte e 12 le destinazioni vengono promosse e commercializzate attraverso il sito GoToFly e decolleranno dal “Ridolfi” dal lunedì alla domenica seguendo modalità operative differenti in base alle richieste dei mercati di riferimento. Saranno fino a tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly – un B737-400 è già basato al Ridolfi – mentre si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea. La partnership tra Aeroporto di Forlì e MySunSea è finalizzata alla promozione-vendita dei voli per cinque località di particolare fascino della Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos) e una suggestiva meta della Sicilia più autentica: l’isola di Lampedusa. «Come primo obiettivo ci siamo dati quello di non utilizzare più aeromobili a turboelica ma solo Boeing. Avremo in attività fino a tre “macchine”; due delle quali del vettore greco Air Mediterranean. Questa scelta tiene conto di vari aspetti: sia la disponibilità degli aeromobili di backup assicurata da Air Mediterranean, così da garantire sempre la piena operatività nel corso dell’intera stagione; sia, altro elemento di pregio, la presenza qui a Forlì di Albatechnics, manutentore certificato proprio da Boeing. Il risultato per numero di passeggeri che prevediamo di raggiungere entro la fine del 2024 – afferma Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. – è stimabile in circa 180.000: un aumento sul 2022 pari al 27%. Se l’anno scorso grazie a GoToFly hanno volato 40.000 persone, nel 2024 stimiamo un incremento fino a 78.000. Una nota a parte voglio spenderla per i collegamenti di Ryanair già in essere: la compagnia aerea irlandese ha annunciato il taglio della rotta – da aprile – e di oltre il 50% dei posti in vendita sui collegamenti diretti a Palermo. Una decisione che non coinvolge solo Forlì, bensì tutti gli scali regionali non “classificati” principali. Stiamo allora valutando di attivare/mantenere “in prima persona” i collegamenti su Palermo o tramite lo schema tipico di GoToFly, disponendo del vettore basato qua e dopo aver verificato slot e monte ore del noleggio; o tramite accordi con un’altra compagnia interessata alla destinazione. In un’ottica di ulteriore crescita, stiamo infine lavorando, in stretta sinergia con gli attori principali della scena turistica – a cominciare dagli albergatori – per portare sul “Ridolfi” collegamenti in chiave incoming da città di primaria importanza: come Francoforte e Bruxelles. Credo esistano i presupposti per fare bene e conseguire traguardi utili al territorio e all’economia della Romagna. In proposito mi sento di rivolgere un appello anche alla Regione Emilia-Romagna affinché gli interlocutori istituzionali possano supportarci nel percorso». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459206 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_459215" align="alignright" width="300"] Da sinistra, Astorre Legnani, Giuseppe Silvestrini e Andrea Gilardi[/caption] L'estate 2024 dell'Aeroporto di Forlì conta su un network di 12 collegamenti: quattro verso la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; due per la Sardegna (Cagliari e Olbia); cinque per la Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos); una verso l’Albania (Tirana). Tutte e 12 le destinazioni vengono promosse e commercializzate attraverso il sito GoToFly e decolleranno dal “Ridolfi” dal lunedì alla domenica seguendo modalità operative differenti in base alle richieste dei mercati di riferimento. Saranno fino a tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly - un B737-400 è già basato al Ridolfi - mentre si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea. La partnership tra Aeroporto di Forlì e MySunSea è finalizzata alla promozione-vendita dei voli per cinque località di particolare fascino della Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos) e una suggestiva meta della Sicilia più autentica: l’isola di Lampedusa. «Come primo obiettivo ci siamo dati quello di non utilizzare più aeromobili a turboelica ma solo Boeing. Avremo in attività fino a tre “macchine”; due delle quali del vettore greco Air Mediterranean. Questa scelta tiene conto di vari aspetti: sia la disponibilità degli aeromobili di backup assicurata da Air Mediterranean, così da garantire sempre la piena operatività nel corso dell’intera stagione; sia, altro elemento di pregio, la presenza qui a Forlì di Albatechnics, manutentore certificato proprio da Boeing. Il risultato per numero di passeggeri che prevediamo di raggiungere entro la fine del 2024 - afferma Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - è stimabile in circa 180.000: un aumento sul 2022 pari al 27%. Se l’anno scorso grazie a GoToFly hanno volato 40.000 persone, nel 2024 stimiamo un incremento fino a 78.000. Una nota a parte voglio spenderla per i collegamenti di Ryanair già in essere: la compagnia aerea irlandese ha annunciato il taglio della rotta - da aprile - e di oltre il 50% dei posti in vendita sui collegamenti diretti a Palermo. Una decisione che non coinvolge solo Forlì, bensì tutti gli scali regionali non “classificati” principali. Stiamo allora valutando di attivare/mantenere “in prima persona” i collegamenti su Palermo o tramite lo schema tipico di GoToFly, disponendo del vettore basato qua e dopo aver verificato slot e monte ore del noleggio; o tramite accordi con un’altra compagnia interessata alla destinazione. In un’ottica di ulteriore crescita, stiamo infine lavorando, in stretta sinergia con gli attori principali della scena turistica - a cominciare dagli albergatori - per portare sul “Ridolfi” collegamenti in chiave incoming da città di primaria importanza: come Francoforte e Bruxelles. Credo esistano i presupposti per fare bene e conseguire traguardi utili al territorio e all’economia della Romagna. In proposito mi sento di rivolgere un appello anche alla Regione Emilia-Romagna affinché gli interlocutori istituzionali possano supportarci nel percorso». [post_title] => Forlì: saranno 12 le destinazioni nel network dell'estate [post_date] => 2024-01-11T11:50:19+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704973819000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459191 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Norse Atlantic Airways ha aggiunto una frequenza sulla rotta tra Roma Fiumicino e New York Jfk, per il picco della summer 2024: si tratta dell'ottavo volo settimanale che sarà operativo tra il 31 maggio e il 6 settembre. La low cost prosegue nell'ottimizzazione del proprio network, affinché risulti il più possibile «redditizio», come spiegato dal ceo e fondatore, Bjorn Tore Larsen: «Abbiamo ridotto le frequenze di alcune rotte a bassa domanda nelle prossime stagioni per garantire che la nostra attenzione rimanga focalizzata sulla gestione di un network redditizio (...) Lo scorso dicembre abbiamo avviato le vendite di voli da New York ad Atene, che inizieranno il prossimo maggio, e abbiamo messo in vendita la prima ondata di voli su tutto il nostro network fino alla fine della stagione invernale 2025. Intanto, le prenotazioni dal 1° gennaio 2024 sono aumentate del 77% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente». New York è poi collegata con Berlino (4 volte a settimana), Parigi Charles de Gaulle, voli giornalieri, Londra Gatwick, due voli al giorno e Oslo, con tre frequenze alla settimana. Sempre a dicembre la compagnia ha registrato un load factor del 71% che rappresenta un aumento di 10 punti percentuali (p.p.) rispetto all'anno precedente. Nel mese di dicembre, Norse Atlantic Airways ha registrato 79.240 passeggeri su 343 voli, compresi 22 voli charter. [post_title] => Norse Atlantic: salgono a otto le frequenze sulla Roma-New York nel picco dell'estate [post_date] => 2024-01-11T09:47:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704966462000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459183 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Transavia France ha accolto in flotta il suo primo A320neo - in leasing da Avolon - dallo stabilimento di produzione di Airbus a Tolosa. La divisione low costo del Gruppo Air France-Klm ha scelto l'opzione Airbus che prevede che il volo di consegna a Parigi-Orly sia alimentato da una miscela di carburante per l'aviazione sostenibile. Il nuovo aeromobile dispone di 186 poltrone in una configurazione in classe unica. Scelto per la sua straordinaria efficienza operativa, le emissioni ridotte e il comfort, l'A320neo sarà utilizzato da Transavia France per i suoi servizi sul network nazionale e sui mercati europei e mediterranei. L'introduzione del primo aeromobile A320neo segna l'inizio della transizione di Transavia France per diventare un operatore interamente Airbus, con aeromobili efficienti della Famiglia A320neo. Grazie alla riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni, l'A320neo svolgerà un ruolo chiave nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile del gruppo. Grazie all’incorporazione dei motori Cfm International Leap-1A di nuova generazione e degli sharklet, l'A320neo riduce del 50% l'impronta acustica e del 20% [post_title] => Transavia France: fa il suo ingresso in flotta il primo Airbus A320neo [post_date] => 2024-01-11T09:15:25+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704964525000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459153 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438360" align="alignright" width="300"] Leonardo Marras[/caption] È il primo ristorante all’estero che entra a far parte della famiglia di Vetrina Toscana, il progetto di regione e Unioncamere Toscana, che promuove locali e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio. Si tratta di Sapori di Toscana, recentemente inaugurato e ospitato al trentaquattresimo piano dell'hotel Domain di Manama, in Bahrein. La firma per il suo ingresso nel network è giusto per oggi, nel corso della missione che Toscana Promozione Turistica ha organizzato nella penisola arabica dall’8 al 12 gennaio. «Vetrina Toscana – ha commentato l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras - festeggia nel 2024 il ventiquattresimo compleanno ed è l’emblema dell’enogastronomia toscana, della cultura legata alle tradizioni. L’affiliazione del primo ristorante toscano all’estero è un traguardo molto importante, che auspico possa fare da apripista per altre attività in tutto il mondo: un modo per ampliare la rete anche fuori dai confini italiani e per promuovere territori e un modo di vivere unici». [post_title] => In Bahrein il primo ristorante internazionale a entrare nel network Vetrina Toscana [post_date] => 2024-01-11T09:15:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704964512000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459164 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' tornato attivo oggi, 10 gennaio, il collegamento ferroviario di Tgv Inoui tra Italia e Francia, dopo quattro mesi di stop a seguito della frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto 2023. Come anticipato alcune settimane fa, la ripresa del collegamento tra Milano e Parigi è parziale: il viaggio sarà effettuato in treno e in bus nel segmento interrotto alla circolazione ferroviaria, tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne. Il primo treno da Milano a Parigi parte dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle 14H10. I passeggeri diretti in Francia viaggeranno in Tgv da Milano e da Torino a Oulx, poi in bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne, dove un Tgv li attenderà per completare il viaggio da Saint-Jean de Maurienne verso Chambéry e Parigi. Sncf Voyageurs ha già messo in vendita i biglietti dal 10 gennaio al 24 marzo. L’azienda ha però deciso di prorogare la disponibilità dei biglietti, per cui prossimamente saranno presto messi in vendita anche quelli per le date successive al 24 marzo. «Oggi è un giorno di estrema importanza - ha commentato Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Dopo quattro mesi di stop, riapriamo il primo servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia. Si tratta di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza. L'impegno verso i nostri clienti è il volano di ogni nostra azione e strategia, e la riapertura ne rappresenta una chiara dimostrazione». [post_title] => Tgv Inoui: oggi torna il collegamento ferroviario Italia-Francia [post_date] => 2024-01-10T13:05:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704891937000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459148 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Radio Vacanze, La Voce del Turismoè la radio ufficiale della 21ª edizione di SapEur e della 9ª edizione di Forlì Wine Festival, le due manifestazioni dedicate alla cultura e alle tradizioni della buona tavola che si terranno a Forlì dal 26 al 28 gennaio 2024. “Felici di essere per il secondo anno consecutivo la Radio Ufficiale di SapEur e Forlì Wine Festival”, dichiara Gianluigi Leoni, editore di Radio Vacanze. “Queste due manifestazioni rappresentano un’occasione unica per scoprire e riscoprire i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana. Noi siamo felici di accompagnare i nostri ascoltatori in questo viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese”. SapEur è la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia. I visitatori potranno trovare in fiera centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, con oltre 200 espositori, che presenteranno le loro produzioni di alta qualità, tra cui salumi, formaggi, pasta, olio, vino e molto altro ancora. Forlì Wine Festival è la rassegna dedicata ai vini delle migliori cantine italiane. In fiera sarà possibile degustare i vini di oltre 150 produttori, provenienti da tutte le regioni d’Italia. Radio Vacanze sarà presente in fiera con un proprio stand (n°7-8), dove si terranno interviste a produttori, chef e rappresentanti delle istituzioni. L’emittente radiofonica trasmetterà inoltre in diretta dalla fiera, con servizi e interviste che andranno in onda durante le proprie trasmissioni. [post_title] => Radio Vacanze sarà la radio ufficiale di SapEur edi Forlì Wine Festival [post_date] => 2024-01-10T12:13:24+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704888804000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459125 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Evolution Travel lancia un nuovo portale sul Canada grazie alle sue consulenti di viaggio specializzate, che vogliono accendere i riflettori su una terra ancora di nicchia, ma capace di accogliere. Lara Pistelli e Barbara Alif, le due intraprendenti consulenti di viaggio online di Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate in tutto il mondo – vogliono accendere sul Canada i riflettori che si merita. Hanno quindi lavorato con cura al restyling del portale di Evolution Travel - insieme all’altra consulente di riferimento Barbara Zoppitelli e in collaborazione con il consulente tour operator Massimo Fabbri - dedicato alla terra dell’acero e delle montagne maestose, aggiornandolo con offerte d’appeal, schede di viaggio, itinerari e pacchetti. L’obiettivo è di creare cultura sulla destinazione Canada, farla conoscere e valorizzarla. «Il Canada è oggi visitato con consapevolezza da coloro che ne hanno già sentito parlare da altri viaggiatori o si sono incuriositi dopo aver visto dei documentari. Ci sono pochi tour operator che si occupano dei viaggi in questo grande Paese e le proposte sono state sempre poco pubblicizzate in Italia. Con il nuovo portale di Evolution Travel tutto dedicato al Canada vogliamo innescare un cambiamento e far scoprire questa terra straordinaria - spiega Lara Pistelli -». Il Canada promette un viaggio a 360°. «Nel portale di Evolution Travel proponiamo schede di viaggio per “fly and drive” in auto, moto o camper e, con il supporto dell’altra consulente di riferimento prodotto Barbara Zoppitelli, anche tour di gruppo. Stiamo collaborando con il consulente tour operator Max Fabbri per trovare nuovi fornitori locali e proporre nuove tariffe ed esperienze di nicchia -, spiega Barbara Alif -. Stiamo anche creando un gruppo di lavoro all’interno di Evolution Travel, con corsi gratuiti sulla destinazione, ed abbiamo all’attivo una campagna pubblicitaria dedicata ai tour operator. Inoltre, partecipiamo alle fiere del turismo sul Canada, per conoscere al meglio nuove tappe e nuovi itinerari, ma testiamo le esperienze in prima persona. Vorremmo, inoltre, organizzare farm trip per i nostri colleghi consulenti di viaggio per far loro vivere la destinazione, in modo che possano proporla ai loro clienti». Con Evolution Travel, le proposte di viaggio sono personalizzate. Gli itinerari più gettonati da viverhe in autonomia, per coloro che si approcciano per la prima volta al Canada sono: l’Est, dove esplorare le diverse città canadesi, oppure l’Ovest per immergersi tra parchi nazionali e natura. Un tour per quanti hanno pochi di giorni a disposizione per viaggiare è il classico giro alle Cascate del Niagara con tappa a Toronto, eventualmente da abbinare agli Stati Uniti. Tante e variegate sono, inoltre, le esperienze particolari proposte dalle consulenti di viaggio online, come i soggiorni in caratteristici lodge con Spa nella natura, piscine geotermiche all’aperto o casette sull’albero vista fiume, escursioni con i ranger per vedere i grizzly, conoscere i nativi canadesi, ammirare le balene, visitare le farm per osservare come viene prodotto lo sciroppo d’acero, e poi, fare trekking in montagna tra magnifici laghi e ghiacciai. «Si può viaggiare in Canada tutto l’anno, ma bisogna essere consapevoli di ciò che si trova. L’estate è eccezionale, l’inverno può essere molto freddo, soprattutto a Est – spiegano Lara e Barbara -. Ad ogni modo, pur essendoci spesso la neve, le strade sono sempre pulite e c’è un’ottima organizzazione. I prezzi sono più alti di circa il 20% rispetto agli Stati Uniti, ma l’obiettivo è di far aumentare la richiesta, in modo che anche le tariffe possano diminuire». Tra i tanti pacchetti proposti sul portale di Evolution Travel, il tour di 16 giorni e 15 notti per scoprire “Il meglio del West Canadese” con pernottamento in hotel 3 stelle e noleggio auto. Il prezzo del tour è a partire da 2.690 euro a persona. Il viaggio nel Grande Est di Evolution Travel per 12 giorni e 11 notti in hotel 3 stelle prevede il noleggio dell’auto, Il prezzo è a partire da 1.140 euro a persona. Per chi non vuole viaggiare da solo ci sono le proposte, con partenze fisse (principalmente nel periodo primavera-estate), pensate per mostrare le destinazioni migliori dell’est e dell’ovest, ma c’è anche un Gran Tour che coinvolge entrambe le coste in un viaggio sensazionale, con guida parlante italiano. [post_title] => Evolution Travel, un portale sul Canada per promuovere la destinazione [post_date] => 2024-01-10T12:10:11+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704888611000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459134 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448856" align="alignleft" width="300"] Giovanni Giussani[/caption] I4T annuncia una serie di novità destinate a migliorare ulteriormente le relazioni con il mercato. Si parte dal rafforzamento della rete commerciale che presidia il territorio nazionale: a partire da gennaio, Ilaria Bortolato, già responsabile del centro/sud Italia, ha assunto il ruolo di direttore di rete a livello nazionale, riportando al direttore commerciale Giovanni Giussani, che coordina tutte le attività in ambito travel. Nel suo nuovo ruolo, Bortolato avrà il compito monitorare lo sviluppo della rete, attualmente composta da 11 area manager e in procinto di essere ampliata con nuovi ingressi che saranno annunciati a breve. Si occuperà di controllare il raggiungimento degli obiettivi e garantirà un supporto ancora più efficiente al team nella gestione delle relazioni con gli oltre 4.000 operatori che si avvalgono quotidianamente delle soluzioni assicurative proposte da I4T. Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, dichiara: “La nostra proverbiale capacità di anticipare le esigenze del mercato dipende in larga parte dall’ascolto degli agenti di viaggio e poter contare su una rete commerciale strutturata è fondamentale. Siamo certi che Ilaria Bortolato sarà in grado di amplificare ulteriormente il valore di questo nostro asset strategico. Presidiare capillarmente il territorio è fondamentale anche nell’ottica di garantire assistenza e formazione, specialmente in vista del lancio di nuovi prodotti e paradigmi assicurativi, come nel caso delle polizze parametriche: se è vero che la sensibilità nei confronti delle assicurazioni è aumentata, è altrettanto vero che la soddisfazione finale degli agenti dipende dalla loro consapevolezza nella scelta del prodotto”. [post_title] => I4T amplia la rete commerciale che opera su tutto il territorio nazionale [post_date] => 2024-01-10T11:28:52+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => nofascione ) [post_tag_name] => Array ( [0] => nofascione ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704886132000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 459132 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => SkyAlps amplia il network estivo 2024: novità dell'anno sicuramente la destinazione Grecia, con la rotta da Bolzano a Corfù, che sarà operativa dal prossimo giugno, con una frequenza alla settimana - ogni venerdì - sino alla fine di settembre. I collegamenti con Olbia e Cagliari in Sardegna, Catania, Lamezia Terme e Brindisi inizieranno già dalla metà di maggio; in alta stagione, le destinazioni Cagliari e Brindisi saranno entrambe integrate da un volo aggiuntivo ogni settimana. Ci saranno anche voli per l'isola spagnola di Ibiza e l'isola croata di Brač. I turisti tedeschi potranno poi continuare a viaggiare in Alto Adige da Berlino, Amburgo e Düsseldorf; l'offerta estiva dalla Germania è completata da Kassel. «Corfù è una nuova e attraente destinazione per gli altoatesini che completa in modo ideale la nostra offerta estiva - ha commentato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner -. La richiesta di una destinazione in Grecia era alta, quindi siamo ancora più contenti di poterla offrire. Abbiamo anche pensato a qualcosa di speciale per le famiglie altoatesine: nell’estate 2024, infatti, i bambini fino a 12 anni voleranno al mare pagando la metà del prezzo del biglietto». In futuro, il programma di voli regionali sarà ulteriormente ampliato: durante l'estate SkyAlps opererà tre collegamenti per Roma da Verona, Cuneo e Crotone. In collaborazione con i tour operator, nel prossimo futuro verranno aggiunte all'operativo anche destinazioni leisure con partenza dagli aeroporti appena menzionati. [post_title] => SkyAlps potenzia i voli per l'estate e lancia la Bolzano-Corfù [post_date] => 2024-01-10T11:08:04+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1704884884000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "forli saranno 12 le destinazioni nel network dellestate" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":39,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":3779,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459206","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_459215\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Da sinistra, Astorre Legnani, Giuseppe Silvestrini e Andrea Gilardi[/caption]\r

L'estate 2024 dell'Aeroporto di Forlì conta su un network di 12 collegamenti: quattro verso la Sicilia (Catania, Trapani, Lampedusa e Pantelleria; due per la Sardegna (Cagliari e Olbia); cinque per la Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos); una verso l’Albania (Tirana). \r

Tutte e 12 le destinazioni vengono promosse e commercializzate attraverso il sito GoToFly e decolleranno dal “Ridolfi” dal lunedì alla domenica seguendo modalità operative differenti in base alle richieste dei mercati di riferimento.\r

\r

Saranno fino a tre gli aeromobili (due dei quali del vettore greco Air Mediterranean) impiegati da GoToTravel nella copertura del network GoToFly - un B737-400 è già basato al Ridolfi - mentre si rinnova e si amplia la collaborazione con il tour operator emiliano MySunSea. La partnership tra Aeroporto di Forlì e MySunSea è finalizzata alla promozione-vendita dei voli per cinque località di particolare fascino della Grecia (Zante, Cefalonia, Corfù, Lefkada e Karpathos) e una suggestiva meta della Sicilia più autentica: l’isola di Lampedusa. \r

\r

«Come primo obiettivo ci siamo dati quello di non utilizzare più aeromobili a turboelica ma solo Boeing. Avremo in attività fino a tre “macchine”; due delle quali del vettore greco Air Mediterranean. Questa scelta tiene conto di vari aspetti: sia la disponibilità degli aeromobili di backup assicurata da Air Mediterranean, così da garantire sempre la piena operatività nel corso dell’intera stagione; sia, altro elemento di pregio, la presenza qui a Forlì di Albatechnics, manutentore certificato proprio da Boeing.\r

\r

Il risultato per numero di passeggeri che prevediamo di raggiungere entro la fine del 2024 - afferma Andrea Stefano Gilardi, direttore generale & accountable manager F.A. - è stimabile in circa 180.000: un aumento sul 2022 pari al 27%. Se l’anno scorso grazie a GoToFly hanno volato 40.000 persone, nel 2024 stimiamo un incremento fino a 78.000.\r

\r

Una nota a parte voglio spenderla per i collegamenti di Ryanair già in essere: la compagnia aerea irlandese ha annunciato il taglio della rotta - da aprile - e di oltre il 50% dei posti in vendita sui collegamenti diretti a Palermo. Una decisione che non coinvolge solo Forlì, bensì tutti gli scali regionali non “classificati” principali. Stiamo allora valutando di attivare/mantenere “in prima persona” i collegamenti su Palermo o tramite lo schema tipico di GoToFly, disponendo del vettore basato qua e dopo aver verificato slot e monte ore del noleggio; o tramite accordi con un’altra compagnia interessata alla destinazione.\r

\r

In un’ottica di ulteriore crescita, stiamo infine lavorando, in stretta sinergia con gli attori principali della scena turistica - a cominciare dagli albergatori - per portare sul “Ridolfi” collegamenti in chiave incoming da città di primaria importanza: come Francoforte e Bruxelles. Credo esistano i presupposti per fare bene e conseguire traguardi utili al territorio e all’economia della Romagna. In proposito mi sento di rivolgere un appello anche alla Regione Emilia-Romagna affinché gli interlocutori istituzionali possano supportarci nel percorso». ","post_title":"Forlì: saranno 12 le destinazioni nel network dell'estate","post_date":"2024-01-11T11:50:19+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704973819000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459191","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norse Atlantic Airways ha aggiunto una frequenza sulla rotta tra Roma Fiumicino e New York Jfk, per il picco della summer 2024: si tratta dell'ottavo volo settimanale che sarà operativo tra il 31 maggio e il 6 settembre.\r

\r

La low cost prosegue nell'ottimizzazione del proprio network, affinché risulti il più possibile «redditizio», come spiegato dal ceo e fondatore, Bjorn Tore Larsen: «Abbiamo ridotto le frequenze di alcune rotte a bassa domanda nelle prossime stagioni per garantire che la nostra attenzione rimanga focalizzata sulla gestione di un network redditizio (...) Lo scorso dicembre abbiamo avviato le vendite di voli da New York ad Atene, che inizieranno il prossimo maggio, e abbiamo messo in vendita la prima ondata di voli su tutto il nostro network fino alla fine della stagione invernale 2025. Intanto, le prenotazioni dal 1° gennaio 2024 sono aumentate del 77% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente».\r

\r

New York è poi collegata con Berlino (4 volte a settimana), Parigi Charles de Gaulle, voli giornalieri, Londra Gatwick, due voli al giorno e Oslo, con tre frequenze alla settimana.\r

\r

Sempre a dicembre la compagnia ha registrato un load factor del 71% che rappresenta un aumento di 10 punti percentuali (p.p.) rispetto all'anno precedente. Nel mese di dicembre, Norse Atlantic Airways ha registrato 79.240 passeggeri su 343 voli, compresi 22 voli charter.\r

\r

","post_title":"Norse Atlantic: salgono a otto le frequenze sulla Roma-New York nel picco dell'estate","post_date":"2024-01-11T09:47:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704966462000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459183","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Transavia France ha accolto in flotta il suo primo A320neo - in leasing da Avolon - dallo stabilimento di produzione di Airbus a Tolosa. La divisione low costo del Gruppo Air France-Klm ha scelto l'opzione Airbus che prevede che il volo di consegna a Parigi-Orly sia alimentato da una miscela di carburante per l'aviazione sostenibile. \r

\r

Il nuovo aeromobile dispone di 186 poltrone in una configurazione in classe unica. Scelto per la sua straordinaria efficienza operativa, le emissioni ridotte e il comfort, l'A320neo sarà utilizzato da Transavia France per i suoi servizi sul network nazionale e sui mercati europei e mediterranei. \r

\r

L'introduzione del primo aeromobile A320neo segna l'inizio della transizione di Transavia France per diventare un operatore interamente Airbus, con aeromobili efficienti della Famiglia A320neo. Grazie alla riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni, l'A320neo svolgerà un ruolo chiave nel perseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile del gruppo.\r

\r

Grazie all’incorporazione dei motori Cfm International Leap-1A di nuova generazione e degli sharklet, l'A320neo riduce del 50% l'impronta acustica e del 20%","post_title":"Transavia France: fa il suo ingresso in flotta il primo Airbus A320neo","post_date":"2024-01-11T09:15:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704964525000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459153","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438360\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Leonardo Marras[/caption]\r

\r

È il primo ristorante all’estero che entra a far parte della famiglia di Vetrina Toscana, il progetto di regione e Unioncamere Toscana, che promuove locali e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio.\r

\r

Si tratta di Sapori di Toscana, recentemente inaugurato e ospitato al trentaquattresimo piano dell'hotel Domain di Manama, in Bahrein. La firma per il suo ingresso nel network è giusto per oggi, nel corso della missione che Toscana Promozione Turistica ha organizzato nella penisola arabica dall’8 al 12 gennaio.\r

\r

«Vetrina Toscana – ha commentato l’assessore a Economia e turismo, Leonardo Marras - festeggia nel 2024 il ventiquattresimo compleanno ed è l’emblema dell’enogastronomia toscana, della cultura legata alle tradizioni. L’affiliazione del primo ristorante toscano all’estero è un traguardo molto importante, che auspico possa fare da apripista per altre attività in tutto il mondo: un modo per ampliare la rete anche fuori dai confini italiani e per promuovere territori e un modo di vivere unici».\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"In Bahrein il primo ristorante internazionale a entrare nel network Vetrina Toscana","post_date":"2024-01-11T09:15:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1704964512000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459164","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' tornato attivo oggi, 10 gennaio, il collegamento ferroviario di Tgv Inoui tra Italia e Francia, dopo quattro mesi di stop a seguito della frana verificatasi nella Valle della Maurienne il 27 agosto 2023.\r

Come anticipato alcune settimane fa, la ripresa del collegamento tra Milano e Parigi è parziale: il viaggio sarà effettuato in treno e in bus nel segmento interrotto alla circolazione ferroviaria, tra Oulx e Saint-Jean de Maurienne.\r

Il primo treno da Milano a Parigi parte dalla stazione di Milano Porta Garibaldi alle 14H10. I passeggeri diretti in Francia viaggeranno in Tgv da Milano e da Torino a Oulx, poi in bus da Oulx a Saint-Jean de Maurienne, dove un Tgv li attenderà per completare il viaggio da Saint-Jean de Maurienne verso Chambéry e Parigi.\r

Sncf Voyageurs ha già messo in vendita i biglietti dal 10 gennaio al 24 marzo. L’azienda ha però deciso di prorogare la disponibilità dei biglietti, per cui prossimamente saranno presto messi in vendita anche quelli per le date successive al 24 marzo.\r

«Oggi è un giorno di estrema importanza - ha commentato Jean-Francois Ancora, amministratore delegato di Sncf Voyages Italia -. Dopo quattro mesi di stop, riapriamo il primo servizio sostitutivo di collegamento tra Italia e Francia. Si tratta di un’alternativa pratica e sostenibile al trasporto aereo, per la ripresa dei collegamenti tra due nazioni che sono sempre state interconnesse e il cui collegamento è per noi di fondamentale importanza. L'impegno verso i nostri clienti è il volano di ogni nostra azione e strategia, e la riapertura ne rappresenta una chiara dimostrazione».","post_title":"Tgv Inoui: oggi torna il collegamento ferroviario Italia-Francia","post_date":"2024-01-10T13:05:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704891937000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459148","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Radio Vacanze, La Voce del Turismoè la radio ufficiale della 21ª edizione di SapEur e della 9ª edizione di Forlì Wine Festival, le due manifestazioni dedicate alla cultura e alle tradizioni della buona tavola che si terranno a Forlì dal 26 al 28 gennaio 2024.\r

“Felici di essere per il secondo anno consecutivo la Radio Ufficiale di SapEur e Forlì Wine Festival”, dichiara Gianluigi Leoni, editore di Radio Vacanze. “Queste due manifestazioni rappresentano un’occasione unica per scoprire e riscoprire i sapori e i profumi della migliore gastronomia regionale italiana. Noi siamo felici di accompagnare i nostri ascoltatori in questo viaggio alla scoperta delle eccellenze del nostro Paese”.\r

SapEur è la fiera del prodotto tipico e genuino, dedicata alle tradizioni culinarie delle regioni di tutt’Italia. I visitatori potranno trovare in fiera centinaia di espositori provenienti da tutto il territorio nazionale, con oltre 200 espositori, che presenteranno le loro produzioni di alta qualità, tra cui salumi, formaggi, pasta, olio, vino e molto altro ancora.\r

Forlì Wine Festival è la rassegna dedicata ai vini delle migliori cantine italiane. In fiera sarà possibile degustare i vini di oltre 150 produttori, provenienti da tutte le regioni d’Italia.\r

Radio Vacanze sarà presente in fiera con un proprio stand (n°7-8), dove si terranno interviste a produttori, chef e rappresentanti delle istituzioni. L’emittente radiofonica trasmetterà inoltre in diretta dalla fiera, con servizi e interviste che andranno in onda durante le proprie trasmissioni.","post_title":"Radio Vacanze sarà la radio ufficiale di SapEur edi Forlì Wine Festival","post_date":"2024-01-10T12:13:24+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1704888804000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459125","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Evolution Travel lancia un nuovo portale sul Canada grazie alle sue consulenti di viaggio specializzate, che vogliono accendere i riflettori \r

su una terra ancora di nicchia, ma capace di accogliere.\r

\r

Lara Pistelli e Barbara Alif, le due intraprendenti consulenti di viaggio online di Evolution Travel - agenzia di viaggi e tour operator che organizza vacanze personalizzate in tutto il mondo – vogliono accendere sul Canada i riflettori che si merita. Hanno quindi lavorato con cura al restyling del portale di Evolution Travel - insieme all’altra consulente di riferimento Barbara Zoppitelli e in collaborazione con il consulente tour operator Massimo Fabbri - dedicato alla terra dell’acero e delle montagne maestose, aggiornandolo con offerte d’appeal, schede di viaggio, itinerari e pacchetti.\r

\r

L’obiettivo è di creare cultura sulla destinazione Canada, farla conoscere e valorizzarla.\r

\r

«Il Canada è oggi visitato con consapevolezza da coloro che ne hanno già sentito parlare da altri viaggiatori o si sono incuriositi dopo aver visto dei documentari. Ci sono pochi tour operator che si occupano dei viaggi in questo grande Paese e le proposte sono state sempre poco pubblicizzate in Italia. Con il nuovo portale di Evolution Travel tutto dedicato al Canada vogliamo innescare un cambiamento e far scoprire questa terra straordinaria - spiega Lara Pistelli -».\r

\r

Il Canada promette un viaggio a 360°. «Nel portale di Evolution Travel proponiamo schede di viaggio per “fly and drive” in auto, moto o camper e, con il supporto dell’altra consulente di riferimento prodotto Barbara Zoppitelli, anche tour di gruppo. Stiamo collaborando con il consulente tour operator Max Fabbri per trovare nuovi fornitori locali e proporre nuove tariffe ed esperienze di nicchia -, spiega Barbara Alif -. Stiamo anche creando un gruppo di lavoro all’interno di Evolution Travel, con corsi gratuiti sulla destinazione, ed abbiamo all’attivo una campagna pubblicitaria dedicata ai tour operator. Inoltre, partecipiamo alle fiere del turismo sul Canada, per conoscere al meglio nuove tappe e nuovi itinerari, ma testiamo le esperienze in prima persona. Vorremmo, inoltre, organizzare farm trip per i nostri colleghi consulenti di viaggio per far loro vivere la destinazione, in modo che possano proporla ai loro clienti».\r

\r

Con Evolution Travel, le proposte di viaggio sono personalizzate. Gli itinerari più gettonati da viverhe in autonomia, per coloro che si approcciano per la prima volta al Canada sono: l’Est, dove esplorare le diverse città canadesi, oppure l’Ovest per immergersi tra parchi nazionali e natura. Un tour per quanti hanno pochi di giorni a disposizione per viaggiare è il classico giro alle Cascate del Niagara con tappa a Toronto, eventualmente da abbinare agli Stati Uniti. Tante e variegate sono, inoltre, le esperienze particolari proposte dalle consulenti di viaggio online, come i soggiorni in caratteristici lodge con Spa nella natura, piscine geotermiche all’aperto o casette sull’albero vista fiume, escursioni con i ranger per vedere i grizzly, conoscere i nativi canadesi, ammirare le balene, visitare le farm per osservare come viene prodotto lo sciroppo d’acero, e poi, fare trekking in montagna tra magnifici laghi e ghiacciai. «Si può viaggiare in Canada tutto l’anno, ma bisogna essere consapevoli di ciò che si trova. L’estate è eccezionale, l’inverno può essere molto freddo, soprattutto a Est – spiegano Lara e Barbara -. Ad ogni modo, pur essendoci spesso la neve, le strade sono sempre pulite e c’è un’ottima organizzazione. I prezzi sono più alti di circa il 20% rispetto agli Stati Uniti, ma l’obiettivo è di far aumentare la richiesta, in modo che anche le tariffe possano diminuire».\r

\r

Tra i tanti pacchetti proposti sul portale di Evolution Travel, il tour di 16 giorni e 15 notti per scoprire “Il meglio del West Canadese” con pernottamento in hotel 3 stelle e noleggio auto. Il prezzo del tour è a partire da 2.690 euro a persona.\r

\r

Il viaggio nel Grande Est di Evolution Travel per 12 giorni e 11 notti in hotel 3 stelle prevede il noleggio dell’auto, Il prezzo è a partire da 1.140 euro a persona.\r

\r

Per chi non vuole viaggiare da solo ci sono le proposte, con partenze fisse (principalmente nel periodo primavera-estate), pensate per mostrare le destinazioni migliori dell’est e dell’ovest, ma c’è anche un Gran Tour che coinvolge entrambe le coste in un viaggio sensazionale, con guida parlante italiano.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Evolution Travel, un portale sul Canada per promuovere la destinazione","post_date":"2024-01-10T12:10:11+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1704888611000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459134","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448856\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Giovanni Giussani[/caption]\r

\r

I4T annuncia una serie di novità destinate a migliorare ulteriormente le relazioni con il mercato. \r

\r

Si parte dal rafforzamento della rete commerciale che presidia il territorio nazionale: a partire da gennaio, Ilaria Bortolato, già responsabile del centro/sud Italia, ha assunto il ruolo di direttore di rete a livello nazionale, riportando al direttore commerciale Giovanni Giussani, che coordina tutte le attività in ambito travel. \r

\r

Nel suo nuovo ruolo, Bortolato avrà il compito monitorare lo sviluppo della rete, attualmente composta da 11 area manager e in procinto di essere ampliata con nuovi ingressi che saranno annunciati a breve. Si occuperà di controllare il raggiungimento degli obiettivi e garantirà un supporto ancora più efficiente al team nella gestione delle relazioni con gli oltre 4.000 operatori che si avvalgono quotidianamente delle soluzioni assicurative proposte da I4T. \r

\r

Giovanni Giussani, direttore commerciale I4T, dichiara: “La nostra proverbiale capacità di anticipare le esigenze del mercato dipende in larga parte dall’ascolto degli agenti di viaggio e poter contare su una rete commerciale strutturata è fondamentale. Siamo certi che Ilaria Bortolato sarà in grado di amplificare ulteriormente il valore di questo nostro asset strategico. Presidiare capillarmente il territorio è fondamentale anche nell’ottica di garantire assistenza e formazione, specialmente in vista del lancio di nuovi prodotti e paradigmi assicurativi, come nel caso delle polizze parametriche: se è vero che la sensibilità nei confronti delle assicurazioni è aumentata, è altrettanto vero che la soddisfazione finale degli agenti dipende dalla loro consapevolezza nella scelta del prodotto”. ","post_title":"I4T amplia la rete commerciale che opera su tutto il territorio nazionale","post_date":"2024-01-10T11:28:52+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1704886132000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"459132","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"SkyAlps amplia il network estivo 2024: novità dell'anno sicuramente la destinazione Grecia, con la rotta da Bolzano a Corfù, che sarà operativa dal prossimo giugno, con una frequenza alla settimana - ogni venerdì - sino alla fine di settembre.\r

\r

I collegamenti con Olbia e Cagliari in Sardegna, Catania, Lamezia Terme e Brindisi inizieranno già dalla metà di maggio; in alta stagione, le destinazioni Cagliari e Brindisi saranno entrambe integrate da un volo aggiuntivo ogni settimana. Ci saranno anche voli per l'isola spagnola di Ibiza e l'isola croata di Brač.\r

\r

I turisti tedeschi potranno poi continuare a viaggiare in Alto Adige da Berlino, Amburgo e Düsseldorf; l'offerta estiva dalla Germania è completata da Kassel.\r

\r

«Corfù è una nuova e attraente destinazione per gli altoatesini che completa in modo ideale la nostra offerta estiva - ha commentato il presidente di SkyAlps, Josef Gostner -. La richiesta di una destinazione in Grecia era alta, quindi siamo ancora più contenti di poterla offrire. Abbiamo anche pensato a qualcosa di speciale per le famiglie altoatesine: nell’estate 2024, infatti, i bambini fino a 12 anni voleranno al mare pagando la metà del prezzo del biglietto».\r

\r

In futuro, il programma di voli regionali sarà ulteriormente ampliato: durante l'estate SkyAlps opererà tre collegamenti per Roma da Verona, Cuneo e Crotone. In collaborazione con i tour operator, nel prossimo futuro verranno aggiunte all'operativo anche destinazioni leisure con partenza dagli aeroporti appena menzionati.","post_title":"SkyAlps potenzia i voli per l'estate e lancia la Bolzano-Corfù","post_date":"2024-01-10T11:08:04+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1704884884000]}]}}