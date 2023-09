Flydubai sbarca in Malesia: da febbraio voli per Langkawi e Penang Flydubai aprirà una nuova rotta giornaliera per Langkawi e Penang, diventando il primo vettore a collegare direttamente Emirati Arabi e Medio Oriente con le due destinazioni della Malesia. I voli per Penang International Airport e Langkawi International Airport decolleranno dal 10 febbraio 2024; i collegamenti per Langkawi effettueranno una breve sosta a Penang, offrendo ai viaggiatori dall’hub di Dubai vantaggiose opzioni di viaggio. Su entrambe le rotte la compagnia utilizzerà Boeing 737 Max, dotati di poltrone lie-flat in Business Class, offrendo un’esperienza di viaggio più confortevole e piacevole anche in Economy Class. «Creare collegamenti con queste magnifiche mete di viaggio contribuirà a far crescere il turismo e il business – ha dichiarato Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai -. La Malesia offre un’affascinante diversità culturale, svago e opportunità di investimento non solo per chi proviene dagli Emirati Arabi Uniti, ma anche dall’Italia e dall’Europa» I nuovi voli si aggiungono a quelli già operativi per Krabi e Pattaya in Tailandia, rafforzando ulteriormente la presenza di flydubai nel Sud-est asiatico. Condividi

\r

Complessivamente, dal 6 all'8 novembre prossimi all'ExCeL di Londra saranno presenti più di 4.000 espositori per scambiare idee, promuovere l'innovazione e sviluppare le loro attività. Il Wtm sarà più grande del 20% nel 2023 rispetto al 2022 e, rispetto ai numeri pre-pandemia (2019), il numero di espositori del settore privato è aumentato del 23%.\r

\r

Tra i nomi di grande appeal che quest'anno figureranno tra le new entry ci sono Eurostar - il servizio ferroviario internazionale ad alta velocità che collega il Regno Unito all'Europa continentale - e Abba Voyage, un concerto dal vivo organizzato a Londra con \"Abbatars\" virtuali.\r

\r

Per la prima volta esporrà anche l'ente del turismo delle Bermuda; altri enti turistici che debutteranno alla fiera londinese provengono da destinazioni diverse come Sabah - che promuove i viaggi nel Borneo settentrionale, in Malesia - e Almaty, la più grande città del Kazakistan. Altri nuovi espositori asiatici sono Ayana Hospitality, che conta resort e hotel di lusso in Indonesia, e il gruppo vietnamita Thien Minh, che presenta la sua vasta gamma di servizi, come la gestione delle destinazioni, l'ospitalità, le soluzioni online e l'aviazione.\r

\r

Ancora, altri nuovi espositori arriveranno dalla Turchia, come l'associazione turca delle agenzie di viaggio Tursab, mentre Salkantay Trekking sarà in visita dal Perù, dove è un tour operator leader nell'offerta di trekking e tour d'avventura a Machu Picchu. Nella zona tecnologica i delegati potranno incontrare nuovi espositori come l'agenzia di search marketing Vertical Leap e lo specialista dei pagamenti flywire.","post_title":"Londra, World Travel Market 2023: il numero degli espositori cresce del +14%","post_date":"2023-09-19T14:25:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1695133521000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452371","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiamerà Tinley e sarà un 4 tridenti la cui apertura è prevista per il 2026 il primo resort sudafricano griffato Club Med. Lo ha rivelato, in occasione della conferenza di presentazione dei dati sulla prima parte dell'anno, la managing director Southern Europe & emerging markets, Rabeea Ansari: \"Sorgerà su un'area dotata di ben 32 ettari di spiaggia situata nella provincia dello KwaZulu-Natal, rinomata per la bellezza dei suoi paesaggi naturali e baciata da 300 giorni di sole all'anno\". La struttura offrirà 342 camere e 64 suite (queste ultime parte della sezione Exclusive Collection). Ancora in fase di costruzione, si prevede inoltre la realizzazione di almeno due ristoranti e di una spa. Nei progetti c'è anche una scuola di surf e un'offerta di esperienza safari per ammirare i Big 5 della savana con il supporto di un game lodge situato a circa tre ore di distanza.\r

\r

La novità si inserisce nel solco degli ambiziosi piani di sviluppo della compagnia, già annunciati lo scorso maggio quando si era parlato di 17 aperture in pipeline entro il 2025, nonché di dieci ristrutturazioni. E tra le new entry in fase di definizione c'era anche il Sud Africa, oltre a Benin, Borneo e Malesia, aree in cui l'interesse Club Med permane. Alle nostre latitudini l'attenzione resta alta per l'intera area del Mediterraneo, compresa l'Italia, anche se nel nostro Paese è difficile pensare a nuove costruzioni e si guarda maggiormente al rebranding e alla conversione di quale resort già attivo.\r

\r

","post_title":"Club Med sbarca in Sud Africa lungo la Dolphin Coast del Kwazulu-Natal","post_date":"2023-09-19T12:53:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695127997000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452365","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la crescita di Club Med a livello globale. L'operatore francese, dopo esser tornato già l'anno scorso a un fatturato pari al 99% dei livelli pre-Covid, chiude il primo semestre 2023 a quota 1 miliardo di euro (+32% sullo stesso periodo del 2022). L'utile operativo è stato di 159 milioni, mentre i margini operativi lordi rettificati (ebitda adjusted) hanno raggiunto i 265 milioni (309 milioni nell'intero 2022). Il trend positivo continua anche nella seconda parte dell'anno, seppure a ritmi più contenuti, pari al +6% (ma occorre ricordare che l'inizio del 2022 era stato ancora caratterizzato dalla presenza della variante Omicron, ndr). In tale contesto molto bene è andata tra gennaio e giugno la domanda italiana, salita del 68% soprattutto grazie al traino del lungo raggio, in particolare Seychelles e Maldive (+78%), ma anche Bahamas, Mauritius e Turks & Caicos. In estate buone le performance di Cefalù (+17%) e delle destinazioni montagna, favorite anche dal grande caldo registrato nelle mete mediterranee.\r

\r

\"Altro fattore importante nel dirigere la domanda tricolore è stata la questione passaporti - spiega la managing director Southern Europe & emerging markets di Club Med, Rabeea Ansari -. Date le difficoltà che molti hanno incontrato nel processo di richiesta e rinnovo dei documenti, le destinazioni accessibili con la sola carta d'identità hanno infatti goduto di un notevole vantaggio competitivo. Tra queste segnalo per esempio le Antille Francesi, che hanno visto la presenza degli italiani crescere del 107%. Il trend sta proseguendo anche nella seconda parte dell'anno, in particolare riguardo alla domanda per la Turchia (+78%), mentre in linea generale il mercato tricolore segna al momento un +10% sul lungo raggio\". Sempre dall'Italia, molto bene le richieste per la montagna invernale, che registrano un +20% rispetto a 12 mesi fa (14 i resort a catalogo per Club Med sulle Alpi).\r

\r

A sostenere la domanda dei viaggiatori della nostra Penisola è soprattutto il prodotto alto di gamma Exclusive Collection. \"Il che ci garantisce marginalità importanti, che tendono a rimanere stabili anche in un contesto di alta inflazione come quello attuale - prosegue Rabeea Ansari -. Ben il 35% delle prenotazioni generate dall'Italia si riferisce infatti a questo segmento, mentre il mercato tricolore è nella top 3 per volumi della collezione\".\r

\r

Un contributo importante arriva dalle agenzie di viaggio, che pesano per il 50% del giro d'affari complessivo di Club Med nella nostra Penisola. \"Per il trade abbiamo organizzato una convention a Cefalù in programma agli inizi di ottobre, a cui parteciperanno un'ottantina di agenzie tra i nostri migliori partner - conclude Rabeea Ansari -. Abbiamo persino creato un Trident Club, che raggruppa le adv con il fatturato più alto. A loro riserviamo alcuni benefici ad hoc, tra cui priorità negli inviti per i nostri fam trip e over commission dedicate. Al momento sono incluse 18 agenzie che generano il 52% del fatturato italiano totale trade. La metà sono localizzate nel Nord Italia, il resto nel Centro-Sud\".","post_title":"Club Med: primo semestre a +32% sul 2022. Domanda italiana a +68%","post_date":"2023-09-19T12:27:41+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1695126461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452366","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' una Thailandia da record quella che ha accolto tra gennaio e settembre 2023 ben un totale di 19 milioni di turisti stranieri, che hanno generato entrate per 22,26 miliardi di dollari. \r

\r

\"La situazione del turismo in Thailandia sta mostrando segni di miglioramento\" sottolinea una nota del ministero del turismo, aggiungendo che l'esenzione dal visto per gli arrivi cinesi darà una spinta al settore.\r

\r

Le previsioni per nel breve termine sono ancora al rialzo visto che la stagione di punta per la destinazione inizia proprio ora, con i lunghi fine settimana per paesi di provenienza come la Malesia e il Giappone.\r

\r

I nuovi piani del governo thailandese per incrementare gli arrivi turistici prevedono l'esenzione dal visto per gli arrivi dalla Cina e dal Kazakistan, dal 25 settembre alla fine di febbraio.\r

\r

Complessivamente per il 2023 il governo prevede 28 milioni di arrivi; nel 2019 si è registrato un record di 39,9 milioni di turisti stranieri, di cui 11 milioni provenienti dalla Cina. In precedenza il governo aveva dichiarato di puntare a cinque milioni di turisti cinesi quest'anno.","post_title":"Thailandia: 19 milioni di turisti stranieri in nove mesi. Ora si attende il ritorno dei cinesi","post_date":"2023-09-19T12:24:28+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1695126268000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452362","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Governo e trasporto aereo. Secondo repubblica.it (di solito molto ben informata) il Governo sta preparando un emendamento al decreto prezzi del ministro Urso, per indebolire sostanzialmente la forza del provvedimento. Ricordiamo che il decreto legge puntava a imporre un prezzo massimo per chi vola verso la Sardegna e la Sicilia.\r

\r

Naturalmente questa retromarcia è figlia da una parte dell'ira omerica di Michael O'Leary che ha parlato di legge illegale, di farsa e cose del genere. E mentre faceva queste dichiarazioni già tagliava le frequenze su Sicilia e Sardegna.\r

Siciliani e sardi\r

L'altra preoccupazione del Governo è che la norma possa essere rigettata dall'Europa. Perché, i governi non possono fissare tetti massimi di prezzi sulla libera concorrenza del trasporto aereo. (Cosa che mi sembra una vera boiata. Perché in questo modo si lascia tutto in mano a dei privati che pensano esclusivamente al profitto e non al bene delle persone trasportate).\r

\r

E comunque se questi emendamenti dovessero andare in porto eliminando quindi il tetto al prezzo massimo, i siciliani e i sardi, e tutti coloro che viaggiano per la Sicilia e la Sardegna devono ricordarselo. E' bastato che un capo azienda abbia alzato la voce per far indietreggiare il nostro Governo. (Cose dell'altro mondo).","post_title":"Governo: emendamenti per ridurre l'impatto del decreto prezzi","post_date":"2023-09-19T11:26:35+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1695122795000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452337","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà un 2023 da incorniciare per l'industria turistica in Europa. O, almeno, questi sono gli indizi che si ricavano dai dati sul primo semestre dell'anno elaborati da Eurostat, secondo cui il numero di notti trascorse nelle strutture ricettive ha raggiunto il livello più alto dell'ultimo decennio, segnalando una notevole ripresa delle prestazioni del settore in molti Paesi.\r

\r

Nei primi sei mesi dell'anno i pernottamenti nelle strutture ricettive sono stati 1.193 milioni, con un aumento di quasi 11 milioni rispetto allo stesso periodo del 2019 (1182 milioni, +0,9%). Inoltre, ci sono stati 136 milioni di pernottamenti in più rispetto al primo semestre del 2022 (1057 milioni, +12,9%). Rispetto al 2021 (406,8 milioni), quest'anno si sono registrati 786 milioni di pernottamenti in più e rispetto al 2020 (474,7 milioni), 718 milioni di pernottamenti in più.\r

\r

Tutti i mesi hanno superato le cifre dell'anno precedente, con l'aumento maggiore registrato a gennaio (45%) e febbraio (27%).\r

\r

Guardando ai dati dei Paesi, l'ufficio statistico dell'Ue, evidenzia come tutti gli Stati membri abbiano registrato un aumento dei pernottamenti rispetto al 2022, con l'unica eccezione dell'Ungheria, che ha registrato un leggero calo del -0,3%. Cipro (39,3%), Malta (30,5%) e Slovacchia (28,7%) si distinguono per gli aumenti più consistenti dei pernottamenti. Tuttavia, circa la metà dei Paesi non ha ancora raggiunto le cifre registrate nella prima metà del 2019. In particolare, Lettonia (-23,8%), Slovacchia (-16,0%), Ungheria (-12,2%) e Lituania (-11,7%) devono ancora avvicinarsi alle cifre del 2019.\r

\r

A fare da traino alla ripresa sono stati in particolare i flussi del turismo internazionale: rispetto al 2022, il numero di notti trascorse dai turisti stranieri è aumentato del 22,5%, mentre il turismo domestico ha registrato un incremento del 5,8%.\r

\r

In totale, nella prima metà del 2023 i turisti stranieri hanno effettuato 545 milioni di notti, pari al 46% di tutti i pernottamenti. Negli ultimi anni, la percentuale di turisti stranieri ha subito un impatto significativo a causa della pandemia. Partendo dal 47% nella prima metà del 2019, è scesa al 36% nella prima metà del 2020 e si è ulteriormente ridotta al 21% nel 2021, prima di mostrare una forte ripresa nel 2022, salendo al 42%.","post_title":"Europa: i pernottamenti segnano il record dell'ultimo decennio","post_date":"2023-09-19T09:43:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1695116603000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452322","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono aperte le prenotazioni per la stagione antartica 2024-2025 di Swan Hellenic. Saranno due le navi della compagnia a incrociare al largo delle acque del polo Sud. Si parte il 13 novembre 2024 con la Diana per una spedizione di 20 notti da Città del Capo a Ushuaia, alla scoperta di Tristan Da Cunha, della Georgia del Sud e della penisola Antartica. L’offerta prosegue poi con un'ampia scelta di spedizioni da nove, dieci, 11, 12 e 17 notti con porto di partenza Ushuaia. La stagione della Diana si concluderà quindi con una semi-circumnavigazione speculare di 21 notti alla fine di febbraio 2025, con ritorno a Città del Capo.\r

\r

La Vega inizierà invece la stagione con un viaggio di 17 notti lungo la costa orientale dell'Argentina, da Buenos Aires verso le isole Falkland, la Georgia del Sud e la Penisola Antartica, prima di attraversare il famoso passaggio di Drake e fare arrivo a Ushuaia. Anche la Vega propone un’ampia gamma di viaggi di spedizione culturale di nove, dieci, 11, 12 e 13 notti, sempre da Ushuaia, durante l’estate australe del 2024 fino a marzo 2025. Tutte e due le navi offrono l'opportunità di esplorare da entrambi i versanti la penisola Antartica, compreso il meno visitato mare di Weddell, nonché le Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich Meridionali e Shetland Meridionali.\r

\r

\"Siamo molto orgogliosi della profondità e dell'ampiezza della scelta offerta da Antarctica 2024-2025: la stagione di viaggi progettata da grandi esperti, per dare ai nostri ospiti la possibilità di vivere esperienze uniche in una delle ultime terre selvagge del pianeta e che per questo cambiano la vita\", commenta l'amministratore delegato di Swan Hellenic, Andrea Zito.","post_title":"Swan Hellenic apre le vendite della stagione antartica 2024-2025","post_date":"2023-09-19T09:15:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1695114923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il progetto imprenditoriale ideato da Alessandro e Mauro Benetton sbarca sui Navigli con una nuova struttura di design a 4 stelle. \"21 House of Stories nasce dalla convinzione che l'ospitalità ibrida abbia la capacità di contaminare in maniera positiva, attraverso valori quali la socialità, la creatività e l'innovazione. - spiega il managing director Nicola Accurso –. Dopo aver aperto tre anni fa in Città Studi a Milano, oggi vogliamo incarnare in maniera piena la versione contemporanea della nostra idea del lifestyle italiano. Un’interpretazione meno classica che richiama la bellezza e la convivialità, anche nell'ospitalità ibrida dove, accanto all’hotel, ci sono altri tipi di servizi e dove i visitatori incontrano i townster, i cittadini della zona, che condividono con loro gli spazi di coworking, partecipano agli eventi e frequentano i locali dell’hotel\".\r

\r

L'hotel è dotato di 104 camere, divise in quattro tipologie. \"Abbiamo usato un linguaggio degli arredi coerente e colorato con spazi inattesi e duttili, dove il letto può essere soppalcato o a scomparsa, dove anche l’area fitness viene nascosta dalla boiserie e dove la camera può trasformarsi in uno spazio per eventi\", prosegue Accurso. Una duttilità che si incontra sin dall’ingresso dell’hotel, accedendo a un'unica grande area comunicante di oltre 400 metri quadrati, che si trasforma a seconda delle esigenze, ospitando eventi pubblici e privati, offrendo una vasta area di coworking e trasformandosi la sera in un locale affacciato sui Navigli e sulla vita del quartiere.\r

\r

Gli oltre mille mq di spazi esterni arredati in stile mediterraneo includono giardini, terrazze segrete e due ampie terrazze panoramiche, al settimo e all'ottavo piano, chiamate I Mirador, che sono sky-bar e ristorante. Dedicate al cliente-hotel durante il giorno, dalle 19 diventano un luogo diverso, aperto alla città, da cui lo sguardo spazia a 360 gradi su Milano Sud. Proprio la comunicazione sui social ha decretato il successo de I Mirador, che sono quasi sold-out da oggi a fine ottobre. Anche l’hotel ha ottimi tassi di occupazione in vista di kermesse come la settimana della Moda di Milano. 21 House of Stories ospita poi il bistrot Domenica, dedicato alla convivialità e alla condivisione e ispirato alle atmosfere della domenica italiana con famiglia e amici, con una speciale lista drink.\r

\r

\"Oltre all’hotel e alla parte ristorativa, l’altra parte fondamentale della nostra ospitalità ibrida è quella legata agli eventi - conclude Accurso -, che realizziamo affittando lo spazio al cliente o producendo noi stessi momenti di incontro aperti al pubblico. Il nostro palco affacciato sulla Darsena ospita concerti e talk. Lavoriamo con il mondo delle adv, dei to e riteniamo molto importante il ruolo che svolgono nell’organizzazione del viaggio. Lavoriamo con loro con un diverso approccio di distribuzione, quindi sull’online e senza tariffe fisse. Con lo scopo di dare valore\".\r

\r

[gallery ids=\"452271,452272,452273,452274,452275,452276\"]","post_title":"21 House of Stories apre sui Navigli per raccontare il lifestyle italiano contemporaneo","post_date":"2023-09-18T10:21:23+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1695032483000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"452214","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un viaggio di 12 giorni alla scoperta delle meraviglie del Vietnam, da nord a sud, attraversando luoghi che sembrano essere usciti da un mondo sospeso nel tempo. Si chiama Profumi, Cham e la grande giunca il nuovo tour in esclusiva con guida in italiano che Mappamondo propone per la destinazione asiatica con partenza da Milano e Roma il 24 dicembre e voli Qatar Airways via Doha.\r

\r

L'itinerario inizia nella capitale, Hanoi, e prosegue attraverso le acque della baia di Halong, per poi raggiungere il mare e la spiaggia di Phan Thiet, dove si trascorre il Capodanno. Il viaggio procede quindi fino a Ho Chi Minh, la storica Saigon, permettendo così di conoscere il Vietnam nella sua completezza.\r

\r

Il tour include in particolare una notte a bordo di una giunca nella stessa baia di Halong, riconosciuta dall’Unesco Patrimonio dell'umanità. Successivamente, si effettueranno visite a Hoi An e Hue, dove si naviga in barca il fiume dei Profumi. Ed è proprio da queste due esperienze che è nata l’ispirazione per dare il nome al nuovo Tour.\r

\r

Mappamondo garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione\r

\r

\r

\r

","post_title":"Capodanno in Vietnam con il nuovo tour in esclusiva firmato Mappamondo","post_date":"2023-09-15T09:55:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1694771731000]}]}}