Flydubai sbarca a Olbia: operativa la nuova rotta da Dubai con tre voli settimanali Flydubai ha fatto ieri il suo debutto all’aeroporto Olbia, diventando il primo vettore degli Emirati Arabi Uniti a operare voli diretti da Dubai. La compagnia aerea prevede tre voli a settimana sull’aeroporto della Costa Smeralda durante l’estate; il network in Italia conta così cinque scali: Catania, Milano Bergamo, Napoli, Pisa e naturalmente Olbia. “Siamo impegnati ad aprire destinazioni poco servite e siamo entusiasti di offrire ai nostri clienti più opzioni di viaggio durante l’estate con il lancio dei voli per Olbia in Sardegna – ha dichiarato Ghaith Al Ghaith, ceo di flydubai -. Dal 2018, quando abbiamo iniziato le operazioni verso la regione, l’Italia è stata una destinazione popolare per i clienti degli Emirati e del Ccg e non vediamo l’ora di offrire più opzioni di viaggio mentre flydubai entra in un’altra estate da record”. “Grazie al capillare network di flydubai, il collegamento potenzia in modo significativo la connettività dell’isola a beneficio del territorio e della popolazione locale, offrendo al contempo un’opportunità cruciale per la nostra destinazione turistica di aprirsi ufficialmente al mercato globale – ha aggiunto Silvio Pippobello, ad dell’Aeroporto Costa Smeralda di Olbia -. La Sardegna è facilmente raggiungibile con un solo scalo da ogni angolo del pianeta”. Sulla Dubai-Olbia flydubai opera con Boeing 737 Max, configurati nelle due classi business ed economy. Olbia si aggiunge alla rete di destinazioni stagionali estive del vettore che comprende Batumi, Bodrum, Corfù, Dubrovnik, Mykonos, Santorini, Tivat e Trabzon. Condividi

