Eva Air presenta ufficialmente ai tifosi la partnership con l’AC Monza Eva Air lo scorso febbraio 2024 ha siglato una partnership con AC Monza valida fino al termine della stagione sportiva 23/24. Un’intesa che prevede anche attività di marketing e di promozione rivolte ai fan di AC Monza come il “Check In for the Game by Eva Air”, il nuovo portale digitale di match center che permette agli spettatori di entrare in clima partita. Domenica sera 21 aprile è andata in scena la partita di cartello AC Monza-Atalanta, ed è stata la giusta occasione per il vettore di Taiwan per partecipare in presenza nell’U-Power Stadium di Monza all’interno della nuova Eva Air Sky Lounge, la sala hospitality lounge che svetta sulla tribuna Gold con una spettacolare vetrata vista campo. Per l’occasione, erano presenti allo stadio due cabin crew del vettore in divisa, giunte direttamente da Taiwan, che hanno dato il benvenuto ai calciatori all’arrivo dei pullman, distribuendo loro le esclusive sciarpe create appositamente con i marchi e i colori dei due partner AC Monza ed Eva Air. Le due hostess hanno poi salutato il pubblico e i giocatori all’uscita dagli spogliatoi per il riscaldamento prepartita e accolto le squadre in campo per l’inizio della partita. Le sciarpe celebrative sono inoltre state offerte all’interno della Tribuna Gold e della Tribuna Autorità. «I nostri due brand si legano attraverso valori comuni quali unicità, inclusività e ambizione – ha commentato Eric Hsueh, general manager del vettore, che ha assistito al match con tutto lo staff milanese di Eva Air -. Queste caratteristiche riassumono perfettamente lo spirito della collaborazione che si sta sviluppando attraverso diverse azioni di marketing e promozione che coinvolgeranno la fan base di AC Monza». Condividi

