Eva Air accelera sull’Italia: dal 16 gennaio voli giornalieri sulla Milano Malpensa-Taipei Eva Air rilancia sul mercato italiano dove, dal 16 gennaio 2026, potenzierà i collegamenti operati sulla Milano Malpensa-Taipei che saliranno da quattro a settimana a voli giornalieri. Il Boeing 787-9 sarà come sempre configurato su tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel. Il collegamento giornaliero offrirà nuove opportunità sia ai viaggiatori italiani interessati a esplorare Taipei e l’Asia, sia ai turisti e ai professionisti taiwanesi che desiderano raggiungere l’Italia. Sarà così più semplice pianificare viaggi d’affari, vacanze culturali o esperienze di lungo soggiorno, con la garanzia della qualità e dell’affidabilità che da sempre contraddistinguono Eva Air. «Questa novità rappresenta una pietra miliare per la nostra compagnia e per i viaggiatori italiani – commenta Eric Hsueh, general manager della filiale italiana di Eva Air -. Il nuovo volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Taipei risponde alla crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello. Offriremo ai nostri passeggeri non solo un collegamento pratico, comodo e quotidiano, ma anche tutta la qualità del servizio Eva Air, riconosciuto a livello internazionale. Grazie a questa rotta, i viaggiatori avranno accesso diretto a Taiwan e potranno connettersi in modo costante ed efficiente a molte altre destinazioni asiatiche». Prosegue dunque la strategia di crescita internazionale di Eva Air, che continua a distinguersi per gli standard elevati in termini di sicurezza, comfort e ospitalità di bordo. Riconosciuta a livello globale da passeggeri e classifiche di settore, la compagnia arricchisce così il proprio network intercontinentale, offrendo una soluzione competitiva e di qualità per chi viaggia per lavoro, turismo o motivi familiari. Condividi

