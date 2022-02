Eurowings dà fiducia alla ripresa: 750 nuove assunzioni di piloti e assistenti di volo

Eurowings scommette sulla forte ripresa della domanda di viaggio per il 2022 ed è pronta ad assumere 750 nuovi dipendenti, fra piloti e assistenti di volo, nei prossimi 12 mesi. “Eurowings si sta preparando per una forte stagione di viaggi, in recupero nonostante l’ultima ondata di Omicron” spiega in una nota il vettore del gruppo Lufthansa.

La forza lavoro della compagnia si è ridotta da circa 3.350 prima della pandemia a circa 2.500 un anno fa. Tuttavia, alla fine di settembre 2021, la compagnia aerea aveva lo stesso numero di dipendenti di prima della pandemia.

“Con oltre 1.500 nuove assunzioni in 24 mesi, stiamo investendo nella futura vitalità di Eurowings in un momento in cui il nostro settore sta lavorando per uscire dalla crisi più profonda di sempre – ha commetato Anja Draxler, head of HR & Legal del vettore -. Allo stesso tempo, stiamo impostando la nostra rotta per una significativa espansione dell’operativo nell’estate del 2022″.

La programmazione estiva di Eurowings conterà oltre 140 destinazioni e riserverà un ruolo da protagonista all’isola di Maiorca che sarà collegata da più di 20 aeroporti fino a 380 volte a settimana.