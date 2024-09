Eurostar fa coppia con SkyTeam per un’offerta combinata treno e volo Eurostar e SkyTeam hanno firmato un memorandum d’intesa (Mou) che consente ai passeggeri di viaggiare su itinerari che combinano voli a lungo e medio raggio con viaggi ferroviari in un’unica prenotazione. Le due compagnie si impegnano ad offrire più scelte di viaggio fra i centro città d’Europa che possono essere facilmente collegati dal treno, ad esempio nel Regno Unito, in Francia, Belgio, Paesi Bassi e Germania. I viaggiatori potranno volare nei principali hub di SkyTeam in Francia, Paesi Bassi e Regno Unito e negli altri principali aeroporti europei della rete di Eurostar. Secondo le due compagnie, circa il 13% dei passeggeri Eurostar che volano a lungo raggio in uno dei principali hub europei di SkyTeam si collegano a un’altra destinazione Eurostar in treno. “Offrire ai viaggiatori la scelta di vedere l’Europa in treno, nel modo più sostenibile e conveniente, è una componente chiave della visione di crescita di Eurostar”, ha dichiarato Gwendoline Cazenave, ceo di Eurostar. “Stiamo creando un futuro in cui i passeggeri possano viaggiare fra i treni Eurostar, le ferrovie nazionali e i voli a lungo raggio, aprendo i nostri servizi a nuovi mercati in tutto il mondo”. Sebbene Eurail sia la prima partnership non aerea di SkyTeam, la compagnia ferroviaria ha già un rapporto di lunga data con Klm, una delle compagnie aeree partner dell’allenaza, che sviluppa prodotti aereo-ferroviari per i passeggeri tra Amsterdam e Bruxelles. Condividi

