Etihad Airways riporta nei cieli il primo di quattro A380 sulla Abu Dhabi-Londra Heathrow Etihad Airways porta avanti il progetto di riportare in servizio quattro dei suoi Airbus A380 in parallelo all’espansione del network. Etihad Engineering, il braccio di manutenzione, riparazione e revisione del gruppo di Abu Dhabi, ha completato il controllo di manutenzione pesante di sei anni sul primo degli aeromobili che, come gli altri nove, era rimasto parcheggiato a lungo termine dall’inizio della pandemia. Il primo velivolo ad essere tornato in servizio è stato spostato a Teruel, in Spagna; recentemente ha fatto il breve viaggio fino all’aeroporto di Tarbes-Lourdes, nel sud-ovest della Francia, prima di essere traghettato ad Abu Dhabi per il controllo C. L’aeromobile tornerà in servizio sulla tratta Abu Dhabi-Londra Heathrow il prossimo 25 luglio. Tutti e quattro gli A380 “per il prossimo futuro” saranno impiegati esclusivamente sulla medesima rotta londinese, come riferito dalla compagnia ad Aviation Daily. Non si conoscono però ancora le tempistiche per il ritorno in servizio di tutti e quattro gli A380. Il secondo A380 è già in fase di controllo C e il terzo seguirà a breve. Condividi

