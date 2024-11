Etihad Airways: ecco le dieci nuove destinazioni del 2025 Etihad Airways alza il sipario sulle dieci nuove destinazioni che debutteranno nel network nel 2025: si tratta di Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Phnom Phen, Taipei e Tunisi. “Questa espansione riflette il nostro impegno ad ascoltare i nostri stimati passeggeri – ha sottolineato il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. Abbiamo scelto con cura le città che incarnano le esperienze, le avventure e le opportunità che contano per loro. Questo momento non riguarda solo l’espansione del nostro network, ma anche la condivisione di Abu Dhabi con il mondo. Con il suo sole infinito, la cucina variegata, la ricca cultura, i parchi a tema per famiglie e le spiagge sicure e bellissime, Abu Dhabi offre qualcosa per tutti. Il nostro network ampliato renderà più facile che mai per gli ospiti sperimentare tutto ciò che la nostra città ha da offrire”. Le dieci rotte annunciate oggi andranno ad aggiungersi alle nuove destinazioni già rivelate da Etihad per il 2025: Praga, Varsavia e Al Alamein. “Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Etihad, con più di 90 destinazioni in oltre 50 Paesi, una flotta di oltre 110 aeromobili – tra cui i nuovi A321Lr – che accolgono oltre 20 milioni di ospiti a bordo. Soprattutto, ci aiuterà a portare oltre un milione di visitatori ad Abu Dhabi”. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479705 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il concetto di viaggio è stato, nel corso del tempo, profondamente influenzato dall’evoluzione dei mezzi di trasporto. Se un tempo viaggiare significava percorrere a piedi lunghe distanze o affidarsi alla forza animale, oggi i veicoli sono al centro di ogni esperienza di spostamento. Dalle automobili private ai moderni sistemi di trasporto pubblico, la tecnologia e l’ingegneria hanno trasformato il modo in cui ci muoviamo. L'importanza del mezzo di trasporto non si limita al semplice spostamento: il comfort, la sicurezza e l’efficienza di un viaggio dipendono in larga misura dalla qualità e dalla preparazione del veicolo scelto. Vediamo come i veicoli siano diventati un elemento imprescindibile del viaggio moderno, analizzandone le diverse sfaccettature, dai viaggi su strada al trasporto collettivo. L'auto come simbolo di libertà e personalizzazione del viaggio Il viaggio in auto rappresenta, per molti, l’essenza della libertà. Essere al volante consente di scegliere il proprio percorso, i tempi e le destinazioni, senza vincoli legati a orari o fermate prestabilite. L’automobile permette di raggiungere mete lontane o poco servite dai mezzi pubblici, rendendola ideale per chi desidera un’esperienza su misura. Tuttavia, la libertà dell’auto si accompagna a una responsabilità: quella di mantenere il veicolo in condizioni ottimali. Un’auto ben curata non solo riduce il rischio di guasti, ma garantisce anche una maggiore efficienza nei consumi. Elementi come la pressione dei pneumatici, il livello dell’olio motore e lo stato dei freni devono essere controllati regolarmente, soprattutto prima di intraprendere un viaggio lungo. Un errore comune tra i viaggiatori è sottovalutare l’importanza della manutenzione preventiva. Piccoli interventi, come sostituire i filtri o verificare le pastiglie dei freni, possono evitare disagi e aumentare la sicurezza su strada. Trasporto pubblico: un'opzione sostenibile e inclusiva Mentre l’auto privata è sinonimo di personalizzazione, il trasporto pubblico rappresenta una soluzione sostenibile ed economica per molti viaggiatori. Treni, autobus e metropolitane permettono di muoversi comodamente tra città e regioni, eliminando lo stress della guida e riducendo l’impatto ambientale. Negli ultimi anni, i sistemi di trasporto pubblico si sono evoluti notevolmente per offrire maggior comfort e velocità. I treni ad alta velocità, ad esempio, collegano le principali città europee in tempi record, offrendo servizi di alta qualità a bordo. Inoltre, l’introduzione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico sta contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂, rendendo il viaggio più rispettoso dell’ambiente. Nonostante i numerosi vantaggi, il trasporto pubblico può presentare alcune sfide, come ritardi o sovraffollamento, che richiedono un’adeguata pianificazione da parte del viaggiatore. La crescente diffusione di applicazioni per smartphone, che forniscono informazioni in tempo reale su orari e percorsi, ha reso più semplice e prevedibile l’utilizzo di questi mezzi. Il ruolo della tecnologia nella sicurezza del viaggio Che si tratti di un’auto privata o di un veicolo del trasporto pubblico, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dei viaggiatori. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), ormai presenti su molte auto moderne, rappresentano un valido supporto per chi è al volante. Questi dispositivi includono il controllo della stabilità, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento dei punti ciechi, riducendo il rischio di incidenti. Anche i veicoli pubblici beneficiano di tecnologie avanzate. Sensori, telecamere e sistemi di monitoraggio garantiscono la sicurezza dei passeggeri e migliorano l’efficienza operativa. In un contesto dove la sicurezza è prioritaria, l’innovazione tecnologica sta trasformando il modo in cui i mezzi vengono progettati e utilizzati. La manutenzione come chiave di un viaggio senza problemi Gli esperti di Tutto Auto Ricambi evidenziano come la manutenzione dei veicoli sia un elemento essenziale per viaggi sicuri e confortevoli. Non si tratta solo di un obbligo, ma di una pratica che migliora la qualità dell’esperienza di viaggio. Ad esempio, l’uso di componenti di alta qualità, come oli motore ad alte prestazioni o freni affidabili, può fare la differenza in situazioni critiche. Una corretta preparazione del veicolo prima di partire include controlli approfonditi su batteria, luci, pneumatici e livelli di liquidi. Questo non solo assicura che il mezzo sia in condizioni ottimali, ma riduce anche lo stress legato alla possibilità di imprevisti durante il percorso. Viaggiare nel futuro: integrazione e sostenibilità Il futuro dei veicoli nel contesto del viaggio appare sempre più orientato verso la sostenibilità e l’integrazione. I veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica stanno guadagnando terreno, rendendo i viaggi a basse emissioni una realtà accessibile a un numero crescente di persone. Parallelamente, il concetto di mobilità condivisa, come car sharing e bike sharing, sta ridefinendo il modo in cui percepiamo il trasporto. Anche i trasporti pubblici stanno evolvendo per rispondere alle sfide ambientali e alle crescenti esigenze dei viaggiatori. L’implementazione di veicoli autonomi e sistemi di trasporto collettivo su richiesta rappresenta una prospettiva entusiasmante, che promette di rivoluzionare ulteriormente il settore. In un mondo in cui la mobilità è sempre più connessa, i viaggiatori devono essere pronti ad abbracciare nuove tecnologie e modalità di trasporto. Prepararsi adeguatamente, che si tratti di scegliere il veicolo giusto o di sfruttare i vantaggi delle soluzioni collettive, sarà la chiave per vivere al meglio ogni esperienza di viaggio. Info di approfondimento per i controlli dell’auto: Maggiori informazioni sul sito web - quixa.it i.pr. [post_title] => Come i veicoli stanno diventando parte integrante del viaggio: dal viaggio in auto al trasporto pubblico [post_date] => 2024-11-25T14:23:43+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732544623000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479666 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte. Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre. «Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». «BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti». [post_title] => BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità [post_date] => 2024-11-25T13:20:31+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540831000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479700 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_477636" align="alignleft" width="300"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption] Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza. La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro. Pubblico giovane "La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia. "E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili". [post_title] => La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use [post_date] => 2024-11-25T13:19:54+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540794000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479698 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Etihad Airways alza il sipario sulle dieci nuove destinazioni che debutteranno nel network nel 2025: si tratta di Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Phnom Phen, Taipei e Tunisi. “Questa espansione riflette il nostro impegno ad ascoltare i nostri stimati passeggeri - ha sottolineato il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. Abbiamo scelto con cura le città che incarnano le esperienze, le avventure e le opportunità che contano per loro. Questo momento non riguarda solo l'espansione del nostro network, ma anche la condivisione di Abu Dhabi con il mondo. Con il suo sole infinito, la cucina variegata, la ricca cultura, i parchi a tema per famiglie e le spiagge sicure e bellissime, Abu Dhabi offre qualcosa per tutti. Il nostro network ampliato renderà più facile che mai per gli ospiti sperimentare tutto ciò che la nostra città ha da offrire”. Le dieci rotte annunciate oggi andranno ad aggiungersi alle nuove destinazioni già rivelate da Etihad per il 2025: Praga, Varsavia e Al Alamein. “Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Etihad, con più di 90 destinazioni in oltre 50 Paesi, una flotta di oltre 110 aeromobili - tra cui i nuovi A321Lr - che accolgono oltre 20 milioni di ospiti a bordo. Soprattutto, ci aiuterà a portare oltre un milione di visitatori ad Abu Dhabi”. [post_title] => Etihad Airways: ecco le dieci nuove destinazioni del 2025 [post_date] => 2024-11-25T13:14:42+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732540482000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479689 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti. “Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”. Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants. [post_title] => Santinato, Teamwork: "Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale" [post_date] => 2024-11-25T12:14:21+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732536861000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479687 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_113374" align="alignleft" width="300"] La Norwegian Jewel[/caption] Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026. La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo. Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026. [post_title] => Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa [post_date] => 2024-11-25T12:08:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732536494000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479670 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche. Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile. [post_title] => Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh [post_date] => 2024-11-25T11:52:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732535573000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479665 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Turkish Airlines ha rinnovato la collezione degli amenity kit dedicata ai passeggeri di business class in collaborazione con Lanvin. Composta da cinque pezzi, la collezione è stata progettata con un'attenzione particolare alla sostenibilità: ogni pochette, ispirata ai modelli più iconici di Lanvin, è realizzata per essere riutilizzabile e versatile per vari scopi. Le borse contengono prodotti cosmetici Lanvin in edizione limitata e contenuti selezionati per trasformare il viaggio degli ospiti di Turkish Airlines in un'esperienza unica. I set comprendono una lozione per le mani e il corpo e un balsamo per le labbra arricchito con olio di semi di cacao, olio di karité, olio di oliva e olio di cocco per garantire un'idratazione ottimale durante i voli. Le pochette sono nei torni del marrone, nero, tan e crema; inoltre, sui voli internazionali di Business Class di durata compresa tra le cinque e le otto ore, viene fornita una borsa nera e marrone a portafoglio. In linea con la filosofia green del vettore che segue il principio “zero rifiuti”, la mascherina per gli occhi e i calzini sono realizzati con materiali riciclati, riducendo l'uso di risorse naturali e mantenendo al contempo comfort e stile. I tappi per le orecchie sono confezionati in carta per ridurre al minimo la plastica monouso e lo spazzolino da denti è realizzato in bambù. [post_title] => Turkish Airlines: nuova collezione di amenity kit firmata Lanvin [post_date] => 2024-11-25T11:34:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732534489000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 479677 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_180447" align="alignleft" width="300"] Lisbona[/caption] L'8 novembre un gruppo di cittadini e associazioni riuniti nel Movimento referendo pela habiticao ha presentato all’Assembleia municipal di Lisbona circa 6.500 firme di elettori residenti nella capitale portoghese che chiedono lo svolgimento di un referendum per l’abolizione degli alojamento local, gli appartamenti dati in affitto per vacanze temporanee. In base al regolamento comunale, bastano cinquemila firme per chiedere un referendum. L’obiettivo è fare in modo che tutti gli alloggi usati oggi per fini turistici a Lisbona (circa 19mila) tornino sul mercato come abitazioni in vendita o in affitto, una soluzione considerata dagli attivisti indispensabile per alleggerire la grave crisi abitativa che colpisce da anni la capitale e il resto del paese. Insofferenza Da tempo gli abitanti di Lisbona, ma anche quelli di altre zone del Portogallo, mostrano segni di insofferenza nei confronti dell’eccessivo afflusso di turisti, contro il quale si moltiplicano le iniziative. Il manifesto di un’associazione nata di recente, Lisboa Para Viver – Stop Mass Tourism, indica chiaramente i motivi del malessere: “Case con prezzi proibitivi, condomini invasi dagli alojamento local, strade in cui non si può più circolare e intasate dai tuk tuk, associazioni ed esercizi commerciali tradizionali sostituiti da bar e ristoranti, marciapiedi occupati dai tavolini e inaccessibili ai residenti, rumori che disturbano chi ha bisogno di riposo dopo una giornata di lavoro, un patrimonio storico occupato e sfruttato dai promotori turistici”. [post_title] => Lisbona si prepara a un referendum per limitare i turisti [post_date] => 2024-11-25T11:27:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1732534061000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "etihad airways ecco le dieci nuove destinazioni del 2025" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":50,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":10495,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479705","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il concetto di viaggio è stato, nel corso del tempo, profondamente influenzato dall’evoluzione dei mezzi di trasporto. Se un tempo viaggiare significava percorrere a piedi lunghe distanze o affidarsi alla forza animale, oggi i veicoli sono al centro di ogni esperienza di spostamento. Dalle automobili private ai moderni sistemi di trasporto pubblico, la tecnologia e l’ingegneria hanno trasformato il modo in cui ci muoviamo.\r

\r

L'importanza del mezzo di trasporto non si limita al semplice spostamento: il comfort, la sicurezza e l’efficienza di un viaggio dipendono in larga misura dalla qualità e dalla preparazione del veicolo scelto.\r

\r

Vediamo come i veicoli siano diventati un elemento imprescindibile del viaggio moderno, analizzandone le diverse sfaccettature, dai viaggi su strada al trasporto collettivo.\r

L'auto come simbolo di libertà e personalizzazione del viaggio\r

Il viaggio in auto rappresenta, per molti, l’essenza della libertà. Essere al volante consente di scegliere il proprio percorso, i tempi e le destinazioni, senza vincoli legati a orari o fermate prestabilite. L’automobile permette di raggiungere mete lontane o poco servite dai mezzi pubblici, rendendola ideale per chi desidera un’esperienza su misura.\r

\r

Tuttavia, la libertà dell’auto si accompagna a una responsabilità: quella di mantenere il veicolo in condizioni ottimali. Un’auto ben curata non solo riduce il rischio di guasti, ma garantisce anche una maggiore efficienza nei consumi. Elementi come la pressione dei pneumatici, il livello dell’olio motore e lo stato dei freni devono essere controllati regolarmente, soprattutto prima di intraprendere un viaggio lungo.\r

\r

Un errore comune tra i viaggiatori è sottovalutare l’importanza della manutenzione preventiva. Piccoli interventi, come sostituire i filtri o verificare le pastiglie dei freni, possono evitare disagi e aumentare la sicurezza su strada.\r

Trasporto pubblico: un'opzione sostenibile e inclusiva\r

Mentre l’auto privata è sinonimo di personalizzazione, il trasporto pubblico rappresenta una soluzione sostenibile ed economica per molti viaggiatori. Treni, autobus e metropolitane permettono di muoversi comodamente tra città e regioni, eliminando lo stress della guida e riducendo l’impatto ambientale.\r

\r

Negli ultimi anni, i sistemi di trasporto pubblico si sono evoluti notevolmente per offrire maggior comfort e velocità. I treni ad alta velocità, ad esempio, collegano le principali città europee in tempi record, offrendo servizi di alta qualità a bordo. Inoltre, l’introduzione di veicoli elettrici e ibridi nel trasporto pubblico sta contribuendo a ridurre le emissioni di CO₂, rendendo il viaggio più rispettoso dell’ambiente.\r

\r

Nonostante i numerosi vantaggi, il trasporto pubblico può presentare alcune sfide, come ritardi o sovraffollamento, che richiedono un’adeguata pianificazione da parte del viaggiatore. La crescente diffusione di applicazioni per smartphone, che forniscono informazioni in tempo reale su orari e percorsi, ha reso più semplice e prevedibile l’utilizzo di questi mezzi.\r

Il ruolo della tecnologia nella sicurezza del viaggio\r

Che si tratti di un’auto privata o di un veicolo del trasporto pubblico, la tecnologia gioca un ruolo cruciale nel garantire la sicurezza dei viaggiatori. I sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), ormai presenti su molte auto moderne, rappresentano un valido supporto per chi è al volante. Questi dispositivi includono il controllo della stabilità, la frenata automatica di emergenza e il rilevamento dei punti ciechi, riducendo il rischio di incidenti.\r

\r

Anche i veicoli pubblici beneficiano di tecnologie avanzate. Sensori, telecamere e sistemi di monitoraggio garantiscono la sicurezza dei passeggeri e migliorano l’efficienza operativa. In un contesto dove la sicurezza è prioritaria, l’innovazione tecnologica sta trasformando il modo in cui i mezzi vengono progettati e utilizzati.\r

La manutenzione come chiave di un viaggio senza problemi\r

Gli esperti di Tutto Auto Ricambi evidenziano come la manutenzione dei veicoli sia un elemento essenziale per viaggi sicuri e confortevoli. Non si tratta solo di un obbligo, ma di una pratica che migliora la qualità dell’esperienza di viaggio.\r

\r

Ad esempio, l’uso di componenti di alta qualità, come oli motore ad alte prestazioni o freni affidabili, può fare la differenza in situazioni critiche. Una corretta preparazione del veicolo prima di partire include controlli approfonditi su batteria, luci, pneumatici e livelli di liquidi. Questo non solo assicura che il mezzo sia in condizioni ottimali, ma riduce anche lo stress legato alla possibilità di imprevisti durante il percorso.\r

Viaggiare nel futuro: integrazione e sostenibilità\r

Il futuro dei veicoli nel contesto del viaggio appare sempre più orientato verso la sostenibilità e l’integrazione. I veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica stanno guadagnando terreno, rendendo i viaggi a basse emissioni una realtà accessibile a un numero crescente di persone. Parallelamente, il concetto di mobilità condivisa, come car sharing e bike sharing, sta ridefinendo il modo in cui percepiamo il trasporto.\r

\r

Anche i trasporti pubblici stanno evolvendo per rispondere alle sfide ambientali e alle crescenti esigenze dei viaggiatori. L’implementazione di veicoli autonomi e sistemi di trasporto collettivo su richiesta rappresenta una prospettiva entusiasmante, che promette di rivoluzionare ulteriormente il settore.\r

\r

In un mondo in cui la mobilità è sempre più connessa, i viaggiatori devono essere pronti ad abbracciare nuove tecnologie e modalità di trasporto. Prepararsi adeguatamente, che si tratti di scegliere il veicolo giusto o di sfruttare i vantaggi delle soluzioni collettive, sarà la chiave per vivere al meglio ogni esperienza di viaggio.\r

\r

\r

\r

Info di approfondimento per i controlli dell’auto: Maggiori informazioni sul sito web - quixa.it\r

\r

\r

\r

i.pr. ","post_title":"Come i veicoli stanno diventando parte integrante del viaggio: dal viaggio in auto al trasporto pubblico","post_date":"2024-11-25T14:23:43+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1732544623000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479666","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Bernini Palace di Firenze lancia la prima edizione del “BTO Women Hotel Bernini Award”, in collaborazione con Toscana Promozione Turistica: un fuori salone che celebra le donne creative e creatrici, capaci di fare e diffondere innovazione. \r

\r

L’Award targato Hotel Bernini Palace conferisce alle donne ben tre riconoscimenti – più una menzione speciale - dedicati a giornaliste (carta stampata, web o TV), artigiane, in particolar modo del Made in Italy, l’Innovazione e le Arti, e ideatrici e realizzatrici di progetti nel mondo dell’ospitalità ed enogastronomia che si distinguano per l’innovazione. \r

\r

La giuria, presieduta da Clara Svanera, ideatrice del format BTO Women e coordinatrice del progetto “Benvenute” per Toscana Promozione Turistica, riunisce Anna Maria Giordano, giornalista di Rai Radio 3 e responsabile di Radio 3 Mondo, Sandra Petrone, Sales Manager dell’Hotel Bernini Palace, Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica e Direttore Scientifico BTO, e Franco Vanetti, General Manager del Gruppo Duetorrihotels, di cui l’Hotel Bernini Palace fa parte.\r

\r

Categoria Racconti di Viaggio: assegnato al miglior reportage o contenuto – web, cartaceo o audiovisivo – pubblicato tra settembre 2023 e settembre 2024, dedicato ad un viaggio al femminile. L’obiettivo è evidenziare e descrivere le emozioni più profonde della viaggiatrice, in una prospettiva di autenticità e aderenza alla realtà. \r

\r

Categoria Pezzi Unici: assegnato a una realtà femminile che operi nell’artigianato, capace di coniugare l'aspetto più progettuale con una sapiente manualità. Attraverso l’organizzazione di visite o laboratori il progetto offre un’esperienza di viaggio trasformativo, favorendo la conoscenza del territorio e la trasmissione di valori che contemplino antichi saperi e nuove filosofie, rivolte alla sostenibilità e alla responsabilità sociale. \r

\r

Categoria Accoglienza e Innovazione: assegnato ad una realtà al femminile dedicata all’accoglienza turistica - ospitalità ed enogastronomia - che abbia fatto dell’innovazione il vettore della propria trasformazione. Un progetto che grazie all’innovazione, intesa come cambiamento (digitale, sostenibile, responsabile) sia riuscita a costruire un’offerta empatica e originale per viaggiatrici (e viaggiatori). \r

\r

Una menzione speciale “Women for the Future” è rivolta a giovani donne, under 25, autrici di un progetto turistico innovativo dedicato all’universo femminile. La cerimonia di premiazione, mercoledì 27 novembre.\r

\r

\r

\r

«Il nostro 5 stelle - commenta David Foschi, direttore dell’Hotel Bernini Palace - si conferma un luogo capace di vivere pienamente il suo tempo, in ogni epoca della storia. Albergo fin dal ‘400 – è stato il primo a disporre di acqua corrente in città – e buvette dei senatori e deputati del Regno d’Italia all’epoca di Firenze capitale, ora promuove l’innovazione e i talenti contemporanei. A partire dalle donne che costruiscono e che innovano, e che con impegno e passione contribuiscono a trasformare il mondo». \r

\r

«BTO women sarà uno spazio di confronto tra imprenditrici, esperte, storyteller che raccontano, con modalità diverse, la bellezza del nostro mondo - aggiunge Clara Svanera, ideatrice del concept BTO women - È l’occasione per ascoltare le loro voci, condividere idee e costruire una rete di supporto e collaborazione empatica al femminile. Ci piace pensare che ogni voce che celebra il talento, la passione e la determinazione delle donne nel turismo possa contribuire a renderlo più inclusivo e innovativo per tutti».\r

\r

\r

\r

","post_title":"BTO Women Hotel Bernini Award, un nuovo premio per le ideatrici di progetti nel mondo dell'ospitalità","post_date":"2024-11-25T13:20:31+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540831000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479700","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_477636\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Schladming Dachstein sci Planai[/caption]\r

\r

Ski'n Card Lombardia è la nuova iniziativa per poter sciare in modalità 'pay per use' in Lombardia. E' stata presentata oggi dal sottosegretario alla presidenza con delega a sport e giovani, Federica Picchi, nel corso dell'evento 'Lombardia Winter Opening', al Belvedere 'Berlusconi' di palazzo Lombardia. Alla conferenza stampa ha partecipato anche il sottosegretario con delega ad Autonomia e Rapporti con il Consiglio regionale, Mauro Piazza.\r

\r

La Ski'n Card Lombardia è un'iniziativa promossa dalla Regione Lombardia per incentivare la pratica degli sport invernali e il turismo montano. Si tratta di una tessera digitale multifunzionale pensata per semplificare e agevolare l'accesso ai comprensori sciistici della regione. Una delle tante iniziative per l’avvio della stagione promosse da Regione Lombardia in collaborazione con Anef Ski Lombardia, il Collegio Regionale dei Maestri di Sci. Il contributo regionale è di 428 mila euro.\r

Pubblico giovane\r

\"La nuova tessera - ha detto Picchi - è stata pensata per un pubblico giovane che ha bisogno di un aiuto per la promozione consente di sciare ottimizzando i costi. Cerchiamo di venire incontro alle persone il più possibile, promuovendo la montagna per godersi appieno la nostra Lombardia.\r

\r

\"E' uno strumento che permette di utilizzare tutti i comprensori lombardi, - ha detto Piazza - aiuta gli atleti, favorisce la pratica degli appassionati affinché ci sia nuovo impulso alla pratica dello sci. Una modalità tecnologicamente avanzata che offre anche un vantaggio economico perché la montagna sia fruibile da più persone possibili\".","post_title":"La Lombardia lancia la Ski'n Card Lombardia. Sciare in modalità pay per use","post_date":"2024-11-25T13:19:54+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732540794000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479698","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways alza il sipario sulle dieci nuove destinazioni che debutteranno nel network nel 2025: si tratta di Algeri, Atlanta, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Krabi, Medan, Phnom Phen, Taipei e Tunisi.\r

\r

“Questa espansione riflette il nostro impegno ad ascoltare i nostri stimati passeggeri - ha sottolineato il ceo del vettore, Antonoaldo Neves -. Abbiamo scelto con cura le città che incarnano le esperienze, le avventure e le opportunità che contano per loro. Questo momento non riguarda solo l'espansione del nostro network, ma anche la condivisione di Abu Dhabi con il mondo. Con il suo sole infinito, la cucina variegata, la ricca cultura, i parchi a tema per famiglie e le spiagge sicure e bellissime, Abu Dhabi offre qualcosa per tutti. Il nostro network ampliato renderà più facile che mai per gli ospiti sperimentare tutto ciò che la nostra città ha da offrire”.\r

\r

Le dieci rotte annunciate oggi andranno ad aggiungersi alle nuove destinazioni già rivelate da Etihad per il 2025: Praga, Varsavia e Al Alamein.\r

\r

“Il 2025 rappresenta un anno cruciale per Etihad, con più di 90 destinazioni in oltre 50 Paesi, una flotta di oltre 110 aeromobili - tra cui i nuovi A321Lr - che accolgono oltre 20 milioni di ospiti a bordo. Soprattutto, ci aiuterà a portare oltre un milione di visitatori ad Abu Dhabi”.","post_title":"Etihad Airways: ecco le dieci nuove destinazioni del 2025","post_date":"2024-11-25T13:14:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732540482000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479689","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Oltre 600 persone iscritte, 30 aziende partner, 15 media e un programma che ha visto l’intervento di 30 esperti italiani e internazionali. Sono i numeri dell'ultima Wellness Hospitality Conference organizzata presso l'Nh Collection CityLife da Teamwork Hospitality. Un appuntamento dedicato al mondo del benessere, alla sua evoluzione, ai trend che influenzano il settore, ai concept e alle innovazioni richieste dal comparto termale e dalle spa degli hotel, per soddisfare al meglio i servizi e le esigenze degli ospiti.\r

\r

“Nei prossimi anni, l’ambizione è di trasformare la Wellness Hospitality Conference in un evento globale, riconosciuto come il luogo d’incontro privilegiato per l’innovazione e la leadership nel settore - spiega il ceo di Teamwork, Mauro Santinato -. Vogliamo espandere la rete di collaborazioni internazionali, coinvolgere nuove realtà all’avanguardia e approfondire temi come la sostenibilità, la tecnologia nel mondo del benessere e le strategie per attrarre le nuove generazioni di viaggiatori. Inoltre, il nostro obiettivo è di rafforzare il ruolo dell’Italia come hub per la wellness hospitality, valorizzando la tradizione e il know-how tricolore, ma al contempo guardando al futuro con un approccio visionario”.\r

\r

Durante la conferenza, organizzata con tavole rotonde, seminari e interviste sono state affrontante diverse tematiche: la tourism e wellness economy; i trend immobiliari; la progettazione di una spa che sia di valore, ma anche sostenibile. A queste si sono aggiunte il nuovo concetto di medical spa e longevity oltre che l’applicazione della tecnologia e dell’innovazione nel settore benessere. Molti anche i case studies di successo che caratterizzano il panorama italiano e internazionale presentati, oltre alle preziose testimonianze di professionisti spa manager e spa consultants.","post_title":"Santinato, Teamwork: \"Vogliamo rendere la Wellness Hospitality Conference un evento globale\"","post_date":"2024-11-25T12:14:21+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1732536861000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479687","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_113374\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Norwegian Jewel[/caption]\r

\r

Sono ben 38 le crociere in programma da novembre 2025 ad aprile 2026 che Norwegian Cruise Line ha annunciato di cancellare. Le modifiche riguardano principalmente tre navi della flotta Ncl. A cominciare dalla Jewel, il cui calendario avrebbe previsto una serie di 16 itinerari tra le cinque e le 14 notti nei Caraibi e a Bahamas tra il 23 novembre e il 5 aprile. La Star vedrà invece cancellata la sua intera stagione in Sud America e Antartide, per un totale di undici viaggi in programma dal 20 novembre 2025 al 14 aprile 2026.\r

\r

La Dawn non effettuerà poi le sue undici crociere previste tra il 2 novembre 2025 e il 12 aprile 2026 in Africa e Asia. Ncl non ha ancora rivelato quali saranno gli itinerari alternativi. I passeggeri coinvolti riceveranno il rimborso totale di quanto speso per la prenotazione, nonché uno sconto del 10% in Future Cruise Credit da spendersi nel caso di acquisto di una nuova crociera. La commissione degli agenti di viaggio sarà protetta per tutte le vendite pagate completamente in anticipo.\r

\r

Le modifiche al programma Norwegian Cruise Line riguardano inoltre anche la Sun, che vedrà cancellata per questioni di riposizionamento della flotta la propria partenza del 7 agosto 2025 nel Sud Pacifico, così come non si effettueranno più le crociere della Gateway in programma il 17 e il 21 agosto 2026.\r

\r

","post_title":"Ncl cancella quasi 40 crociere 2025-26 tra Caraibi, Asia, America del Sud e Africa","post_date":"2024-11-25T12:08:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732536494000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479670","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'occasione perfetta per scoprire questa l'Arabia Saudita, grazie sia agli itinerari Alidays già consolidati, sia ad alcune novità pensare ad hoc per l'occasione. Riyadh si prepara infatti ad accogliere uno degli eventi più attesi del calcio nostrano: le fasi finali della Supercoppa Italiana. L'evento, che si terrà dal 2 al 6 gennaio 2025, vedrà sfidarsi quattro giganti del calcio, Atalanta, Inter, Milan e Juventus, in un torneo che promette spettacolo ed emozioni. L'operatore milanese ha quindi pensato a una serie di proposte che mirano a fondere l'evento sportivo con la cultura locale, includendo i biglietti per le partite della Supercoppa, hotel selezionati ed esperienze tra le più autentiche.\r

\r

Un'opportunità per lasciarsi conquistare dal fascino di Riyadh, moderna metropoli in continua evoluzione o dalla magia di Al'Ula con i suoi luoghi archeologici patrimonio Unesco, e dove il deserto racconta storie millenarie. Il tutto arricchito dalla proverbiale ospitalità saudita, che renderà il viaggio unico e indimenticabile.","post_title":"Alidays lancia le proposte ad hoc per la Supercoppa Italiana in programma a gennaio a Riyadh","post_date":"2024-11-25T11:52:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1732535573000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479665","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha rinnovato la collezione degli amenity kit dedicata ai passeggeri di business class in collaborazione con Lanvin. \r

\r

Composta da cinque pezzi, la collezione è stata progettata con un'attenzione particolare alla sostenibilità: ogni pochette, ispirata ai modelli più iconici di Lanvin, è realizzata per essere riutilizzabile e versatile per vari scopi. Le borse contengono prodotti cosmetici Lanvin in edizione limitata e contenuti selezionati per trasformare il viaggio degli ospiti di Turkish Airlines in un'esperienza unica. I set comprendono una lozione per le mani e il corpo e un balsamo per le labbra arricchito con olio di semi di cacao, olio di karité, olio di oliva e olio di cocco per garantire un'idratazione ottimale durante i voli. \r

\r

Le pochette sono nei torni del marrone, nero, tan e crema; inoltre, sui voli internazionali di Business Class di durata compresa tra le cinque e le otto ore, viene fornita una borsa nera e marrone a portafoglio. \r

\r

In linea con la filosofia green del vettore che segue il principio “zero rifiuti”, la mascherina per gli occhi e i calzini sono realizzati con materiali riciclati, riducendo l'uso di risorse naturali e mantenendo al contempo comfort e stile. I tappi per le orecchie sono confezionati in carta per ridurre al minimo la plastica monouso e lo spazzolino da denti è realizzato in bambù.","post_title":"Turkish Airlines: nuova collezione di amenity kit firmata Lanvin","post_date":"2024-11-25T11:34:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1732534489000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"479677","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_180447\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Lisbona[/caption]\r

\r

L'8 novembre un gruppo di cittadini e associazioni riuniti nel Movimento referendo pela habiticao ha presentato all’Assembleia municipal di Lisbona circa 6.500 firme di elettori residenti nella capitale portoghese che chiedono lo svolgimento di un referendum per l’abolizione degli alojamento local, gli appartamenti dati in affitto per vacanze temporanee.\r

\r

In base al regolamento comunale, bastano cinquemila firme per chiedere un referendum. L’obiettivo è fare in modo che tutti gli alloggi usati oggi per fini turistici a Lisbona (circa 19mila) tornino sul mercato come abitazioni in vendita o in affitto, una soluzione considerata dagli attivisti indispensabile per alleggerire la grave crisi abitativa che colpisce da anni la capitale e il resto del paese.\r

Insofferenza\r

Da tempo gli abitanti di Lisbona, ma anche quelli di altre zone del Portogallo, mostrano segni di insofferenza nei confronti dell’eccessivo afflusso di turisti, contro il quale si moltiplicano le iniziative.\r

\r

Il manifesto di un’associazione nata di recente, Lisboa Para Viver – Stop Mass Tourism, indica chiaramente i motivi del malessere: “Case con prezzi proibitivi, condomini invasi dagli alojamento local, strade in cui non si può più circolare e intasate dai tuk tuk, associazioni ed esercizi commerciali tradizionali sostituiti da bar e ristoranti, marciapiedi occupati dai tavolini e inaccessibili ai residenti, rumori che disturbano chi ha bisogno di riposo dopo una giornata di lavoro, un patrimonio storico occupato e sfruttato dai promotori turistici”.","post_title":"Lisbona si prepara a un referendum per limitare i turisti","post_date":"2024-11-25T11:27:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1732534061000]}]}}