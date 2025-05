Etihad Airways: Charlotte sarà la sesta destinazione servita negli Stati Uniti Etihad Airways si prepara ad ampliare ulteriormente il network di destinazioni servite negli Stati Uniti con il debutto di Charlotte, North Carolina, programmato per il 4 maggio 2026. Etihad sarà la prima compagnia aerea della regione a volare direttamente a Charlotte. La nuova rotta collega Abu Dhabi con uno degli hub finanziari e culturali più dinamici d’America: Charlotte diventerà quindi la sesta destinazione di Etihad negli Stati Uniti, aggiungendosi a New York, Chicago, Washington, Boston e Atlanta, che verrà inaugurata il prossimo 2 luglio. La rotta sarà operata quattro volte a settimana con l’ammiraglia Boeing 787 Dreamliner, configurato con le cabine di Business ed Economy. «Charlotte rappresenta un’aggiunta strategica al nostro network statunitense, consentendo l’accesso diretto a una delle regioni più dinamiche e in rapida crescita del Paese – ha dichiarato Antonoaldo Neves, chief executive officer del vettore di Abu Dhabi -. Siamo entusiasti di essere la prima compagnia aerea della nostra regione a servire questo mercato e non vediamo l’ora di collegare altri viaggiatori ad Abu Dhabi e oltre». Con partenze al mattino presto da Abu Dhabi e ritorni a mezzogiorno, l’operativo è concepito per garantire collegamenti agevoli con la rete globale di Etihad. I viaggiatori da Charlotte potranno usufruire di voli in un’unica soluzione con destinazioni in Medio Oriente, nel Subcontinente indiano e in Asia. I passeggeri che viaggiano verso gli Stati Uniti beneficiano della preclearance della U.S. Customs and Border Protection presso l’aeroporto internazionale Zayed di Abu Dhabi, che consente loro di arrivare a Charlotte come passeggeri nazionali, assicurando un’esperienza di arrivo senza problemi e con risparmio di tempo. Condividi

