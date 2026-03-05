EasyJet rilancia su Berlino con un nuovo volo estivo da Milano Malpensa EasyJet amplia il network estivo da Milano Malpensa che, dal prossimo 23 giugno, sarà collegata con Berlino. Il nuovo volo – già prenotabile – sarà operativo fino a fine ottobre 2026 con fino a 6 frequenze settimanali, dal lunedì al venerdì e la domenica. dal prossimo. Il nuovo volo – già prenotabile – sarà operativocon, dal Durante il picco estivo, invece, la programmazione prevede 3 voli settimanali, operativi il martedì, venerdì e domenica, garantendo la massima flessibilità per soggiorni brevi e per integrare Berlino in itinerari di viaggio più ampi, ideali per chi desidera combinare più destinazioni europee in un’unica vacanza. Con l’avvio della nuova rotta da Milano, salgono a quattro i collegamenti di easyJet tra Malpensa e la Germania, affiancando Berlino alle destinazioni già servite di Düsseldorf, Monaco e Amburgo. L’offerta è ulteriormente completata dai voli operati da Milano Linate verso Francoforte e Berlino, a conferma del continuo rafforzamento del network tra Italia e Germania. Condividi

