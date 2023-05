Etihad Airways apre una nuova rotta verso Osaka, dal prossimo 1° ottobre Etihad Airways aprirà una nuova rotta da Abu Dhabi verso Osaka il prossimo 1° ottobre, con cinque frequenze alla settimana operate da un Boeing 787-9. La città sarà la seconda destinazione servita dalla compagnia in Giappone, dopo Tokyo Narita. Antonoaldo Neves, ceo di Etihad, ha dichiarato che l’introduzione del nuovo collegamento sosterrà i crescenti legami commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone, oltre ad aprire nuove destinazioni one-stop per i passeggeri giapponesi che viaggiano via Abu Dhabi. Durante il recente Arabian Travel Market, che si è svolto a Dubai lo scorso maggio, Neves ha anche illustrato i piani della compagnia aerea per raddoppiare la flotta e triplicare il numero di passeggeri trasportati entro il 2030. Il ceo spera che Etihad cresca del 10% all’anno nei prossimi sette anni in termini di passeggeri trasportati e di chilometri di posti disponibili, oltre ad aumentare la sua flotta da 70 aeromobili a 150 entro la fine del decennio.

