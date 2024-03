Ethiopian Airlines raddoppia sul Botswana con la nuova rotta per Maun, dal 10 giugno Ethiopian Airlines introdurrà nuovo volo trisettimanale tra Addis Abeba, in Etiopia, e Maun dal prossimo 10 giugno: Maun sarà la seconda destinazione del vettorein Botswana dopo Gaborone, che viene servita dal 2016. La nuova rotta offrirà ai viaggiatori dall’Etiopia e di altre parti dell’Africa, un collegamento comodo e senza interruzioni con la destinazione turistica di Maun, che è la porta di accesso al Delta dell’Okavango, sito del patrimonio mondiale dell’Unesco e uno dei più grandi delta interni del mondo. «L’aggiunta di Maun alla nostra connettività africana consente ai viaggiatori da Maun di godere di una connettività agevolata con la vasta rete globale di Ethiopian Airlines che supera le 135 destinazioni – ha dichiarato il ceo del gruppo Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew –. Maun è un’aggiunta strategica al nostro network in quanto ci permette di offrire ai passeggeri un’opportunità unica per esplorare la bellezza naturale e la ricca biodiversità del Botswana. Il nostro nuovo volo non solo rafforza il turismo, il commercio e i legami socio-economici complessivi tra il Botswana e le destinazioni globali di Ethiopian, ma ci consente anche di rafforzare il nostro contributo nella realizzazione dello sviluppo del trasporto aereo nel continente africano». Condividi

